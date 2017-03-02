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Главная Есть мнение Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»

Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»

03.03.2017 14:00

Недавняя история конфликта между школьным учителем и родителями второклассника одной из барнаульских школ, которая получила свое продолжение в суде, дала повод для разнообразных суждений, порой резко противоположных. После вынесенного решения формально менее всех пострадала преподаватель начальных классов, чего не скажешь о ребенке, его родителях, а также репутации лицея. Корреспондент ИА «Банкфакс» Артем Кузнецов, имеющий опыт педагогической деятельности, поделился своим взглядом на участников процесса и их болезненные отношения.

- Занятный вопрос: кто все-таки более бесправен в современной российской школе — учитель или ученик? Тенденция последних лет, когда все чаще школьные «разборки» попадают в публичную плоскость, дает повод задуматься: только ли в современной системе российского образования проблема? А может быть стоит поставить вопрос шире и посмотреть на кризис семейных ценностей, общества как такового?

Если раньше выносить «сор из избы» не стремились все стороны конфликта - педагоги, администрация школы и родители, то теперь мы все чаще замечаем, как в прессе звучат нелестные откровения каждой из сторон. Несколько особняком продолжают держаться только руководители заведений. Но этот нейтралитет во многом вынужденный, ситуацию чаще всего они не только не контролируют, напротив — до появления общественного резонанса стараются пустить дело на самотек, по старинке надеясь, что все и так разрешится само собой.

Есть и еще одна любопытная тенденция: директор чаще и охотнее стал выступать на стороне родителей вне зависимости от того, кто на самом деле является зачинщиком конфликта. Это объясняется и проявлением почти безграничной административной власти над коллективом, и боязни вышестоящего руководства в лице комитета по образованию, и просто желанием угодить родителям-спонсорам, с которыми можно сотрудничать еще много лет, вплоть до выпускного. А что учитель? Подумаешь, проглотит обиду и дальше будет работать как миленький, выбор у него не так велик. Увольняются по собственному желанию именно в связи с родительскими «наездами» единицы.

Сам педагог потихоньку начинает терять тот нравственный облик и пиетет, которые вызывал еще лет 25-30 тому назад. Да, ореол, связанный с профессией учителя, похоже безвозвратно остался в прошлом. Однако почему же педагог вымещает подчас всю свою злость, обиду, усталость и неудовлетворенность жизнью на детях? Только потому, что они слабее и не могут как следует постоять за себя? Или потому, что у всех разные способности и скорость усвоения материала? «Выпускать пар» на работе и самоутверждаться за счет слабых — вряд ли в этом удел профессии, нацеленной на работу не только с умами, но и с душами подрастающего поколения.

В любом классе есть трудные, порой катастрофически неуспевающие, зачастую откровенные провокаторы. Однако миссия учителя в том и заключается, чтобы в любой ситуации стараться оставаться человеком. Ты своим примером показываешь и формируешь отношение к будущей взрослой жизни. Когда ты орешь, унижаешь, гнобишь — ты причиняешь вред не только здесь и сейчас, ломая в том числе психику, ты закладываешь комплекс неполноценности на долгие годы вперед. Кем станет этот ученик, когда выпустится, как сложится его судьба, жизнь? Состоится ли он в ней? Вот об этом бы неплохо задумываться каждый раз, когда учитель повышает голос на очередного двоечника и разгильдяя.

Понятно, что даже самые крепкие нервы могут дать сбой, все мы не железные, но возводить издержки профессии и такие отношения в систему — последнее дело. К сожалению, приходится констатировать, часть учителей элементарно не обладают должными качествами именно дипломата, для того, чтобы выстраивать отношения не только со школьниками, но и их родителями. Как бы не заверяли нас в обратном, на лицо, кажется, системный кризис средней школы и тающий буквально на глазах авторитет учителя. Педагог, испытывающий подчас колоссальные психические и физические перегрузки, чья деятельность до предела забюрократизирована, иногда не только не хочет, но и не может проявлять человеческое участие к судьбам отдельных проблемных ребятишек. Государство ко всему здорово «удружило» школе, внедрив систему инклюзивного образования, толком не продумав все аспекты этой реформы. История, когда за одной партой оказываются обычные дети и дети с некоторой задержкой развития, конечно, может вызвать психологические проблемы у учителя. Последний склонен проявлять раздражительность и агрессию к нестандартному ребенку, если не обладает должной выдержкой и терпением. Здесь впору говорить и о такте, не только профессиональном, сколько общечеловеческом. Этому вряд ли можно научить, такое качество нужно культивировать в себе постоянно. Опять же педагог иногда «ведется» на то, как ставят себя по отношению к такому ребенку в классе его сверстники. И если это будет негативное восприятие, не факт, что учитель будет переламывать ситуацию.

