Следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве Алтайской академии экономики и права

16.03.2017 10:30
Группа бывших студентов Алтайской академии экономики и права (ААЭП) не исключает, что банкротство вуза может быть преднамеренным. На это указывает ряд фактов, в том числе массовая продажа имущества накануне подачи заявлений в суд. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы, рассказал ИА «Банкфакс» юрист Роман Виноградов.
Собеседник пояснил, что ААЭП продала несколько принадлежащих вузу объектов недвижимости аккурат накануне подачи заявлений о банкротстве. По его утверждению, документы в Росреестр в сентябре 2016 года подавались «пачками». Изначально студенты, интересы которых представляет юрист, полагали, что деньги от реализации пойдут на выплату долгов — лишившийся аккредитации вуз должен был вернуть не получившим дипломы плату за обучение. Однако денег они пока так и не увидели. «По ААЭП ходили слухи, что выплаты начались и восемь студентов уже получили деньги. Однако выяснить, кто это, и выйти на какой-то след этих людей нам не удалось. То есть, пока все остается неподтвержденным. Мои же клиенты денег не видели», — сказал г-н Виноградов.
По этой причине группа студентов начала подозревать, что деньги от реализации имущества просто выводились из ААЭП. На этом основании они подали в ГУ МВД по Алтайскому краю заявление с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности вуза. Роман Виноградов пояснил, что в нем они не призывали привлечь руководство к ответственности. Однако полиция зарегистрировала заявление как обращение по факту возможного мошенничества. «Проводилась предварительная проверка, по итогам которой нам поступил ответ о том, что обращение перерегистрировано, поскольку формально в действиях руководства академии могут быть усмотрены признаки преднамеренного банкротства. Сейчас наше заявление находится в отдел по борьбе с экономическими преступлениями», — рассказал Роман Виноградов.
Заявителями по делу о банкротстве ААЭП на данный момент числятся 10 человек: жители Алтайского края и Республики Алтай, Сахалинской области и Красноярского края. При этом первое заявление подала некая Лейла Шукурова. Вступить в дело пытается также Эльмира Шукурова, имеющая то же отчество. Сумма ее требований превышает 1 млн рублей. В редакцию ИА «Банкфакс» поступило анонимное письмо, где высказываются подозрения о том, что Эльмира — внучка бывшего ректора Леонида Тена и племянница нынешнего руководителя Александра Тена. Эта информация официально не подтверждена, но в письме указано, что г-жа Шукурова якобы может действовать в интересах родственников, предоставив лояльного арбитражного управляющего, который поможет «замести следы». В официальной группе ААЭП «ВКонтакте» удалось найти упоминание о том, что в 2015 году некая Лейла Шукурова обучалась в группе «112-Ю». Однако сейчас в соцсети ее найти не удалось. В профиле Эльмиры Шукуровой, который неактивен уже более года, указано, что она обучалась в ААЭП.
Еще девять человек подали совместное заявление. Пока до его рассмотрения дело так и не дошло — заявление Лейлы Шукуровой уже несколько раз оставалось без движения, а она имеет приоритет как первый истец. Как уточнил Роман Виноградов, 22 марта должно состояться заседание по проверке обоснованности требований. 29 марта ту же процедуру проведут в отношении группы остальных девяти заявителей.
Студенты, интересы которых представляет г-н Виноградов, пока не подавали совместный иск. Он пояснил, что 10-20 человек еще не определились, как будут действовать — совместно с другими или в одиночку. Это обусловлено в том числе их надеждами на разрешение ситуации с помощью Рособрнадзора. Но в ближайших заседаниях Роман Виноградов в любом случае примет участие как слушатель.
По предположениям юриста, рассмотрение дела о банкротстве может растянуться на год и более. Это связано в том числе с его сложностью, а также с тем, что ряд сделок, совершенных накануне подачи заявлений, возможно, придется оспаривать как подозрительные. Эта процедура будет необходима в том числе если банкротство признают преднамеренным. «Мы уже сделали запросы в Росреестр. Дело в том, что пока непонятно, какое вообще имущество осталось в собственности ААЭП», — заявил г-н Виноградов.
