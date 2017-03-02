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Главная Лента новостей Следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве Алтайской академии экономики и права

Следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве Алтайской академии экономики и права

16.03.2017 10:30

Группа бывших студентов Алтайской академии экономики и права (ААЭП) не исключает, что банкротство вуза может быть преднамеренным. На это указывает ряд фактов, в том числе массовая продажа имущества накануне подачи заявлений в суд. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы, рассказал ИА «Банкфакс» юрист Роман Виноградов.

Собеседник пояснил, что ААЭП продала несколько принадлежащих вузу объектов недвижимости аккурат накануне подачи заявлений о банкротстве. По его утверждению, документы в Росреестр в сентябре 2016 года подавались «пачками». Изначально студенты, интересы которых представляет юрист, полагали, что деньги от реализации пойдут на выплату долгов — лишившийся аккредитации вуз должен был вернуть не получившим дипломы плату за обучение. Однако денег они пока так и не увидели. «По ААЭП ходили слухи, что выплаты начались и восемь студентов уже получили деньги. Однако выяснить, кто это, и выйти на какой-то след этих людей нам не удалось. То есть, пока все остается неподтвержденным. Мои же клиенты денег не видели», — сказал г-н Виноградов.

По этой причине группа студентов начала подозревать, что деньги от реализации имущества просто выводились из ААЭП. На этом основании они подали в ГУ МВД по Алтайскому краю заявление с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности вуза. Роман Виноградов пояснил, что в нем они не призывали привлечь руководство к ответственности. Однако полиция зарегистрировала заявление как обращение по факту возможного мошенничества. «Проводилась предварительная проверка, по итогам которой нам поступил ответ о том, что обращение перерегистрировано, поскольку формально в действиях руководства академии могут быть усмотрены признаки преднамеренного банкротства. Сейчас наше заявление находится в отдел по борьбе с экономическими преступлениями», — рассказал Роман Виноградов.

Заявителями по делу о банкротстве ААЭП на данный момент числятся 10 человек: жители Алтайского края и Республики Алтай, Сахалинской области и Красноярского края. При этом первое заявление подала некая Лейла Шукурова. Вступить в дело пытается также Эльмира Шукурова, имеющая то же отчество. Сумма ее требований превышает 1 млн рублей. В редакцию ИА «Банкфакс» поступило анонимное письмо, где высказываются подозрения о том, что Эльмира — внучка бывшего ректора Леонида Тена и племянница нынешнего руководителя Александра Тена. Эта информация официально не подтверждена, но в письме указано, что г-жа Шукурова якобы может действовать в интересах родственников, предоставив лояльного арбитражного управляющего, который поможет «замести следы». В официальной группе ААЭП «ВКонтакте» удалось найти упоминание о том, что в 2015 году некая Лейла Шукурова обучалась в группе «112-Ю». Однако сейчас в соцсети ее найти не удалось. В профиле Эльмиры Шукуровой, который неактивен уже более года, указано, что она обучалась в ААЭП.

Еще девять человек подали совместное заявление. Пока до его рассмотрения дело так и не дошло — заявление Лейлы Шукуровой уже несколько раз оставалось без движения, а она имеет приоритет как первый истец. Как уточнил Роман Виноградов, 22 марта должно состояться заседание по проверке обоснованности требований. 29 марта ту же процедуру проведут в отношении группы остальных девяти заявителей.

Студенты, интересы которых представляет г-н Виноградов, пока не подавали совместный иск. Он пояснил, что 10-20 человек еще не определились, как будут действовать — совместно с другими или в одиночку. Это обусловлено в том числе их надеждами на разрешение ситуации с помощью Рособрнадзора. Но в ближайших заседаниях Роман Виноградов в любом случае примет участие как слушатель.

По предположениям юриста, рассмотрение дела о банкротстве может растянуться на год и более. Это связано в том числе с его сложностью, а также с тем, что ряд сделок, совершенных накануне подачи заявлений, возможно, придется оспаривать как подозрительные. Эта процедура будет необходима в том числе если банкротство признают преднамеренным. «Мы уже сделали запросы в Росреестр. Дело в том, что пока непонятно, какое вообще имущество осталось в собственности ААЭП», — заявил г-н Виноградов.

