Разговорчивый водитель «ВАЗ» устроил серьезную аварию на алтайской трассе

15 марта утром на автодороге направлением Благовещенка - Родино столкнулись два легковых автомобиля. В результате один из них перевернулся, рассказали ИА «Банкфакс» очевидцы событий.

Со слов жителей поселка Степное Озеро Благовещенского района, инцидент произошел на повороте к их населенному пункту. Они утверждают, что пожилой водитель «ВАЗ» двигался на высокой скорости, при этом разговаривая по телефону. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota. От сильного удара отечественное авто снесло с дороги, машина перевернулась на крышу и осталась лежать в кювете. Водителя «ВАЗ» спасли ремни безопасности, но он получил серьезные повреждения, его извлекли из машины и оказали медицинскую помощь. У иномарки также были серьезные вмятины.