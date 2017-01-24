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Главная Есть мнение Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»

Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»

27.01.2017 13:08

Тема вымирающих деревень остается актуальной для Алтайского края уже несколько десятилетий, с тех пор, как на смену планово-распределительной системе и колхозам пришел рынок. Регион урбанизируется, и часто перед властями встает вопрос: стоит ли тратить деньги на содержание деревень, где осталось жить всего несколько семей. Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что жизненный цикл даже в случае малых сел должен завершаться естественно и насильственную «эвтаназию» населенных пунктов проводить не стоит. Об этом он рассказал, отвечая на один из вопросов в рамках пресс-конференции после своего ежегодного отчета.

- Меня лавры Никиты Сергеевича не прельщают, даже в масштабах Алтайского края. Я сторонник естественных процессов в этой сфере. У нас есть несколько десятков населенных пунктов, где и населения то уже нет. Речь тут идет о техническом оформлении «выбытия» — не знаю, какие тут еще печальные термины можно употреблять — населенного пункта.

Сельский социум — тема очень сложная и многогранная. Состояние этого социума зависит от множества факторов, в том числе от технического уровня сельского хозяйства. Поэтому какой-то программы по «эвтаназии» малых сельских населенных пунктов мы не вынашиваем. И понуждать людей покидать эти населенные пункты — не собираемся. Но помогать, если такая необходимость возникнет, мы будем. Как и находить способы решения.

Например, в населенном пункте остались один-два-три пожилых человека, и они обратятся к нам с просьбой о переселении в более крупный населенный пункт. Мы будем проблему решать в каждом случае индивидуально. Будем считать, сколько бюджету будет стоить поддержание, например, дороги. Потому что мы обязаны жизнедеятельность людей обеспечивать с соблюдением всех стандартов, независимо от того, где кто живет.

Не буду называть районы, но такие есть — и я знаю населенный пункт, где живет одна женщина. Но она, так скажем, категорическая сторонница этого населенного пункта и никуда уезжать не собирается — при жизни, как она сказала. У нее единственный дом, оставшийся в селе. На доме — телефон-автомат, круглогодично обеспечивается проезд к этому «крупному» населенному пункту, пенсию она желает получать наличными, чтобы привозили минимальный набор продуктов… Все это делается. А телефон-автомат, как понятно, стоит на случай вызова экстренных служб — «скорой помощи» и пожарной охраны.

Может быть, она поменяет свою точку зрения, может, какие-то обстоятельства ее заставят по-другому думать. Но процесс должен идти естественным путем и насилия мы здесь применять точно не будем. И широкомасштабную программу заявлять на этот счет я точно не собираюсь.

И еще. Вот объявишь какой-то населенный пункт подлежащим переселению. И с учетом того, что наше законодательство о паспортном режиме довольно либеральное, через пару месяцев этот населенный пункт по данным миграционного учета превратится в развивающийся, с большим количеством населения. И нам всем с участием бюджета придется поработать, чтобы обеспечить этих людей жильем в других, более комфортных местах. Это тоже не фантастика, это один из реалистичных вариантов.

Так что работу будем проводить, но без аффектации, без травмирования людей. Если увидим полезность того или иного варианта, будем его обсуждать и принимать.

Фото: сайт правительства Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 26
гость

27.01.2017 13:47

Всё правильно сказал!
Гость

27.01.2017 14:25


бла-бла-бла!
Иван

27.01.2017 14:26

А "эвтаназию" сёл применять и не надо, на селе повальная безработица, зарплата низкая, за поиском заработка скоро половина жителей сёл переберётся жить в Барнаул или покинут наш благодатный край.
Русское понятие ОТЧИЙ ДОМ разрушила ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ !! И !?

27.01.2017 14:33

Ничего не дала взамен, кроме КОНФЛИКТОВ ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ между поколениями близких по родству людей.
В результате этого разрушена система воспитания поколений русских людей. Остались только песни про Отчий дом, Домик с полисадником и дороге.. которые пока ещё имеют успех в ДУШАХ НАРОДА. Кончились ОТЧИЕ ДОМА, а значит заложен динамит в существование государства.
Естественно, нужна новая ПОЛИТИКА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ОТЧИХ ДОМОВ... И ОНА ПОКА НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ.
А отсутствие её следует понимать как угрозу национальной безопасности...
Безуловно, администрация края не может в этом вопросе надеяться на Алтайскую науку, поскольку там засел научный СУРРОГАТ МАХРОВОЙ ГАЙДАРОВЩИНЫ... Ну и что делать будем??
ИСТИНА

27.01.2017 14:33

Что то очень много в СМИ и БФ звучит ФИО Карлин, скоро отставка или ПИАР нужен для рейтинга?! А авторитета не было и не будет! Вот Тулеев в Кемеровской области имеет авторитет и дела у них в регионе идут положительно и экономика развивается и не людей которые хотели бы уехать из Кемерово в Барнаул.....
1111

