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Главная Лента новостей На 8 марта барнаульцы купили больше смартфонов, чем на 23 февраля

На 8 марта барнаульцы купили больше смартфонов, чем на 23 февраля

16.03.2017 12:54

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») проанализировал продажи смартфонов перед Днем защитника отечества и Международным женским днем. Перед 8 марта и в день праздника в барнаульских офисах «Билайн» клиенты купили больше смартфонов, приобретенные устройства были дороже, а общая потраченная сумма выше.

За неделю перед 8 марта барнаульцы купили на 25 % больше смартфонов, чем за неделю перед 23 февраля. При этом клиенты офисов потратили на 26 % больше средств на смартфоны, купленные перед Международным женским днем. Средняя стоимость смартфона на 8 марта и 23 февраля составила 6121 рубль. Количество проданных смартфонов Apple перед Международным женским днем увеличилось на 42 %.

Большинство проданных смартфонов работают в сети 4G. Перед 23 февраля их число было 65 %, перед международным женским днем 76 %. Самыми популярными устройствами оказались смартфоны Samsung и 4Good. Перед 23 февраля их совокупная доля в продажах составили 38 %, а перед 8 марта 39 %.

Большая доля смартфонов Samsung в продажах объясняется проходящей акцией в офисах продаж. Приобрести устройства по выгодной цене можно по 31 марта 2017 года при условии единовременной покупки с услугами связи. В акции участвуют устройства на любой вкус и бюджет – от 3990 до 48 990 рублей. Стоимость услуг связи зависит от модели приобретаемого смартфона. Например, при подключении тарифа «ВСЁ за 500» на 12 месяцев или «ВСЁ за 1200» на пять месяцев, стоимость Samsung Galaxy A3 составит всего 11 990 рублей вместо 17 990 рублей.

Более подробная информация об акциях доступна на сайте www.beeline.ru.

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Комментарий

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Комментариев 2
Зато

16.03.2017 14:30

на 23 февраля было в разы больше куплено трусов и носков
В барнауле

16.03.2017 20:01

у большинства баб по одному мужику, а у каждого мужика по несколько баб.