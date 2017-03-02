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Главная Лента новостей Росгвардия приняла губернатора Алтайского края с медалью

Росгвардия приняла губернатора Алтайского края с медалью

15.03.2017 17:53

14 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин посетил Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии, которая расквартирована в Московской области. Формальным поводом стала встреча с проходящими здесь службу уроженцами края — их насчитывается более сотни. Руководство дивизии вручило главе региона медаль, следует из информации на офсайте Росгвардии.

На территории части, расположенной в Балашихе, Александр Карлин встретился с офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами – уроженцами Алтайского края. Он рассказал военнослужащим о новостях региона и ответил на интересующие их вопросы. Затем он вручил участникам встречи почетные грамоты и ценные подарки за высокие показатели в служебно-боевой деятельности.

Александр Карлин поблагодарил земляков за безупречную службу и высочайший профессионализм. Он отметил, что уроженцам края присущи такие качества как, героизм, бесстрашие и абсолютная верность военной присяге. Губернатор заверил, что дома хорошо знают об успехах своих сыновей и отцов, добившихся успехов на ратном поприще.

Командир ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов показал Александру Карлину музей соединения, физкультурно-оздоровительный комплекс, кинологический центр, а также различные объекты учебно-материальной базы соединения. Кроме того, на одной из фотографий видно, что губернатор получил юбилейную медаль к 90-летию дивизии. Закрепив ее на лацкане, глава региона сфотографировался на фоне бюста первого советского чекиста Феликса Дзержинского.

Фото: сайт Росгвардии

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Комментарий

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Комментариев 22
гость

15.03.2017 17:58

а его то за что наградили?
Фрося

15.03.2017 17:59

Интересно,что он им там наплел???
Алтайская правда

15.03.2017 18:05

Дали побрякушку-то, а сколько помпезности!
"Кум" горно-алтайский парнасовец, гля...

15.03.2017 18:41

Богданыч с Эдмундовичем... К чему бы это?
Л.Брежнев

15.03.2017 18:41

Нашёл повод задержаться в Москве, чтобы не ехать в этот сраный Алтай. Да ещё и медальку получил.
Баба Фрося Алтайский край Россия

15.03.2017 18:51

ДА , НЕ ИСПОВЕДИМЫ ДЕЛА ТВОИ БОЖЬИ ! УЖЕ В КАЖДОМ РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ МИТИНГИ О ПОЛНЕЙШЕМ РАЗВАЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ , А КАРЛУХИН УЖЕ ДОБРАЛСЯ ДО ГВАРДЕЙЦЕВ! И СМЕХ И ГОРЕ!
торпеда

15.03.2017 19:04

Прокопьевским тролям. Вы смотрите и после окончания рабочего дня работают.
Алтайской правде

15.03.2017 19:25

Карлин теперь прикрепит медаль на титул вашей-его газете заместо ордена Трудового Красного Знамени, который вы не заслужили "носить" по преемственности .
Пахомыч

15.03.2017 19:37

Да, помню, когда ельцинович в краповике сфотался... так сослуживцы были недовольны, а наверное, карлсон в боевых действиях участвовал и спаринг с к.м.с. держал.. мда... молодец...
Блондинка

15.03.2017 20:58

Пусть Колин лимон сожрет, чтоб морда такой довольной не была.
гм..

15.03.2017 21:06

Фото на фоне кровавого чахоточного пшека, загубившего не одну тысячу настоящих царских офицеров, а не нынешнее беспогонно-масочное пушечное мясо...Гены что-ли комиссарские взыграли...
ПРАВДА

15.03.2017 21:11

Позор!!! это еще одно подтверждение того, что губернатору вольготнее живется в Москве... он уже не знает чем заняться... так как там его представительство, дом с пропиской, дача.... Да - коту делать нечего, он начинает бесполезными делами заниматься... Правда есть ПРАВДА!!!
Кум, ты димн "Боже, храни... царя" наизусть весь знаешь?

15.03.2017 21:19

гм.. писал(а):
загубившего не одну тысячу настоящих царских офицеров,


...Кроме тех 14 тысяч генералов и офицеров, которые приняли решение верно служить новой России РОДИНЕ, а не символу сбежавшему и само-отрёкшемуся самодержцу всея - Руси - царю Коле -второму Романову из 300-летней династии.
Очевидец

15.03.2017 21:27

Вопросец, однако... За что вешают на грудь медали? За высоту кресла, в котором размещается задница человека, или за какое-то конкретное действие, достойное этой медали? У таких, как алтайский губер, совесть то вообще-то, или её остатки есть?! Как вообще хватает наглости получать какую-либо награду, если ты для того, чтобы быть её достойным, ничего не сделал?! Позорище-то какое!
деревня Дураково

