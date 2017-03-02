Росгвардия приняла губернатора Алтайского края с медалью

15.03.2017 17:53
14 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин посетил Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии, которая расквартирована в Московской области. Формальным поводом стала встреча с проходящими здесь службу уроженцами края — их насчитывается более сотни. Руководство дивизии вручило главе региона медаль, следует из информации на офсайте Росгвардии.
На территории части, расположенной в Балашихе, Александр Карлин встретился с офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами – уроженцами Алтайского края. Он рассказал военнослужащим о новостях региона и ответил на интересующие их вопросы. Затем он вручил участникам встречи почетные грамоты и ценные подарки за высокие показатели в служебно-боевой деятельности.
Александр Карлин поблагодарил земляков за безупречную службу и высочайший профессионализм. Он отметил, что уроженцам края присущи такие качества как, героизм, бесстрашие и абсолютная верность военной присяге. Губернатор заверил, что дома хорошо знают об успехах своих сыновей и отцов, добившихся успехов на ратном поприще.
Командир ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов показал Александру Карлину музей соединения, физкультурно-оздоровительный комплекс, кинологический центр, а также различные объекты учебно-материальной базы соединения. Кроме того, на одной из фотографий видно, что губернатор получил юбилейную медаль к 90-летию дивизии. Закрепив ее на лацкане, глава региона сфотографировался на фоне бюста первого советского чекиста Феликса Дзержинского.
Фото: сайт Росгвардии
15.03.2017 17:58
15.03.2017 17:59
15.03.2017 18:05
15.03.2017 18:41
15.03.2017 18:41
15.03.2017 18:51
15.03.2017 19:04
15.03.2017 19:25
15.03.2017 19:37
15.03.2017 20:58
15.03.2017 21:06
15.03.2017 21:11
15.03.2017 21:19
...Кроме тех 14 тысяч генералов и офицеров, которые приняли решение верно служить новой России РОДИНЕ, а не символу сбежавшему и само-отрёкшемуся самодержцу всея - Руси - царю Коле -второму Романову из 300-летней династии.
15.03.2017 21:27
15.03.2017 21:38
А в Алтайском крае тоже Росгвардия есть, пусть лучше к ним сходит. Да поможет делом да ласковым словом. Как в свое время пытался помочь БЮИ, за что бывшего начальника Михайлова чуть не засудили.
15.03.2017 21:52
15.03.2017 23:39
Может хватит дебильные заголовки публиковать? Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
15.03.2017 23:46
15.03.2017 23:50
Ровно 100 лет назад в эти дни совершилась Февральская буржуазная революция.
Монархия не удержала империю в единстве.
Шесть буржуазных партий, которые образовывали «Прогрессивный блок», не справились с управлением.
Империя распалась, армия разбежалась, и только большевики во главе с Лениным выступили действительно за единую, но советскую народную республику и справились с этой исторической задачей.
Они сумели выбить из всех портов Антанту, когда 14 буржуазных государств, по сути дела, оккупировали бывшую Российскую империю и пытались навязать свою волю. Эта воля заключалась в плане американского президента Вудро Вильсона, который решил разделить нашу страну на 20 кусков. Интервенты были готовы приватизировать Россию по частям.
Владимир Ленин, - вместе с большевиками обратился к стране: «Социалистическое Отечество в опасности!»
Он сумел с ноля создать пятимиллионную Красную Армию. В нее влились почти все высшие офицеры бывшей Российской империи, более 80 тысяч человек.
Были созданы мощные, боеспособные подразделения. Они сумели разгромить и колчаковщину, и деникинщину, и всех остальных, вместе взятых. Всю ту свору, которая защищала интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка.
Гражданскую войну начали провокаторы, оравшие «За единую и неделимую!», которых привезли на американских кораблях за деньги англичан и французов. Это они развязали войну, начиная с белочехов, поднявших бунт на Транссибе. Тогда их включили во французскую армию и решили перебросить на линию фронта через Дальний Восток. Они и начали Гражданскую войну.
Антанта высаживалась во всех портах. Первые концлагеря англичане нам организовали в Архангельской губернии.
И мы должны это знать
15.03.2017 23:55
16.03.2017 00:15
Под этой идеологией стоит подпись Ленина. Никаких других подписей, которые сегодня бы подтверждали легитимность нынешней Российской Федерации, кроме подписи Владимира Ульянова (Ленина) нет.
И если провокаторы предлагают раскапывать Красную площадь, заниматься гробокопательством, то это значит, что в год 100-летия Великого Октября они решили насолить всем нам, независимо от идеологической ориентации и наших убеждений.
Президент это прекрасно понимает.
Такие предложения уже звучали несколько лет назад в его кабинете, когда собирались лидеры всех парламентских фракций. И один из них, последователь Жириновского и ему подобных, встал и предложил заняться раскопками на Красной площади.
Историческая справка.
Первое. Давайте определимся, с чего начнем копать. Самые древние захоронения – от Москвы-реки у стен Кремля. Дальше за 300 лет, начиная с Ивана Калиты, в двух соборах Кремля похоронены державные государи и члены их семей.
На Красной площади захоронено более 400 человек. Там лежат 32 маршала и генерала, все командующие фронтов, которые обеспечили нашу Победу в мае 45-го. Они лежат там во главе с Георгием Константиновичем Жуковым.
Там похоронены три русских гения – Королев, Келдыш и Курчатов, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет. Там же похоронены многие наши талантливые люди, в том числе космонавты, во главе с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. С чего вы будете начинать? Дальше давайте переместимся в Александровский сад. Там находится Могила Неизвестного солдата...
Президент пока твёрдо заявил: «Пока я сижу в этом кабинете, никакими раскопками на Красной площади заниматься не будем».
16.03.2017 01:44