Напомним, что проблемы ААЭП начались с запрета на прием студентов в январе 2016 года, затем в конце июля у вуза истекла госаккредитация. Таким образом, вуз не смог пополнить когорту первокурсников (примерно 450-500 человек). А в сентябре стало понятно, что Алтайская академия экономики и права, которая, по уверениям ректора Александра Тена, должна была в течение осени вернуть аккредитацию, имеет все шансы прекратить существование. Эти события побудили студентов в спешном порядке покинуть стены альма-матер. В течение осени студенты ААЭП были переведены в другие вузы, самый большой десант «высадился» в АлтГУ — более 800 человек.
При этом, как оказалось, вуз так и не смог рассчитаться с частью бывших подопечных. В ноябре прокуратура Барнаула в ходе проверки установила, что руководство ААЭП до сих пор не вернуло деньги студентам за обучение, хотя они давно покинули стены проблемного вуза. Так, в течение осени студенты ААЭП были переведены в другие вузы, самый большой десант «высадился» в АлтГУ — более 800 человек.
16.03.2017 11:24
16.03.2017 11:29
Так орут-то близкие к руководству люди. Вы думаете, это студенты орут?
16.03.2017 11:46
16.03.2017 12:12
16.03.2017 11:46 Вот зачем ? Вы это пишете. Сначала верните детям деньги всем до одного, а потом стенайте,как все было прекрасно и небо голубее и трава зеленее. Как не стыдно !!!
16.03.2017 12:13
16.03.2017 12:16
смогут аккуратно получить с него те , которые обладают нетрадиционными возможностями.
Остальным - дороговато жизненный опыт был приобретен, но вместо одного опытного ,
трех неопытных кто-то опять кинет.
16.03.2017 12:25
16.03.2017 12:16 На чужом несчастье своего не построишь и не организуешь. Обман этот и наглость однажды колом ему в одном месте встанут. Судьба она такая ...злодейка
16.03.2017 12:31
16.03.2017 12:34
16.03.2017 12:31 А ты по интересуйся сколько из них от онкологии лечатся и у скольких дети по скололись,за пились или сами со стакана не слазят....
16.03.2017 12:35
16.03.2017 13:27
...Это связано в том числе с его сложностью,...
если следствие, надзор и судебное разбирательств бывшие выпускники этого учреждения, а ещё и фактически купившие диплом / их масса в правоохранительных органах и судах, ФССП, арбитражных управляющих - знаю по Славгороду -75% дипломов выпускники ААЭиП в т.ч. 15% приобретённые в метро НСК или МСК /. Так что смотрите и проверяйте в т.ч. и дипломы / у некоторых их по два/ "проверяющих"
то полагаю, дело вскоре закроют. Никто ничего не получит.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
16.03.2017 15:41
16.03.2017 16:47
В частном ВУЗе учредитель Тэн присваивает и растрачивает деньги , ничтоже сумняшеся.
Кто виноват ? Что делать ?
16.03.2017 17:44
16.03.2017 17:52
16.03.2017 17:56
Младший Тен видимо просто не унаследовал навыков старшего, да и сам, будучи человеком неприятным, самоуверенным и весьма недалеким, просто нагрелся напоследок на студентах, которые решили закончить юридическую-экономическую школу в сарайчике. Как говорится, гондурасская народная мудрость.
16.03.2017 18:02
16.03.2017 17:56 Молодец !!! Присоединяюсь ко всему сказаному... именно в САРАЙЧИКЕ !!!
16.03.2017 18:03
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
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16.03.2017 19:09
16.03.2017 19:43
16.03.2017 20:46
Тогда многие служащие в погонах, имеющие диплом ААЭП, поставят под сомнение, что ты Вася....
16.03.2017 20:48
"После прочитанного текста возникает главный вопрос. К чему можно научиться в таком юридическом вузе, если она не сумела подготовиться к аккредитации? Нынешние проблемы носят тоже юридический характер...." Кто Вам, просвещенный гость, дал основания заявлять, что ВУЗ не подготовился к аккредитации???! ВУЗ и не начал ее проходить, по причинам запрета на прием... а все УМК, ФОС и прочие документы, имеющие отношение к образовательному процессу в Академии всегда были в полном порядке, в этом к ВУЗу точно не придраться...
16.03.2017 20:57
16.03.2017 21:08
16.03.2017 21:28
16.03.2017 21:49
до сих пор не доказал этого в суде и не исполнил все свои обязательства перед персоналом
и инвесторами в кладезь знаний ??
16.03.2017 21:58
Да нет. У Светланы речь была про документацию к аккредитации. В которой студенты абсолютно ничего не смыслят.
16.03.2017 22:01
16.03.2017 21:28 Деньги то где ?