«Наш мусор нигде не ждут»: гендиректор ОАО «Эко-Комплекс» о сложном выборе места для нового барнаульского полигона ТБО

Полемика вокруг размещения нового барнаульского полигона ТБО не утихает уже несколько месяцев. Пока горожане срывают очередные слушания Генплана Барнаула, выступая против возникновения помойки возле поселка Лесной, муниципальные власти делают кое-какие намеки компромисс. Между тем генеральный директор ОАО «Эко-Комплекс» Виктор Карл уверен, что решения, которое всех устроит, в данной ситуации просто не может быть. Он привел целый ряд аргументов, убеждающих в том, что выбор местоположения нового полигона - задач, требующая большого количества времени и сил.

- Согласно ФЗ № 458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», требования к современным полигонам стали более жесткими в сравнении с теми, которые организовывали много лет назад. Эти объекты сегодня в обязательном порядке оборудуют очистными сооружениями, поднимается вопрос о гидроизоляции ложа, предусматривается изъятие полезных фракций, которые возможно использовать во вторичной переработке. Однако оказывать негативное влияние на среду данный объект будет и, наверно, должен в силу своей специфики. Наиболее подходящее место для размещения полигона, как уже говорили ранее, на Луне (смеется), но нам в силу определенных обстоятельств придется его все-таки разбить в нашем регионе. Ни вы, ни я не хотим, чтобы это место находилось рядом с нашим домом. Ни в Павловском, ни в Калманском районе наш мусор точно не ждут. Большой комплекс работ нужно проводить и краю, и городу, и нам, жителям.

Если говорить о Генплане, то это попытка города определиться с местом, где пройдет черта между полигоном и жилым Барнаулом. Схема размещения бытовых отходов, безусловно, существует, ее разрабатывают, но надо понимать, что это живой организм, который под схему не всегда подходит. Ведь у нас земель, которые можно под это использовать, не так и много. Новый полигон нельзя построить вблизи населенных пунктов, если не соблюдена защита санитарной зоны. Кроме того, где-то могут находиться земли сельхозназначения, которым полигон может грозить, или зоны, размещение на которых запрещено Воздушным кодексом РФ. К примеру, в радиусе 30 км от контрольной точки барнаульского аэропорта вообще нельзя размещать новые объекты складирования отходов, поскольку они являются местом привлечения птиц. Многие земли уже не принадлежат государству, они выкуплены частными лицами, которые не согласятся на такое соседство. Площадь нового полигона должна быть не меньше прежней, а существующий полигон занимает почти 32 га. Таким образом, существует целый ряд объективных причин, которые при выборе места для полигона загоняют нас всех в определенные рамки.

Многие говорят сегодня, что те, кто эксплуатировал барнаульский полигон ТБО раньше, просто сваливали мусор в естественную яму (овраг), которая выходит к пойме Оби, но это не так. В той части Оби установлен гидрозамок - это бетонные плиты, заполненные глиной, и само ложе - это плотные слои глины, которые не допускают проникновение фильтратов в грунтовые воды. Кроме того, по границам участка полигона расположены скважины, с которых отчисляется забор воды, ее берут на анализ экологические природоохранные организации, они же и определяют степень вреда полигона для окружающей среды. Благодаря такому фону и естественному состоянию объекта, на сегодняшний день не выявлено ни одного факта проникновения фильтратов в грунт. На самом деле нам в Барнауле повезло, что мы сыплем отходы в овраг, где отличная гидроизоляция, плюс сделали дамбу, которую наши сотрудники обнаружили не так давно, и которая не дает грунтовым водам выйти к пойме Оби - их там де-факто нет.

Возьмем европейскую часть - там все полигоны строятся вертикально вверх, для чего берется плоская поверхность, у них там нет оврагов, поэтому приходится делать выборку под ложе, под фильтрат, его гидроизолируют, делают очистные сооружения и собирают пирамиду Хеопса вверх. Пожалуйста, это пример полигонов Москвы и Московской области. То есть они берут курган и считают, насколько они смогут от него вертикально уйти вверх. Когда они дошли до верха, укрепили стену, отмерили трактором границу - получился курган. Где мы найдем еще одно удобное место - я не знаю. Навряд ли мы вообще его найдем, видимо, придется идти какими-то другими путями развития в этой сфере. По большому счету, год-два-три — и надо определяться, где будет данный участок, после чего заниматься поиском инвестора. Существует несколько идей, однако федеральных программ строительства полигонов в данный момент нет, все решается частно-государственными инвестициями. То есть тот человек, который будет готов вкладывать деньги, должен понимать, через какой промежуток времени он их получит обратно. Поиск такого инвестора - также процесс длительный, и боюсь, что за столь короткое время сделать это будет очень и очень сложно.