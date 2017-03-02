Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»

Недавняя история конфликта между школьным учителем и родителями второклассника одной из барнаульских школ, которая получила свое продолжение в суде, дала повод для разнообразных суждений, порой резко противоположных. После вынесенного решения формально менее всех пострадала преподаватель начальных классов, чего не скажешь о ребенке, его родителях, а также репутации лицея. Корреспондент ИА «Банкфакс» Артем Кузнецов, имеющий опыт педагогической деятельности, поделился своим взглядом на участников процесса и их болезненные отношения.

- Занятный вопрос: кто все-таки более бесправен в современной российской школе — учитель или ученик? Тенденция последних лет, когда все чаще школьные «разборки» попадают в публичную плоскость, дает повод задуматься: только ли в современной системе российского образования проблема? А может быть стоит поставить вопрос шире и посмотреть на кризис семейных ценностей, общества как такового?

Если раньше выносить «сор из избы» не стремились все стороны конфликта - педагоги, администрация школы и родители, то теперь мы все чаще замечаем, как в прессе звучат нелестные откровения каждой из сторон. Несколько особняком продолжают держаться только руководители заведений. Но этот нейтралитет во многом вынужденный, ситуацию чаще всего они не только не контролируют, напротив — до появления общественного резонанса стараются пустить дело на самотек, по старинке надеясь, что все и так разрешится само собой.

Есть и еще одна любопытная тенденция: директор чаще и охотнее стал выступать на стороне родителей вне зависимости от того, кто на самом деле является зачинщиком конфликта. Это объясняется и проявлением почти безграничной административной власти над коллективом, и боязни вышестоящего руководства в лице комитета по образованию, и просто желанием угодить родителям-спонсорам, с которыми можно сотрудничать еще много лет, вплоть до выпускного. А что учитель? Подумаешь, проглотит обиду и дальше будет работать как миленький, выбор у него не так велик. Увольняются по собственному желанию именно в связи с родительскими «наездами» единицы.

Сам педагог потихоньку начинает терять тот нравственный облик и пиетет, которые вызывал еще лет 25-30 тому назад. Да, ореол, связанный с профессией учителя, похоже безвозвратно остался в прошлом. Однако почему же педагог вымещает подчас всю свою злость, обиду, усталость и неудовлетворенность жизнью на детях? Только потому, что они слабее и не могут как следует постоять за себя? Или потому, что у всех разные способности и скорость усвоения материала? «Выпускать пар» на работе и самоутверждаться за счет слабых — вряд ли в этом удел профессии, нацеленной на работу не только с умами, но и с душами подрастающего поколения.

В любом классе есть трудные, порой катастрофически неуспевающие, зачастую откровенные провокаторы. Однако миссия учителя в том и заключается, чтобы в любой ситуации стараться оставаться человеком. Ты своим примером показываешь и формируешь отношение к будущей взрослой жизни. Когда ты орешь, унижаешь, гнобишь — ты причиняешь вред не только здесь и сейчас, ломая в том числе психику, ты закладываешь комплекс неполноценности на долгие годы вперед. Кем станет этот ученик, когда выпустится, как сложится его судьба, жизнь? Состоится ли он в ней? Вот об этом бы неплохо задумываться каждый раз, когда учитель повышает голос на очередного двоечника и разгильдяя.

Понятно, что даже самые крепкие нервы могут дать сбой, все мы не железные, но возводить издержки профессии и такие отношения в систему — последнее дело. К сожалению, приходится констатировать, часть учителей элементарно не обладают должными качествами именно дипломата, для того, чтобы выстраивать отношения не только со школьниками, но и их родителями. Как бы не заверяли нас в обратном, на лицо, кажется, системный кризис средней школы и тающий буквально на глазах авторитет учителя. Педагог, испытывающий подчас колоссальные психические и физические перегрузки, чья деятельность до предела забюрократизирована, иногда не только не хочет, но и не может проявлять человеческое участие к судьбам отдельных проблемных ребятишек. Государство ко всему здорово «удружило» школе, внедрив систему инклюзивного образования, толком не продумав все аспекты этой реформы. История, когда за одной партой оказываются обычные дети и дети с некоторой задержкой развития, конечно, может вызвать психологические проблемы у учителя. Последний склонен проявлять раздражительность и агрессию к нестандартному ребенку, если не обладает должной выдержкой и терпением. Здесь впору говорить и о такте, не только профессиональном, сколько общечеловеческом. Этому вряд ли можно научить, такое качество нужно культивировать в себе постоянно. Опять же педагог иногда «ведется» на то, как ставят себя по отношению к такому ребенку в классе его сверстники. И если это будет негативное восприятие, не факт, что учитель будет переламывать ситуацию.

