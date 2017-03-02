Московского журналиста родом с Алтая заподозрили в связях с террористами

Внештатный корреспондент «Новой газеты» (НГ) Али Феруз (творческий псевдоним, настоящее имя Худоберди Нурматов — прим. ред. БФ) был задержан в Москве полицией 16 марта. По данным самого СМИ, это произошло из-за претензий узбекских спецслужб. Якобы Нурматов участвовал в вербовке террористов в пользу радикальных исламских движений. Однако журналисты полагают, что их коллегу, долгое время жившего в Горно-Алтайске, где у него осталась мать, попросту оклеветали.

«Он задержан полицией, но совсем не по их инициативе. К нему есть претензии со стороны спецслужб Узбекистана, откуда он был вынужден бежать. Я исхожу из его неоднократных официальных заявлений для подачи в миграционную службу, где он обосновывал необходимость получить вид на жительство», — заявил РБК главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Корреспондент окончил школу на Алтае, где родилась его мать, утверждает г-н Муратов. По его словам, Феруз является бесценным сотрудником издательского дома, так как владеет языками, на которых говорят мигранты из Средней Азии. «За год с лишним его работы он постоянно был на наших глазах, и близко не было подозрений в какой-либо вербовке», — добавил главред.

Худоберди Нурматов - гражданин Узбекистана, хотя вырос в России, на Алтае. В Горно-Алтайске живет его мама, гражданка России. Окончив там школу, Али вернулся на родину, в Узбекистан. Восемь лет назад он вынужден был оттуда бежать обратно в Россию. Одна из причин, по которой Али уехал из Узбекистана: тамошние спецслужбы принуждали его к сотрудничеству. И он, конечно, не единственный гражданский активист в Узбекистане, который получил такого рода предложение. Ему было понятно, что это предложение, которое не предполагает отказа, пишет НГ. В России Али Феруз начал сотрудничать с правозащитниками — работал с «Гражданским содействием», Amnesty International, стал писать для «Новой газеты».

Как уточняет Life, Али Феруз был задержан полицией при проверке документов. По данным издания, правоохранители «выяснили, что мужчина является нелегалом, и на него составили протокол по статье «Незаконное проживание и въезд на территорию России». Кроме того, полиция выявила, что Феруз «проходил по делу» о вербовке в «Ат Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России) в 2007 году. По словам источника Life, против журналиста давал показания осужденный по ст. 205.1 УК РФ (вовлечение в террористическую деятельность) 30-летний житель Тамбова Алексей Никитин. Якобы он указал на допросе, что в экстремистскую организацию вовлекал его именно Худоберди Нурматов.

Представитель «Новой газеты», корреспондент издания Надежда Прусенкова сообщила РБК, что Феруз был задержан сотрудниками ФСБ. По ее словам, он доставлен в ОВД по Пресненскому району. Прусенкова отметила, что правоохранительные органы не подозревают его в вербовке террористов. Ферузу грозит депортация в Узбекистан, поскольку власти страны обвиняют его в антиправительственной деятельности, отметила журналистка.

Более того, НГ пишет, что по результатам проверки у полиции не возникло никаких претензий к сотруднику издания. Однако его личностью заинтересовалась ФСБ. «Мы полагаем: известие о том, что Али сотрудничал с террористами, пришли нашим спецслужбам от их коллег из Узбекистана. А у узбекских спецслужб были свои мотивы. В тот момент, когда Али был задержан полицейскими, он вышел из дома, чтобы встретить в аэропорту документы, которые с кем-то из знакомых отправила ему мама. Там была справка из школы, где он учился, выписка из домовой книги — о том, что Али был прописан вместе с мамой. Ее справка об инвалидности», - говорится в специальном материале, посвященному Али Ферузу.

Главным «преступлением» Али Феруза, как сообщают его коллеги по «Новой газете», является отсутствие паспорта. Он был украден в 2012 году. Для восстановления документа, по законам Узбекистана, Худоберди Нурматов должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Дальнейшее развитие событий всем понятно: задержание, обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями, тюремный срок, - резюмируют коллеги Феруза.

Между тем позднее стало известно, что Худоберди Нурматова отпустили до суда под подписку о невыезде. В итоге против него было возбуждено только административное дело.