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Главная Лента новостей Жителю коттеджного поселка на Алтае пришлось через Верховный суд «присоединяться» к газовым сетям

Жителю коттеджного поселка на Алтае пришлось через Верховный суд «присоединяться» к газовым сетям

16.03.2017 17:24

Верховный суд России поставил точку в разбирательстве алтайских антимонопольщиков и АО «Газпром газораспределение Барнаул» (ГГРБ), длившемся с 2015 года. Региональное УФАС смогло защитить права жителя поселка «Сибирская Долина» под Барнаулом, который хотел подключиться к газовым сетям, но получал отказ, так как ГГРБ считало, что труба проходит слишком далеко от его дома. Об этом сообщается на сайте ведомства, обстоятельства изложены в карточке дела на сайте суда.

Как поясняет УФАС, летом 2015 года в антимонопольную службу обратился житель края Сергей Салмин с просьбой разобраться в законности и обоснованности отказа АО «Газпром распределение Барнаул» на выдачу технических условий на присоединение к газораспределительным сетям в коттеджном поселке «Сибирская долина». Выяснилось, что ГГРБ отказало ему, так как в районе расположения его дома якобы нет газораспределительных сетей. Однако в процессе расследования оказалось, что расстояние до трубы — 30 м.

Антимонопольная служба признала, что компания занимает доминирующее положение на рынке, фактически являясь монополистом. «Газпром газораспределение Барнаул» признано нарушившим ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц). Фирма ущемила интересы потребителя немотивированным отказом. Было выдано предписание о рассмотрении заявок в соответствии с действующим законодательством.

«Дочка» «Газпрома» обратилась в суд, требуя отменить это решение УФАС. Что интересно, суд первой инстанции встал на сторону газовой компании. Лишь апелляционная инстанция подтвердила верность доводов антимонопольной службы. Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) поддержали позицию антимонопольного органа. 6 марта 2017 года Верховный суд РФ поставил точку в этом деле, отказав в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

Однако, как следует из используемых формулировок, Сергею Салмину это может и не помочь подключиться к газовой трубе. Дело в том, что УФАС оспорило лишь немотивированный отказ ГГРБ. В случае, если естественная монополия предоставит приемлемую мотивировку, антимонопольщики вряд ли смогут «подключить» потребителя к трубе.

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Комментарий

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Комментариев 6
и

16.03.2017 17:52

а где ответственность судей первой инстанции, получающих зарплату за сотку? Машинист поезда, ошибаясь при управлении- на зону, мент при нарушении закона и превышении- увольнение с последующим.., и только депутаты ГД с судьями- зеленый свет на импровизацию?
для и

16.03.2017 17:57

у судей есть главная функция - легализация краденого , и не мелкими жуликами то .
так что они вольны делать всё , что им вздумается .
Коровьев

16.03.2017 17:59

В ГГРБ беспредельщики отмороженные сидят.
TerryMainy

16.03.2017 18:13

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гость

16.03.2017 20:14

если естественная монополия предоставит приемлемую мотивировку, антимонопольщики вряд ли смогут «подключить» потребителя к трубе.
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А какие у газовщиков варианты? Нет таких прецедентов, что в Алтайском крае на расстоянии от сетей 30 метров и более подключали? Легко такие случаи найдутся. Хватит газовщикам пальцы гнуть, не 90-е годы. Уже поди на суды больше денег и времени потратили, чем на подключение потребителя.
Серый

16.03.2017 21:39

Когда уже этих чинуш поставят на место...