Не меньшего внимания заслуживает еще одна сторона конфликта. Особняком здесь стоят родители, которые по отношению к школе и педагогу сформировали потребительскую позицию. Если раньше авторитет учителя был непререкаем для родителей, то теперь общество массового потребления, превратив образование в заурядную услугу, сформировало совсем иные «ценности». Оказывается, ты вправе безнаказанно критиковать учителя, тыкать подарками и его «святой обязанностью» — научить и воспитать. Хорошие мои, ну а как же вы сами-то управляетесь с чадом? Занимаетесь ли с ним, прививаете ли гражданские ценности и патриотизм, чтобы столь рьяно спрашивать все это с учителя? Ведь у него в классе может быть и 25, и 30 детей, а у вас один или двое. Почему только школа должна родителям, но не они школе? Речь не идет о пресловутой материальной помощи. Ясно, что бюджетные учреждения оказались здесь заложниками ситуации, волей-неволей вовлекая родителей и их кошельки в процесс выживания. Но это еще не дает повода вести себя по-барски с учителем, обвиняя его во всех возможных грехах, требуя запредельного результата и успеваемости.

Пока, к сожалению, мы просто все чаще и чаще констатируем саму проблему, но кажется совершенно не понимаем, как ее решать. Получается своего рода замкнутый круг, разорвать который нет возможности ни у кого из участников образовательного процесса. Стремительный темп жизни с одной стороны и рутина профессии с другой сводят на нет любые начинания. Мы реформируем то, что лежит на поверхности. Закупаем компьютеры и интерактивные доски, строим новые школы с бассейнами, отказываемся от второй смены, но все это внешнее, формальное. А вот содержательно мы деградируем все больше. Где работа над повышением статуса учителя, где обещанные индексации зарплат, где уменьшение бумажной и урочной нагрузки? Где документ, защищающий педагога от неадекватных нападок родителей? Где ежегодный отдых в санаториях для восстановления нервной системы за счет государства? Периодическими конкурсами на звание лучшего педагога и редкими подачками к праздникам — этим своеобразным фиговым листком – проблему не решить.

Заметьте, учитель сегодня все меньше воспринимается нами как личность, и все больше как некий механизм, робот, призванный давать знания. Формальное оказания учебных услуг в строгом соответствии со стандартом. Воспитательная функция как таковая просто испаряется. С другой стороны, беглого взгляда на современные образовательные стандарты достаточно, чтобы понять - ребенок должен быть не только подготовлен к школе с точки зрения определенных умений и навыков, но еще и представлять собой цельную личность с набором конкретных качеств. Многие родители к такому повороту сегодня просто не готовы, в том числе и потому, что им катастрофически не хватает времени на своих чад. Что же можно говорить о воспитании детей и выстраивании человеческих отношений между учителем и учеником? Учитель боится быть обвиненным во всех смертных грехах, боится выйти за рамки, ученик же бунтует против жесткого и бесчеловечного к себе отношения, которое лишено любви и уважения и подчинено лишь строгой государственной необходимости. Выходит, это кризис уже не столько школы и семьи как социальных институтов, а нашего общества в целом.

Вот так незаметно школа из некогда большой и дружной семьи, единого коллектива учителей и учеников превращена в какое-то до предела выхолощенное казенное учреждение, где напрочь отсутствует душа, а есть только расчет и план. Сюда больше ходят не по зову сердца и интересам, а потому что так надо. Работа, а не призвание для учителя, и такая же рутина для самого школьника, где надо высидеть от звонка до звонка. Школа все больше воспринимается уже не как что-то одухотворенное и светлое, а как те самые буквы в аббревиатурах, которые пишут в официальном названии заведения. Все эти МОУ, СОШ и прочее.

