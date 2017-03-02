Синоптики оставили Барнаулу семь дней до первой «волны»

Уже зимой алтайские и российские специалисты давали неутешительные прогнозы по предстоящему паводку 2017 года, но данные до последних дней оставались предварительными. Сейчас специалисты дали уточненный прогноз: 22 марта Барнаул может «поплыть» из-за резкого потепления и неудачной концентрации снегозапасов на территории краевого центра. Об этом начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал в эфире ВГТРК «Алтай», его слова приводятся на сайте администрация краевого центра.

По словам главного синоптика края, сейчас несмотря на теплую солнечную погоду, активного таяния снега не происходит. Кроме того, в ближайшее время ожидается серия новых снегопадов, которые добавят к общему объему определенный процент. Но уже через несколько дней ситуация начнет меняться. После 20 марта прогнозируется резкое потепление, а уже к 22 марта среднесуточная температура составит 0 градусов. С этого момента и начнется активное разрушение снегозапасов и, как следствие, активный склоновый сток: именно то, что приведет к образованию вод, формирующих первую волну половодья.

Г-н Люцигер предупредил, что при таких объемах снегозапасов прогнозируется очень большой склоновый сток. «Воды будет много, особенно в черте города, где снегозапасы даже превышают то количество, что находится за его пределами. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты», — сказал синоптик.

В Республике Алтай с осени выпало много снега. Сейчас специалисты проводят более достоверную оценку снегозапасов и их распределение по территории региона. Исходя из этого, уже можно прогнозировать паводок второй волны в Барнауле. «Так как у нас из республики приходит порядка 70 % от общего объема воды, соответственно следует ожидать очень серьезной приточности с сопредельной территории. То, что придет к нам в первую волну, колеблется от 1,2 до 1,5 и более норм», — резюмировал Александр Люцигер.

Администрация Барнаула уточняет, что городские службы сейчас обустраивают водоотводы от электрооборудования подстанций и расчищают ливневку. Продолжается вывоз снега и мониторинг ситуации на водоемах. Как многозначительно отметил глава администрации города Сергей Дугин на очередном выездном совещании по этому вопросу: «Надо быть готовым ко всему!»