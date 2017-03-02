«Яндекс» выяснил, что жителей Алтайского края беспокоят сны об угле и виктории

Компания «Яндекс» составила интерактивную «карту сновидений» для регионов России, базирующуюся на частоте запросов о толкованиях в поисковике. Выяснилось, что жителям Алтайского края не дает покоя мысль: к чему снится уголь. Исследование опубликовано на сайте компании.

Каждую неделю пользователи «Яндекса» из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов делается утром, между 9:00 и 10:00 — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России.

Самые популярные запросы по России

Чтобы показать основные темы снов, компания взяла 200 самых популярных слов из запросов о снах и для каждого определили 10 «соседей» — слов, которые часто присутствуют в запросах вместе с ними. Например, для слова «дом», которое встречается почти в 1,5 % запросов о снах, ближайшими соседями оказались «чужой», «пожар», «новый», «старый», «большой», «пол», «мыть», «жить», «деревянный», «гореть».

По итогам выяснилось, что в Алтайском крае людям чаще всего снится уголь. Причем наиболее популярными конкретными запросами, связанными с этой темой, стали «к чему снится кидать уголь во сне», «к чему снится черный крупный уголь женщине» и «к чему снится много угля, которым завалило врагов». На втором месте — ягода виктория, которую во снах обычно едят или садят. Страсть к огородным работам привела к тому, что слово «садить» оказалось на третьем месте — кроме виктории жители края садят помидоры, горох и… ребенка на поезд. Также в десятке слов «двухвостка», «белить», «трамвай» (в крае трамвай снится едва ли не чаще, чем в любом другом регионе России), «погреб», «гусенок», «карась» и «опенок».

В Республике Алтай люди больше приближены к природе. Наиболее популярным словом стал «конь», на котором во снах ездят верхом, который лягает или которые догоняют спящих. Также жителей республики беспокоит, к чему снится нападение — на них во снах чаще всего нападают собаки, быки и волки. Третье по популярности слово — «бить». Причем бить во сне можно человека лопатой, посуду в ссоре с мужем либо же это может быть удар молнии в землю. Кроме того, популярные слова - «гора», «вещь», «наводнение», «любить», копать», «купить», «змея».

По России в целом чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях — мертвые. Примерно по 2 % запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука.

Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребенок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Самые распространенные сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи часто встречаются в запросах о снах и из Красноярского края, и из Смоленской области. Исключений мало — в Магаданской и Сахалинской областях и на Камчатке люди чаще всего видят во сне медведей, а в Ингушетии самое популярное слово «белый», там снятся разные белые вещи: дома, розы, кони, простыни.

Тем не менее в каждом регионе есть свои характерные сны — те, толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем. Скажем, в Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Владимир Путин. Чаще всего он снится в Чечне.