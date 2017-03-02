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Главная Лента новостей Сити-менеджер скончался в алтайском муниципалитете сразу после юбилея

Сити-менеджер скончался в алтайском муниципалитете сразу после юбилея

17.03.2017 12:27

Глава администрации Ребрихинского района Александр Прахт умер в ночь на 17 марта, пишет портал amic.ru. Примечательно, что четыре дня назад управленец отметил 55-летие.

Причина смерти чиновника не сообщается. Прощание с ним состоится 18 марта, с 12:00 до 14:00 в местном ДК. Александр Прахт был избран главой Ребрихинского района в 2000 году, затем еще раз переизбирался на эту должность. В ноябре 2012 года стал главой администрации муниципалитета. Его полномочия истекали осенью 2017 года одновременно с представительным органом (райсоветом депутатов), который и заключил с ним пятилетний контракт. У г-на Прахта остались жена и две дочери.

Александр Прахт родился 13 марта 1962 года в селе Белово Ребрихинского района. В 1979 году он поступил в Алтайский государственный сельзозинститут на зооинженерный факультет. После выпуска, с 1984 по 1986 год работал заведующим фермой в колхозе им. Калинина Ребрихинского района. С 1986 по 1991 год являлся главным зоотехником, а с 1991 по 2000 годы – председателем колхоза им. Мамонтова Ребрихинского района.

Фото: admrebr.ru

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Комментарий

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Комментариев 9
Земляк

17.03.2017 12:48

Александр Андреевич был правильным, настоящим мужиком. Вся жизнь прошла в родном районе, ему он и служил. Пальцы не загибал, был настоящий крестьянин от сохи и гордился этим. Искренние соболезнования родным и близким.
гость

17.03.2017 13:03

там бояры явно не было , а вот водочка из марийки то наверняка была .
выпил рюмку - и готов к утру . палёнка не выбирает кого ей травить - что
работягу , что главу района .
Евгений

17.03.2017 13:05

Казашку в сёлах глыкают . Когда мля порядок с этим пойлом наведут. Мало того что в бюджет поступлений нет так ещё и народ не понятно чем травится.
Юля

17.03.2017 13:07

Онкология
скорбим..

17.03.2017 13:39

А.А.Прахт был одним из самых авторитетных глав районов, его заслуженно уважали жители района. Для всех,кто знал его как человека и руководителя, это по-настоящему скорбная весть.
Просьба к редакции корректно сформулировать информацию, получается что празднование юбилея явилось причиной преждевременной смерти.
земляк

17.03.2017 14:00

А О РАЙОНЕ ВСЁ-ТАКИ НЕ ПОЗАБОТИЛСЯ! ДАВНО НИКТО НЕ РУКОВОДИТ РАЙОНОМ, Т.К. ГЛАВА ДАВНО БОЛЕН , ИЗ ПРЕЕМНИКОВ НЕАДЕКВАТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ! К ТОМУ ЖЕ СКАНДАЛ С ПОСТРОЙКОЙ ДОМА- ПОЧТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ !вот такой некролог от некоторых земляков!
ПЭНСИОНЭР

17.03.2017 14:03

Достойный был мужик, да будет земля ему пухом.
гость

17.03.2017 14:10

вот слышал не отмечают мужчины 55. Земля пухом. Нормальный был человек
н.и.

17.03.2017 14:31

Уважаемые господа! Есть ведь какие-то нормы и правила написания подобных статей! В них не должны употребляться слова чиновник, муниципалитет и т.д. Из причины смерти создали интригу. Если официальный источник не называет причину смерти, значит эту тему нужно обойти. От непрофессионального поведения журналиста появляются комментарии, которые мы почитали выше. Ушел из жизни ЧЕЛОВЕК, который всю жизнь работал в своем районе, на своей земле. Вечная память. Глубочайшие соболезнования семье.