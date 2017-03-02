Глава администрации Тальменского района уходит в отпуск накануне отставки?

Глава администрации Тальменского района Алтайского края публично сообщил о намерении взять отпуск вплоть до окончания своих полномочий 2 мая 2017 года. Эту дату подтвердила его секретарь.

Целый ряд алтайских СМИ прямо утверждает, что в районной администрации сведения об уходе г-на Жаркова не скрывают. «Нашим новостям» удалось лично побеседовать с управленцем, который прокомментировал свое решение.

Досрочное сложение полномочий в кулуарах связывают с тем, что Игорь Жарков не раз довольно резко критиковал решения администрации региона и в целом был слишком инициативным в желании самостоятельно развивать район. Однако сам г-н Жарков с такими рассуждениями не согласен. Журналистам он пояснил по телефону, что просто подошло время оставить пост главы администрации. Добавим, что выдвигать свою кандидатуру на следующий срок Игорь Жарков не планирует.