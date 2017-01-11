Журналист Дмитрий Негреев о «дворцовых рокировках» Барнаула: «Обновленной управленческой команде предстоит ряд испытаний»

9 января администрация Барнаула сообщила о важных изменениях в своем кадровом составе. Наиболее «эпохальной» стала прогнозировавшаяся с конца прошлого года отставка первого заместителя главы горадминистрации Петра Фризена и назначение на этот пост Вячеслава Франка, ранее работавшего в должности замглавы по градостроительству и земельным отношениям. Кроме того, сразу в трех городских районах сменились руководители: кто-то перешел в «головную» администрацию, кто-то сменил район. Анализ этих кадровых перестановок представил редактор информационно-аналитического сайта «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

- Вчера официальный сайт Барнаула объявил о большом количестве новых назначений. Так, заместитель главы администрации краевого центра по градостроительству и земельным отношениям Вячеслав Франк стал первым заместителем главы администрации, руководителем аппарата вместо ушедшего на пенсию Петра Фризена, которому исполнилось 70 лет. Глава администрации Центрального района Юрий Еремеев назначен председателем организационно-контрольного комитета администрации города. Новым главой администрации Центрального района стал Максим Сабына, возглавлявший Ленинский район.

Центральным из этих и других назначений (всего их было сделано 12), конечно, стало перемещение Вячеслава Франка на пост первого зама — руководителя аппарата. Строитель по специальности, как чиновник Франк сформировался в администрации Барнаула, где он трудился заместителем начальника управления единого заказчика, заместителем главы администрации по муниципальному имуществу и заказу и по градостроительству и земельным отношениям. В силу этого Франк хорошо знает систему муниципального заказа, вопросы приватизации, оборота земли и строительство. Теперь ему придется «работать с людьми», курировать кадровые и правовые проблемы, а также взаимодействие городской администрации со средствами массовой информации, а неформально еще курировать и выборы.

Депутат городской Думы Геннадий Шейда считает, что это работа не для Франка и что именно поэтому его подкрепили Юрием Еремевым, разбирающимся в политтехнологиях.

По мнению общественника Константина Емешина, назначение Франка первым замом вполне логично. «Городская бюрократия оставила за собой власть и не позволила навязать себе никого со стороны», — говорит Емешин, имея в виду главу администрации Октябрьского района, генерала полиции Вячеслава Новикова. Некоторое время назад ходили разговоры, что место Фризена может занять именно он.

Начальник департамента по информационной политике администрации губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов, работавший в городской администрации, также считает, что все новые назначения в Барнауле «абсолютно понятны и были предсказуемы».

Источники «ПолитСибРу» в чиновничьей среде также утверждают, что назначение Франка ожидалось. Рассказывают, что Петр Фризен целый год готовил Франка на новую должность, якобы они даже вместе ходили в спортивный зал.

Многие наблюдатели считают, что Юрия Еремеева перевели с поста главы администрации Центрального района в аппарат городской администрации потому, что кабинетная работа ему ближе хозяйственной. Однако есть мнение, что организационно-контрольный комитет — это чуть ли не своего рода штаб городской администрации, в котором не засидишься. «Этот комитет не для ленивых, это тяжелая работа», — говорит Геннадий Шейда.

Некоторые также считают назначение Юрия Еремеева понижением. По мнению Константина Емешина, организационно-контрольный комитет — это «внутренний НКВД», который собирает информацию на чиновников. Общественник говорит, что аппаратное влияние Еремеева может и возрасти, но статус председателя комитета ниже статуса главы администрации района. Что касается аппаратного влияния и статуса, то не стоит забывать: Петр Фризен начинал работу в администрации Барнаула с должностей начальника контрольно-аналитического управления и председателя организационного контрольного комитета и превратился в первого вице-мэра и самого влиятельного чиновника администрации. Возможно, и Еремееву удастся дорасти до должности первого зама. Кстати, поговаривают, что одно время кандидатура Еремеева обсуждалась вместе с кандидатурой Франка в качестве преемника Фризена.

Нового главу администрации Центрального района Максима Сабыну один из источников «ПолитСибРу» назвал «молодым и продвинутым» чиновником. Сабыне 37 лет, он успел поработать заместителем председателя комитета по экономике и инвестициям администрации Барнаула и главой администрации Ленинского района.

Центральный район — самый старый район Барнаула. С одной стороны, за долгие годы в нем накопилось множество проблем – от ветхого частного сектора в историческом центре до несанкционированного жилищного строительства в ленточном бору, с другой стороны, именно в Центральном районе реализуется серьезная по меркам Барнаула программа создания туристического кластера. Расположение в центре города краевых органов власти практически ежедневно привлекает к району внимание губернатора. Возможно, что это внимание стало одной из причин замены главы администрации района.

В 2017 году обновленной управленческой команде Барнаула предстоит ряд испытаний. Одно из них — принятие нового Генерального плана, проект которого вызвал большое количество критических замечаний со стороны общественности и архитектурного сообщества. Еще одно испытание — выборы городской Думы и назначение ею главы города. Решением этой проблемы традиционно занимался Петр Фризен. Как справится с нею Вячеслав Франк, станет ясно в единый день голосования 10 сентября.