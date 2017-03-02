Глава администрации Тальменского района уходит в отпуск накануне отставки?

16.03.2017 13:32
Глава администрации Тальменского района Алтайского края публично сообщил о намерении взять отпуск вплоть до окончания своих полномочий 2 мая 2017 года. Эту дату подтвердила его секретарь.
Целый ряд алтайских СМИ прямо утверждает, что в районной администрации сведения об уходе г-на Жаркова не скрывают. «Нашим новостям» удалось лично побеседовать с управленцем, который прокомментировал свое решение.
Досрочное сложение полномочий в кулуарах связывают с тем, что Игорь Жарков не раз довольно резко критиковал решения администрации региона и в целом был слишком инициативным в желании самостоятельно развивать район. Однако сам г-н Жарков с такими рассуждениями не согласен. Журналистам он пояснил по телефону, что просто подошло время оставить пост главы администрации. Добавим, что выдвигать свою кандидатуру на следующий срок Игорь Жарков не планирует.
Фото: администрация Тальменского района
16.03.2017 14:07
16.03.2017 14:31
16.03.2017 14:58
..Целый ряд алтайских СМИ прямо утверждает, что в администрации губернатора сведения о уходе главы города Славгорода Кинцель В А со своей ППЖ и фавориткой Дыбань Т А не скрывают...
казна пуста, всё что можно безнаказанно из казны изъято.
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Не хотят ждать зачистки как сказал ВВП 14 03 17г , хотя кто его слушает и слышит в глубинке, особенно, те кого он назначил. Им в одно ухо влетает, в другое вылетает.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы в 2016 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2017
, ведь даже Жириновски сказал в ГД РФ 15 03 17г
...Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе.
«Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2249694.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ
16.03.2017 15:13
16.03.2017 16:21
16.03.2017 16:48
16.03.2017 17:13
16.03.2017 17:15
16.03.2017 17:42
16.03.2017 17:48
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
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За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
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тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
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бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
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16.03.2017 18:41
16.03.2017 18:49
слабо? Только фейкуть поносом можешь или как?
Перед выходом -тоЧумыша и р Тальменки из берегов... весна 2017...
16.03.2017 19:30
16.03.2017 20:02
16.03.2017 20:09
В начале марта исключили с позором из партии власти
Развалил ,завёл в огромные долги район ниже некуда
16.03.2017 20:21
16.03.2017 21:23
16.03.2017 21:40
Критика Главы- табу для газеты, откуда вымарывается любая инфа, ставящая под сомнение его деятельность. Для покрытия долгов местного бюджета кратно увеличены арендные ставки на землю, что уже резко сократило количество местных предпринимателей. Средняя заработная плата в районе со слов Главы свыше 18 000 рублей. Всё животноводство фактически уничтожено, не более пяти-семи сельхоз предприятий. Промышленное производство сведено к нулю. За пять лет ни копейки помощи афганцам, инвалидам локальных войн. Много обещает, никогда не выполняет свои обещания
На месте центрального катка теперь Мария Ра. Сам каток переехал на край деревни, от центра около пяти километров.
16.03.2017 23:05