15.03.2017 21:38

Л.Брежнев писал(а):
Нашёл повод задержаться в Москве, чтобы не ехать в этот сраный Алтай. Да ещё и медальку получи


А в Алтайском крае тоже Росгвардия есть, пусть лучше к ним сходит. Да поможет делом да ласковым словом. Как в свое время пытался помочь БЮИ, за что бывшего начальника Михайлова чуть не засудили.
гость

15.03.2017 21:52

Карлин это тот заслуженный акушер из Алтайского края?
Барнаулец

15.03.2017 23:39

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать? Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
иван

15.03.2017 23:46

край пустил под откос .взялся уничтожать неугодных наверно хрустально чист как железный феликс.
Тем, кого всё ещё возбуждает гимн-мелодия "Боже, царя храни"...

15.03.2017 23:50


Ровно 100 лет назад в эти дни совершилась Февральская буржуазная революция.

Монархия не удержала империю в единстве.

Шесть буржуазных партий, которые образовывали «Прогрессивный блок», не справились с управлением.

Империя распалась, армия разбежалась, и только большевики во главе с Лениным выступили действительно за единую, но советскую народную республику и справились с этой исторической задачей.
Они сумели выбить из всех портов Антанту, когда 14 буржуазных государств, по сути дела, оккупировали бывшую Российскую империю и пытались навязать свою волю. Эта воля заключалась в плане американского президента Вудро Вильсона, который решил разделить нашу страну на 20 кусков. Интервенты были готовы приватизировать Россию по частям.

Владимир Ленин, - вместе с большевиками обратился к стране: «Социалистическое Отечество в опасности!»
Он сумел с ноля создать пятимиллионную Красную Армию. В нее влились почти все высшие офицеры бывшей Российской империи, более 80 тысяч человек.

Были созданы мощные, боеспособные подразделения. Они сумели разгромить и колчаковщину, и деникинщину, и всех остальных, вместе взятых. Всю ту свору, которая защищала интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка.
Гражданскую войну начали провокаторы, оравшие «За единую и неделимую!», которых привезли на американских кораблях за деньги англичан и французов. Это они развязали войну, начиная с белочехов, поднявших бунт на Транссибе. Тогда их включили во французскую армию и решили перебросить на линию фронта через Дальний Восток. Они и начали Гражданскую войну.

Антанта высаживалась во всех портах. Первые концлагеря англичане нам организовали в Архангельской губернии.

И мы должны это знать
маршрут губ-ра АБК напоминает листок убытия

15.03.2017 23:55

наградной люгер последним пунктом сдаст и на пенсион заслужённый наконец-то.
Провокаторы (типа РПЦ за рубежом) вновь предлагают раскапывать Красную площадь...

16.03.2017 00:15

Впервые мирно, демократично был создан Союз Советских Социалистических Республик. Впервые мирно и демократично было принято решение положить в основу этого нового государства не национализм, не вражду, не войну и не насилие, а справедливость, труд, дружбу народов и равноправие.

Под этой идеологией стоит подпись Ленина. Никаких других подписей, которые сегодня бы подтверждали легитимность нынешней Российской Федерации, кроме подписи Владимира Ульянова (Ленина) нет.

И если провокаторы предлагают раскапывать Красную площадь, заниматься гробокопательством, то это значит, что в год 100-летия Великого Октября они решили насолить всем нам, независимо от идеологической ориентации и наших убеждений.
Президент это прекрасно понимает.

Такие предложения уже звучали несколько лет назад в его кабинете, когда собирались лидеры всех парламентских фракций. И один из них, последователь Жириновского и ему подобных, встал и предложил заняться раскопками на Красной площади.

Историческая справка.

Первое. Давайте определимся, с чего начнем копать. Самые древние захоронения – от Москвы-реки у стен Кремля. Дальше за 300 лет, начиная с Ивана Калиты, в двух соборах Кремля похоронены державные государи и члены их семей.

На Красной площади захоронено более 400 человек. Там лежат 32 маршала и генерала, все командующие фронтов, которые обеспечили нашу Победу в мае 45-го. Они лежат там во главе с Георгием Константиновичем Жуковым.

Там похоронены три русских гения – Королев, Келдыш и Курчатов, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет. Там же похоронены многие наши талантливые люди, в том числе космонавты, во главе с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. С чего вы будете начинать? Дальше давайте переместимся в Александровский сад. Там находится Могила Неизвестного солдата...
Президент пока твёрдо заявил: «Пока я сижу в этом кабинете, никакими раскопками на Красной площади заниматься не будем».
А социальной язве

16.03.2017 01:44

вместо медали, пиписек дали, ты где? ау!!!!!!