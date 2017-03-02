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Главная Лента новостей Александр Карлин решил оптом «возвысить» алтайские вузы

Александр Карлин решил оптом «возвысить» алтайские вузы

17.03.2017 09:00

Правительство Алтайского края решило поддержать все три ведущих региональных вуза — классический, технический и педагогический – в борьбе за звание опорного университета. Об этом 16 марта сообщил губернатор Александр Карлин на встрече с ректорами вузов, говорится на офсайте кабмина.

В ходе разговора с ректором АлтГУ Сергеем Землюковым, и. о. ректора АлтГТУ Андреем Максименко и ректором АлтГПУ Ириной Лазаренко глава региона заявил, что в правительстве Алтайского края принято решение поддержать все три алтайских вуза в конкурсном отборе. Мы будем делать все, чтобы помочь вам в этом вопросе, пообещал г-н Карлин. «В Алтайском крае исторически сложилась очень достойная система высшего профессионального образования. Мы сегодня не имеем ни одной значимой сферы экономики или социальной отрасли, которая не была бы обеспечена вузовским образованием. Мы стараемся во всем поддерживать наши вузы, способствуем их развитию. Считаю, что придание статуса опорных вузов только усилит нашу образовательную систему, создаст дополнительные возможности для развития образовательных учреждений. При этом все государственные вузы Алтайского края имеют право на достойное развитие», – подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в начале марта в ходе встречи с министром образования и науки Ольгой Васильевой этот вопрос уже прорабатывался. В настоящее время идет прием заявок на II этап конкурса, первый «раунд» завершился еще в январе 2016 года. Алтайские вузы тогда документы не подавали, так как это было вызвано необходимостью слияния университетов, что болезненно воспринималось в научной среде. Но уже осенью новый министр образования дала понять, что правила отбора будут значительно упрощаться.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Мы с Ольгой Юрьевной «сверили часы» в целом по развитию системы образования и науки в Алтайском крае, в том числе обсуждали вопрос по опорным вузам. Министр еще раз подтвердила, что эта работа, начатая министерством, будет продолжена. Но изменяются подходы к присвоению статуса опорных вузов. Университету не обязательно проходить предварительную процедуру физического укрупнения, объединения с другой образовательной организацией. Речь прежде всего идет о качественной серьезной трансформации в соответствии с теми критериями, которые министерство определило в качестве необходимых. Еще одно очень важное для нас обстоятельство: в одном регионе опорных вузов может быть несколько.

Последнее обстоятельство, впрочем, прямо из условий конкурса не вытекает. А если принять в расчет, что количество опорных вузов на II отборочном этапе едва ли превысит 15, вероятность того, что два из них будут представлять один и тот же субъект федерации, ничтожно мала. Более того, руководство педуниверситета прямо говорило о том, что вовсе не заинтересовано в этом конкурсе, делая акцент на другой образовательной программе.

Кстати, все три флагманских вуза Алтайского края в летний сезон ждут выборы ректоров. Кампанию открывает АлтГПУ. До 22 марта здесь принимаются документы от кандидатов, желающих побороться за кресло главы вуза. Выборы ректора пройдут в июне. Почти наверняка им станет действующий руководитель Ирина Лазаренко. Между тем встречу ректоров с губернатором можно рассматривать не только через тему опорных вузов, но и с точки зрения моральной поддержки на будущее переизбрание. Особенно актуальным это выглядит в отношении «временщика» Андрея Максименко и «пенсионера» Сергея Землюкова.

Как ранее сообщал «Банкфакс», заявки на II этап конкурса по созданию опорных вузов принимаются Минобрнауки до 20 марта, окончательные итоги будут подведены к 15 апреля. Согласно условиям, теперь участвовать в отборе может любой вуз. Ранее обязательным требованием являлась реорганизация путем слияния. Еще один ключевой момент - письмо поддержки от администрации субъекта. Теоретически в конкурсе могут участвовать и те вузы, кто напрямую не подчиняется Минобрнауки. Для этого им дополнительно требуется предоставить гарантийное письмо от учредителя на согласие участвовать в отборочном этапе. Окончательные итоги конкурса будут подведены к 15 апреля. Добавим, не могут участвовать в отборе федеральные либо национально-исследовательские университеты, а также участники программы «5-100». Кроме того, не будут допущены московские и петербургские вузы, а также те муниципалитеты, где уже появились опорные университеты.