27.01.2017 14:45

ЛДПР и СР поддержали итоги правления в Алтайском крае губернатора-единоросса, КПРФ смело воздержалась. 27.01.2017
Завершившаяся 26 января процедура отчета губернатора Алтайского края Александра Карлина по итогам правления регионом в течение 2016 года вновь показала, что представленные в российской парламентской системе партии полностью интегрированы с режимом. Очередным свидетельством этого стала их поддержка губернатора, итоги правления которого в 2016 году вновь привели к существенному падению уровня жизни подмандатного населения. Так, к ноябрю 2016 года по данным Росстата реальная зарплата в Алтайском крае составила лишь 97,8% к уже существенно упавшей прошлогодней, реальные среднедушевые доходы – 95,2%, а реальный размер пенсии – 96,4%. Не вызвала удивления поддержка губернатора-единоросса со стороны ЛДПР. Традиционно выступавшая в качестве партнера власти, эта партия с 2017 года в Алтайском крае вошла в формальную правящую коалицию с единороссами: бывший многолетний лидер алтайских жириновцев Андрей Щукин в итоге получил пост вице-премьера в кабинете Карлина. Неоднократно публиковавшая грозные заявления алтайская СР также поддержала отчет губернатора, довольно невнятно сославшись при этом на некие его шаги, якобы обеспечивающие "диалог" с этой группой. И даже в лице руководителя аппарата СР и депутата АКЗС Владислава Вакаева публично похвалила г-на Карлина за пиаровское шоу его отчета, в ходе которого он, оказывается, "не стал идти на поводу у бюрократии, пытавшейся сделать это мероприятие максимально формальным, не дать оппозиции озвучить волнующие жителей края проблемы". Общий вывод, почти открыто выражающих надежду на приглашение в правящую коалицию алтайских эсеров о "положительном итоге отчета губернатора", впрочем, вызвал в соцсетях недоумение. "Как может быть итог отчета положительным при наличии в крае массы проблем?!", - задает в этой связи риторический вопрос депутатам от СР один из жителей края.
село

27.01.2017 14:52

программы по эвтаназии у них нет, она проводится без объявления: закрытие школ, медпунктов. отсутствие транспортного сообщения и т.д. и т.п.
ПРИ ОТСУТСТВИИ В РОССИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СПОСОБНЫХ ??

27.01.2017 15:13

ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАРОДУ программы созидания (ЛДПР, СРУНЫ, КПРФ) приходится 1111 соглашаться с выводами правящей партии ЕДИНАЯ РОССИЯ... И выкрики какого то отчаивания направлены в маргинальную пустоту протеста некоторых личностей не состоявшихся в экономическом понимании.... так бурчание неудачников.
ЖДЁМ ПОЯВЛЕНИЕ НА АЛТАЕ ПАРТИИ РОДИНА, ВЕДЬ ОНА !??

27.01.2017 15:44

На федеральном уровне представляется командой думающего академика Глазьева, способного разрабатывать системы реформирования с пользой для государства, а не отдельных горлохватов.
социальная язва

27.01.2017 16:42

ИСТИНА писал(а):
Что то очень много в СМИ и БФ звучит ФИО Карлин, скоро отставка или ПИАР нужен для рейтинга?! А авторитета не было и не будет! Вот Тулеев в Кемеровской области имеет авторитет и дела у них в регионе идут положительно и экономика развивается и не людей которые хотели бы уехать из Кемерово в Барнаул.....

Любезный истинный идиот, если хотите прославиться и обрести славу Тулеева, то прям сейчас советую выехать в широкие алтайские поля с лопатой и понаоткрывать там месторождения полезных ископаемых для начала, потом построить перерабатывающие заводы, а уж потом точно станете Тулеевым и даже круче, потому как он этого ничего не находил и не строил, а просто достаточно разумно руководил доставшимся в наследство от СССР региональным промышленным потенциалом))) Ну вперед, счастья вам в поисках и обретении "славы"))) Вот же дурачок то садоводно-навозный, так и живет своим "компостным" мышлением, не имеющим никакого отношения к реальности))
ИСТИНА дешевке под кличкой чмо "социальная язва"

27.01.2017 17:43

я с удовольствием могу выехать в поля с лопатой, для того чтобы такую бездарную дешевку закопать(!!!), эта соц язва как девушка с пониженной социальной ориентацией таскают по лесополосам и подъездам и ее хорошо отыметь никто не хочет, потому что много водки надо выпить... чтобы такую БЛЯ.... отыметь!!!! А вот количество, А НЕ КАЧЕСТВО тупых бесполезных сообщений позорит и БФ и любезную соц язва))))))Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Чувство беспокойства и депрессия могут увеличить риск возникновения раковых заболеваний, считают британские ученые.
Ученые исследовали состояние здоровья более 160 тысяч человек в Англии и Уэльсе, которые изначально были абсолютно здоровы. К концу исследования ученые пришли к выводу, что у тех, кто был склонен к тревожному и подавленному состоянию, на треть увеличивался риск умереть от различных раковых заболеваний. В частности, от рака кишечника, простаты, пищевода и поджелудочной железы.
Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal, при этом ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для установления более точной причинно-следственной связи.
По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире.
Bratka

