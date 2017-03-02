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Главная Лента новостей Алтайская ФСБ помешала наркодилерам выменять две люксовые иномарки на героин

Алтайская ФСБ помешала наркодилерам выменять две люксовые иномарки на героин

16.03.2017 11:32

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин, которые хотели поменять автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Lexus 570 на 5 кг чистейшего афганского героина. Мужчин еще в 2016 году задержали оперативники ФСБ, сказано на сайте прокуратуры.

По версии следствия, в апреле-мае 2016 года в Алтайском крае обвиняемые пытались найти и купить за половину реальной стоимости люксовые иномарки, числящиеся в угоне. В итоге они нашли Toyota Land Сruiser 200 и Lexus 570, которые, как их убедили, угнаны. Машины они планировали вывести за пределы России для дальнейшей реализации по более высокой цене.

Однако рассчитаться дельцы хотели не деньгами. На обмен за транспортные средства мужчины предложили 5 кг героина. Наркотик ими позиционировался как высококонцентрированный, афганского происхождения, стоимостью свыше 6 млн рублей, предназначенный для дальнейшей продажи более мелкими партиями после разбавления.

После передачи героина обвиняемые задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Дельцам предъявили обвинения по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Санкция по статье предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что обвинения предъявлены 22-летнему гражданину Узбекистана и 46-летнему россиянину.

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Комментарий

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Комментариев 1
Олег

16.03.2017 17:57

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