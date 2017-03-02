Рубцовчанина, «заработавшего» на пожизненный срок, случайно поймали после 12-летней вольницы

Арсенал рубцовчанина, обвиняемого в 19 преступлениях

Алтайские силовики смогли задержать жителя Рубцовска, чей «послужной список» с лихвой тянет на пожизненное заключение. Самое интересное, что с момента первого преступления рубцовчанина прошло около 12 лет, почти все «злодеяния» имели значительный резонанс, за это время погибло два правоохранителя, были получены важные свидетельские показания, но задержать мужчину все никак не удавалось.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, установлена причастность жителя Рубцовска к 19 преступлениям, в том числе тяжким и особо тяжким. Одно только перечисление статей УК, по которым проходит горожанин, занимает целый абзац текста. Бросается в глаза, что мужчина большую часть «вылазок» совершал отчего-то в августе. «Фирменным почерком» стало активное применение самодельных взрывных устройств. Наконец, неподдельное удивление вызывает арсенал рубцовчанина: словно по аналогии с фильмами Квентина Тарантино он предпочитал не самые эффективные (об этом можно судить хотя бы по количеству спасшихся), но зато крайне эффектные карабин и револьвер. О мужчине известно, что в настоящее время ему исполнилось 63 года. На преступную дорожку рубцовчанин встал в возрасте 51 год.

По версии следствия, обвиняемый в 2005 году вступил в сговор со своим знакомым, образовав преступную группу. Сообщникам для дальнейшего «промысла» понадобилось оружие. Чтобы его добыть рубцовчане пошли на нестандартный ход: было изготовлено взрывное устройство, которое 7 августа 2005 года они подорвали вблизи автомобиля с экипажем отдела вневедомственной охраны. С этого и начался «боевой путь» горожанина, которому в настоящее время по совокупности всех преступлений светит пожизненный срок в колонии особого режима.

Тогда, в 2005 году, в результате взрыва сотрудники милиции получили ранения, от которых один из них скончался в автомобиле «скорой помощи». Однако завладеть оружием обвиняемому так и не удалось: к месту происшествия прибыл наряд подкрепления. 16 и 27 августа 2006 года обвиняемый взорвал входные двери в подъезды многоквартирных жилых домов в Рубцовске. По версии следкома, на этот раз горожанин «всего лишь» испытывал взрывные устройства, а также проверял боеготовность своего напарника, которому, забегая вперед, уголовное преследование уже не грозит.

18 августа 2006 года мужчины, используя нож и огнестрельное оружие (следствие оставляет без ответа вопрос, каким образом напарники его все же раздобыли), у жилого дома напали на почтальона. Преступники срезали с пояса сумку, похитив у женщины более 12 тысяч рублей. Во время разбоя случайный прохожий заметил обвиняемых и попытался им помешать. Однако героизм едва не вышел боком. В ответ обвиняемый выстрелил из револьвера в голову защитника. Однако заступник, по всей видимости обладавший незаурядной реакцией, смог закрыть голову невесть откуда взявшейся лопатой. Следком утверждает, что садовый инвентарь изначально был у свидетеля преступления с собой. В итоге пуля «попала в широкую часть инструмента, что помогло избежать смертельного ранения».

Почти ровно год спустя, 16 августа 2007 года обвиняемый попытался совершить нападение на городское почтовое отделение. Однако довести свой умысел до конца ему не удалось, так как изготовленное взрывное устройство не сработало. 27 августа этого же года мужчина вместе с участником предыдущих преступлений напал на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе. Сообщники действовали в излюбленном ключе: сначала подорвали самодельное устройство, затем применили револьвер. В итоге им удалось похитить табельное огнестрельное оружие вохровца – карабин. Караульный у наблюдательной вышки поста в результате ранений получил серьезные повреждения, однако остался жив. Примечательно, что нападение было совершено на женщину.

После этого эпизода последовала пауза длиной почти в три года. 16 июня 2010 года на одной из АЗС Рубцовска мужчины совершили разбойное нападение на водителя-экспедитора одной из частных фирм, который собирал выручку с торговых точек. В результате нападения водитель был застрелен, а злоумышленники завладели примерно 60 тысячами рублей. Далее криминальная сага по-рубцовски получает неожиданный виток: главный злоумышленник остается один. При каких обстоятельствах скончался его напарник, следком не уточняет, надо полагать, что это произошло в силу естественных причин. Однако главный обвиняемый, как видно не желавший становиться «одиноким рейнджером», позвал на дело своего племянника, который только освободился из мест не столь отдаленных.

13 мая 2015 года родственники напали на почтальона в Рубцовске, похитив более 110 тысяч рублей. Женщина отделалась повреждениями средней тяжести. А при совершении аналогичного преступления 20 апреля 2016 года обвиняемый завладел уже более чем 120 тысячами рублей. Мужчины готовились совершить еще одно нападение на почтальона, однако правоохранителям удалось его предотвратить. Это случилось благодаря свидетелю одного из преступлений, связанного с нападением на сотрудников «Почты России». Бдительный почтальон при выполнении своих обязанностей в августе 2016 года заметила мужчину, который на улице явно преследовал ее некоторое время. Она сообщила о своих подозрениях в органы, и прибывшие на место полицейские задержали рубцовчанина.

Позже при участии сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю и регионального УФСБ в ходе проведения осмотра дома обвиняемого были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. После этого удалось раскрыть тяжкие и особо тяжкие преступления, долгие годы считавшиеся бесперспективными. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования. Перечень претензий относительно племянника следствие пока не оглашает, а вот главному фигуранту дела, судя по всему, достанется по полной программе. 63-летнему рубцовчанину предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений. Речь идет о создании вооруженной группы (банды) для нападения на граждан и совершении ряда разбойных нападений, убийств, в том числе в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в покушении на хищение и хищении огнестрельного оружия, в хулиганстве, хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ. Напомним, что в результате его действий погибло два представителя силовых структур. Сообщается, что вскоре пенсионер-налетчик предстанет перед судом. Очевидно, что остаток своих дней он будет коротать в колонии особого режима. Если суд проявит гуманность, рубцовчанин может «отделаться» сроком в 25 лет.