27.01.2017 17:52

Наталье Иблонасовой: Глазьев учился в Йеле вместе с Толей Чубиком, Петей Авеном и Шохиным. Они все одного поля ягоды. Просто у брусники и голубики кожура разных расцветок.
социальная язва

27.01.2017 18:07

ИСТИНА дешевке под кличкой чмо "социальная язва" писал(а):
я с удовольствием могу выехать в поля с лопатой, для того чтобы такую бездарную дешевку закопать(!!!), эта соц язва как девушка с пониженной социальной ориентацией таскают по лесополосам и подъездам и ее хорошо отыметь никто не хочет, потому что много водки надо выпить... чтобы такую БЛЯ.... отыметь!!!! А вот количество, А НЕ КАЧЕСТВО тупых бесполезных сообщений позорит и БФ и любезную соц язва))))))

Любезный истинный идиот, вам рано так свой компостный мозг "разогревать", вы хотя бы весны дождитесь, потом я вас снова постебаю, на своем огороде взрыв своего мозга и устроите, хоть какая то польза будет от вас))) "Закапыватель" хренов с пониженной социальной ОРИЕНТАЦИЕЙ, мля)) Ну вот так как то, хи хи))
социальная язва

27.01.2017 19:32

пустая и никчемная тема губернатора, со слабым промышленным потенциалом)))) вот так как то, хи, хи))
Это тот Глазьев-акадэмик

27.01.2017 20:19

ЖДЁМ ПОЯВЛЕНИЕ НА АЛТАЕ ПАРТИИ РОДИНА, ВЕДЬ ОНА !?? писал(а):
На федеральном уровне представляется командой думающего академика Глазьева, способного разрабатывать системы реформирования с пользой для государства, а не отдельных горлохватов.


который в 2014 году призывал Киев бомбить? В натуре "думающий". Только не головой, а жопой. И еще умело виляющий отросшим хвостом перед Хозяином. Говно одним словом, как и весь хренлевский бордель.
есть какой-то тайный смысл

27.01.2017 21:17

в насыщении эфиров ,экранов , радиоволн этой персоной.
Неужели рапорт тиснет об отставке с почётом?
и За заслуги перед Отечеством 1-й степени на мундир ?
и фейерверк и народонаселенные гуляния ?
В Добрый Путь , АБК !
бриттокотяре

27.01.2017 21:20

не удивляла мысль о внедренных никогда ?
по-модному если , то под прикрытием.......
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 21:20

Ничего умного не написали.Трусы! А я вот от народа. И скажу я вам,господа,такой ненависти не знал ни один из руководителей края. Почему некоторые писаки этого не хотят замечать -понятно. Но,как сказал недавно Зюганов:"Народ научили молчать". Но не смогут разучить думать. И чем это все кончится, не знает никто. На мой взгляд, основной из бед стало больше-дураков везде во власти прибавилось. Оттого мы тонем в снегу,перелазим через валуны и барьеры, и топчем дорожки сами. А еще на здании АГУ не горят буквы и читается "универси",а на здании "Марии-Ра" центральные буквы мигают. Да что там? Еиегупопы меняются,а жизнь ухудшается. Вот и весь отчет!
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 21:29

Ничего не дала взамен, кроме КОНФЛИКТОВ ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ между поколениями близких по родству людей.
В результате этого разрушена система воспитания поколений русских людей. Остались только песни про Отчий дом, Домик с полисадником и дороге.. которые пока ещё имеют успех в ДУШАХ НАРОДА. Кончились ОТЧИЕ ДОМА, а значит заложен динамит в существование государства.
Естественно, нужна новая ПОЛИТИКА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ОТЧИХ ДОМОВ... И ОНА ПОКА НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ.
Боже,какая мешанина,рассчитанная на неучей и недоучей! Великая Октябрьская Социалистическая революция дала миллионам советских людей бесплатное жилье,вытащив из подвалов (читайте "Дети подземелья" ),из ночлежек ( смотрите пьесу "На дне") тех,кого не принято было считать за людей. Тех,кого называли "подлым" сословием,тех, для кому законом было запрещено учиться.Можно было только молиться и умирать,называясь быдлом! Высокие слова применять научились и плевать в ВЕЛИКОЕ,чтобы меньше было видно нынешнее- подлое,мелочное и похотливое.
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 21:44