Сейчас в школу идут дети тех родителей, кто если и застал советское время, то скорее в раннем возрасте, не пройдя через советскую школу и не имея возможности сравнивать педагогические подходы тогда и сейчас. Проблема взаимоотношений учителя и ученика существовала всегда. Другой вопрос, что в советской школе, в силу ментальности и воспитания, это во многом нивелировалось. Во-первых, важнейшую роль играла принадлежность учителя к интеллигенции. Эта прослойка в СССР всегда воспринималась по-особому, учительство относилось к наиболее уважаемым профессиям. Педагог был непререкаемым авторитетом для всех участников образовательного процесса, а для родителей — еще и истиной в последней инстанции. В конфликте педагога и учащегося родители в девяти случаях из 10 выступали на стороне учителя. Сейчас эта статистика выглядит с точностью до наоборот. Во-вторых, не стоит забывать, что уровень достатка педагога в ту пору ставил его вровень со многими родителями своих учеников, чего нельзя сказать про нынешнее время. Это давало возможность чувствовать себя самодостаточным и уверенным, не смотреть на материальные возможности родителей с точки зрения их полезности или бесполезности для твоего класса. Да и вообще этот фактор во времена СССР не то что отходил на второй план, он отсутствовал как класс. Сейчас же деньги родителей выступают одним из главных критериев при формировании отношения учителя к ребенку. Например, широко известна практика, когда учителя начальных классов в отдельных гимназиях формируют школьный коллектив с оглядкой на профессию (читай - материальное положение) его родителей. Эти случаи, к сожалению, не так уж и редки. Конечно, нужно оговориться и добавить, что отнюдь не все учителя таковы.

...В нашем конкретном споре родителей и учителя истина так и не родилась. В очередной раз увлеченные отстаиванием собственных интересов все почему-то забыли про самого главного участника, - ребенка, который наблюдает со стороны на бои без правил непонятного взрослого мира.

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Комментарий

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Комментариев 12
Трезвый взгляд

03.03.2017 16:26

Написано грамотно, дан хороший анализ. Но нет ответа: а что делать?
А школа нуждается в серьезных реформах. И дело не только в том, чтобы увеличить зарплату учителям.
1. Разработать единые образовательные программы для всех школ страны. Утвердить единые учебники для всей страны. Принять единый устав для всех школ, где четко прописать прва и обязанности всех участников образовательного процесса.
2. Отменить существующую систему оценки квалификации учителей. Отменить эти шоу-конкурсы для учителей, которые только отвлекают от реальной работы. Квалификация учителя должна зависеть от его стажа работы в школе.
3. Разрушить нынешнюю систему отчетности, когда учитель вынужден завышать оценки ученикам, скрывать от начальства конфликты с учениками. Два получил ученик - два и ставь, пятерку - ставь пятерку.
4. Вернуть в аттестаты оценку за поведение учащихся, как это было и в СССР и до революции.
5. И принципиально: неуправляемые и отстающие в учебе ученики должны отправляться в специальные закрытые интернаты. Дело в том, что основная причина плохого поведения учащихся - это безнаказанность. А в таких интернатах их научат и дисциплине, и порядку. И строем ходить. Я полагаю, что в таких интернатах будет уместно вернуть и физическое наказание. Годик-другой в таком интернате побудет - и придет учиться в обычную школу, как шелковый.
6. Установить в школах во всех классах видеокамеры. Это позволит решать конфликтные ситуации на конкретном материале, а не на домыслах.
Куратор

03.03.2017 16:27

Спасибо за статью, с кои-то веки кто-то попытался озвучить и позицию учителя.
А то кого ни послушаешь - так учителя должны всё и всем, у них одни обязанности, а удетей и родителей одни права - что делает педагогов практически беззащитными и лишёнными возможности влиять ( а дети есть дети, без подтверждения силы многие из них не воспринимают авторитета ) на учащихся.
Получается. что педагог должен быть и жнец, и швец. и на дуде игрец: и сам всё знать, и других учить. да ещё и дипломатом быть. И учить не только предмету, но и поведению вообще, не имея возможности выставить мешающих занятиям детей из класса. Или хотя бы выставить их на посмешище, чтобы далее не мешали занятиям. То есть, полностью не только обучить, но и воспитать учащегося. Причём, его никто не спрашивает. согласен или нет он это делать - да ещё1 и за такие гроши.
А что, в таком случае, должны родители - если всё бремя ложится на учителей?

