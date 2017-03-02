Барнаульская «Спичка» досталась сыну известного алтайского предпринимателя

Имущество обанкроченного «Алтайграда», входившего в холдинг «Изумрудная страна», продали на торгах по цене почти в полтора раза ниже стартовой — за 162,3 млн рублей. 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула достался компании «Матч», принадлежащей сыну известного на Алтае предпринимателя Нодара Шония, информирует «Коммерсантъ».

По данным источника, в состав лота вошли производственное здание, здание училища, овощехранилища, мастерской, складской комплекс, административно-бытовой корпус и др. Общая площадь недвижимого имущества превышает 13 тысяч кв. м, земельный участок — 75,3 тысяч кв. м. Покупателем стало рязанское ООО «Русский кредит». Оно предложило выкупить лот, ранее несколько раз безуспешно выставлявшийся на торги, за 162,3 млн рублей. Отметим, что начальная цена имущества составляла 233,2 млн руб. Как уточнил конкурсный управляющий компании Сергей Рохин, «Русский кредит» выступал в сделке агентом: имущество приобретено в пользу алтайского строительного ООО «Матч». Совладельцами компании в равных долях являются Владислав Шония и торговая компания ООО «5-гамма», принадлежащая Виталию Денисову. Владислав Шония — сын владельца и гендиректора строительной компании «Селф» Нодара Шония. Что касается Виталия Денисова, то алтайские СМИ называют его бизнес-партнером семьи Ракшиных. Сейчас Виталий Денисов и Евгений Ракшин являются совладельцами торговой компании ООО «Рассвет» в Алтайском крае.

По словам Сергея Рохина, «примерно половина» проданных зданий и сооружений относятся к категории исторических памятников. В связи с этим имущество обременено обязательством по охране недвижимого памятника истории и культуры. Новому собственнику придется обеспечивать его сохранность, заниматься его реставрацией и благоустройством, не допускать использование территории под новое строительство, не производить пристроек, не вести земляных работ без специального разрешения госоргана, а также не использовать памятник и его территорию под склады, производство огнеопасных материалов и беспрепятственно допускать представителей органа охраны объектов культурного наследия.

Между тем аналитики не исключают, что часть приобретенной недвижимости, не представляющая собой исторической ценности, может быть снесена новыми владельцами для строительства других зданий. «Не будем думать о таких мрачных вещах, как, например, пожар, который уничтожит здания, имеющие обременения. Возможно, будет проведен редевелопмент этой недвижимости и в исторических зданиях будут созданы современные офисы», — полагает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Напомним, компания «Алтайград», поручившаяся по кредитам «Изумрудной страны» комплексом Барнаульского сереброплавильного завода, с августа 2015 года находится на конкурсном производстве. В августе 2016 года арбитражный управляющий Сергей Рохин объявил первые торги по залоговому имуществу, назначив цену в 259 млн рублей. На эти и повторные торги желающие не заявились, хотя мэрия сообщала, что лотом интересуется Нодар Шония, владелец компании «Селф». Сам барнаульский предприниматель публично не подтвердил этих намерений. По одной из версий, здесь мог появиться гипермаркет федерального ритейлера «Лента». Между тем Барнаульский сереброплавильный завод – самая яркая историческая жемчужина Барнаула. С него началась история города. Комплекс включили в перечень объектов туркластера «Барнаул – горнозаводской город». На него возлагают главные надежды по привлечению турпотока в краевую столицу.