Но в споре хотелось бы фактов.Вот статья П.Е.Пудовикова "Хлебные избытки и народное продовольствие" 1879 г. Уже тогда было понимание,что "Россия продает хлеб не от избытка",что мы "продаем за границу наш насущный хлеб,необходимый для собственного нашего пропитания". Тем,кто хочет понять истоки русской революции читать нужно,прежде всего,Льва Николаевича ТОЛСТОГО! "Наш мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костерем, сивцом, пушниной,хлебает серые пустые щи,считает роскошью кашу с конопляным маслом,об яблочных пирогах и понятия не имеет". А еще про бараки рабочих почитайте с ситцевыми занавесками. Нельзя быть таким малообразованным,да еще при этом пророком рядиться. НЕЛЬЗЯ!!!
ВТИ в 21:20

27.01.2017 22:13

а про нижнее белье зачем ? Трусы какие-то в гусиную лапку, чьи они , чистые ли , дырявые что ли ?
ЕСЛИ ХРУЩЁВКА ТЯНЕТ НА ПОНЯТИЕ ОТЧИЙ ДОМ !??

27.01.2017 22:42

ТО ВАМ ВОЛЬФСОН следует хорошенько подлечиться у врачей Израиля? Не передёргивайте факты !??
иваннов

28.01.2017 00:31

Какое кощунство! Лицемерие и не прикрытая ложь, ну просто зашкаливают. О каком таком чудо-хуторе, где проживает алтайская Агафья Лыкова, со всеми удобствами и круглогодичной дорогой идёт речь, если у нас медленно, но уверенно приходят в упадок и запустение города. Посмотрите на некогда благополучный Рубцовск. По нему уже скоро пешком передвигаться будет невозможно. Так же и с сельскими поселениями. Это какое то проклятие сельского хозяйства России. Каждый новый правитель пытается внести свою лепту в повышение эффективности сельхозпроизводства, улучшение качества жизни крестьян. Но всегда срабатывает известная пословица: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда". Была ведь уже программа укрупнения сёл. Когда в маленьких сёлах начали закрывать магазины и школы. Начался массовый отток сельского населения. Правительство, поняв свою ошибку, запустило программу "Проблемы малого села", с тем чтобы остановить миграцию. Но, как говорил один наш мудрила: "Процесс уже пошёл". Какой телефон-автомат для одинокой дамы, если по программе пресловутой "оптимизации", которую запустила чья то не дружественная рука, ухудшается качество жизни. Падает заработная плата, ухудшается качество медицинского обслуживания и образования. Да что там перечислять? По всем показателям, край либо топчется на месте, либо пятится назад. И только губернаторская команда, да большая часть депутатов, считают, что "жить стало лучше, жить стало веселей".
Хватит врать!!!

28.01.2017 00:33

Всё делается умышленно и целенаправленно! Вначале умышленно обанкротили все агропромышленные предприятия Алтайского края, целенаправленно всё продали, прихватизировали за копейки только родственники и подставные лица Администрации Алтайского края. Все рабочие стали безработными, а это миллионы, которым по сей день не выплачена заработная плата. Этот воровской метод пролез. Похлопотали работяги и затихли! После стали открыто грабить умышленным банкротством все колхозы и кооперативы, аналогия агропромышленников. Зарплаты до сих пор не выплачены рабочим, учредительские взносы и имущество принадлежащее учредителям присвоили лично Лукьянов с Чеботаевым, под прикрытием двух прокуроров. Захватили все земли, урожаем пользуются до сих пор, вырезали стада КРС, увезли в неизвестном направлении, а деньги на карман. Теперь взялись за образование и медицину, разогнали школы малокомплектные, посокращали круглосуточные стационары. Люди голодные, холодные, безработные, ещё и лечения нет. И это не эфтаназия? Самая что ни на есть прямая, умышленная и целенаправленная. Зачем врёте? Или вы слепы? Вас срочно АБКа на кол!!! Лично моё суждение может не совпадать с иными.
л

28.01.2017 04:26

Посмотрите на некогда цветущий Шипуновский район. Во что превратил Карлин и его команда сейчас этот район? Безработица, запустение, отсутствие квалифицированной мед.помощи, отсутствие педагогов в селах района, села района умирают. Вот итог работы Карлина и его команды.
Увидите полезность и начнете отнимать скорей всего

28.01.2017 07:17

При таком раскладе, у нас и дальше вместо развития собственной промышленности государство будет заниматься лишь перепродажей своему населению товаров с али-эспресса. Ну, и, может ещё возьмёт монополию на эту деятельность только лишь в свои руки, чтобы слишком продвинутым гражданам товары не доставались по халявной цене, в 3.5 раза дешевле,ибо нечего баловать наших трудящихся, должны покупать перепроданное по тройной цене... Верной дорогой идём, товарищи...