Прокуратура пересчитала потоки бюджетных средств в алтайском политехникуме

Прокуратура Центрального района Барнаула по итогам проверки направила представление в адрес руководства Алтайского политехнического техникума, который объединил три барнаульских ссуза (№№ 8, 42 и 81). Проверка касалась использования бюджетных средств.

Согласно документу, который есть в распоряжении ИА «Банкфакс», нарушения обнаружились в порядке выплат, которые предусмотрены обучающимся особых категорий. К слову, задержки стипендий регулярно обсуждаются и самими студентами в группе «Подслушано Политехнический Техникум (АПТ)» «ВКонтакте». Записи сообщества свидетельствуют о том, что в 2015 году здесь даже назревала инициатива организованного протеста учащихся. Как рассказал БФ один из студентов, годом позже родители начали направлять обращения в контролирующие органы. После этого, со слов собеседника, на «линейке» ребят попросили «не выносить сор из избы» и обещали решить проблемы. Между тем социальная стипендия (50 % от академической) в 2016 году за сентябрь поступила на карты учащихся в ноябре, а за октябрь - в декабре. Преподаватели также не отрицают, что задержки есть, но оговариваются, что так происходит в образовательной сфере часто.

В представлении прокуратуры подтверждается, что краевая социальная стипендия студентам техникума из малообеспеченных семей за сентябрь 2016 года назначена и выплачена 11 ноября, за октябрь 2016 года — 21 декабря, за ноябрь 2016 года — 3 марта 2017, за декабрь (по состоянию на 21 февраля 2017 года) - не выплачена. Кроме этого, зарплату, положенную сиротам и оставшимся без попечения родителей студентам, которые проходят практику, в ноябре - декабре 2016 года получили не все. 11 человек денег так и не увидели. Общая сумма недоплаты в документе прокуратуры не фигурирует.

Вопросы у ведомства вызвал и тот факт, что в договорах найма жилых помещений, которые техникум заключает со студентами, не указан размер оплаты, «что влечет возможность одностороннего установления и изменения платы со стороны представителей техникума и нарушения прав обучающихся, проживающих в общежитии».

Недвижимости, которая находится в управлении техникума, посвящен отдельный блок нарушений. Речь, в частности, идет о площадке по улице Гридасова, 19. По данным ИА «Банкфакс», здесь размещается участок земли площадью около 4 тысяч кв. м с расположенными на нем нежилыми постройками. Эти объекты занимают субарендаторы, в числе которых Алтайский краевой общественный фонд поддержки рыбных запасов и водных биоресурсов «Рыбохрана» по договору от ноября 2015 года. Арендодателем чуть более 1000 кв. м нежилых помещений выступает техникум по согласованию с Минобразования (бывшее Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края) и Минимущества (бывшее Главное управление имущественных отношений Алтайского края). Нежилое помещение используется под стоянку и ремонт большегрузного транспорта.

В договоре между техникумом и арендатором прописано, что последний обязан проводить текущий и капитальный ремонт по требованию или самостоятельно, при этом затраты на него не компенсируются, оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги. Арендная плата с НДС установлена в размере чуть менее 50 тысяч рублей в месяц. Срок действия договора истек 30 октября прошлого года, но арендатор так и не покинул площадку.

В прокуратуре сообщают, что на момент осмотра помещения в середине февраля, участие в котором принимал и директор техникума Александр Холтобин, оно не пустовало, упомянутый арендатор продолжал заниматься здесь своей деятельностью. В прокуратуре данную ситуацию трактуют как «ненадлежащий контроль за использованием государственного имущества». Более того, по данным источника ИА «Банкфакс», арендатор не только продолжает использовать госимущество, но и самостоятельно осуществил подключение к коммунальным сетям. Эту информацию подтвердили в «Барнаульском водоканале», однако в документе этот факт не фигурирует, как впрочем и то, что «Рыбохрана» заняла 200 кв. м прилегающей к зданию территории, где якобы организована автостоянка.

В представлении прокуратуры также приводится ряд других нарушений, связанных с госзакупочной деятельностью техникума и бухгалтерским учетом, устранить которые надзорные органы требуют к концу марта.