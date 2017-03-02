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Главная Лента новостей Жители алтайского села выйдут на сход против строительства трассы через заповедную тайгу

Жители алтайского села выйдут на сход против строительства трассы через заповедную тайгу

15.03.2017 13:31

Жители села Новотроицк Турочакского района 16 марта намерены провести сход, на котором собираются выразить протест планам властей «проредить» тайгу, тянущуюся вдоль Телецкого озера, ради строительства автомобильной дороги от поселка Иогач до кордона «Самыш». Об этом сообщает сайт «Листок», информацию ИА «Банкфакс» подтвердил замглавы администрации Турочакского района Вячеслав Харавлев.

Как сообщается, сход намечен на 12:00. Жители села обеспокоены в первую очередь тем, что строительство собираются вести на бюджетные средства, а также что ради дороги придется вырубить 20 км тайги вдоль Телецкого озера. Начальная цена контракта по проектировке дороги, напомним, составляет 23,94 млн рублей.

Г-н Харавлев пояснил, что собрание граждан организует Совет коренных и малочисленных народов Иогача, мероприятие не имеет отношения к политике. Жители на сходе планируют потребовать от властей перебросить финансовые средства на строительство дороги и ремонт мостов в Новотроицке, где компактно проживают тубалары, коренной малочисленный народ Республики Алтай.

Напомним, что по задумке властей, появление автомагистрали должно простимулировать турпоток на горнолыжный комплекс, открывшийся в конце 2015 года на левом берегу Телецкого озера. Пока чиновники решили определиться со стоимостью горной трассы, укладка которой, по предварительным оценкам, может обойтись в несколько сот млн рублей. Минэкономразвития и туризма РА уже объявило аукцион по разработке проектной и рабочей документации. Основанием для проектирования стало распоряжение правительства РА «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект», опубликованное 26 января 2017 года.

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Комментарий

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Комментариев 7
майма

15.03.2017 15:02

Я с вами.
Читатель

15.03.2017 16:07

Нельзя же все вырубать ради туристов. Пусть они восхищаются естественной природой. Скоро одни дороги останутся. К тому же почему не учитывают интересы этой группы населения?
местный

15.03.2017 17:32

Да умом РОССИЮ не понять на самом деле надо от ремонтировать то что есть а не кидаться на новое или там денег можно больше попилить!!!
странно

15.03.2017 21:09

что никто никуда не вышел когда Вова с Димой миллионы гектаров заповедной тайги в Восточной Сибири на 49 лет за смехотворную цену китайцам отдали под выпил. Умом Россию не понять.
Евгений

15.03.2017 23:05

Умом точно не понять . Придорожный сервис развивайте , туриста обхаживайте , к вам деньги едут. А то получится как с трубой газовой на Китай , так и будете болт сосать .
Барнаулец

15.03.2017 23:22

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
Сходчикам

15.03.2017 23:26

А какого х.... у Вас на озере делать? Приехать посмотреть Иогач, Артыбаш с коровьим гавном на дорогах и мост через устье Бии ? 100% сход устраивают многочисленные владельцы "нелегальных гостиниц" и убитых посудин рыскающих по озеру. Пусть строят дорогу. Хоть будет что посмотреть и куда еще съездить.