Фото: сайт правительства Алтайского края

Справка:

В январе 2016 года было названо 11 победителей I этапа конкурса по созданию опорных вузов. В их числе оказались Донской, Волгоградский, Воронежский, Омский и Самарский технические университеты, Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Сибирский аэрокосмический и Уфимский нефтяной технический университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева. В рамках программы развития каждый вуз-победитель будет получать дополнительную субсидию до 200 млн рублей в год в течение трех лет.

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Комментарий

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Комментариев 8
Пролетарий

17.03.2017 09:27

Промышленности нет. Одни торговые центры. Кого готовят эти ВУЗы и для чего? Плодят дипломированных безработных, параллельно выкачивая последние деньги из карманов родителей. О каких опорных учреждениях разговор? Бред умирающего.
пролетарию

17.03.2017 09:35

Вообще то например детей ваших учат.
Очевидец

17.03.2017 09:40

Качество образования и эффективность науки обеспечивается людьми, а не названиями контор. Сейчас, судя по-всему, время помпезности и болтологии. Губернатор обсуждал с министром... И каков результат этого обсуждения? Посмотрите на результат распределения минобром бюджетных абитуриентских мест этого года. По сравнению с вузами соседних регионов алтайским вузам достались крохи. Получается, что министр губера вежливо выслушала, покивала головой, а про себя подумала и решила - да хоть от пяти своих институтишков заявки на статус опорного подавай, бумажная промышленность у нас работает хорошо и бумаги на твои заявки хватит.
Пролетарий

17.03.2017 09:44

Не дошло? Тогда попробую через притчу.
В пустыне Сахара открыли университет по подготовке лесозаготовителей. Народ с вопросам: "У нас же леса нет, что они будут делать?" "Учиться", отвечают им руководители университета, и получать диплом. "Мы будем учить, а вы платить". "Но у них не будет работы в Сахаре. У нас не растёт даже трава!" А вот это уже ваша проблема.
Я

17.03.2017 10:39

Пролетарию
Не правы, вы господин Пролетарий, то бишь гегемон! Когда-то, в далекие 70-е, закончила БГПУ. Получила, теперь понимаю, прекрасное образование, которое позволяет мне, давно уже человеку пенсионного возраста, работать в растущей, быстро развивающейся фирме, и быть при этом одним из самых ценных сотрудников. Так что, учитесь, господа!
Мы стараемся........

17.03.2017 10:52

главным вектором старания АБК должен быть - создание новых рабочих мест краевых ,
в том числе для свежих выпускников этих трёх ВУЗов.
С этим вектором хреново всё - заржавел и погнулся.
Опорный ВУЗ , с гарантированным распределением дипломников , в крае один - БЮИ.
Только не лезет туда АБК руководить-помогать почему-то ?
гость

17.03.2017 13:18

а заодно пора начинать продавать мозги, а не наблюдать как они утекают из региона в Московские стартапы, Биг даты, и т.д. Когда в регионе нет богатых ископаемых и других природных ресурсов, регион вполне может зарабатывать на мозгах, надо только не торговые центры строить, а брать пример с ДВФО.
ГАЙДАРОВСКИЙ ОБРАЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ !??

17.03.2017 13:32

ДАЖЕ К УНИЧТОЖЕНИЮ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА с его наукой В Аграрном АЛТАЙСКОМ КРАЕ....
Даёшь теперь ГАЙДАРОВСКИХ ПАХАРЕЙ ЮРИСТОВ, ЕКОНОМИСТОВ и прочая ЖИВОТнавдов пармезана.... в ОПОРУ ДЛЯ достижения не УРОЖАЙНОСТИ, А тсссс!! ИНДЕКСОВ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА от виртуальной ЕКОНОМИКИ Гайдара.
Новое МЫШЛЕНИЕ начиная от ГОРБАЧЁВА и по сей день ПОБЕЖДАЕТ НА Алтае!!