Я так считаю: у педагога должно быть право применять дисциплинарные меры по отношению к учащимся вплоть до полного отказа от обучения ребёнка. Причём, без каких-либо ограничений, полностью на его усмотрение.
А вот подготовить ребёнка к школе, научить себя правильно вести с педагогом и другими учащимися, научить дисциплине - это задача именно родителей.
И это их проблемы, если они не сумели этого сделать - им и искать другого педагога, согласного взять их невоспитанное чадо в ученики.

Трезвый взгляд

03.03.2017 16:39

К этому бы я еще добавил:
7. Ввести единую форму не только для учащихся, но и для учителей. Форма дисциплинирует.
8. Вернуться к тем традициям, которые были в СССР и дореволюционной России: приветствовать учителя стоя, хочешь задать вопрос - подними руку, любые разговоры без разрешения учителя - строго запрещены. И др. Ученик должен четко знать, что ему можно, а что ему нельзя. Школьник не должен обсуждать эти правила, он должен их принимать, как данность. И он должен понимать, что за каждым его нарушением последует РЕАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ.
9. И надо больше уделять внимание чистоте и порядку в школах. Дети должны самостоятельно делать уборку в классе. Кстати, видеокамеры позволят легко вычислить тех, кто пачкает классы, рисует на партах. За такие провинности детей надо наказывать очень сурово. А родителей штрафовать, поскольку они не смогли должным образом воспитать своего ребенка. Если соблюдать порядок в школе, то не потребуются ежегодные сборы на ремонт в школах.
Трезвый взгляд

03.03.2017 17:30

10. В материале говорится, что в последнее время школы стали технически оснащать. К сожалению, в этом вопросе нет системности. Например, возьмем учебные фильмы. По каждой теме (по истории, биологии, географии, физике) нужно сделать учебный фильм. Это же как удобно и для учителя, и для учеников наглядность. Но только нужно возрождать и студию, которая будет заниматься выпуском таких фильмов.

ВОПРОС: А нужно ли нынешнему правительству грамотное и всесторонне развитое население? Ведь безграмотным стадом так просто управлять. Видимо, в этом и кроется причина того, что все "реформы" в образовании за последние годы имели только негативный характер. Ситуация в школе не становится лучше, а только все хуже и хуже.
Переживающий

03.03.2017 18:19

Проблемы "учитель – ученик" были всегда, и в советское время тоже.
Тема, поднятая Артемом, на сегодняшний день очень актуальна. Актуальна не только из-за одного случая, о котором пишут сегодня. Такое происходит во многих школах и не только в Алтайском крае. И вопрос не в том, что у учителей низкая зарплата…
Вопрос в другом – отношении ученика к учителю, отношение учителя к ученику, отношение между родителями и учителями.
Артем пишет, что падает авторитет учителя, что учителя не воспринимают как личность… При всем уважении к учителям, хочу заметить, что нельзя заставить ученика уважать учителя, только за то, что он учитель. Уважение, авторитет – нельзя купить, их можно только заслужить.
Артем написал "Педагог был непререкаемым авторитетом для всех участников образовательного процесса, а для родителей — еще и истиной в последней инстанции. В конфликте педагога и учащегося родители в девяти случаях из 10 выступали на стороне учителя." Да, эта правда, но горькая правда для учеников, которые осмеливались отстаивать свои права в школе. Им не верили, ни директор, ни родные и близкие люди. А для детей это была травма. Травма на всю жизнь. Даже взрослому человеку не всегда удается доказать свою правоту, а что говорить о детях?
Мы, все взрослые, живем вместе с детьми, и каждый из нас подает пример детям своими поступками. Всем детям, а не только тем, кто с нами ежедневно.
Трезвый взгляд

