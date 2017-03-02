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Главная Лента новостей ЮНЕСКО определило границы «Большого Алтая» на территории России и Казахстана

ЮНЕСКО определило границы «Большого Алтая» на территории России и Казахстана

17.03.2017 11:58

На базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан) будет создан трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» (ТБР «Большой Алтай»). Данный проект одобрили в Международном консультативном комитете (МКК) при секретариате программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», сообщает РИА «Новости».

Трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» включает в себя местообитания 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов птиц и 12 видов млекопитающих, включенных в Красные книги России и Казахстана. Расположен он на границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области и занимает площадь свыше 1,5 млн га.

Как отметили эксперты Международного консультативного комитета ЮНЕСКО, ТБР «Большой Алтай» может служить моделью для сохранения биоразнообразия и экосистем в контексте устойчивого развития Алтайского трансграничного региона.

Идею о создании ТБР «Большой Алтай» впервые высказали в 1998 году, рассказал сотрудник Института географии РАН Юрий Баденков, стоявший у истоков этой инициативы. По словам директора Катунского заповедника Александра Затеева, сотрудничество с казахстанскими коллегами началось на почве общих интересов по укреплению охраны наших территорий, проведению совместных эколого-просветительских мероприятий — фотовыставок, экологических акций, семинаров. «Наша деятельность включает самые разные аспекты, в том числе и работу по поддержке местного населения и сохранению культурного наследия. И то, что наша работа соответствует этим критериям, подтвердили эксперты МКК ЮНЕСКО, одобрив заявку без каких-либо замечаний», — отметил он.

Как сообщается, «Большой Алтай» - первая и для России, и для Казахстана охраняемая территория такого высокого международного статуса. По состоянию на конец 2016 года, Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО насчитывала 669 территорий в 120 странах мира, в том числе 16 трансграничных биосферных резерватов.

Ранее комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО заявил, что Золотые горы Алтая будут включены в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, в случае сохранения в текущем виде проекта газопровода «Алтай». Это было предупреждением правительству о необходимости принятия природоохранных мер. Создание резервата с одной стороны усложнит возможно, но маловероятное строительство газопровода, а с другой — служит подтверждением тому, что труба в этих местах вряд ли появится.

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Комментарий

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Комментариев 1
Горыныч

17.03.2017 12:34

Труба в этих местах, к сожалению, точно не появится. Район - географически тупиковый в отличие от транзитного Кош-Агачского. И ради каких-то 17 тысяч человек, живущих в Устьевым-Коксинском районе, Газпром, конечно, даже и не почешется: затраты на проведение трубы в горах огромные, а отдача - копейки. Социализм с заботой о человеке закончился - забудьте! А "к сожалению" потому, что морозы зимой здесь частенько за минус сорок, жильё и прочие здания надо отапливать. Дешевле всего - углём. В безветренную погоду в райцентре, который год от года разрастается, уже висит такой смог, как в Барнауле на Потоке во времена активной работы всех заводов. Либо топить дровами, что дороже с каждым годом, так как заготовка дров ведется во все более труднодоступных местах. Поэтому многие жители выбирают более дешевый уголь, не задумываясь о выхлопах в атмосферу. С другой стороны, более активная вырубка леса - не менее губительно. Для электрообогревателей в районе не хватает электричества. Вопрос со строительством малых ГЭС зависает, с солнечной энергетикой пока тоже всё не просто, то вроде бы "вот-вот начнём строить", то непонятно когда...