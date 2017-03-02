×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

2 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
52
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Сергей Каменский стал победителем чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия
СФО из-за миграции потерял 12590 жителей, Алтайский край – 6472
Весна в МТА: новые театральные премьеры
Беременные женщины в Каменском районе опасаются предстоящего перевода в краевой перинатальный центр


Резонанс
Темы недели
Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов
25
Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»
53
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

59
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

23
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

19
Loading...
Главная Лента новостей Синоптики оставили Барнаулу семь дней до первой «волны»

Синоптики оставили Барнаулу семь дней до первой «волны»

15.03.2017 14:32

Уже зимой алтайские и российские специалисты давали неутешительные прогнозы по предстоящему паводку 2017 года, но данные до последних дней оставались предварительными. Сейчас специалисты дали уточненный прогноз: 22 марта Барнаул может «поплыть» из-за резкого потепления и неудачной концентрации снегозапасов на территории краевого центра. Об этом начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал в эфире ВГТРК «Алтай», его слова приводятся на сайте администрация краевого центра.

По словам главного синоптика края, сейчас несмотря на теплую солнечную погоду, активного таяния снега не происходит. Кроме того, в ближайшее время ожидается серия новых снегопадов, которые добавят к общему объему определенный процент. Но уже через несколько дней ситуация начнет меняться. После 20 марта прогнозируется резкое потепление, а уже к 22 марта среднесуточная температура составит 0 градусов. С этого момента и начнется активное разрушение снегозапасов и, как следствие, активный склоновый сток: именно то, что приведет к образованию вод, формирующих первую волну половодья.

Г-н Люцигер предупредил, что при таких объемах снегозапасов прогнозируется очень большой склоновый сток. «Воды будет много, особенно в черте города, где снегозапасы даже превышают то количество, что находится за его пределами. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты», — сказал синоптик.

В Республике Алтай с осени выпало много снега. Сейчас специалисты проводят более достоверную оценку снегозапасов и их распределение по территории региона. Исходя из этого, уже можно прогнозировать паводок второй волны в Барнауле. «Так как у нас из республики приходит порядка 70 % от общего объема воды, соответственно следует ожидать очень серьезной приточности с сопредельной территории. То, что придет к нам в первую волну, колеблется от 1,2 до 1,5 и более норм», — резюмировал Александр Люцигер.

Администрация Барнаула уточняет, что городские службы сейчас обустраивают водоотводы от электрооборудования подстанций и расчищают ливневку. Продолжается вывоз снега и мониторинг ситуации на водоемах. Как многозначительно отметил глава администрации города Сергей Дугин на очередном выездном совещании по этому вопросу: «Надо быть готовым ко всему!»


Другие новости по этой теме:

 Александр Карлин призвал готовиться к сложнейшему паводку в истории Алтайского края
 Прошелся насухо: глава МЧС России пообещал помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком
 Кассовое подтопление: власти Алтайского края «заказали» у Москвы деньги на ликвидацию ущерба от паводка
 Запах весны: канализация Барнаула не выдержит потоков воды во время первой волны паводка
 Главный синоптик Алтайского края «освежил» апокалиптический прогноз на весенний паводок
 Александр Карлин решил помочь МЧС «доукомплектоваться» алтайским

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
гость из Быстрого Истока

15.03.2017 21:27

Нас будет скоро топить а тут конь не валялся , по предотвращению паводка мероприятиям нуль . Ауу край !!
Евгений

15.03.2017 23:13

Да вы всех уже достали каждый год вас топит и каждый год на вас бабки тратят . переезжай в степь жить. А не хочешь так не ной залазь на чердак и сиди там вместе с коровой и поросём живёшь возле реки будь готов что тебя затопит.
Барнаулец

15.03.2017 23:31

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.