Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»

27.01.2017 13:08
Тема вымирающих деревень остается актуальной для Алтайского края уже несколько десятилетий, с тех пор, как на смену планово-распределительной системе и колхозам пришел рынок. Регион урбанизируется, и часто перед властями встает вопрос: стоит ли тратить деньги на содержание деревень, где осталось жить всего несколько семей. Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что жизненный цикл даже в случае малых сел должен завершаться естественно и насильственную «эвтаназию» населенных пунктов проводить не стоит. Об этом он рассказал, отвечая на один из вопросов в рамках пресс-конференции после своего ежегодного отчета.
- Меня лавры Никиты Сергеевича не прельщают, даже в масштабах Алтайского края. Я сторонник естественных процессов в этой сфере. У нас есть несколько десятков населенных пунктов, где и населения то уже нет. Речь тут идет о техническом оформлении «выбытия» — не знаю, какие тут еще печальные термины можно употреблять — населенного пункта.
Сельский социум — тема очень сложная и многогранная. Состояние этого социума зависит от множества факторов, в том числе от технического уровня сельского хозяйства. Поэтому какой-то программы по «эвтаназии» малых сельских населенных пунктов мы не вынашиваем. И понуждать людей покидать эти населенные пункты — не собираемся. Но помогать, если такая необходимость возникнет, мы будем. Как и находить способы решения.
Например, в населенном пункте остались один-два-три пожилых человека, и они обратятся к нам с просьбой о переселении в более крупный населенный пункт. Мы будем проблему решать в каждом случае индивидуально. Будем считать, сколько бюджету будет стоить поддержание, например, дороги. Потому что мы обязаны жизнедеятельность людей обеспечивать с соблюдением всех стандартов, независимо от того, где кто живет.
Не буду называть районы, но такие есть — и я знаю населенный пункт, где живет одна женщина. Но она, так скажем, категорическая сторонница этого населенного пункта и никуда уезжать не собирается — при жизни, как она сказала. У нее единственный дом, оставшийся в селе. На доме — телефон-автомат, круглогодично обеспечивается проезд к этому «крупному» населенному пункту, пенсию она желает получать наличными, чтобы привозили минимальный набор продуктов… Все это делается. А телефон-автомат, как понятно, стоит на случай вызова экстренных служб — «скорой помощи» и пожарной охраны.
Может быть, она поменяет свою точку зрения, может, какие-то обстоятельства ее заставят по-другому думать. Но процесс должен идти естественным путем и насилия мы здесь применять точно не будем. И широкомасштабную программу заявлять на этот счет я точно не собираюсь.
И еще. Вот объявишь какой-то населенный пункт подлежащим переселению. И с учетом того, что наше законодательство о паспортном режиме довольно либеральное, через пару месяцев этот населенный пункт по данным миграционного учета превратится в развивающийся, с большим количеством населения. И нам всем с участием бюджета придется поработать, чтобы обеспечить этих людей жильем в других, более комфортных местах. Это тоже не фантастика, это один из реалистичных вариантов.
Так что работу будем проводить, но без аффектации, без травмирования людей. Если увидим полезность того или иного варианта, будем его обсуждать и принимать.
Фото: сайт правительства Алтайского края
27.01.2017 13:47
27.01.2017 14:25
бла-бла-бла!
27.01.2017 14:26
27.01.2017 14:33
В результате этого разрушена система воспитания поколений русских людей. Остались только песни про Отчий дом, Домик с полисадником и дороге.. которые пока ещё имеют успех в ДУШАХ НАРОДА. Кончились ОТЧИЕ ДОМА, а значит заложен динамит в существование государства.
Естественно, нужна новая ПОЛИТИКА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ОТЧИХ ДОМОВ... И ОНА ПОКА НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ.
А отсутствие её следует понимать как угрозу национальной безопасности...
Безуловно, администрация края не может в этом вопросе надеяться на Алтайскую науку, поскольку там засел научный СУРРОГАТ МАХРОВОЙ ГАЙДАРОВЩИНЫ... Ну и что делать будем??
