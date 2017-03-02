Сергей Меняйло посоветовал «двум Алтаям» еще ускориться с «аварийными» переселенцами

За полгода до окончания программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Алтайский край пока является твердым «середнячком» среди сибирских регионов. Если в целом по СФО программа исполнена на 72,6 %, то в крае этот показатель составляет от 73 % до 76 %. Статистика была озвучена в ходе совместного совещания полпреда президента в СФО Сергея Меняйло с Фондом содействия реформированию ЖКХ, прошедшего 15 марта.

Мероприятие было целиком посвящено реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 12 субъектах СФО. Как видно по фотоотчету, оно проходило в режиме видеоселектора. Алтайский край представляли губернатор Александр Карлин и главный федеральный инспектор по региону Михаил Чугуев.

Всего на территории Сибири к осени необходимо ликвидировать более 2,2 млн кв. м аварийного жилья, переселить 142,2 тысячи человек. По данным на 1 марта 2017 года, в регионах СФО новое жилье получили 102,7 тысячи человек, расселено 1,64 млн кв. м жилья. Полпред отметил, что в целом по округу программа исполнена на 72,6 %. Лидерами стали Республика Алтай, Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская и Омская область. Здесь новое жилье получили 80-85 % нуждающихся в этом граждан. В Бурятии и Хакасии, Алтайском крае, Томской области расселено от 73 % до 76 % аварийных площадей.

Однако, по словам Сергея Меняйло, есть субъекты, где в силу региональной специфики решать указанные задачи достаточно сложно. Так, в Тыве в настоящее время ликвидировано 10,6 % от аварийного жилого фонда, в Забайкальском крае – 47,8 %. Как напряженная оценивается ситуация в Иркутской области, где программа выполнена на 64 % и в текущем году требуется ликвидировать 199,5 тысяч кв. м жилья. «Программы переселения и господдержка регионов рассчитаны до сентября 2017 года. Времени остается мало, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы завершить работу в установленные сроки», – подчеркнул полпред.

Также по мнению участников совещания, пристальное внимание должно быть уделено контролю за качеством строящегося жилья. Кроме того, вопрос, который требует решения на федеральном уровне, – расселение жилого фонда, признанного аварийным после 2012 года. В настоящее время, считает Сергей Меняйло, в каждом субъекте округа нужно точно оценить объемы ветхого и аварийного жилищного фонда, которые не вошли в действующую программу.

Напомним, в Алтайском крае финансирование программы по переселению на 2013-2017 годы обошлось примерно в 4,7 млрд рублей (50 % средств было получено от Фонда реформирования ЖКХ). Всего из домов, признанных в регионе аварийными до 1 января 2012 года, к осени 2017-го будет расселено порядка 11,5 тысяч человек. Большая часть муниципалитетов (всего приняли участие 24 МО) завершит расселение до конца 2016 года, исключением, видимо, станет Бийск в силу большого количества потенциальных новоселов.

Между тем год назад в ходе визита в Алтайский край председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин сообщил о возможных вариантах дальнейшей судьбы госкорпорации, дав однозначно понять, что в нынешнем виде организация сохранена не будет. «Что будет с теми домами, которые признаны аварийными уже после 2012 года и не вошли в ныне действующую программу? Есть два варианта решения вопроса. Первый - продлить работу Фонда, о чем просят многие губернаторы, но федеральных денег, чтобы работать вместе с региональными и муниципальными фондами над таким вариантом решения проблемы, пока нет. Второй вариант – переход на новую концепцию. Сейчас готовится проект закона, он будет обсуждаться очень горячо. Это создание маневренного фонда: жилье предоставляется по социальному найму, то есть его будут строить, но переселение оформляется по другой программе. Предоставляемое жилье уже не считается частной собственностью», - рассказывал г-н Степашин.

Тем временем в Алтайском крае ведут реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. На конец октября 2016 года в списке значилось 297 МКД.