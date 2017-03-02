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Главная Лента новостей Глава администрации Тальменского района уходит в отпуск накануне отставки?

Глава администрации Тальменского района уходит в отпуск накануне отставки?

16.03.2017 13:32

Глава администрации Тальменского района Алтайского края публично сообщил о намерении взять отпуск вплоть до окончания своих полномочий 2 мая 2017 года. Эту дату подтвердила его секретарь.

Целый ряд алтайских СМИ прямо утверждает, что в районной администрации сведения об уходе г-на Жаркова не скрывают. «Нашим новостям» удалось лично побеседовать с управленцем, который прокомментировал свое решение.

Досрочное сложение полномочий в кулуарах связывают с тем, что Игорь Жарков не раз довольно резко критиковал решения администрации региона и в целом был слишком инициативным в желании самостоятельно развивать район. Однако сам г-н Жарков с такими рассуждениями не согласен. Журналистам он пояснил по телефону, что просто подошло время оставить пост главы администрации. Добавим, что выдвигать свою кандидатуру на следующий срок Игорь Жарков не планирует.

Фото: администрация Тальменского района

Справка:

Игорь Жарков родился 9 января 1962 года в Тальменке Алтайского края. Он окончил историчекий факультет Алтайского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1984 году преподавателем политэкономии Тальменского сельскохозяйственного техникума. В марте 1991 года был избран заместителем председателя районного Совета , а декабре - назначен заместителем главы администрации Тальменского района по социальным вопросам. В марте 1996 года избран главой Тапьменского района, в марте 2000 года вновь переизбран главой района. С 2004 по 2006 годы работал генеральным директором завода «Тальменка-Холдинг-ЖБИ». 2 мая 2012 года Игорь Жарков назначен главой администрации Тальменского района. Женат, воспитывает сына.

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Комментарий

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Комментариев 19
имя

16.03.2017 14:07

Если все чисто то это поступок!
Тезка

16.03.2017 14:31

Выпустник истфака - сделал себя сам в политике. Оно как говорится бывших не бывает...
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.03.2017 14:58

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
..Целый ряд алтайских СМИ прямо утверждает, что в администрации губернатора сведения о уходе главы города Славгорода Кинцель В А со своей ППЖ и фавориткой Дыбань Т А не скрывают...
казна пуста, всё что можно безнаказанно из казны изъято.
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Не хотят ждать зачистки как сказал ВВП 14 03 17г , хотя кто его слушает и слышит в глубинке, особенно, те кого он назначил. Им в одно ухо влетает, в другое вылетает.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы в 2016 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2017

, ведь даже Жириновски сказал в ГД РФ 15 03 17г
...Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе.
«Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2249694.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ
банфаксу

16.03.2017 15:13

Когда вы уже забаните этого УЗНИКА. Столько мусора, читать невозможно
прораб Карп Савельевич

16.03.2017 16:21

Честный мужик, много хорошего сделал для Тальменского района. Такие сейчас не в "моде"........................
Гость

16.03.2017 16:48

Нашли честного. Себя не обидел и не для района много сделал, а для себя любимого
Валерий Владимирович

16.03.2017 17:13

Как дело уголовное завели за не целевое так в отставку,а району теперь за него с долгами рассчитываться!
Евгений

16.03.2017 17:15

Мразь еще та,как петух клюнул ,так сложил полномочия,как ранее его не посадили не понимаю,ни слова правды никогда не говорил.Был на этой сессии ,как услышал зал об уходе,так все вздохнули и начали радоваться.
Депутат БГД

16.03.2017 17:42

Если бы все такие как Жарков возглавляли руководящие должности на всех уровнях, то мы бы перегнали США через 5 лет. Знаю его как человека с большой буквы. Все ветераны его уважают.
Олег

16.03.2017 17:48

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

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гость

16.03.2017 18:41

Верно. Пока паводка нет, Надо валить.
А ты мразь на его место...

16.03.2017 18:49

Евгений писал(а):
Мразь еще та,как петух клюнул


слабо? Только фейкуть поносом можешь или как?

Перед выходом -тоЧумыша и р Тальменки из берегов... весна 2017...
гость

16.03.2017 19:30

Не пойму, если до 2 мая будет в отпуске, а потом заканчивается срок полномочий, при чем здесь досрочное сложение полномочий?
гость

16.03.2017 20:02

А мне понравилось место работы "Тальменка -Холдинг ЖБИ2 Ржу не могу. Это из серии "мис Кривой Рог"
Кум

16.03.2017 20:09

Неужели этот БОЛТУН оставил пост
В начале марта исключили с позором из партии власти
Развалил ,завёл в огромные долги район ниже некуда
Рекомендую!

16.03.2017 20:21

Редакции БФ пора писать факты, а не слухи и сплетни. Не позорьте Прокопьева!!!
Гость

16.03.2017 21:23

Ответ депутату БГД: ветераны только из Союза пенсионеров и Совета ветеранов и уважают этого деятеля с большой буквы, задобрил их поздравительными открытками и благодарственными письмами. Жарков в конце своей деятельности наступил на те же грабли, которые подставил при чём не раз, своему предшественнику, который вывез на себе все его предыдущие долги. Бог шельму метит. Подумать только, кто бы за усталость позволил именно сейчас уходить в отставку накануне паводка. Нахапал ещё - можно сваливать, пусть подавится. НО народ Тальменки ликует.
Черепанов А.В.

16.03.2017 21:40

Если говорить языком цифр. На момент вступления в должность кредиторка Администрации около трёх миллионов рублей, сегодня- свыше СТА МИЛЛИОНОВ. Свыше трёх лет арестован расчётный счёт по вступившим в силу решениям судов. Непрозрачные схемы в ЖКХ. откуда наличка просто растекается через пальцы, при этом долги газовикам и энергетикам накапливаются с 2013 года.
Критика Главы- табу для газеты, откуда вымарывается любая инфа, ставящая под сомнение его деятельность. Для покрытия долгов местного бюджета кратно увеличены арендные ставки на землю, что уже резко сократило количество местных предпринимателей. Средняя заработная плата в районе со слов Главы свыше 18 000 рублей. Всё животноводство фактически уничтожено, не более пяти-семи сельхоз предприятий. Промышленное производство сведено к нулю. За пять лет ни копейки помощи афганцам, инвалидам локальных войн. Много обещает, никогда не выполняет свои обещания
На месте центрального катка теперь Мария Ра. Сам каток переехал на край деревни, от центра около пяти километров.
Гость

16.03.2017 23:05

ПЕрегнали США? - Смех. да и только!!! Загнал бы в долги точно!!! По этой части он большой мастер. Неужели краевые руководители и дальше позволят решать кого ставить у руля Тальменки - самого крупного района края этим двум КРАЕВЫМ ДЕПУТАТАМ -Бушкову и Щербакову, намозолившим глаза за все годы тальменцам и не пользующимся никаким авторитетом у населения. Они всё сделают по той же схеме, как и Жарков в своё время, подсунут народу своих депутатов, выстелятся перед пенсионерами, а те и проголосуют и снова у власти будут ОНИ все вместе с ушедшим в отставку.