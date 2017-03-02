Росгвардия приняла губернатора Алтайского края с медалью

14 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин посетил Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии, которая расквартирована в Московской области. Формальным поводом стала встреча с проходящими здесь службу уроженцами края — их насчитывается более сотни. Руководство дивизии вручило главе региона медаль, следует из информации на офсайте Росгвардии.

На территории части, расположенной в Балашихе, Александр Карлин встретился с офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами – уроженцами Алтайского края. Он рассказал военнослужащим о новостях региона и ответил на интересующие их вопросы. Затем он вручил участникам встречи почетные грамоты и ценные подарки за высокие показатели в служебно-боевой деятельности.

Александр Карлин поблагодарил земляков за безупречную службу и высочайший профессионализм. Он отметил, что уроженцам края присущи такие качества как, героизм, бесстрашие и абсолютная верность военной присяге. Губернатор заверил, что дома хорошо знают об успехах своих сыновей и отцов, добившихся успехов на ратном поприще.

Командир ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов показал Александру Карлину музей соединения, физкультурно-оздоровительный комплекс, кинологический центр, а также различные объекты учебно-материальной базы соединения. Кроме того, на одной из фотографий видно, что губернатор получил юбилейную медаль к 90-летию дивизии. Закрепив ее на лацкане, глава региона сфотографировался на фоне бюста первого советского чекиста Феликса Дзержинского.