Напомним, что проблемы ААЭП начались с запрета на прием студентов в январе 2016 года, затем в конце июля у вуза истекла госаккредитация. Таким образом, вуз не смог пополнить когорту первокурсников (примерно 450-500 человек). А в сентябре стало понятно, что Алтайская академия экономики и права, которая, по уверениям ректора Александра Тена, должна была в течение осени вернуть аккредитацию, имеет все шансы прекратить существование. Эти события побудили студентов в спешном порядке покинуть стены альма-матер. В течение осени студенты ААЭП были переведены в другие вузы, самый большой десант «высадился» в АлтГУ — более 800 человек.

При этом, как оказалось, вуз так и не смог рассчитаться с частью бывших подопечных. В ноябре прокуратура Барнаула в ходе проверки установила, что руководство ААЭП до сих пор не вернуло деньги студентам за обучение, хотя они давно покинули стены проблемного вуза. Так, в течение осени студенты ААЭП были переведены в другие вузы, самый большой десант «высадился» в АлтГУ — более 800 человек.


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Комментарий

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Комментариев 28
Вася

16.03.2017 11:24

Его посадить надо Тена этого. Наконец то прозрение наступает помаленьку у ОРУЩИХ на каждом углу про "лучший из лучших ВУЗ " в стране.... И дипломы эти и степени научные надо поставить под сомнение.
гость

16.03.2017 11:29

Вася писал(а):
Его посадить надо Тена этого. Наконец то прозрение наступает помаленьку у ОРУЩИХ на каждом углу про "лучший из лучших ВУЗ " в стране.... И дипломы эти и степени научные надо поставить под сомнение.

Так орут-то близкие к руководству люди. Вы думаете, это студенты орут?
гость

16.03.2017 11:46

Студенты, переведенные в другие вузы и обучающиеся там в сырых помещениях плохими преподавателями по ненужным на рынке труда дисциплинам, поняли, что они потеряли и , что потерял край и Россия с ликвидацией эффективных негосударственных вузов, имеющих двадцатилетнюю историю
Тену и его приспешникам

16.03.2017 12:12

гость
16.03.2017 11:46 Вот зачем ? Вы это пишете. Сначала верните детям деньги всем до одного, а потом стенайте,как все было прекрасно и небо голубее и трава зеленее. Как не стыдно !!!
есть такие

16.03.2017 12:13

юристы, которые любые дела тянут годами, неплохо на этом зарабатывая.
недоказуем такой умысел младшого Батарейкина

16.03.2017 12:16

кинул он на деньги родителей отроков , к знаниям стремившихся.
смогут аккуратно получить с него те , которые обладают нетрадиционными возможностями.
Остальным - дороговато жизненный опыт был приобретен, но вместо одного опытного ,
трех неопытных кто-то опять кинет.
Вася

16.03.2017 12:25

недоказуем такой умысел младшого Батарейкина
16.03.2017 12:16 На чужом несчастье своего не построишь и не организуешь. Обман этот и наглость однажды колом ему в одном месте встанут. Судьба она такая ...злодейка
Вредный

16.03.2017 12:31

Вот с Васей не соглашусь. На чужом несчастье многие построили свое счастье - многомиллионные и многомиллиардные состояния и колом это еще ой как не скоро выйдет. Подобная философия слабое утешение простолюдина.
Вася вредному

16.03.2017 12:34

Вредный
16.03.2017 12:31 А ты по интересуйся сколько из них от онкологии лечатся и у скольких дети по скололись,за пились или сами со стакана не слазят....
Вредному

16.03.2017 12:35

Молод ты видать, горяч ... но это пройдет с годами
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.03.2017 13:27

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Это связано в том числе с его сложностью,...
если следствие, надзор и судебное разбирательств бывшие выпускники этого учреждения, а ещё и фактически купившие диплом / их масса в правоохранительных органах и судах, ФССП, арбитражных управляющих - знаю по Славгороду -75% дипломов выпускники ААЭиП в т.ч. 15% приобретённые в метро НСК или МСК /. Так что смотрите и проверяйте в т.ч. и дипломы / у некоторых их по два/ "проверяющих"
то полагаю, дело вскоре закроют. Никто ничего не получит.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
гость

