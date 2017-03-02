Алтайские экологи потребовали отменить строительство автотрассы вдоль берега Телецкого озера

Региональная общественная экологическая организация «Сакральный Алтай» направила обращение главе региона Александру Бердникову в просьбой помешать строительству автомобильной дороги от поселка Иогач до кордона «Самыш». По мнению активистов, проект приведет к коренной перестройке экосистемы прибрежной полосы заповедного озера. Обращение цитирует «Листок».

Экологи утверждают, что статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, памятника природы Республики Алтай дает Телецкому озеру дополнительную гарантию сохранности и целостности его уникальных природных комплексов. Однако предполагаемое строительство дороги нарушит этот статус.

Активисты пытались с помощью запроса выяснить последствия стройки для экологии озера. Однако ответ показался им чисто формальным. «30 января мы запросили у Министерства природных ресурсов, экологии имущественных отношений РА заключения госэкспертизы проектной документации. Получили ответ за подписью министра Андрея Алисова: «...Земельный участок был предоставлен на срок 11 месяцев для строительства автомобильной дороги и был разработан проект освоения лесов. Прокладка подводного кабеля велась в соответствии с проектно-сметной документацией «Электроснабжение турбазы «Самыш» РА Турачакский район» и на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование». Далее, ссылаясь на ФЗ «О защите персональных данных», министерство без согласия арендатора не может нам предоставить запрашиваемые данные», — цитируют ответ экологи.

Однако по норме закона общественность имеет право знакомиться с результатами госэкспертизы подобных проектов. В этом контексте закон о защите персональных данных не должен мешать властям предоставить необходимые документы.

В обращении активисты задают властям несколько вопросов, без ответа на которые стройка, по их мнению, невозможна. «Каковы последствия экологического ущерба (вырубка леса, в том числе и ценной породы леса — кедра; изменение ландшафта в водосборной и водоохраной береговой зоне; вытеснение среды обитания диких животных; деформация травяного покрова тяжелой строительной техникой) в акватории Телецкого озера? Почему не проводятся общественные слушания с населением Республики Алтай, ведь Телецкое озеро — это достопримечательность не только Алтая, но и РФ, и мира?» — говорится в сообщении.

Поскольку пока инициаторы стройки не дали гарантий сохранности экосистемы озера, активисты просят Александра Бердникова отменить аукцион на разработку проекта строительства дороги, ускорить разработку «Об охране Телецкого озера» и создать при правительстве РА этно-экологическую комиссию, которая будет защищать природоохранные интересы Телецкого озера и его акватории, а также иные уникальные природные объекты региона.

Отметим, что 16 марта жители села Новотроицк Турочакского района провели сход, на котором выразили протест планам властей «проредить» тайгу, тянущуюся вдоль Телецкого озера. Замглавы администрации Турочакского района Вячеслав Харавлев пояснил ИА «Банкфакс», что собрание граждан организовывал Совет коренных и малочисленных народов Иогача, мероприятие не имело отношения к политике.

Напомним, что по задумке властей, появление автомагистрали должно простимулировать турпоток на горнолыжный комплекс, открывшийся в конце 2015 года на левом берегу Телецкого озера. Пока чиновники решили определиться со стоимостью горной трассы, укладка которой, по предварительным оценкам, может обойтись в несколько сот млн рублей. Минэкономразвития и туризма РА уже объявило аукцион по разработке проектной и рабочей документации. Основанием для проектирования стало распоряжение правительства РА «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект», опубликованное 26 января 2017 года.