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Главная Лента новостей Разговорчивый водитель «ВАЗ» устроил серьезную аварию на алтайской трассе

Разговорчивый водитель «ВАЗ» устроил серьезную аварию на алтайской трассе

16.03.2017 09:10

15 марта утром на автодороге направлением Благовещенка - Родино столкнулись два легковых автомобиля. В результате один из них перевернулся, рассказали ИА «Банкфакс» очевидцы событий.

Со слов жителей поселка Степное Озеро Благовещенского района, инцидент произошел на повороте к их населенному пункту. Они утверждают, что пожилой водитель «ВАЗ» двигался на высокой скорости, при этом разговаривая по телефону. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota. От сильного удара отечественное авто снесло с дороги, машина перевернулась на крышу и осталась лежать в кювете. Водителя «ВАЗ» спасли ремни безопасности, но он получил серьезные повреждения, его извлекли из машины и оказали медицинскую помощь. У иномарки также были серьезные вмятины.

Фото: «Алтай Вестник»

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Комментарий

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Комментариев 3
Облокат

16.03.2017 09:20

... теперь его надо посадить в другую машину и провести следственный эксперимент. С условием, что в другой машине будет "кукла" . Достали уже все эти придурки на дорогах!
гость

16.03.2017 11:44

по телефону за рулём трепятся много обезьян женского и мужского пола, создавая аварийную ситуацию. необходимо в разы увеличить наказание за это нарушение ПДД
Олег

16.03.2017 18:09

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

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