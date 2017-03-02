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Главная Лента новостей Барнаульский застройщик «переиграл» проект супервысоток в Нагорной части города

Барнаульский застройщик «переиграл» проект супервысоток в Нагорной части города

17.03.2017 10:54

Компания «Регионстрой» отказалась от анонсированного в прошлом году проекта строительства двух 35-этажных высоток на улице Аванесова, 44. Об этом пишет «Недвижимость Алтай» со ссылкой на представителей застройщика.

«Регионстрой» решил изменить этажность будущих домов – вместо двух 35-этажных башен появятся 25-этажные высотки. По проекту запланированы подземная и надземная парковки. «Пока не известно, сколько машино-мест будет предусмотрено, потому что все зависит от жильцов близлежащих домов: если они согласятся продать свои участки по той цене, которая интересна нам, то мы будем их выкупать. Но если один дом будет стоить 5-6 млн, то для нас это окажется очень затратно, и мы сможем сделать только парковку, а еще одну высотку «посадить» не получится», - рассказали в отделе продаж.

«Скорее всего, дома будут иметь витражное остекление и монолитный железобетонный каркас. Прошлый проект отличался наличием шпилей на каждом доме и соединительным мостом между ними. В новом проекте этих элементов не будет», - прокомментировал главный инженер компании Евгений Головачев. Приблизительно через несколько месяцев застройщик должен получить утверждение по новому проекту. Вероятно, его вновь будут рассматривать на Градостроительном совете. Пока же компания занимается подготовкой грунта для свай и установки фундамента на участке. Для этого площадку огородили строительным забором, подогнали спецтехнику.

«Регионстрой» также решил проблему с землей, на которой находилась котельная, отапливающая детский сад. Ранее именно из-за этого застройщик отложил реализацию проекта, несмотря на наличие ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — прим. ред. БФ). Г-н Головачев пояснил, что у социального учреждения появилась автономная газовая котельная. Напомним, в 2015 по данному адресу было демонтировано здание школы, в начале 2016 года «Регионстрой» презентовал проект двух домов с вертолетной площадкой. А уже в конце лета стало известно, что реализация одного из самых амбициозных проектов откладывается на год.

Площадка в Нагорной части Барнаула была выкуплена ООО «Регионстрой» еще в сентябре 2014 года. Аукцион по продаже земли и здания горлицея принес городскому бюджету 31,4 млн рублей. В 2015 году на этом месте снесли старое здание, которое в свое время занимали лицей № 2 и общеобразовательная школа № 21. Согласно условиям аукциона, победитель должен был взять на себя допнагрузку. Она заключалась в использовании по назначению котельной, которая находилась в подвале бывшей школы и снабжала теплом детский сад по улице Аванесова, 42 и почтовое отделение № 3 по улице Аванесова, 44/1. Делать это предполагалось в течение пяти лет, то есть до осени 2019 года.

Вскоре «Регионстрой» заказал проект будущего жилкомплекса у барнаульского архитектора Владимира Золотова, который и предложил концепцию развития территории на Градостроительном совете. Сообщалось, что из-за «сверхвысотности» дома требовались специальные технические условия, которые обсуждались в Новосибирске, а согласовывались в Москве. Скорее всего, именно из-за сложностей конструктивного характера, а также высокой стоимости строительства «Регионстрой» решил упростить объект.

Изначально жилкомплекс включал в себя две 35-этажные башни с трехъярусным подземным гаражом, пентхаусами и вертолетными площадками на крыше. Однако жители микрорайона оказались не в восторге от будущего соседства – они опасались, что котлованы для подземных гаражей приведут к обвалу погребов и разрушению построек, так как до ограды жилых домов будет менее 10 м. К слову, площадь участка под застройку составляет 8171 кв. м. Однако администрация Барнаула не увидела каких-либо поводов для беспокойства в связи с возможным появлением в Нагорной части города двух «башен-близнецов». Это следовало из письма в адрес жителей ряда прилегающих к будущему месту стройки переулков.

Фото: realtai.ru

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Комментарий

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Комментариев 11
Задумался

17.03.2017 11:54

Две высотки на узкую дорогу с односторонним движением? Пробки по Красноармейскому будут от вокзала?
Молодых Оксана

17.03.2017 12:01

Сегодня начали забивать сваи, соседи будущих близнецов в очередном стрессе. И я так понимаю, что разрешения пока нет на строительство. Хотелось бы, чтобы у нас в городе с такой интенсивностью строились школы.
Молодых Оксана

17.03.2017 12:19

Пишу запросы сегодня во все инстанции, попробуем с жителями отправить на стройку сотрудников профильного комитета. Честно говоря, понимаю, что отменить вообще это строительство не получится при действующей системе власти, но бороться нужно хотя бы за снижение параметров стройки.
Молодым везде у нас дорога

17.03.2017 12:30

Оксана, нужно срочно писать жалобу везде.
Старикам везде у нас доска

17.03.2017 12:32

Оксана, а что вас не устраивает в действующей системе власти? Вы хотите ее свержения? Пусть ваши коммунистические юристы объяснят вам, сколько лет тюрьмы полагается за призывы и намеки к свержению законноизбранной власти.
Депутат головного мозга

17.03.2017 12:34

Бороться за снижение параметров стройки - это как?
Мистер Вульф

17.03.2017 12:36

Правильно! Снижаем стоимость до хрущевки! В кои то веки был интересный проект типа аля Куала-Лумпур Петронас... Теперь будет простой хрущ
Депутату головного мозга

17.03.2017 12:47

2 дома, заменить на один, 25 этажей срезать до 10.
Молодых Вульфу

17.03.2017 12:53

Да, очень в точку ваш комментарий. Но считаю, что реализация интересных проектов не должна создавать угрозу нормальному существования уже живущих в том краю людей.
кость

17.03.2017 13:37

А нельзя ль этих спекулянтов привлечь за возбуждение ненависти? Посыл откровенный: те, кто здесь проживает, не хотят отдавать свои участки за бесценок, чтобы мы построили вам вторую парковку.
Тролль

17.03.2017 13:54

Бредери