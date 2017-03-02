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Главная Лента новостей Прокуратура пересчитала потоки бюджетных средств в алтайском политехникуме

Прокуратура пересчитала потоки бюджетных средств в алтайском политехникуме

15.03.2017 16:32

Прокуратура Центрального района Барнаула по итогам проверки направила представление в адрес руководства Алтайского политехнического техникума, который объединил три барнаульских ссуза (№№ 8, 42 и 81). Проверка касалась использования бюджетных средств.

Согласно документу, который есть в распоряжении ИА «Банкфакс», нарушения обнаружились в порядке выплат, которые предусмотрены обучающимся особых категорий. К слову, задержки стипендий регулярно обсуждаются и самими студентами в группе «Подслушано Политехнический Техникум (АПТ)» «ВКонтакте». Записи сообщества свидетельствуют о том, что в 2015 году здесь даже назревала инициатива организованного протеста учащихся. Как рассказал БФ один из студентов, годом позже родители начали направлять обращения в контролирующие органы. После этого, со слов собеседника, на «линейке» ребят попросили «не выносить сор из избы» и обещали решить проблемы. Между тем социальная стипендия (50 % от академической) в 2016 году за сентябрь поступила на карты учащихся в ноябре, а за октябрь - в декабре. Преподаватели также не отрицают, что задержки есть, но оговариваются, что так происходит в образовательной сфере часто.

В представлении прокуратуры подтверждается, что краевая социальная стипендия студентам техникума из малообеспеченных семей за сентябрь 2016 года назначена и выплачена 11 ноября, за октябрь 2016 года — 21 декабря, за ноябрь 2016 года — 3 марта 2017, за декабрь (по состоянию на 21 февраля 2017 года) - не выплачена. Кроме этого, зарплату, положенную сиротам и оставшимся без попечения родителей студентам, которые проходят практику, в ноябре - декабре 2016 года получили не все. 11 человек денег так и не увидели. Общая сумма недоплаты в документе прокуратуры не фигурирует.

Вопросы у ведомства вызвал и тот факт, что в договорах найма жилых помещений, которые техникум заключает со студентами, не указан размер оплаты, «что влечет возможность одностороннего установления и изменения платы со стороны представителей техникума и нарушения прав обучающихся, проживающих в общежитии».

Недвижимости, которая находится в управлении техникума, посвящен отдельный блок нарушений. Речь, в частности, идет о площадке по улице Гридасова, 19. По данным ИА «Банкфакс», здесь размещается участок земли площадью около 4 тысяч кв. м с расположенными на нем нежилыми постройками. Эти объекты занимают субарендаторы, в числе которых Алтайский краевой общественный фонд поддержки рыбных запасов и водных биоресурсов «Рыбохрана» по договору от ноября 2015 года. Арендодателем чуть более 1000 кв. м нежилых помещений выступает техникум по согласованию с Минобразования (бывшее Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края) и Минимущества (бывшее Главное управление имущественных отношений Алтайского края). Нежилое помещение используется под стоянку и ремонт большегрузного транспорта.

В договоре между техникумом и арендатором прописано, что последний обязан проводить текущий и капитальный ремонт по требованию или самостоятельно, при этом затраты на него не компенсируются, оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги. Арендная плата с НДС установлена в размере чуть менее 50 тысяч рублей в месяц. Срок действия договора истек 30 октября прошлого года, но арендатор так и не покинул площадку.

В прокуратуре сообщают, что на момент осмотра помещения в середине февраля, участие в котором принимал и директор техникума Александр Холтобин, оно не пустовало, упомянутый арендатор продолжал заниматься здесь своей деятельностью. В прокуратуре данную ситуацию трактуют как «ненадлежащий контроль за использованием государственного имущества». Более того, по данным источника ИА «Банкфакс», арендатор не только продолжает использовать госимущество, но и самостоятельно осуществил подключение к коммунальным сетям. Эту информацию подтвердили в «Барнаульском водоканале», однако в документе этот факт не фигурирует, как впрочем и то, что «Рыбохрана» заняла 200 кв. м прилегающей к зданию территории, где якобы организована автостоянка.

В представлении прокуратуры также приводится ряд других нарушений, связанных с госзакупочной деятельностью техникума и бухгалтерским учетом, устранить которые надзорные органы требуют к концу марта.

Справка:

«Алтайский политехнический техникум» был создан на базе ПТУ №8, к которому в 2014 году были присоединены училище 42 и 81. На базе образовательного учреждения действует Ресурсный центр по подготовке специалистов в металлообработке — станочник, наладчик станков и оборудования, токарь-универсал и др. Кроме того, учебное заведение готовит наладчиков аппаратного и программного обеспечения, радиомехаников, ювелиров и др. ПТУ №8 было построено в 1984 году в поселке Южном и действовало при Алтайском приборостроительном заводе им. 50-летия СССР. В 1998 году к нему было присоединено «Профессиональное училище №29».

С 2000 года директором КГОУ НПО «ПУ № 8» является Александр Холтобин. В декабре 2007 года ПУ присвоен статус Ресурсного центра по профессиям металлообработки. С 1 февраля 2009 года здесь действуют мастерские центра металлообработки. Техника закуплена у американской фирмы HAAS. Оборудование позволило расширить  сферу предоставляемых ссузом услуг. Ресурсный центр металлообработки может осуществлять подготовку специалистов на станках нового образца в пределах Сибирского федерального округа, а также повышать квалификацию сотрудников заводов и преподавателей учебных заведений.

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Комментарий

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Комментариев 3
Очевидец

15.03.2017 21:40

Очень сильно похоже на заказуху. В том же "В контакте" о подобных нарушениях в АГМУ "куча" информации, но реальных проверок прокуратура проводить не собирается. То, что подобные проверки проводятся и нарушения выявляются - это замечательно! Но почему проверки проводятся избирательно? Этих проверим, а эти пусть беспредельничают?! Прокуратура у нас самостоятельная, или работает строго по отмашке, чьей???
Барнаулец

15.03.2017 23:33

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
иван

15.03.2017 23:35

из мухи делаем слона. у сильного всегда бессильный виноват.давайте добьем наше образование.ведь готовить рабочих нет необходимости промышленность уже кончили лес казахи вывезли . весь край попелили .неугодных надо убирать чтобы не мешались под ногами.да здравствует безпредел! 37 отдыхает. спасибо тем кто загнал народ в нищету.