03.03.2017 18:38

Вообще, бардак в школе начался еще при Хрущеве. Когда стали снижаться требования к дисциплине учащихся на уроках. Когда стали ставить "липовые" оценки, когда стали сюсюкаться с отстающими и нарушителями дисциплины. Вот и досюсюкались. Вспомните кино "Доживем до понедельника", в нем пропагандируется "демократические методы" ведения урока. Так разрушались традиции классической русской гимназии и ее преемницы - сталинской советской школы.Все эти "методы" впоследствии вылились в падение дисциплины и снижение успеваемости.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

03.03.2017 19:52

Причина любого конфликта- НЕ ДОСТАТОЧНО ЛЮБВИ...и охладеет в Сердцах Любовь- это про наши времена...одного интеллекта не достаточно для совершенства. Еще важная причина- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, сколько получают педагоги? и не все педагоги на своем месте, я имею ввиду, что работа им по Душе. Как раз сейчас идет суд над человеком который много лет возглавлял систему образования в крае, его судят за коррупцию, продажу должностей, ПСИХОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, а он должен был быть лучшим из лучших педагогов, быть примером для остальных, это называется деградацией, ЕР Карлин награждал этого человека за что??? Рыба гниет не только с головы, деградироволо общество, деградируют и педагоги, родители, дети, строится дом без фундамента. Можно много рассуждать на эту тему, все происходящее- это состояние сознания, оно может быть физическим, психофизическим, психоДуховным, Духовным, сейчас в обществе преобладает Психическая энергия, переменчивая...причин много, например, если человек употребляет в пищу суррогатные, искусственные продукты питания много лет, как вы думаете, он может нормально развиваться? или, например, СМИ бесконечно манипулирует сознанием, программирует, зомбирует??? край занял 1 место в России(Святая Русь) по психическим заболеваниям... Учителей от Бога(Высшее Сознание) единицы, чтобы работать с детьми, людьми, нужно людей Любить, а сейчас не достаточно Любви, мозг не дружит с Сердцем, человек не дружит с Богом(Высшее Сознание), нарушает Принципы Гуманного Поведения, Принципы Гармоничного Поведения, по- простому, не тому учат, да и кто учит? психоДуховно развитых людей очень мало, а Духовно развитых еще меньше, дефицит Благородных. А СУДЬИ КТО? Вопрос к Артему: А нравственно работать на желтом сайте? Банить два года Ангела Хранителя? Да и что вы знаете о нравственности- то, подневольные журналисты??? СЯ у вас на 1 месте и этим все сказано, нравственные вы наши... сами деградировали, для вас нравственность- это из области фантастики... Берегите себя, Земляки!
Нравственность депутатов госДумы:

03.03.2017 20:22

Зобнева призывают сложить мандат в Госдуме после скандала с судебным изъятием земли под незаконным коттеджем на реликтовом озере.03.03.2017Депутата Госдумы РФ, крупного предпринимателя-единоросса из Рубцовска Виктора Зобнева Арбитражный суд Алтайского края лишил права пользования земельным участком в Барнаульском ленточном бору. Там, на берегу реликтового озера Горькое-Перешеечное, оборотистый депутат незаконно возвел дорогостоящий рекреационный комплекс. Формальным держателем построек (равно как и переданного в аренду для рекреационной деятельности земельного участка) являлось ООО Фирма Инсайдер. Его единственным учредителем являлся г-н Зобнев, утверждает активист движения в защиту алтайских лесов, депутат Валерий Горбунов.Горбунов длительное время добивался сноса массово возводимых в ленточном бору близкими к власти предпринимателями, чиновниками и силовиками коттеджей. По его мнению, эта практика стала возможной в рамках вероятного коррупционного сговора бенефициаров с высокопоставленными чиновниками администрации Алтайского края, курирующими распоряжение лесными ресурсами. В начале 2017 года он даже обратился в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, ссылаясь на их покровительство незаконной деятельности федерального парламентария.Вероятной реакцией чиновников на это мог стать иск входящего в состав министерства краевого управления лесами к Зобневу – в обстановке давления ведомство потребовало изъять выданную в аренду в 2008 г. землю в ленточном бору у получившего мандат депутата ГД в качестве доверенного выдвиженца местного губернатора г-на Зобнева, а также снести все, что он на ней незаконно построил. Арбитражный суд Алтайского края такую позицию полностью поддержал."28.02.2017 год стал чёрным днём для Виктора Зобнева, Решением АС Алтайского края его личная дача в фирме Инсайдер со всеми постройками и забором будет снесена", - эмоционально комментирует решени
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

