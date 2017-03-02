ЮНЕСКО определило границы «Большого Алтая» на территории России и Казахстана

На базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан) будет создан трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» (ТБР «Большой Алтай»). Данный проект одобрили в Международном консультативном комитете (МКК) при секретариате программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», сообщает РИА «Новости».

Трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» включает в себя местообитания 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов птиц и 12 видов млекопитающих, включенных в Красные книги России и Казахстана. Расположен он на границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области и занимает площадь свыше 1,5 млн га.

Как отметили эксперты Международного консультативного комитета ЮНЕСКО, ТБР «Большой Алтай» может служить моделью для сохранения биоразнообразия и экосистем в контексте устойчивого развития Алтайского трансграничного региона.

Идею о создании ТБР «Большой Алтай» впервые высказали в 1998 году, рассказал сотрудник Института географии РАН Юрий Баденков, стоявший у истоков этой инициативы. По словам директора Катунского заповедника Александра Затеева, сотрудничество с казахстанскими коллегами началось на почве общих интересов по укреплению охраны наших территорий, проведению совместных эколого-просветительских мероприятий — фотовыставок, экологических акций, семинаров. «Наша деятельность включает самые разные аспекты, в том числе и работу по поддержке местного населения и сохранению культурного наследия. И то, что наша работа соответствует этим критериям, подтвердили эксперты МКК ЮНЕСКО, одобрив заявку без каких-либо замечаний», — отметил он.

Как сообщается, «Большой Алтай» - первая и для России, и для Казахстана охраняемая территория такого высокого международного статуса. По состоянию на конец 2016 года, Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО насчитывала 669 территорий в 120 странах мира, в том числе 16 трансграничных биосферных резерватов.

Ранее комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО заявил, что Золотые горы Алтая будут включены в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, в случае сохранения в текущем виде проекта газопровода «Алтай». Это было предупреждением правительству о необходимости принятия природоохранных мер. Создание резервата с одной стороны усложнит возможно, но маловероятное строительство газопровода, а с другой — служит подтверждением тому, что труба в этих местах вряд ли появится.