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Главная Лента новостей «Алтайская правда» полностью «порвала» с супружеским тандемом Тепляковых

«Алтайская правда» полностью «порвала» с супружеским тандемом Тепляковых

17.03.2017 08:31

Журналист «Алтайской правды» Наталья Теплякова 16 марта была уволена из краевого официоза в связи сокращением. Об этом она оставила пост у себя на стене в Facebook. Выяснилось, что уведомление о сокращении г-же Тепляковой вручили еще 13-го числа. В своем прощальном посте журналистка поблагодарила всех бывших коллег по «Алтайке», немного позволив себе поностальгировать. Кстати, в известной мере Наталья повторила судьбу своего мужа Сергея, уволенного из АП 1,5 года назад.

Наталья Теплякова, журналист:

Для меня это, конечно, стало тяжелым ударом, я проработала в любимой газете почти 14 лет. Я пришла в редакцию летом 2003 года, когда мне было всего 17 лет. В тот первый день я так волновалась, что даже зайти в здание на Короленко, 105 долго не могла решиться. Стояла и смотрела как в «свечку» заходят и выходят люди, гадала, кто же из них – журналисты, и страшно им завидовала.

...И тут в кабинет влетел с пачкой бумаг Сергей Тепляков (позднее стал мужем Натальи Сохаревой — прим. ред. БФ), я уже тогда знала, что это крутой репортер, я по его материалам даже контрольную какую-то на журфаке писала. Тепляков отдал Виктору Синолицу (замредактора АП) бумаги и сказал, как мне тогда показалось, какие-то волшебные слова: «Это новости на первую, на вторую и в подвал на четвертую»... Синолиц сказал мне, что это Сергей Александрович Тепляков – редактор отдела новостей, к нему и иди на практику.

Моему счастью не было придела. Тепляков сказал, что темы за меня выдумывать не будет и первое мое задание – найти себе тему. Тему я, конечно, придумала, она была, как мне казалась очень остросоциальная. Я завила Теплякову: «Я хочу написать про пустые бутылки, люди же пьют, а куда бутылки деваются? А их же можно сдавать, это деньги. Вот я и проведу – журналистское расследование». Не знаю, о чем тогда подумал Тепляков, видимо, что я ребенок из неблагополучной семьи. Но тему одобрил. Первый мой материал назывался «Бутылочку не выбрасывайте!» Я шла по городу, заглядывала в каждый киоск «Роспечати» и покупала АП с моим материалом. Читала, прыгала от радости, и шла до следующего киоска.

В последнее время в «Алтайской правде» Наталья Теплякова была редактором отдела информации. Этот отдел в газете сократили, а г-же Тепляковой предложили перейти на должность корреспондента сайта, понизив при этом не только должность, но и оклад. Журналистка от этого предложения отказалась, утверждает «ПолитСибРу» со ссылкой на собственные источники. Добавим, буквально за три недели до увольнения Наталья Теплякова побывала в Швеции на лыжном марафоне Васалоппет. Путевку туда она выиграла в рамках литературного конкурса, который провела алтайская сеть «Мария-Ра». Одним из условий поездки стало написание подробного материала на страницах издания, где был трудоустроен журналист. Чем в дальнейшем займется Наталья Теплякова неизвестно, возможно, она примкнет к своему супругу в литагентстве «Золотые слова».

Увольнение журналистки, а также автора книги об Алексее Скурлатове (в свое время получила положительную «рецензию» от губернатора Александра Карлина), вряд ли отразится на позициях главреда «Алтайской правды» Генри Роора. Последнее время, по данным ИА «Банкфакс», он приобретает все большее влияние в «голубом доме». Косвенным подтверждением тому можно считать недавнее избрание в состав крайизбиркома. Г-н Роор был делегирован в КИК от регионального Заксобрания. Никаких серьезных последствий не имела для Генри Роора и неоднозначная история с его сыном Гарри. Летом он был без конкурса принят на должность специалиста I категории информационно-аналитического отдела в аппарат АКЗС. В соответствии с законодательством конкурс на замещение этой группы проводится по решению нанимателя. Видимо, в данном случае руководители аппарата посчитали дополнительные испытания для сына главреда краевого официоза излишними.