03.03.2017 20:49

Какая нравственность у психофизически развитых людей?это животные в человеческом теле. Их СОВЕСТЬ спит летаргическим сном. психоДуховные различают что такое хорошо, а что такое плохо, у них СОВЕСТЬ ЕСТЬ!!! Примерный %, 90-95%... не ведают что они творят, находятся в бессознательном состоянии в мире двойственности, дуальногсти, это 5 раса, там Закон КАРМЫ, а 2017г- это ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН, идет активный переход из 5 расы в шестую, это совершенно разные состояния сознания....Нравственные, БЛАГОРОДНЫЕ, АУ!!! Ищите Духовного Учителя, он вам расскажет что такое нравственность. Наука о человеке йога учит нравственности, настоящие йоги - гармоничные люди, их внутренний мир- это Любовь, тишина, штиль, Золотая Середина, Божественная Пропорция, УМИРОТВОРЕНИЕ. Йога- это 1% теории, а 99% практики- нравственности. Берегите себя, Земляки!
Трезвый взгляд Ангелу

03.03.2017 21:48

В теории-то каждый горазд рассуждать. А вот попробуй найти подход к шалопаю, который срывает урок? А рядом еще 30 человек, которых тоже надо удержать. А еще урок надо давать. Тут и йога не поможет. Тут вопрос не в том, что люди утратили доброту. Вопрос, в том, почему так случилось? А причина - нет порядка. Будет порядок, будет восстановлена должная дисциплина в школах, и не будет таких конфликтов. И все от этого выиграют: и родители, и учителя, и сами школьники со временем поймут, что правильно их к порядку приучали, иначе бы не выросли они грамотными и воспитанными.
учитель

03.03.2017 21:52

школу только разваливают, оптимизируют.образованием управляют экономисты, значит развития не будет. сначала филиалы а потом неизвестно что
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

03.03.2017 22:53

Нравственность, Духовность- это движение от грубого к тонкому. В мире двойственности, дуальности у нравственности двойные стандарты, например, убивать животных и питаться трупами это нравственно? Бог(Высшее Сознание) сказал, что пока люди будут могилами для убитых животным мир на Земле не натупит никогда, агрессии и безнравственности есть ПРИЧИНЫ!!! Причина происходящего: ПИТАНИЕ!!! Образ жизни, привычки...если мысли материальны, а их никто не знает кроме вас, опасно думать... мозг- это компьютер, у среднего человека он работает всего 1% и там полно вирусов и вредоносных программ, каждый вносит свою лепту в происходящее.Закон и ПОРЯДОК-это Принципы Гуманного Поведения,Принципы Гармоничного Поведения,это фундамент,Закон Космоса,кто их знает и практикует??? единицы.Кто сейчас учитывает интересы других людей? все занимаются самореализацией...алкогольный террор,табачный,наркотики,сэксуальная революция, СМИ,реклама, Золотой Телец- МАСТЕР, делают свое дело.Пища которую человек употребляет несет программу,энергию, или позитивную,или негативную,в магазинах 70% суррогаты,искусственная еда,кроме вреда ничего не приносящая и это очень заметно,посмотрите сколько инвалидов и детей нуждающихся в лечении,онкология, сахарный диабет...или вообще родить не могут...суициды,как раз сегодня Гордон поднимал проблему детских суицидов,через Интернет заманивают детей в группы склоняющие к самоубийству... Одного ответа нет,каждый случай индивидуален,учителей много,а любимый учитель один у каждого ребенка,детей не обманешь...школа живой организм,система образования калечит 85% детей это доказал Роберт Кийосаки,системы меняются десятилетия и столетия,все не просто,учителей и врачей от Бога единицы.Вы всегда на половину трезвый,частично правы, дисциплина важна,ответственность...но Идеи должны быть совершенными,актуальными,Благородными,с кого пример-то брать детям?мальчикам,практически все педагоги женщины.Люди простого не понимают-НЕ УБЕЙ!!!(не навреди!). Берегите себя,Земляки!