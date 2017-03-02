16.03.2017 09:10
15 марта утром на автодороге направлением Благовещенка - Родино столкнулись два легковых автомобиля. В результате один из них перевернулся, рассказали ИА «Банкфакс» очевидцы событий.
Со слов жителей поселка Степное Озеро Благовещенского района, инцидент произошел на повороте к их населенному пункту. Они утверждают, что пожилой водитель «ВАЗ» двигался на высокой скорости, при этом разговаривая по телефону. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota. От сильного удара отечественное авто снесло с дороги, машина перевернулась на крышу и осталась лежать в кювете. Водителя «ВАЗ» спасли ремни безопасности, но он получил серьезные повреждения, его извлекли из машины и оказали медицинскую помощь. У иномарки также были серьезные вмятины.
Фото: «Алтай Вестник»
16.03.2017 09:20
16.03.2017 11:44
16.03.2017 18:09
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
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