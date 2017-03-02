Следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве Алтайской академии экономики и права

Группа бывших студентов Алтайской академии экономики и права (ААЭП) не исключает, что банкротство вуза может быть преднамеренным. На это указывает ряд фактов, в том числе массовая продажа имущества накануне подачи заявлений в суд. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы, рассказал ИА «Банкфакс» юрист Роман Виноградов.

Собеседник пояснил, что ААЭП продала несколько принадлежащих вузу объектов недвижимости аккурат накануне подачи заявлений о банкротстве. По его утверждению, документы в Росреестр в сентябре 2016 года подавались «пачками». Изначально студенты, интересы которых представляет юрист, полагали, что деньги от реализации пойдут на выплату долгов — лишившийся аккредитации вуз должен был вернуть не получившим дипломы плату за обучение. Однако денег они пока так и не увидели. «По ААЭП ходили слухи, что выплаты начались и восемь студентов уже получили деньги. Однако выяснить, кто это, и выйти на какой-то след этих людей нам не удалось. То есть, пока все остается неподтвержденным. Мои же клиенты денег не видели», — сказал г-н Виноградов.

По этой причине группа студентов начала подозревать, что деньги от реализации имущества просто выводились из ААЭП. На этом основании они подали в ГУ МВД по Алтайскому краю заявление с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности вуза. Роман Виноградов пояснил, что в нем они не призывали привлечь руководство к ответственности. Однако полиция зарегистрировала заявление как обращение по факту возможного мошенничества. «Проводилась предварительная проверка, по итогам которой нам поступил ответ о том, что обращение перерегистрировано, поскольку формально в действиях руководства академии могут быть усмотрены признаки преднамеренного банкротства. Сейчас наше заявление находится в отдел по борьбе с экономическими преступлениями», — рассказал Роман Виноградов.

Заявителями по делу о банкротстве ААЭП на данный момент числятся 10 человек: жители Алтайского края и Республики Алтай, Сахалинской области и Красноярского края. При этом первое заявление подала некая Лейла Шукурова. Вступить в дело пытается также Эльмира Шукурова, имеющая то же отчество. Сумма ее требований превышает 1 млн рублей. В редакцию ИА «Банкфакс» поступило анонимное письмо, где высказываются подозрения о том, что Эльмира — внучка бывшего ректора Леонида Тена и племянница нынешнего руководителя Александра Тена. Эта информация официально не подтверждена, но в письме указано, что г-жа Шукурова якобы может действовать в интересах родственников, предоставив лояльного арбитражного управляющего, который поможет «замести следы». В официальной группе ААЭП «ВКонтакте» удалось найти упоминание о том, что в 2015 году некая Лейла Шукурова обучалась в группе «112-Ю». Однако сейчас в соцсети ее найти не удалось. В профиле Эльмиры Шукуровой, который неактивен уже более года, указано, что она обучалась в ААЭП.

Еще девять человек подали совместное заявление. Пока до его рассмотрения дело так и не дошло — заявление Лейлы Шукуровой уже несколько раз оставалось без движения, а она имеет приоритет как первый истец. Как уточнил Роман Виноградов, 22 марта должно состояться заседание по проверке обоснованности требований. 29 марта ту же процедуру проведут в отношении группы остальных девяти заявителей.

Студенты, интересы которых представляет г-н Виноградов, пока не подавали совместный иск. Он пояснил, что 10-20 человек еще не определились, как будут действовать — совместно с другими или в одиночку. Это обусловлено в том числе их надеждами на разрешение ситуации с помощью Рособрнадзора. Но в ближайших заседаниях Роман Виноградов в любом случае примет участие как слушатель.

По предположениям юриста, рассмотрение дела о банкротстве может растянуться на год и более. Это связано в том числе с его сложностью, а также с тем, что ряд сделок, совершенных накануне подачи заявлений, возможно, придется оспаривать как подозрительные. Эта процедура будет необходима в том числе если банкротство признают преднамеренным. «Мы уже сделали запросы в Росреестр. Дело в том, что пока непонятно, какое вообще имущество осталось в собственности ААЭП», — заявил г-н Виноградов.

Напомним, что проблемы ААЭП начались с запрета на прием студентов в январе 2016 года, затем в конце июля у вуза истекла госаккредитация. Таким образом, вуз не смог пополнить когорту первокурсников (примерно 450-500 человек). А в сентябре стало понятно, что Алтайская академия экономики и права, которая, по уверениям ректора Александра Тена, должна была в течение осени вернуть аккредитацию, имеет все шансы прекратить существование. Эти события побудили студентов в спешном порядке покинуть стены альма-матер. В течение осени студенты ААЭП были переведены в другие вузы, самый большой десант «высадился» в АлтГУ — более 800 человек.

При этом, как оказалось, вуз так и не смог рассчитаться с частью бывших подопечных. В ноябре прокуратура Барнаула в ходе проверки установила, что руководство ААЭП до сих пор не вернуло деньги студентам за обучение, хотя они давно покинули стены проблемного вуза. Так, в течение осени студенты ААЭП были переведены в другие вузы, самый большой десант «высадился» в АлтГУ — более 800 человек.