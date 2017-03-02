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Главная Лента новостей Торжества к годовщине «крымской весны» на несколько часов «захватят» барнаульский проспект

Торжества к годовщине «крымской весны» на несколько часов «захватят» барнаульский проспект

16.03.2017 12:25

18 марта проспект Социалистический в Барнауле перекроют для движения всего транспорта, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города. Это связано с проведением общегородского митинга, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Чиновники уточняют, что движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова закроют с 9:00 до 14:00. В связи с этим изменятся и автобусные маршруты. Так, автобусы №№ 17 и 73 после проспекта Красноармейского развернутся на перекрестке с улицы Ползунова на площадь Спартака. 55-й автобус будет курсировать по схеме: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту. Автобус № 34 от улицы Ползунова последует по проспекту Ленина, а маршруты №№ 109, 109«оп» с проспекта Ленина пойдут по улице Пушкина на площадь Спартака, затем на проспект Красноармейский, развернутся на перекрестке с улицей Гоголя и двинутся по Красноармейскому, а далее – по маршрутам. Автобус № 20 изменит схему на следующую: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее – по маршруту.

Участников дорожного движения власти призывают быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

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Комментарий

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Комментариев 21
ПЭНСИОНЭР

16.03.2017 13:07

Ежели мерикосы Аляску будут взад отдавать будут то пущай где нибудь в июле дней 15 это делают
гость

16.03.2017 13:19

в 14 году была "русская весна " , а празднуют крымскую ...
А

16.03.2017 13:40

барнаульцам то чего праздновать. Крым далеко, да и отдыхать там дороже стало чем при Украине. Дешевле к туркам слетать.
Букве А

16.03.2017 14:12

А ещё в тюрьме сегодня обед бесплатный - "макароны"!
ГИМН

16.03.2017 14:50

Праздник пустой кастрюли, ура, товарищи!
ФигВам

16.03.2017 15:03

ГИМН писал(а):
пустой кастрюли

Хм... Что так голод ужасно притомил?
Аркадий

16.03.2017 15:28

Вот чисто из научного любобытства - сколько придет людей, если без разнарядки? Самотеком? Наверняка люди будут, но заполонят-ли они Соц. проспект?
мнение

16.03.2017 15:49

Сгонять по разнарядке будут баранов как обычно. Как вот например студентов Томска: http://echo.msk.ru/blog/statia_iz_regiona/1944910-echo/

Ну и местные сумасшедшие федоровцы в количестве семи придурков непременно явятся. Остальным этот "праздник" в рог не уперся.
онегин

16.03.2017 16:39

Еще придёт пять психов с луговой.. и будут друг другу говорить что Крым наш, отчего будут дивиться и приходить в сумашедший восторг.
Виктор

16.03.2017 17:23

Торжества по поводу очередной глупости наших правителей. Мы, жители Алтайского края, жили хуже чем жители Крыма до присоединения, после присоединения стали жить еще хуже. УРА ТОВАРИЩИ, ГЛУПОСТЬ ИДЕТ ПО ГОРОДАМ.
Олег

16.03.2017 17:51

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

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ЗА СЧЁТ БАЗЫ В КРЫМУ ЧФ!! АМЕРИКОСЫ БУДУТ ВЫКИНУТЫ ИЗ ЧЁРНОГО МОРЯ ??

16.03.2017 18:11

За счёт СИРИИ!! АМЕРИКОСЫ БУДУТ ВЫКИНУТЫ ИЗ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ!! За счёт КАЛИНИНГРАДА Америкосы БУДУТ ВЫКИНУТЫ из БАЛТИЙСКОГО МОРЯ!! Да и УКРЕПЛЕНИЕ РОССИИ в СЕВЕРНО - ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ !!
Всё это поставит точку и не возможность АМЕРИКОСАМ совершить внезапный удар и подавление ядерного щита РОССИИ.... А это значит что РОССИЯ будет развиваться и жить МИРНО..
А этого не хочет пятой колонны ЯБЛО ПАРНАС НАВАЛ!??
Не пора ли ВИКТОРУ заткнуть глотку ЯБЛОносную!! Не мути ВОДУ ВИТЯ, просим по ХОРОШЕМУ!!
Олег

16.03.2017 18:37

Критики, вы же не правы в своих восклицаниях!!! Лучше молитесь за грехи свои, переживайте за предательство воспитавшей вас страны! Искупите свою вину перед Советским и Российским народом!

