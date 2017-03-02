«Алтайская правда» полностью «порвала» с супружеским тандемом Тепляковых

Журналист «Алтайской правды» Наталья Теплякова 16 марта была уволена из краевого официоза в связи сокращением. Об этом она оставила пост у себя на стене в Facebook. Выяснилось, что уведомление о сокращении г-же Тепляковой вручили еще 13-го числа. В своем прощальном посте журналистка поблагодарила всех бывших коллег по «Алтайке», немного позволив себе поностальгировать. Кстати, в известной мере Наталья повторила судьбу своего мужа Сергея, уволенного из АП 1,5 года назад.

Наталья Теплякова, журналист: Для меня это, конечно, стало тяжелым ударом, я проработала в любимой газете почти 14 лет. Я пришла в редакцию летом 2003 года, когда мне было всего 17 лет. В тот первый день я так волновалась, что даже зайти в здание на Короленко, 105 долго не могла решиться. Стояла и смотрела как в «свечку» заходят и выходят люди, гадала, кто же из них – журналисты, и страшно им завидовала. ...И тут в кабинет влетел с пачкой бумаг Сергей Тепляков (позднее стал мужем Натальи Сохаревой — прим. ред. БФ), я уже тогда знала, что это крутой репортер, я по его материалам даже контрольную какую-то на журфаке писала. Тепляков отдал Виктору Синолицу (замредактора АП) бумаги и сказал, как мне тогда показалось, какие-то волшебные слова: «Это новости на первую, на вторую и в подвал на четвертую»... Синолиц сказал мне, что это Сергей Александрович Тепляков – редактор отдела новостей, к нему и иди на практику. Моему счастью не было придела. Тепляков сказал, что темы за меня выдумывать не будет и первое мое задание – найти себе тему. Тему я, конечно, придумала, она была, как мне казалась очень остросоциальная. Я завила Теплякову: «Я хочу написать про пустые бутылки, люди же пьют, а куда бутылки деваются? А их же можно сдавать, это деньги. Вот я и проведу – журналистское расследование». Не знаю, о чем тогда подумал Тепляков, видимо, что я ребенок из неблагополучной семьи. Но тему одобрил. Первый мой материал назывался «Бутылочку не выбрасывайте!» Я шла по городу, заглядывала в каждый киоск «Роспечати» и покупала АП с моим материалом. Читала, прыгала от радости, и шла до следующего киоска.

В последнее время в «Алтайской правде» Наталья Теплякова была редактором отдела информации. Этот отдел в газете сократили, а г-же Тепляковой предложили перейти на должность корреспондента сайта, понизив при этом не только должность, но и оклад. Журналистка от этого предложения отказалась, утверждает «ПолитСибРу» со ссылкой на собственные источники. Добавим, буквально за три недели до увольнения Наталья Теплякова побывала в Швеции на лыжном марафоне Васалоппет. Путевку туда она выиграла в рамках литературного конкурса, который провела алтайская сеть «Мария-Ра». Одним из условий поездки стало написание подробного материала на страницах издания, где был трудоустроен журналист. Чем в дальнейшем займется Наталья Теплякова неизвестно, возможно, она примкнет к своему супругу в литагентстве «Золотые слова».

Увольнение журналистки, а также автора книги об Алексее Скурлатове (в свое время получила положительную «рецензию» от губернатора Александра Карлина), вряд ли отразится на позициях главреда «Алтайской правды» Генри Роора. Последнее время, по данным ИА «Банкфакс», он приобретает все большее влияние в «голубом доме». Косвенным подтверждением тому можно считать недавнее избрание в состав крайизбиркома. Г-н Роор был делегирован в КИК от регионального Заксобрания. Никаких серьезных последствий не имела для Генри Роора и неоднозначная история с его сыном Гарри. Летом он был без конкурса принят на должность специалиста I категории информационно-аналитического отдела в аппарат АКЗС. В соответствии с законодательством конкурс на замещение этой группы проводится по решению нанимателя. Видимо, в данном случае руководители аппарата посчитали дополнительные испытания для сына главреда краевого официоза излишними.

Напомним, Генри Роор, ранее возглавлявший газету «Вечерний Барнаул», был представлен коллективу «Алтайской правды» 19 декабря 2013 года. Уже через полгода он презентовал новую версию дизайна газеты, а затем и сайта. Нововведение вызвало негодование у многих читателей. Более того, данное обстоятельство, по данным БФ, породило определенный конфликт в редакции между сотрудниками и руководством. Так, новая графическая модель печатной версии газеты вызвала скепсис у журналистов, так как при существующей верстке объемы текстов, а, соответственно, и гонораров, сократились. Кроме того, в газете планировалось сокращение работников, многие из которых уже достигли пенсионного возраста.

Весь 2014 год «Алтайскую правду» сотрясали бурные межличностные конфликты, спровоцированные, в первую очередь, сменой руководства. В 2015 году руководство АП взяло ситуацию под жесткий контроль и избавилось от наиболее одиозных представителей внутриредакционной оппозиции. Именно для этого был изменен Устав редакции: в него добавили «опцию» по борьбе с сотрудниками, недовольными «генеральной линией». Пожалуй, наиболее резонансный эпизод произошел летом 2015 года, когда «Алтайку» покинул журналист Сергей Тепляков. Тогда вместе с ним были уволены еще трое — Анатолий Муравлев, Людмила Извекова и Людмила Ермолина. «Не нужны новому руководству такие журналисты. Ну, а нам не нужно такое руководство. Жаль, что все вот так кончилось. Я всегда считал, что у журналистики есть миссия, а у газеты есть обязанность - заступаться за людей. Ни то, ни другое невозможно при нынешнем руководстве газеты», - резюмировал г-н Тепляков.

Стоит отметить, что последние годы у «Алтайской правды» не получается хранить сор в избе, и внутриредакционные склоки, рокировки, призывы «варягов» и давление на старожилов регулярно становятся достоянием общественности.