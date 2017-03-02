Александр Карлин решил оптом «возвысить» алтайские вузы

Правительство Алтайского края решило поддержать все три ведущих региональных вуза — классический, технический и педагогический – в борьбе за звание опорного университета. Об этом 16 марта сообщил губернатор Александр Карлин на встрече с ректорами вузов, говорится на офсайте кабмина.

В ходе разговора с ректором АлтГУ Сергеем Землюковым, и. о. ректора АлтГТУ Андреем Максименко и ректором АлтГПУ Ириной Лазаренко глава региона заявил, что в правительстве Алтайского края принято решение поддержать все три алтайских вуза в конкурсном отборе. Мы будем делать все, чтобы помочь вам в этом вопросе, пообещал г-н Карлин. «В Алтайском крае исторически сложилась очень достойная система высшего профессионального образования. Мы сегодня не имеем ни одной значимой сферы экономики или социальной отрасли, которая не была бы обеспечена вузовским образованием. Мы стараемся во всем поддерживать наши вузы, способствуем их развитию. Считаю, что придание статуса опорных вузов только усилит нашу образовательную систему, создаст дополнительные возможности для развития образовательных учреждений. При этом все государственные вузы Алтайского края имеют право на достойное развитие», – подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в начале марта в ходе встречи с министром образования и науки Ольгой Васильевой этот вопрос уже прорабатывался. В настоящее время идет прием заявок на II этап конкурса, первый «раунд» завершился еще в январе 2016 года. Алтайские вузы тогда документы не подавали, так как это было вызвано необходимостью слияния университетов, что болезненно воспринималось в научной среде. Но уже осенью новый министр образования дала понять, что правила отбора будут значительно упрощаться.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Мы с Ольгой Юрьевной «сверили часы» в целом по развитию системы образования и науки в Алтайском крае, в том числе обсуждали вопрос по опорным вузам. Министр еще раз подтвердила, что эта работа, начатая министерством, будет продолжена. Но изменяются подходы к присвоению статуса опорных вузов. Университету не обязательно проходить предварительную процедуру физического укрупнения, объединения с другой образовательной организацией. Речь прежде всего идет о качественной серьезной трансформации в соответствии с теми критериями, которые министерство определило в качестве необходимых. Еще одно очень важное для нас обстоятельство: в одном регионе опорных вузов может быть несколько.

Последнее обстоятельство, впрочем, прямо из условий конкурса не вытекает. А если принять в расчет, что количество опорных вузов на II отборочном этапе едва ли превысит 15, вероятность того, что два из них будут представлять один и тот же субъект федерации, ничтожно мала. Более того, руководство педуниверситета прямо говорило о том, что вовсе не заинтересовано в этом конкурсе, делая акцент на другой образовательной программе.

Кстати, все три флагманских вуза Алтайского края в летний сезон ждут выборы ректоров. Кампанию открывает АлтГПУ. До 22 марта здесь принимаются документы от кандидатов, желающих побороться за кресло главы вуза. Выборы ректора пройдут в июне. Почти наверняка им станет действующий руководитель Ирина Лазаренко. Между тем встречу ректоров с губернатором можно рассматривать не только через тему опорных вузов, но и с точки зрения моральной поддержки на будущее переизбрание. Особенно актуальным это выглядит в отношении «временщика» Андрея Максименко и «пенсионера» Сергея Землюкова.

Как ранее сообщал «Банкфакс», заявки на II этап конкурса по созданию опорных вузов принимаются Минобрнауки до 20 марта, окончательные итоги будут подведены к 15 апреля. Согласно условиям, теперь участвовать в отборе может любой вуз. Ранее обязательным требованием являлась реорганизация путем слияния. Еще один ключевой момент - письмо поддержки от администрации субъекта. Теоретически в конкурсе могут участвовать и те вузы, кто напрямую не подчиняется Минобрнауки. Для этого им дополнительно требуется предоставить гарантийное письмо от учредителя на согласие участвовать в отборочном этапе. Окончательные итоги конкурса будут подведены к 15 апреля. Добавим, не могут участвовать в отборе федеральные либо национально-исследовательские университеты, а также участники программы «5-100». Кроме того, не будут допущены московские и петербургские вузы, а также те муниципалитеты, где уже появились опорные университеты.