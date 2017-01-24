Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»

Тема вымирающих деревень остается актуальной для Алтайского края уже несколько десятилетий, с тех пор, как на смену планово-распределительной системе и колхозам пришел рынок. Регион урбанизируется, и часто перед властями встает вопрос: стоит ли тратить деньги на содержание деревень, где осталось жить всего несколько семей. Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что жизненный цикл даже в случае малых сел должен завершаться естественно и насильственную «эвтаназию» населенных пунктов проводить не стоит. Об этом он рассказал, отвечая на один из вопросов в рамках пресс-конференции после своего ежегодного отчета.

- Меня лавры Никиты Сергеевича не прельщают, даже в масштабах Алтайского края. Я сторонник естественных процессов в этой сфере. У нас есть несколько десятков населенных пунктов, где и населения то уже нет. Речь тут идет о техническом оформлении «выбытия» — не знаю, какие тут еще печальные термины можно употреблять — населенного пункта.

Сельский социум — тема очень сложная и многогранная. Состояние этого социума зависит от множества факторов, в том числе от технического уровня сельского хозяйства. Поэтому какой-то программы по «эвтаназии» малых сельских населенных пунктов мы не вынашиваем. И понуждать людей покидать эти населенные пункты — не собираемся. Но помогать, если такая необходимость возникнет, мы будем. Как и находить способы решения.

Например, в населенном пункте остались один-два-три пожилых человека, и они обратятся к нам с просьбой о переселении в более крупный населенный пункт. Мы будем проблему решать в каждом случае индивидуально. Будем считать, сколько бюджету будет стоить поддержание, например, дороги. Потому что мы обязаны жизнедеятельность людей обеспечивать с соблюдением всех стандартов, независимо от того, где кто живет.

Не буду называть районы, но такие есть — и я знаю населенный пункт, где живет одна женщина. Но она, так скажем, категорическая сторонница этого населенного пункта и никуда уезжать не собирается — при жизни, как она сказала. У нее единственный дом, оставшийся в селе. На доме — телефон-автомат, круглогодично обеспечивается проезд к этому «крупному» населенному пункту, пенсию она желает получать наличными, чтобы привозили минимальный набор продуктов… Все это делается. А телефон-автомат, как понятно, стоит на случай вызова экстренных служб — «скорой помощи» и пожарной охраны.

Может быть, она поменяет свою точку зрения, может, какие-то обстоятельства ее заставят по-другому думать. Но процесс должен идти естественным путем и насилия мы здесь применять точно не будем. И широкомасштабную программу заявлять на этот счет я точно не собираюсь.

И еще. Вот объявишь какой-то населенный пункт подлежащим переселению. И с учетом того, что наше законодательство о паспортном режиме довольно либеральное, через пару месяцев этот населенный пункт по данным миграционного учета превратится в развивающийся, с большим количеством населения. И нам всем с участием бюджета придется поработать, чтобы обеспечить этих людей жильем в других, более комфортных местах. Это тоже не фантастика, это один из реалистичных вариантов.

Так что работу будем проводить, но без аффектации, без травмирования людей. Если увидим полезность того или иного варианта, будем его обсуждать и принимать.