Барнаульские бизнесмены поспорили с нефтяным гигантом за «Свитер»

16.03.2017 14:21
Известные алтайские предприниматели Валерий Гачман и Андрей Олишевский, которые вместе с детьми являются соучредителями ООО «Кафе де Ляфе» (сети ресторанов и услуги по доставке продуктов), в ближайшее время, возможно, будут вынуждены сменить концепцию ряда заведений. По данным ИА «Банкфакс», причиной может стать судебное разбирательство с участием представителя компании «Лукойл», которая развивает в регионе сеть кофеен Sweeter.
Арбитражный суд Алтайского края рассматривает иск регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Кафе де Ляфе» с начала 2016 года. Ведомство хочет привлечь компанию к ответственности за нарушение по ч. 1 ст. 14.10 КоАП (незаконное использование чужого товарного знака). В качестве третьего лица привлечено ООО «Горно-Алтайск нефтепродукт» (развивает сети АЗС «Лукойл» и «Салекс» в Алтайском крае и Республике Алтай) как представитель лица, владеющего товарным знаком. Судебное разбирательство назначено на 4 апреля.
Соучредитель «Кафе де Ляфе» Андрей Олишевский не стал уточнять ИА «Банкфакс», какой товарный знак, по мнению Роспотребнадзора, был использован с нарушением. Тему он согласился обсудить после окончания судебных разбирательств, а также указал, что его юрлицо направило в ведомство документы, которые могут помочь решить спор.
По данным ИА «Банкфакс», ситуация возникла из-за того, что «Кафе де Ляфе» и «Горно-Алтайск нефтепродукт» открывают в своих точках заведения общепита с одним названием — Sweeter. Спор в арбитражном суде, где нефтяники пока не заявляют собственных требований, может быть лишь прелюдией к прямому разбирательству, угроза которого реально существует.
Интересно, что открывшееся последним заведение «Кафе де Ляфе» в Барнауле на проспекте Ленина, 44 «А» получило уже «русифицированное» название — «Свитер», что формально позволяет избежать претензий. Два других заведения — в ТРЦ «Арена» и на улице Балтийской, 23 пока работают под англоязычным брендом. Не исключено, что в ближайшее время они также сменят наименование. Директор ООО «Кафе де Ляфе» не смогла уточнить ИА «Банкфакс» планы компании на этот счет.
Фото: сообщество Sweeter от «Кафе де Ляфе» «ВКонтакте», «Бийский рабочий»
16.03.2017 16:30
забегайте к нам в с-витерок и вылетайте с- ветерком в пустых карманах.
слоган дарю владельцам даром.
16.03.2017 17:12
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
==================================================
Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================
16.03.2017 17:58