Жителю коттеджного поселка на Алтае пришлось через Верховный суд «присоединяться» к газовым сетям

Верховный суд России поставил точку в разбирательстве алтайских антимонопольщиков и АО «Газпром газораспределение Барнаул» (ГГРБ), длившемся с 2015 года. Региональное УФАС смогло защитить права жителя поселка «Сибирская Долина» под Барнаулом, который хотел подключиться к газовым сетям, но получал отказ, так как ГГРБ считало, что труба проходит слишком далеко от его дома. Об этом сообщается на сайте ведомства, обстоятельства изложены в карточке дела на сайте суда.

Как поясняет УФАС, летом 2015 года в антимонопольную службу обратился житель края Сергей Салмин с просьбой разобраться в законности и обоснованности отказа АО «Газпром распределение Барнаул» на выдачу технических условий на присоединение к газораспределительным сетям в коттеджном поселке «Сибирская долина». Выяснилось, что ГГРБ отказало ему, так как в районе расположения его дома якобы нет газораспределительных сетей. Однако в процессе расследования оказалось, что расстояние до трубы — 30 м.

Антимонопольная служба признала, что компания занимает доминирующее положение на рынке, фактически являясь монополистом. «Газпром газораспределение Барнаул» признано нарушившим ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц). Фирма ущемила интересы потребителя немотивированным отказом. Было выдано предписание о рассмотрении заявок в соответствии с действующим законодательством.

«Дочка» «Газпрома» обратилась в суд, требуя отменить это решение УФАС. Что интересно, суд первой инстанции встал на сторону газовой компании. Лишь апелляционная инстанция подтвердила верность доводов антимонопольной службы. Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) поддержали позицию антимонопольного органа. 6 марта 2017 года Верховный суд РФ поставил точку в этом деле, отказав в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

Однако, как следует из используемых формулировок, Сергею Салмину это может и не помочь подключиться к газовой трубе. Дело в том, что УФАС оспорило лишь немотивированный отказ ГГРБ. В случае, если естественная монополия предоставит приемлемую мотивировку, антимонопольщики вряд ли смогут «подключить» потребителя к трубе.