Напомним, Генри Роор, ранее возглавлявший газету «Вечерний Барнаул», был представлен коллективу «Алтайской правды» 19 декабря 2013 года. Уже через полгода он презентовал новую версию дизайна газеты, а затем и сайта. Нововведение вызвало негодование у многих читателей. Более того, данное обстоятельство, по данным БФ, породило определенный конфликт в редакции между сотрудниками и руководством. Так, новая графическая модель печатной версии газеты вызвала скепсис у журналистов, так как при существующей верстке объемы текстов, а, соответственно, и гонораров, сократились. Кроме того, в газете планировалось сокращение работников, многие из которых уже достигли пенсионного возраста.

Весь 2014 год «Алтайскую правду» сотрясали бурные межличностные конфликты, спровоцированные, в первую очередь, сменой руководства. В 2015 году руководство АП взяло ситуацию под жесткий контроль и избавилось от наиболее одиозных представителей внутриредакционной оппозиции. Именно для этого был изменен Устав редакции: в него добавили «опцию» по борьбе с сотрудниками, недовольными «генеральной линией». Пожалуй, наиболее резонансный эпизод произошел летом 2015 года, когда «Алтайку» покинул журналист Сергей Тепляков. Тогда вместе с ним были уволены еще трое — Анатолий Муравлев, Людмила Извекова и Людмила Ермолина. «Не нужны новому руководству такие журналисты. Ну, а нам не нужно такое руководство. Жаль, что все вот так кончилось. Я всегда считал, что у журналистики есть миссия, а у газеты есть обязанность - заступаться за людей. Ни то, ни другое невозможно при нынешнем руководстве газеты», - резюмировал г-н Тепляков.

Стоит отметить, что последние годы у «Алтайской правды» не получается хранить сор в избе, и внутриредакционные склоки, рокировки, призывы «варягов» и давление на старожилов регулярно становятся достоянием общественности.

Фото: сайт правительства Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 17
Марго

17.03.2017 08:46

Газета стала неинтересной мягко говоря.
Хе-хе

17.03.2017 08:54

... открыл как-то сайт, сидит на первой странице какой-то пацанчик и призывает ветеранов принять участие в освещении 100-летия какой-то ,гм... своей газеты! Ога, сам Гарри! Не , дружочек... Не твоя это была газета! Сделал из неё помойку в считанное по пальцам количество тиража , вот и красуйся с набранными бездарями в своих блогах ...вместе с кандидатом наук и приспешниками , далёкими от истинной журналистики.
Наталья

17.03.2017 08:58

жаль Наталью, она хороший журналист. Как то всё так мелочно....фу....как то не по-мужски поступает этот редактор новый. Скоро некому там будет работать, её уже и так не покупают.
МГБ

17.03.2017 09:28

Наталья здесь рассказала всё: https://альфановости.рф/наталья-теплякова-я-больше-не-работаю/
Горсвет

17.03.2017 09:32

Зря вы так о тираже краевого официоза. Вполне нормальный ... на все столбы ночного освещения хватит расклеить , если учесть, что по данным 2013 года из сообщения "Алтапресс" :

"Сегодня по улицам Барнаула проложено 580 км линий наружного освещения, от которых работает 16 тысяч фонарей. "

Пусть и бомжи бесплатно пользуются ))))) .
`gntnm

17.03.2017 09:35

Вот не пойму журналиста, который пишет "не было придела", "она была, как мне казалась очень..", "прыгала от радости, и шла.."
Ну стыдно же...
гость

17.03.2017 09:48

`gntnm писал(а):
Вот не пойму журналиста, который пишет

Напильник, не ревнуйте коллегу к славе .
Напильник

17.03.2017 10:01

гость писал(а):
Напильник, не ревнуйте коллегу к славе .