Послушайте лучше мнение эксперта в сфере социальных отношений и политолога, почетного железнодорожника, борца с ворами ж/д ветки Локоть- Малиновое озеро -Кулунда, Андрея Маевича! Не любят на Алтае предателей, как в прочем и шпионов, как в и тех, кто сегодня убивает русских в Новороссии. Кстати на Алтае Крым, ни кому отдавать тоже не собираются и с удовольствием там отдыхают и приняли как родных братьев!

Андрей Маевич таким как вы четко сказал Я «КОЛОРАД – ВАТНИК» С АЛТАЯ!
Сергей

16.03.2017 19:06

А 7 мая, будет иудин день. Наверное тоже торжества будут.
Виктор

16.03.2017 19:30

Тому кто в 18-11. Черноморский флот слаб и укомплектован старыми кораблями. Американцы заходят в Черное море в порты своих союзников, а их там много. Они могут войти в Одессу и мы им не запретим. Северный флот имеет один авианосец с которого самолеты могут взлетать имея не полный боекомплект. Угроза больше происходит совсем с противоположной стороны, от государства которое имеет к нам территориальные претензии и не маленькие. Крым нам уже обошелся очень дорого и цена растет с каждым днем.
палоумному

16.03.2017 19:34

Олег писал(а):
Не любят на Алтае предателей, как в прочем и шпионов, как в и тех, кто сегодня убивает русских в Новороссии.


Слил давно Путен твою новоотброссию, дурень в пятнистых штанах. Идите в ж. вместе со своими маевичем - вербовщиком наемников!
АНТИМАЙДАН АЛТАЯ !?? А НЕ ПОРА ЛИ ВИКТОРУ .....МОЗГИ ВПРАВИТЬ !!

16.03.2017 19:39

ЗА умышленное тупление ЛОХО электората.... Алтая.
Олег

16.03.2017 19:45

Для 19:34
Ты еще за все ответишь. Ты и твои хозяева из пятой колонны. Крым теперь российский, а Новороссии уже выдают паспорта и валюту! Все вы никак кровью не насытитесь убитых мальчиков! Ну ничего, ты скоро с казаками познакомишься! Хочешь этого, чтобы казачий патруль за тебя взялся?
палоумному олежке

16.03.2017 20:08

Олег писал(а):
Ты еще за все ответишь. Ты и твои хозяева из пятой колонны. Крым теперь российский, а Новороссии уже выдают паспорта и валюту! Все вы никак кровью не насытитесь убитых мальчиков! Ну ничего, ты скоро с казаками познакомишься! Хочешь этого, чтобы казачий патруль за тебя взялся?


Ты опять комиксов в интернете насмотрелся даун про новоотбросию и ряженых пьяниц? А за убитых мальчиков и за 10 тысяч убитых украинцев и за миллион беженцев оттуда ответите ВЫ с Маевичем, только когда ваш ботоксный фюрер-параноик ласты склеит. Молись, чтобы сдохнуть раньше него!
20.08 ГЭТЬ НА ПОМОЩЬ ИЗ БФ В !??

16.03.2017 21:23

НЕЗАЛЕЖНУЮ,,,,,, Что в штаны НАЛОЖИЛ... ВОЯКА ДИВАННЫЙ!! ПОЛУЧИ серебрянники от ВИКТОРки..... ЯБЛО.
В поддержку Олега

16.03.2017 23:33

20:08
Слушай друг, а у тебя не бывает такого чувства, что тебя прям здесь поймают и будут иметь? Мы же можем передать тебя в разработку Андрею Маевичу. Тобой могут и байкеры из ночных волков заняться и казаки. Тогда тебе не помогут твои отряды карателей!!! Слышишь ты подонок!!! Да кто угодно... Американцам своими лижешь, продался.

Новороссия будет свободной и войдет в состав России. Как Крым! Приходи в субботу на площадь, я тебя загну там...