16.03.2017 15:41

Уважаемый читатель! Прошу Вас помочь остановить разгром высшего образования в РФ. Ниже изложены проблемы, которые на самом деле касаются каждого. Конкретно Вашему ребенку может не достаться места в вузе или вуз закроют (сольют) в процессе обучения и прочее. Подписывая эту петицию Вы поможете сделать высшее образование доступнее.https://www.change.org/p/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-c-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
ситуация в Барнауле радует фактами для учебных пособий по уголовному праву

16.03.2017 16:47

в государственном ВУЗе Сорокин вымогает деньги , не краснея застенчиво.
В частном ВУЗе учредитель Тэн присваивает и растрачивает деньги , ничтоже сумняшеся.
Кто виноват ? Что делать ?
ВИДНО СЛЕДОВАТЕЛИ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНСПЕКТАМИ ОТ ТЭНА ИЛИ СОРОКИНА??

16.03.2017 17:44

Разницы ведь в них не будет... ТАК ЧТО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА БАРНАУЛА будет как всегда отдыхать при конспектах !!
Гость

16.03.2017 17:52

После прочитанного текста возникает главный вопрос. К чему можно научиться в таком юридическом вузе, если она не сумела подготовиться к аккредитации? Нынешние проблемы носят тоже юридический характер. Все изворовались. Срамоту нечем прикрыть. "Сорокинская" научная школа.
Мимо проходил...

16.03.2017 17:56

А что, у Сорокина есть научная школа? Просветите, где?
Младший Тен видимо просто не унаследовал навыков старшего, да и сам, будучи человеком неприятным, самоуверенным и весьма недалеким, просто нагрелся напоследок на студентах, которые решили закончить юридическую-экономическую школу в сарайчике. Как говорится, гондурасская народная мудрость.
Вася

16.03.2017 18:02

Мимо проходил...
16.03.2017 17:56 Молодец !!! Присоединяюсь ко всему сказаному... именно в САРАЙЧИКЕ !!!
Олег

16.03.2017 18:03

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
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ОЛЕГ ПРИДУРОК!! ТЫ ШО У МАВРОДИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ у ГУМАНИТАРНЫХ !??

16.03.2017 19:09

ОРАКУЛОВ образования Алтая!! Иди агитируй лучше в АлтГУ.... там все такие....
Так

16.03.2017 19:43

Эти б...ди и преподавателям деньги не заплатили.
Feeler tits

16.03.2017 20:46

Вася писал(а):
Его посадить надо Тена этого. И дипломы эти и степени научные надо поставить под сомнение.


Тогда многие служащие в погонах, имеющие диплом ААЭП, поставят под сомнение, что ты Вася....
Светлана

16.03.2017 20:48

гостю 16.03.2017 в 17:52
"После прочитанного текста возникает главный вопрос. К чему можно научиться в таком юридическом вузе, если она не сумела подготовиться к аккредитации? Нынешние проблемы носят тоже юридический характер...." Кто Вам, просвещенный гость, дал основания заявлять, что ВУЗ не подготовился к аккредитации???! ВУЗ и не начал ее проходить, по причинам запрета на прием... а все УМК, ФОС и прочие документы, имеющие отношение к образовательному процессу в Академии всегда были в полном порядке, в этом к ВУЗу точно не придраться...
Непонятка

16.03.2017 20:57

Будут эти сестры Зайцевы курить в сторонке вместе с родственниками. Мазай уехал, а зайцы остались)))
гость

16.03.2017 21:08

Светлана всё всегда про академию знает прямо на уровне ректора. Наверное, знает и то, как вуз оказался должен такие суммы племянницам учредителя. А также - куда ушли деньги а) собранные со студентов и б) вырученные от продажи имущества.
гость

16.03.2017 21:28

Причем тут ректор, когда речь про учебу? Академия не из одного ректора состояла раньше. Про ректора речи не велось!
Карамельно-ментольной Светланочке

16.03.2017 21:49

ежели незаконно эту Окадэмию лишили права продавать знания , отчего же её собственник
до сих пор не доказал этого в суде и не исполнил все свои обязательства перед персоналом
и инвесторами в кладезь знаний ??
гость

16.03.2017 21:58

гость писал(а):
Причем тут ректор, когда речь про учебу?


Да нет. У Светланы речь была про документацию к аккредитации. В которой студенты абсолютно ничего не смыслят.
Как причем ректор ? А деньги кто упер ?

16.03.2017 22:01

гость
16.03.2017 21:28 Деньги то где ?