Торжества к годовщине «крымской весны» на несколько часов «захватят» барнаульский проспект

16.03.2017 12:25
18 марта проспект Социалистический в Барнауле перекроют для движения всего транспорта, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города. Это связано с проведением общегородского митинга, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Чиновники уточняют, что движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова закроют с 9:00 до 14:00. В связи с этим изменятся и автобусные маршруты. Так, автобусы №№ 17 и 73 после проспекта Красноармейского развернутся на перекрестке с улицы Ползунова на площадь Спартака. 55-й автобус будет курсировать по схеме: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту. Автобус № 34 от улицы Ползунова последует по проспекту Ленина, а маршруты №№ 109, 109«оп» с проспекта Ленина пойдут по улице Пушкина на площадь Спартака, затем на проспект Красноармейский, развернутся на перекрестке с улицей Гоголя и двинутся по Красноармейскому, а далее – по маршрутам. Автобус № 20 изменит схему на следующую: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее – по маршруту.
Участников дорожного движения власти призывают быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.
16.03.2017 13:07
16.03.2017 13:19
16.03.2017 13:40
16.03.2017 14:12
16.03.2017 14:50
16.03.2017 15:03
Хм... Что так голод ужасно притомил?
16.03.2017 15:28
16.03.2017 15:49
Ну и местные сумасшедшие федоровцы в количестве семи придурков непременно явятся. Остальным этот "праздник" в рог не уперся.
16.03.2017 16:39
16.03.2017 17:23
16.03.2017 17:51
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
==================================================
Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================
16.03.2017 18:11
Всё это поставит точку и не возможность АМЕРИКОСАМ совершить внезапный удар и подавление ядерного щита РОССИИ.... А это значит что РОССИЯ будет развиваться и жить МИРНО..
А этого не хочет пятой колонны ЯБЛО ПАРНАС НАВАЛ!??
Не пора ли ВИКТОРУ заткнуть глотку ЯБЛОносную!! Не мути ВОДУ ВИТЯ, просим по ХОРОШЕМУ!!
16.03.2017 18:37
Послушайте лучше мнение эксперта в сфере социальных отношений и политолога, почетного железнодорожника, борца с ворами ж/д ветки Локоть- Малиновое озеро -Кулунда, Андрея Маевича! Не любят на Алтае предателей, как в прочем и шпионов, как в и тех, кто сегодня убивает русских в Новороссии. Кстати на Алтае Крым, ни кому отдавать тоже не собираются и с удовольствием там отдыхают и приняли как родных братьев!
Андрей Маевич таким как вы четко сказал Я «КОЛОРАД – ВАТНИК» С АЛТАЯ!
16.03.2017 19:06
16.03.2017 19:30
16.03.2017 19:34
Слил давно Путен твою новоотброссию, дурень в пятнистых штанах. Идите в ж. вместе со своими маевичем - вербовщиком наемников!
16.03.2017 19:39
16.03.2017 19:45
Ты еще за все ответишь. Ты и твои хозяева из пятой колонны. Крым теперь российский, а Новороссии уже выдают паспорта и валюту! Все вы никак кровью не насытитесь убитых мальчиков! Ну ничего, ты скоро с казаками познакомишься! Хочешь этого, чтобы казачий патруль за тебя взялся?
16.03.2017 20:08
Ты опять комиксов в интернете насмотрелся даун про новоотбросию и ряженых пьяниц? А за убитых мальчиков и за 10 тысяч убитых украинцев и за миллион беженцев оттуда ответите ВЫ с Маевичем, только когда ваш ботоксный фюрер-параноик ласты склеит. Молись, чтобы сдохнуть раньше него!
16.03.2017 21:23
16.03.2017 23:33
Слушай друг, а у тебя не бывает такого чувства, что тебя прям здесь поймают и будут иметь? Мы же можем передать тебя в разработку Андрею Маевичу. Тобой могут и байкеры из ночных волков заняться и казаки. Тогда тебе не помогут твои отряды карателей!!! Слышишь ты подонок!!! Да кто угодно... Американцам своими лижешь, продался.
Новороссия будет свободной и войдет в состав России. Как Крым! Приходи в субботу на площадь, я тебя загну там...