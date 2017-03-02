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Главная Лента новостей Заброшенная барнаульская подземка сгодилась под нужды бомжей

Заброшенная барнаульская подземка сгодилась под нужды бомжей

17.03.2017 10:33

Старейший подземный переход в Барнауле на проспекте Космонавтов облюбовали бомжи. В настоящее время объект законсервирован, так как городские власти не видят смысла вкладываться в реконструкцию подземки, поскольку она якобы перестала быть востребованной у жителей Потока, сообщает «Алтайский строительный портал».

Законсервированный подземный переход на проспекте Космонавтов превратился в хорошо обжитый «бомжатник»: за состоянием бесхозного объекта никто не следит. В настоящее время два основных входа в старую подземку (со стороны жилой и промышленной зон) заварены металлическими трубами, но на объект по-прежнему можно попасть с центрального входа (рядом с трамвайной остановкой) и через небольшую металлическую дверь со стороны улицы 40 лет Октября.

Редактор «Алтайского строительного портала» Константин Ганов застал на объекте костровище с признаками готовки продуктов, множество теплой одежды с матрасами, опустошенную стеклотару, но при этом, как заверяет журналист, на месте отсутствовали фекалии.

Следует отметить, что подземный переход на Космонавтов – старейший в Барнауле. Его построил Алтайский моторный завод, решение о создании которого было принято в мае 1955 года. Переход у завода, который должен был обеспечить безопасный проход к предприятию многим тысячам его рабочих в советские годы, насколько удалось выяснить, является самым старым в городе. К сожалению, на заводе не смогли найти документ, в котором отражена дата строительства перехода. Как сообщил директор предприятия Александр Каменев, скорее всего, он не уцелел. Согласно воспоминаниям старожилов, переход был построен примерно в 1970 году.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула сообщили, что решение о ликвидации перехода принято по двум причинам. Во-первых, переход находится в крайне плачевном состоянии, а, во-вторых, вкладывать средства в его реконструкцию нет смысла, поскольку сейчас он, по понятным всем причинам (количество рабочих на заводе в разы меньше, чем при СССР), мало востребован. Для безопасного движения через улицу у завода установлен светофор, появился регулируемый пешеходный переход.

Какие-то другие способы эксплуатации данного объекта недвижимости (пивная, клуб underground) не обсуждались, хотя изначально переход был оборудован всеми необходимыми коммуникациями.

Фото: www.altaystroy.ru

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Комментарий

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Комментариев 5
Алёна

17.03.2017 11:03

К.Ганов провёл расследование по поиску фекалий и объедков провёл.
фыва

17.03.2017 11:15

Да и пускай себе живут. Объект не стратегический. Властями заброшен. Ни кому не нужен. Дык пусть хоть кому-то пусть будет полезно.
Житель края

17.03.2017 11:17

А не провели расследование сколько же несчастных людей оказались выброшены на улицу и по каким причинам ? Видимо эти события никого не интересуют. Подавай туркластер , скорей бы распилить!
Друг

17.03.2017 13:06

Вот пример безхозяйственного отношения к городскому имуществу. Куда смотрят районная и городская администрации, полиция, санэпиднадзор, прокуратура? это обращение, прошу дать ответ
Мистер Вульф

17.03.2017 14:17

Вот там веселуха, когда все обожрутся и обколятся, я представляю))