- Вот - Напильник, с аутентичной аватаркой. Наталья - замечательный журналист и человек. Впрочем, соглашусь: писать, конечно, надо грамотно... Но все-таки не это главное! Замечу, что некоторые великие писатели были, увы, не очень грамотны и не придавали этому особого значения. А некоторые нормы пунктуации и орфографии даже подстраивались позже под этих писателей. В любой газете есть редакторы и корректоры. Их достаточно много. А вот хороших журналистов, таких, как Наташа, единицы. Это, что называется, штучный товар. Печально, что с ними вот так просто расстаются и не ценят их. Это отдельный поток т.н. "внутренней миграции". Такой своеобразный "журналистский пароход" (по аналогии с "философским").
Маша

17.03.2017 11:07

Можно утверждать, что сегодня и в "Алтайской правде" и на "Катуни 24" самый слабый состав в истории существования этих краевых СМИ. Причина и там и там одна - кадровая политика нового руководства. "АП" и телеканал покидают лучшие. Как краевая власть со своими такими слабыми "карманными" СМИ собирается идти на сентябрьские да и - страшно сказать - президентские выборы 2018-го? Повторюсь: уровень краевого официоза, специалистов краевой пресс-службы и управления по печати - самый слабый за всю историю их существования. Это видно хотя бы по тому, как СМГ выигрывает у них раунд за раундом, тыкает их носом в дерьмо. И по тем пропагандистским ответам, над которыми ржет всё журналистское сообщество. Ребята, вы там в "голубом доме" не задумывались, в чем здесь первопричина, не? Смотрите, как бы поздно не было. Где трудоустраиваться-то будете? Вы же ничего реально не умеете делать)))
буря в рюмочке абсэнта

17.03.2017 11:07

будет мемуары пописывать свои и на заказ жития уважаемых граждан мира в семейном тандэме.
Некогда горевать.
АлтПравда - СМИ давно труп однозначно и новое содержание невозможно , при попытках сохранить былую ауру.
Переформатировать требуется сие СМИ , но это другая , небесплатная романтическая
побасёночка.
Всемдовольный

17.03.2017 11:20

Давно Наталью знаю. И мне ее не жалко. Она полтора десятка лет проработала с горящими глазами. Она живет в журналистике и, уверен, не потеряется. Газету жалко. Но это уже другая история.
фыва

17.03.2017 11:38

Кому интересна эта "Алтайка"? Бабушкам, живущим в деревне, и по привычке выписывающим "Алтайку" и "районку"? Так в селе , увы, людей все меньше. И бабушек, к сожалению, тоже. Да и интернет в деревне появился. Да и этот телеканал "Хахатунь 24" тоже мало кому интересен. Прежде всего из за низкого качества ВСЕГО - и телекартинки, и содержания, и качества вещания. Этот "краевой официоз" тупо живет за "губернаторский кошт". А Наталья, уверен, не пропадет. И Наталья и Серега. люди талантливые, трудолюбивые и целеустремленные. Сложно, может статься, будет тому, кто придет на место нынешнего губернатора. Когда увидит толпу лизоблюдов и подпевал, с полным отсутствием таланта и трудолюбия. Но, во первых, когда это будет, а во вторых, кого еще пришлют. Может ему только такие и нужны будут.
Никто не любит бузотеров

17.03.2017 12:46

Аналогичная история случилась и с Оксаной Кравчук, которая прославилась своими вояжами за границу в рабочее время . Шведская лыжня того стоила. Ну нельзя же на полном серьезе жалеть о тех грошах, которые платили в этой мелкотиражке краевой. Пусть идет к Галицкой в сибирскую медиа группу. Как социально близкую ее примут :)
Мистер Вульф

17.03.2017 13:09

Придел - это добавочный, боковой алтарь в церкви. А вот это колхоз - 14 работы в газете, 5 лет в универе, 11 лет в школе и не научиться правильно писать слова.
Мистер Вульф

17.03.2017 13:15

`gntnm писал(а):
Вот не пойму журналиста, который пишет "не было придела", "она была, как мне казалась очень..", "прыгала от радости, и шла.."
Ну стыдно же...


Как она вообще универ закончила?
Айя-яй ,где трудинспекция

17.03.2017 13:27

16 марта была уволена из краевого официоза в связи сокращением. ... Выяснилось, что уведомление о сокращении ... вручили еще 13-го числа. (марта?!)
А должны были вручить не позднее чем за 2 месяца до сокращения. Срочно в суд и восстановят на работе.
ЗРЯ ХАИТЕ АЛТАЙКУ

17.03.2017 14:05

Я вот советую своим в деревне, чтобы выписывали Алтайку. Приходит шесть раз в неделю. В пятницу толстовка. А то они уже все книги в туалет стаскали.