Сити-менеджер скончался в алтайском муниципалитете сразу после юбилея

17.03.2017 12:27
Глава администрации Ребрихинского района Александр Прахт умер в ночь на 17 марта, пишет портал amic.ru. Примечательно, что четыре дня назад управленец отметил 55-летие.
Причина смерти чиновника не сообщается. Прощание с ним состоится 18 марта, с 12:00 до 14:00 в местном ДК. Александр Прахт был избран главой Ребрихинского района в 2000 году, затем еще раз переизбирался на эту должность. В ноябре 2012 года стал главой администрации муниципалитета. Его полномочия истекали осенью 2017 года одновременно с представительным органом (райсоветом депутатов), который и заключил с ним пятилетний контракт. У г-на Прахта остались жена и две дочери.
Александр Прахт родился 13 марта 1962 года в селе Белово Ребрихинского района. В 1979 году он поступил в Алтайский государственный сельзозинститут на зооинженерный факультет. После выпуска, с 1984 по 1986 год работал заведующим фермой в колхозе им. Калинина Ребрихинского района. С 1986 по 1991 год являлся главным зоотехником, а с 1991 по 2000 годы – председателем колхоза им. Мамонтова Ребрихинского района.
Фото: admrebr.ru
17.03.2017 12:48
17.03.2017 13:03
выпил рюмку - и готов к утру . палёнка не выбирает кого ей травить - что
работягу , что главу района .
17.03.2017 13:05
17.03.2017 13:07
17.03.2017 13:39
Просьба к редакции корректно сформулировать информацию, получается что празднование юбилея явилось причиной преждевременной смерти.
17.03.2017 14:00
17.03.2017 14:03
17.03.2017 14:10
17.03.2017 14:31