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Главная Лента новостей Журналист меняет профессию: шеф-редактор краевого официоза будет пробиваться в Барнаульскую гордуму

Журналист меняет профессию: шеф-редактор краевого официоза будет пробиваться в Барнаульскую гордуму

15.03.2017 17:32

Известный журналист, шеф-редактор газеты «Алтайская правда» Олег Купчинский подал документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму. Он намерен побороться за победу на одномандатном округе № 9.

Как сообщают источники ИА «Банкфакс», г-н Купчинский сдал весь необходимый пакет документов 15 марта. Эту информацию позднее подтвердили в пресс-службе ЕР. Сегодня же прошло заседание оргкомитета, на котором статус участника предварительного голосования должны были получить несколько кандидатов, однако решение по шеф-редактору «Алтайки» будет приниматься на следующем заседании. Получить оперативный комментарий у самого Олега Купчинского на момент публикации не удалось.

Интересно, что до этого г-н Купчинский, который в профессии уже более 30 лет, ни разу публично не высказывал намерений попробовать себя в политике. В одном из интервью 2007 года г-н Купчинский упоминал, что до сих пор не покинул Барнаул из-за того, что «не было таких предложений, от которых трудно было бы отказаться, хотя раньше они поступали».

Добавим, оргкомитет 15 марта должен был зарегистрировать в качестве участников предварительного голосования зампредседателя крайсовпрофа Ивана Панова и председателя Молодежного парламента Алтайского края Артема Сингача. Всего по данным на утро 15 марта, в оргкомитет по проведению праймериз подано 60 заявок, 39 участников зарегистрированы.

Фото: ap22.ru

Справка:

Олег Купчинский родился 4 ноября 1963 года в городе Клинцы Брянской области. В 1986 году он окончил факультет журналистики МГУ по специальности «Литработник газеты». На Алтай попал по распределению, перебрался в Барнаул, где 12 лет отработал корреспондентом, а затем редактором в «Молодежи Алтая». В 1999 году на пару с Андреем Кнорром открыл представительство «Комсомольской правды на Алтае». Позднее стал редактором газеты «Вечерний Барнаул». Одно время являлся внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Алтайском крае, шеф-редактором журнала «Автограф». Последние годы работает в краевом официозе — газете «Алтайская правда».

Кроме того, Олег Купчинский является доцентом кафедры журналистики АлтГУ, читает курсы по маркетингу и менеджменту СМИ. Кандидат наук. По проекту «Открытой России» участвовал в «Клубе региональной журналистики» в Москве. Проходил стажировки в США, Англии и Германии, в частности в The New York Times, BBC, Reuters. Лауреат нескольких профессиональных премий и конкурсов. Женат, есть двое сыновей.

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Комментарий

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Комментариев 11
в глаз

15.03.2017 18:09

Ну что вы все лезете в депутаты, звание для солидности, а после выборов положите на избирателей, "народники"?
Медиатор

15.03.2017 18:46

Ну, ежели, на радио " Свобода" трудился... тогда, как Трампу... победа в праймериз-борцунстве "нанайских мальчиков" у него в ЕР- портфеле...
Глазастым медиаторам

15.03.2017 19:45

Ребята, вы совсем тронулись)) Купчинский делает грамотную вещь - идёт на выборы. Вы то свои попы прижали и молчите в тряпочку. Олег гораздо умнее вас будет, ежели вы ересь такую говорить изволите
его бы письмишко позвало в дорогу дальнюю

15.03.2017 20:13

для посмотреть , как в на земле народонаселение краевое в масляном сыре сгущоном
перекатывается , да всё в шиншилловых шубейках.
в этих думах городских какие-то политики тусуются ?
или решальщики и разводилы с разгонялами?
или народные избранники для защиты интересов граждан ?
Мария

15.03.2017 20:13

Олег, удачи вам! Буду голосовать за вас! Вы хороший журналист и уверена, что депутатом тоже будете хорошим!
Марии

15.03.2017 22:05

... с участием этого "хорошего журналиста" известная во всём СССР региональная газета "Алтайская правда" с тиражом 250 тысяч экземпляров опустилась до жалких 30 тыр ... с уровнем многотиражки в лучшем случае.
Есть просто профи Журналисты, а есть профи титулованные, но журнашлюшки...

15.03.2017 22:45

Мария писал(а):
Вы хороший журналист и уверена, что депутатом тоже будете хорошим!


Так и депутаты с брендом голубого бесполого медведя...
Барнаулец

15.03.2017 23:36

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
Гость

15.03.2017 23:55

И не пойдет. Ибо редакторесса сливает айпишники своим патронам, чтобы они знали, кто пишет комменты на банк факсе.
Да, уймись, ты, земеля...)))

15.03.2017 23:56

Барнаулец писал(а):
психически здорового человека писать заголовки


Не ЧЕтай заголовки, а ПЕши здраво...
Мда

16.03.2017 00:05

Ложки-то нашлись)))))