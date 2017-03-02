Торжества к годовщине «крымской весны» на несколько часов «захватят» барнаульский проспект

18 марта проспект Социалистический в Барнауле перекроют для движения всего транспорта, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города. Это связано с проведением общегородского митинга, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Чиновники уточняют, что движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова закроют с 9:00 до 14:00. В связи с этим изменятся и автобусные маршруты. Так, автобусы №№ 17 и 73 после проспекта Красноармейского развернутся на перекрестке с улицы Ползунова на площадь Спартака. 55-й автобус будет курсировать по схеме: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту. Автобус № 34 от улицы Ползунова последует по проспекту Ленина, а маршруты №№ 109, 109«оп» с проспекта Ленина пойдут по улице Пушкина на площадь Спартака, затем на проспект Красноармейский, развернутся на перекрестке с улицей Гоголя и двинутся по Красноармейскому, а далее – по маршрутам. Автобус № 20 изменит схему на следующую: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее – по маршруту.

Участников дорожного движения власти призывают быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.