С прилавков Барнаула изымают жевательную резинку с аллюзиями на «группы смерти»?

Сетевая общественность Барнаула всерьез обеспокоена рекламной кампанией жевательной резинки Five, которую выпускает известная компания Wrigley. В рамках промо-акции под названием «Правда или действие» на вкладышах печатались задания для покупателей. Ряд из них показался барнаульцам и жителям других городов похожими на те, что якобы даются в вызвавших широкий резонанс сетевых явлениях «Синий кит», «Тихий дом», «Беги или умри» и других. Наиболее активное обсуждение развязалось в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте».

На рекламную кампанию и шум вокруг нее первой обратила внимание жительница Барнаула Екатерина Мильчакова. «Здравствуйте. Вот такую жевательную резинку в одном магазине сегодня сняли с продажи! В каждой пачке 10 жвачек, в индивидуальной упаковке, на каждой упаковке задание «Действие» — что нужно сделать и выложить в сеть. Задания разные, от самых шуточных до самых серьезных. Раскрыли только одну пачку, сотрудники говорят о том что и попадалось такое задание как «выйти на проезжую часть спеть песню, и простоять там 15 минут, после это задание выложить в сеть». Или «залезть на электричку и проехаться, заснять на видео выложить в сеть»! Родители, будьте бдительны, просматривайте, что покупают ваши дети! С моей стороны это очень опасно, а вам уже делать выводы», — написала подписчица сообщества.

Информацию об изъятиях продукта из продажи подтвердил еще один человек, представившийся работником крупной розничной сети. Однако в отделе маркетинга сети «Мария-Ра» ИА «Банкфакс» сообщили, что не в курсе ситуации. «Сомневаюсь, что кто-то из официальных лиц вам что-то скажет. Наш отдел не владеет информацией», — сказал собеседник.

В подтверждение двусмысленности вкладышей Екатерина Мильчакова привела несколько фотографий. На них нет столь опасных заданий, которые могут вызвать реальное беспокойство — ни выйти на дорогу, ни залезть на электричку покупателям не предлагается. Об отсутствии таких заданий написали и многие пользователи Barnaul 22, регулярно покупающие жевательную резинку.

Реально существующий вкладыш

По словам представителей Wrigley, которые приводит Life, эта промо-кампания стартовала во многих странах мира. Акция пользовалась успехом, однако в России буквально с первых дней начали поступать обращения, свидетельствовавшие о негативной реакции потребителей и их озабоченностью смыслом некоторых реально существующих заданий. В частности, там якобы предлагалось забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи, а также написать в Сети, что обязательно нужно сделать перед смертью, что вызвало особо жесткое неприятие, сообщает Life. Впрочем, Wrigley официально не подтвердили наличие и таких заданий. Точки кипения ситуация достигла в Ставрополе, где несколько человек обратились в правоохранительные органы.

В следкоме сообщили, что знают об опасных призывах на вкладышах жевательной резинке. «Краевое управление следственного комитета в курсе данной ситуации и держит ее на контроле. Совместно с другими правоохранительными органами проверяется достоверность опубликованной информации. Не исключена вероятность, что данные материалы могут оказаться «фейком». Однако при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования», — рассказала «Российской газете» старший помощник руководителя регионального СКР Екатерина Данилова.

После того, как ситуация дошла до такого уровня, представители Wrigley решили свернуть кампанию в России. «Мы заявляем, что нашим намерением никогда не было и не будет создание рекламных кампаний, поощряющих небезопасное поведение. Мы пообщались лично с каждым потребителем, позвонившим на горячую линию, и разделяем их озабоченность и беспокойство. Получив первые звонки от наших потребителей несколько недель назад, мы немедленно приняли решение об остановке отгрузок продукции «Правда или действие» нашим клиентам… Мы прекратили рекламную кампанию, отменили все активности рекламного характера и разместили дополнительную информацию, призывающую к обдуманному поведению при выполнении заданий на всех имеющихся информационных площадках бренда. Мы тесно сотрудничаем с торговыми партнерами для эффективной замены оставшегося акционного ассортимента на регулярный, не содержащий каких-либо заданий», – приводит Life слова представителя Wrigley.

В Барнауле уже начали изымать товар из магазинов. Горожане сразу же начали строить теории, что реклама как-то связана с группами «Синих китов» и прочими сетевыми явлениями, наводящими панику на некоторых пользователей. В первую очередь пользователи начали шутить, например, о том что продукцию выпускает ООО «Синий кит», о том, что после употребления нужно лечь спать в 4:20 и т. д. Некоторые просили реальные видео, которые по условиям «смертельных» заданий якобы должны были снимать покупатели.

Организатор сообщества Алексей Куреленок следующим образом отреагировал на пост: «Информация передана куда надо, в Барнауле есть с этим определенная проблема. Я сейчас в другом регионе, здесь говорят только выявили 20 порезанных детей, информацию сильно не тиражируют, да и не нужно это, но деткам своим больше внимания уделяйте. Ходите на школьные собрания, там все подробно расскажут. Как будут новые подробности, дадим знать. Вообще это все похоже на какой-то бред, но с печальными последствиями».

Интересно, что барнаульцы в соцсетях также обсуждают, где в городе еще могут остаться жевательные резинки с вызвавшими такой эффект вкладышами. Многие нашли магазины и выложили фотографии реальных вкладышей. На них в частности предлагается рассказать, от какой вредной привычки покупателю хотелось бы избавиться, вести себя пять минут словно невидимка, встать в лифте лицом к стене, а не к дверям и т. п.

По сумме доступной на сегодняшний день информации можно сделать вывод, что ситуация — следствие работы маркетологов Wrigley, которые запускали промо-акцию в России. Интересно, что Wrigley пришлось в итоге оправдываться и призывать потребителей к «обдуманному поведению при выполнении заданий». Такая формулировка до степени смешения напоминает знаменитые истории судебных разбирательств в США, имевших место несколько десятков лет назад, по итогам которых на стаканах с кофе, например, приходилось писать «горячее» или «не переворачивать» из-за неразумного или напротив расчетливо опасного поведения покупателей. Что примечательно, в 1990-х годах подобные истории о западной жизни смешили россиян. К концу 2010-х, вероятно, Россия в плане массового сознания «доросла» до заокеанского партнера.

Отметим также, что игра «Правда или действие» распространена уже много лет. Люди (обычно — подростки) садятся в круг и задают каждому участнику вопрос — «правда или действие?». Выбрав, человек в итоге должен либо честно ответить на какой-то вопрос, либо сделать что-то в пределах разумного — по аналогии с известными фантами.