Ни стать ни сесть: алтайский муниципалитет погрузился в «анархию» из-за демарша депутатов

Патовая ситуация сложилась в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в связи с истечением сроков полномочий главы муниципалитета Сергея Гречушникова. 14 марта должна была состояться сессия районного совета, на которой из числа депутатов был бы избран глава района. Однако выяснилось, что восемь народных избранников досрочно сложили свои полномочия, в связи с чем оставшиеся депутаты оказались неправомочны проводить заседание.

Как сообщают «Новости Горного Алтая», установленная численность райсовета – 19 депутатов. На начало года в совете заседали 17 парламентариев. Для того, чтобы сессия была признана легитимной, требуется присутствие не менее 10 депутатов. В сложившейся ситуации, когда в составе совета осталось всего девять человек, правомочную сессию местного парламента в Усть-Коксинском районе провести невозможно. Даже для того, чтобы принять решение о самороспуске и назначении выборов.

Председатель райсовета Олег Акимов заявил, что выход из тупика есть, и решение о роспуске может принять суд. «Любой избиратель имеет право обратиться с соответствующим заявлением в суд, — сказал он. – Есть и надзорные органы, которые следят за тем, исполняют ли органы местного самоуправления свои полномочия». Спикер предположил, что досрочные выборы в райсовет пройдут уже осенью текущего года. Добавим, срок полномочий III созыва Усть-Коксинского райсовета истекает в 2018 году.

Отметим, что до формирования новых органов управления Сергей Гречушников будет исполнять обязанности главы района. Впрочем, сам он сейчас находится на больничном и фактически власть в районе находится в руках его первого заместителя Ольги Абросимовой. Как утверждают источники НГА, г-н Гречушников не планирует участвовать в выборах и собирается на пенсию. Впрочем, есть и те, кто утверждает, что нынешний глава района вновь будет претендовать на власть.

После формирования районного совета будет создана специальная конкурсная комиссия, по итогам работы которой назначат главу администрации муниципалитета.