Не меньшего внимания заслуживает еще одна сторона конфликта. Особняком здесь стоят родители, которые по отношению к школе и педагогу сформировали потребительскую позицию. Если раньше авторитет учителя был непререкаем для родителей, то теперь общество массового потребления, превратив образование в заурядную услугу, сформировало совсем иные «ценности». Оказывается, ты вправе безнаказанно критиковать учителя, тыкать подарками и его «святой обязанностью» — научить и воспитать. Хорошие мои, ну а как же вы сами-то управляетесь с чадом? Занимаетесь ли с ним, прививаете ли гражданские ценности и патриотизм, чтобы столь рьяно спрашивать все это с учителя? Ведь у него в классе может быть и 25, и 30 детей, а у вас один или двое. Почему только школа должна родителям, но не они школе? Речь не идет о пресловутой материальной помощи. Ясно, что бюджетные учреждения оказались здесь заложниками ситуации, волей-неволей вовлекая родителей и их кошельки в процесс выживания. Но это еще не дает повода вести себя по-барски с учителем, обвиняя его во всех возможных грехах, требуя запредельного результата и успеваемости.

Пока, к сожалению, мы просто все чаще и чаще констатируем саму проблему, но кажется совершенно не понимаем, как ее решать. Получается своего рода замкнутый круг, разорвать который нет возможности ни у кого из участников образовательного процесса. Стремительный темп жизни с одной стороны и рутина профессии с другой сводят на нет любые начинания. Мы реформируем то, что лежит на поверхности. Закупаем компьютеры и интерактивные доски, строим новые школы с бассейнами, отказываемся от второй смены, но все это внешнее, формальное. А вот содержательно мы деградируем все больше. Где работа над повышением статуса учителя, где обещанные индексации зарплат, где уменьшение бумажной и урочной нагрузки? Где документ, защищающий педагога от неадекватных нападок родителей? Где ежегодный отдых в санаториях для восстановления нервной системы за счет государства? Периодическими конкурсами на звание лучшего педагога и редкими подачками к праздникам — этим своеобразным фиговым листком – проблему не решить.

Заметьте, учитель сегодня все меньше воспринимается нами как личность, и все больше как некий механизм, робот, призванный давать знания. Формальное оказания учебных услуг в строгом соответствии со стандартом. Воспитательная функция как таковая просто испаряется. С другой стороны, беглого взгляда на современные образовательные стандарты достаточно, чтобы понять - ребенок должен быть не только подготовлен к школе с точки зрения определенных умений и навыков, но еще и представлять собой цельную личность с набором конкретных качеств. Многие родители к такому повороту сегодня просто не готовы, в том числе и потому, что им катастрофически не хватает времени на своих чад. Что же можно говорить о воспитании детей и выстраивании человеческих отношений между учителем и учеником? Учитель боится быть обвиненным во всех смертных грехах, боится выйти за рамки, ученик же бунтует против жесткого и бесчеловечного к себе отношения, которое лишено любви и уважения и подчинено лишь строгой государственной необходимости. Выходит, это кризис уже не столько школы и семьи как социальных институтов, а нашего общества в целом.

Вот так незаметно школа из некогда большой и дружной семьи, единого коллектива учителей и учеников превращена в какое-то до предела выхолощенное казенное учреждение, где напрочь отсутствует душа, а есть только расчет и план. Сюда больше ходят не по зову сердца и интересам, а потому что так надо. Работа, а не призвание для учителя, и такая же рутина для самого школьника, где надо высидеть от звонка до звонка. Школа все больше воспринимается уже не как что-то одухотворенное и светлое, а как те самые буквы в аббревиатурах, которые пишут в официальном названии заведения. Все эти МОУ, СОШ и прочее.

Сейчас в школу идут дети тех родителей, кто если и застал советское время, то скорее в раннем возрасте, не пройдя через советскую школу и не имея возможности сравнивать педагогические подходы тогда и сейчас. Проблема взаимоотношений учителя и ученика существовала всегда. Другой вопрос, что в советской школе, в силу ментальности и воспитания, это во многом нивелировалось. Во-первых, важнейшую роль играла принадлежность учителя к интеллигенции. Эта прослойка в СССР всегда воспринималась по-особому, учительство относилось к наиболее уважаемым профессиям. Педагог был непререкаемым авторитетом для всех участников образовательного процесса, а для родителей — еще и истиной в последней инстанции. В конфликте педагога и учащегося родители в девяти случаях из 10 выступали на стороне учителя. Сейчас эта статистика выглядит с точностью до наоборот. Во-вторых, не стоит забывать, что уровень достатка педагога в ту пору ставил его вровень со многими родителями своих учеников, чего нельзя сказать про нынешнее время. Это давало возможность чувствовать себя самодостаточным и уверенным, не смотреть на материальные возможности родителей с точки зрения их полезности или бесполезности для твоего класса. Да и вообще этот фактор во времена СССР не то что отходил на второй план, он отсутствовал как класс. Сейчас же деньги родителей выступают одним из главных критериев при формировании отношения учителя к ребенку. Например, широко известна практика, когда учителя начальных классов в отдельных гимназиях формируют школьный коллектив с оглядкой на профессию (читай - материальное положение) его родителей. Эти случаи, к сожалению, не так уж и редки. Конечно, нужно оговориться и добавить, что отнюдь не все учителя таковы.