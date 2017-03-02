Журналист меняет профессию: шеф-редактор краевого официоза будет пробиваться в Барнаульскую гордуму

Известный журналист, шеф-редактор газеты «Алтайская правда» Олег Купчинский подал документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму. Он намерен побороться за победу на одномандатном округе № 9.

Как сообщают источники ИА «Банкфакс», г-н Купчинский сдал весь необходимый пакет документов 15 марта. Эту информацию позднее подтвердили в пресс-службе ЕР. Сегодня же прошло заседание оргкомитета, на котором статус участника предварительного голосования должны были получить несколько кандидатов, однако решение по шеф-редактору «Алтайки» будет приниматься на следующем заседании. Получить оперативный комментарий у самого Олега Купчинского на момент публикации не удалось.

Интересно, что до этого г-н Купчинский, который в профессии уже более 30 лет, ни разу публично не высказывал намерений попробовать себя в политике. В одном из интервью 2007 года г-н Купчинский упоминал, что до сих пор не покинул Барнаул из-за того, что «не было таких предложений, от которых трудно было бы отказаться, хотя раньше они поступали».

Добавим, оргкомитет 15 марта должен был зарегистрировать в качестве участников предварительного голосования зампредседателя крайсовпрофа Ивана Панова и председателя Молодежного парламента Алтайского края Артема Сингача. Всего по данным на утро 15 марта, в оргкомитет по проведению праймериз подано 60 заявок, 39 участников зарегистрированы.