×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

2 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
52
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Сергей Каменский стал победителем чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия
СФО из-за миграции потерял 12590 жителей, Алтайский край – 6472
Весна в МТА: новые театральные премьеры
Беременные женщины в Каменском районе опасаются предстоящего перевода в краевой перинатальный центр


Резонанс
Темы недели
Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов
25
Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»
53
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

59
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

23
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

19
Loading...
Главная Лента новостей Ни стать ни сесть: алтайский муниципалитет погрузился в «анархию» из-за демарша депутатов

Ни стать ни сесть: алтайский муниципалитет погрузился в «анархию» из-за демарша депутатов

15.03.2017 12:31

Патовая ситуация сложилась в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в связи с истечением сроков полномочий главы муниципалитета Сергея Гречушникова. 14 марта должна была состояться сессия районного совета, на которой из числа депутатов был бы избран глава района. Однако выяснилось, что восемь народных избранников досрочно сложили свои полномочия, в связи с чем оставшиеся депутаты оказались неправомочны проводить заседание.

Как сообщают «Новости Горного Алтая», установленная численность райсовета – 19 депутатов. На начало года в совете заседали 17 парламентариев. Для того, чтобы сессия была признана легитимной, требуется присутствие не менее 10 депутатов. В сложившейся ситуации, когда в составе совета осталось всего девять человек, правомочную сессию местного парламента в Усть-Коксинском районе провести невозможно. Даже для того, чтобы принять решение о самороспуске и назначении выборов.

Председатель райсовета Олег Акимов заявил, что выход из тупика есть, и решение о роспуске может принять суд. «Любой избиратель имеет право обратиться с соответствующим заявлением в суд, — сказал он. – Есть и надзорные органы, которые следят за тем, исполняют ли органы местного самоуправления свои полномочия». Спикер предположил, что досрочные выборы в райсовет пройдут уже осенью текущего года. Добавим, срок полномочий III созыва Усть-Коксинского райсовета истекает в 2018 году.

Отметим, что до формирования новых органов управления Сергей Гречушников будет исполнять обязанности главы района. Впрочем, сам он сейчас находится на больничном и фактически власть в районе находится в руках его первого заместителя Ольги Абросимовой. Как утверждают источники НГА, г-н Гречушников не планирует участвовать в выборах и собирается на пенсию. Впрочем, есть и те, кто утверждает, что нынешний глава района вновь будет претендовать на власть.

После формирования районного совета будет создана специальная конкурсная комиссия, по итогам работы которой назначат главу администрации муниципалитета.

Фото: altay-ust-koksa.ru

Справка:

Сергей Гречушников родился в 1953 году. В 1979 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. В 2004 году получил вторую специальность - прошел переподготовку в Сибирской академии госслужбы по специализации «Государственное и муниципальное управление». До прихода на должность главы Усть-Коксинского района более семи лет работал главным экономистом сельхозпредприятий, два года - в должности второго секретаря Усть-Коксинского райкома КПСС, свыше 10 лет - директором сельхозпредприятия.

Впервые был избран главой Усть-Коксинского района еще в 1998 году. В 2003 году награжден медалью «За проведение переписи населения Российской Федерации». За большой вклад в развитие сельского хозяйства в 2007 году получил «Золотую звезду» - ведомственную награду министерства сельского хозяйства РФ.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 6
Ремарка

15.03.2017 13:24

Может все-таки Ни Встать, ни сесть?
Ремарка

15.03.2017 14:12

Кто сёдня дежурный модер?
Второй апломб в забойном заглавии
гость

15.03.2017 16:47

У них, как всегда, с русским языком напряг.
Гость

15.03.2017 16:52

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278015/%D0%BD%D0%B8
Просвещайтесь, знатоки великого и могучего

15.03.2017 16:56

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278015/ни
Барнаулец

15.03.2017 23:20

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.