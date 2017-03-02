Жители алтайского села выйдут на сход против строительства трассы через заповедную тайгу

Жители села Новотроицк Турочакского района 16 марта намерены провести сход, на котором собираются выразить протест планам властей «проредить» тайгу, тянущуюся вдоль Телецкого озера, ради строительства автомобильной дороги от поселка Иогач до кордона «Самыш». Об этом сообщает сайт «Листок», информацию ИА «Банкфакс» подтвердил замглавы администрации Турочакского района Вячеслав Харавлев.

Как сообщается, сход намечен на 12:00. Жители села обеспокоены в первую очередь тем, что строительство собираются вести на бюджетные средства, а также что ради дороги придется вырубить 20 км тайги вдоль Телецкого озера. Начальная цена контракта по проектировке дороги, напомним, составляет 23,94 млн рублей.

Г-н Харавлев пояснил, что собрание граждан организует Совет коренных и малочисленных народов Иогача, мероприятие не имеет отношения к политике. Жители на сходе планируют потребовать от властей перебросить финансовые средства на строительство дороги и ремонт мостов в Новотроицке, где компактно проживают тубалары, коренной малочисленный народ Республики Алтай.

Напомним, что по задумке властей, появление автомагистрали должно простимулировать турпоток на горнолыжный комплекс, открывшийся в конце 2015 года на левом берегу Телецкого озера. Пока чиновники решили определиться со стоимостью горной трассы, укладка которой, по предварительным оценкам, может обойтись в несколько сот млн рублей. Минэкономразвития и туризма РА уже объявило аукцион по разработке проектной и рабочей документации. Основанием для проектирования стало распоряжение правительства РА «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект», опубликованное 26 января 2017 года.