27.01.2017 14:33
27.01.2017 14:45
Завершившаяся 26 января процедура отчета губернатора Алтайского края Александра Карлина по итогам правления регионом в течение 2016 года вновь показала, что представленные в российской парламентской системе партии полностью интегрированы с режимом. Очередным свидетельством этого стала их поддержка губернатора, итоги правления которого в 2016 году вновь привели к существенному падению уровня жизни подмандатного населения. Так, к ноябрю 2016 года по данным Росстата реальная зарплата в Алтайском крае составила лишь 97,8% к уже существенно упавшей прошлогодней, реальные среднедушевые доходы – 95,2%, а реальный размер пенсии – 96,4%. Не вызвала удивления поддержка губернатора-единоросса со стороны ЛДПР. Традиционно выступавшая в качестве партнера власти, эта партия с 2017 года в Алтайском крае вошла в формальную правящую коалицию с единороссами: бывший многолетний лидер алтайских жириновцев Андрей Щукин в итоге получил пост вице-премьера в кабинете Карлина. Неоднократно публиковавшая грозные заявления алтайская СР также поддержала отчет губернатора, довольно невнятно сославшись при этом на некие его шаги, якобы обеспечивающие "диалог" с этой группой. И даже в лице руководителя аппарата СР и депутата АКЗС Владислава Вакаева публично похвалила г-на Карлина за пиаровское шоу его отчета, в ходе которого он, оказывается, "не стал идти на поводу у бюрократии, пытавшейся сделать это мероприятие максимально формальным, не дать оппозиции озвучить волнующие жителей края проблемы". Общий вывод, почти открыто выражающих надежду на приглашение в правящую коалицию алтайских эсеров о "положительном итоге отчета губернатора", впрочем, вызвал в соцсетях недоумение. "Как может быть итог отчета положительным при наличии в крае массы проблем?!", - задает в этой связи риторический вопрос депутатам от СР один из жителей края.
27.01.2017 14:52
27.01.2017 15:13
27.01.2017 15:44
27.01.2017 16:42
Любезный истинный идиот, если хотите прославиться и обрести славу Тулеева, то прям сейчас советую выехать в широкие алтайские поля с лопатой и понаоткрывать там месторождения полезных ископаемых для начала, потом построить перерабатывающие заводы, а уж потом точно станете Тулеевым и даже круче, потому как он этого ничего не находил и не строил, а просто достаточно разумно руководил доставшимся в наследство от СССР региональным промышленным потенциалом))) Ну вперед, счастья вам в поисках и обретении "славы"))) Вот же дурачок то садоводно-навозный, так и живет своим "компостным" мышлением, не имеющим никакого отношения к реальности))
27.01.2017 17:43
Чувство беспокойства и депрессия могут увеличить риск возникновения раковых заболеваний, считают британские ученые.
Ученые исследовали состояние здоровья более 160 тысяч человек в Англии и Уэльсе, которые изначально были абсолютно здоровы. К концу исследования ученые пришли к выводу, что у тех, кто был склонен к тревожному и подавленному состоянию, на треть увеличивался риск умереть от различных раковых заболеваний. В частности, от рака кишечника, простаты, пищевода и поджелудочной железы.
Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal, при этом ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для установления более точной причинно-следственной связи.
По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире.
27.01.2017 17:52
27.01.2017 18:07
Любезный истинный идиот, вам рано так свой компостный мозг "разогревать", вы хотя бы весны дождитесь, потом я вас снова постебаю, на своем огороде взрыв своего мозга и устроите, хоть какая то польза будет от вас))) "Закапыватель" хренов с пониженной социальной ОРИЕНТАЦИЕЙ, мля)) Ну вот так как то, хи хи))
27.01.2017 19:32
27.01.2017 20:19
который в 2014 году призывал Киев бомбить? В натуре "думающий". Только не головой, а жопой. И еще умело виляющий отросшим хвостом перед Хозяином. Говно одним словом, как и весь хренлевский бордель.
27.01.2017 21:17
Неужели рапорт тиснет об отставке с почётом?
и За заслуги перед Отечеством 1-й степени на мундир ?
и фейерверк и народонаселенные гуляния ?
В Добрый Путь , АБК !
27.01.2017 21:20
по-модному если , то под прикрытием.......
27.01.2017 21:20
27.01.2017 21:29
В результате этого разрушена система воспитания поколений русских людей. Остались только песни про Отчий дом, Домик с полисадником и дороге.. которые пока ещё имеют успех в ДУШАХ НАРОДА. Кончились ОТЧИЕ ДОМА, а значит заложен динамит в существование государства.
Естественно, нужна новая ПОЛИТИКА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ОТЧИХ ДОМОВ... И ОНА ПОКА НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ.
Боже,какая мешанина,рассчитанная на неучей и недоучей! Великая Октябрьская Социалистическая революция дала миллионам советских людей бесплатное жилье,вытащив из подвалов (читайте "Дети подземелья" ),из ночлежек ( смотрите пьесу "На дне") тех,кого не принято было считать за людей. Тех,кого называли "подлым" сословием,тех, для кому законом было запрещено учиться.Можно было только молиться и умирать,называясь быдлом! Высокие слова применять научились и плевать в ВЕЛИКОЕ,чтобы меньше было видно нынешнее- подлое,мелочное и похотливое.
27.01.2017 21:44
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