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Барнаульские бизнесмены поспорили с нефтяным гигантом за «Свитер»

16.03.2017 14:21

Sweeter в исполнении «Кафе де Ляфе»
Sweeter в исполнении «Кафе де Ляфе»

Известные алтайские предприниматели Валерий Гачман и Андрей Олишевский, которые вместе с детьми являются соучредителями ООО «Кафе де Ляфе» (сети ресторанов и услуги по доставке продуктов), в ближайшее время, возможно, будут вынуждены сменить концепцию ряда заведений. По данным ИА «Банкфакс», причиной может стать судебное разбирательство с участием представителя компании «Лукойл», которая развивает в регионе сеть кофеен Sweeter.

Sweeter от представителя «Лукойл»
Sweeter от представителя «Лукойл»

Арбитражный суд Алтайского края рассматривает иск регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Кафе де Ляфе» с начала 2016 года. Ведомство хочет привлечь компанию к ответственности за нарушение по ч. 1 ст. 14.10 КоАП (незаконное использование чужого товарного знака). В качестве третьего лица привлечено ООО «Горно-Алтайск нефтепродукт» (развивает сети АЗС «Лукойл» и «Салекс» в Алтайском крае и Республике Алтай) как представитель лица, владеющего товарным знаком. Судебное разбирательство назначено на 4 апреля.

Соучредитель «Кафе де Ляфе» Андрей Олишевский не стал уточнять ИА «Банкфакс», какой товарный знак, по мнению Роспотребнадзора, был использован с нарушением. Тему он согласился обсудить после окончания судебных разбирательств, а также указал, что его юрлицо направило в ведомство документы, которые могут помочь решить спор.

По данным ИА «Банкфакс», ситуация возникла из-за того, что «Кафе де Ляфе» и «Горно-Алтайск нефтепродукт» открывают в своих точках заведения общепита с одним названием — Sweeter. Спор в арбитражном суде, где нефтяники пока не заявляют собственных требований, может быть лишь прелюдией к прямому разбирательству, угроза которого реально существует.

Интересно, что открывшееся последним заведение «Кафе де Ляфе» в Барнауле на проспекте Ленина, 44 «А» получило уже «русифицированное» название — «Свитер», что формально позволяет избежать претензий. Два других заведения — в ТРЦ «Арена» и на улице Балтийской, 23 пока работают под англоязычным брендом. Не исключено, что в ближайшее время они также сменят наименование. Директор ООО «Кафе де Ляфе» не смогла уточнить ИА «Банкфакс» планы компании на этот счет.

Фото: сообщество Sweeter от «Кафе де Ляфе» «ВКонтакте», «Бийский рабочий»

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Комментарий

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Комментариев 3
свитер - для общепита точки

16.03.2017 16:30

идеальная калька переводная англоязычная - сладчайший.
забегайте к нам в с-витерок и вылетайте с- ветерком в пустых карманах.
слоган дарю владельцам даром.
Олег

16.03.2017 17:12

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

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и

16.03.2017 17:58

Зачем нужны депутаты ГД от регионов, не понимающие и не способные отстаивать принцип "уплаты налогов в бюджет субьекта, где осуществляется фактическая деятельность", а не место регистрации. Тогда бы кроме аспектов "бренда", всем было быпофиг ,кто и как популизирует марку, использует бренд и т.д. Главное-благосостояние региона... Кстати- губер,не лоббирующий эту тему... в список..