Барнаульский застройщик «переиграл» проект супервысоток в Нагорной части города

Компания «Регионстрой» отказалась от анонсированного в прошлом году проекта строительства двух 35-этажных высоток на улице Аванесова, 44. Об этом пишет «Недвижимость Алтай» со ссылкой на представител ей застройщика.

«Регионстрой» решил изменить этажность будущих домов – вместо двух 35-этажных башен появятся 25-этажные высотки. По проекту запланированы подземная и надземная парковки. «Пока не известно, сколько машино-мест будет предусмотрено, потому что все зависит от жильцов близлежащих домов: если они согласятся продать свои участки по той цене, которая интересна нам, то мы будем их выкупать. Но если один дом будет стоить 5-6 млн, то для нас это окажется очень затратно, и мы сможем сделать только парковку, а еще одну высотку «посадить» не получится», - рассказали в отделе продаж.

«Скорее всего, дома будут иметь витражное остекление и монолитный железобетонный каркас. Прошлый проект отличался наличием шпилей на каждом доме и соединительным мостом между ними. В новом проекте этих элементов не будет», - прокомментировал главный инженер компании Евгений Головачев. Приблизительно через несколько месяцев застройщик должен получить утверждение по новому проекту. Вероятно, его вновь будут рассматривать на Градостроительном совете. Пока же компания занимается подготовкой грунта для свай и установки фундамента на участке. Для этого площадку огородили строительным забором, подогнали спецтехнику.

«Регионстрой» также решил проблему с землей, на которой находилась котельная, отапливающая детский сад. Ранее именно из-за этого застройщик отложил реализацию проекта, несмотря на наличие ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — прим. ред. БФ). Г- н Головачев пояснил, что у социального учреждения появилась автономная газовая котельная. Напомним, в 2015 по данному адресу было демонтировано здание школы, в начале 2016 года «Регионстрой» презентовал проект двух домов с вертолетной площадкой. А уже в конце лета стало известно, что реализация одного из самых амбициозных проектов откладывается на год.

Площадка в Нагорной части Барнаула была выкуплена ООО «Регионстрой» еще в сентябре 2014 года. Аукцион по продаже земли и здания горлицея принес городскому бюджету 31,4 млн рублей. В 2015 году на этом месте снесли старое здание, которое в свое время занимали лицей № 2 и общеобразовательная школа № 21. Согласно условиям аукциона, победитель должен был взять на себя допнагрузку. Она заключалась в использовании по назначению котельной, которая находилась в подвале бывшей школы и снабжала теплом детский сад по улице Аванесова, 42 и почтовое отделение № 3 по улице Аванесова, 44/1. Делать это предполагалось в течение пяти лет, то есть до осени 2019 года.

Вскоре «Регионстрой» заказал проект будущего жилкомплекса у барнаульского архитектора Владимира Золотова, который и предложил концепцию развития территории на Градостроительном совете. Сообщалось, что из-за «сверхвысотности» дома требовались специальные технические условия, которые обсуждались в Новосибирске, а согласовывались в Москве. Скорее всего , именно из-за сложностей конструктивного характера, а также высокой стоимости строительства «Регионстрой» решил упростить объект.

Изначально жилкомплекс включал в себя две 35-этажные башни с трехъярусным подземным гаражом, пентхаусами и вертолетными площадками на крыше. Однако жители микрорайона оказались не в восторге от будущего соседства – они опасались, что котлованы для подземных гаражей приведут к обвалу погребов и разрушению построек, так как до ограды жилых домов будет менее 10 м. К слову, площадь участка под застройку составляет 8171 кв. м. Однако администрация Барнаула не увидела каких-либо поводов для беспокойства в связи с возможным появлением в Нагорной части города двух «башен-близнецов». Это следовало из письма в адрес жителей ряда прилегающих к будущему месту стройки переулков.