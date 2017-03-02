Журналист «Банкфакса» Наталья Рудакова о том, кому под силу борьба с «группами смерти»: «Место экспертов заняли обычные люди»

По задумке, в публикации о подростковых суицидах мы хотели просто напомнить родителям и всем тем, кто отмахивается от проблемы, что она существует, существует не как выдуманный нами хоррор, а как совершенно бытовая. Ее источник не «группы смерти», о которых подробно написали журналисты «Новой газеты», ставшие после этого объектом критики и даже обвинений во лжи. Думаю, что после того, как в Госдуму был внесен законопроект, утверждающий уголовную ответственность за склонение подростков к самоубийству, сомнений в том, что журналисты сделали хорошую работу, остаться не должно. «Группы смерти» явились лишь индикатором того, что происходит с подростком, который захлебывается в собственных эмоциях, не видя при этом поддержки и понимания. Поговорить с экспертами хотелось именно об этом. Однако на практике вышло иначе и место экспертов заняли обычные люди, которые сами столкнулись с бедой и хотели бы предостеречь других.

Следственные органы, занимающиеся случаями суицидов среди подростков в Алтайском крае, уверенно ответили на запрос ИА «Банкфакс», что под воздействием так называемых групп смерти никто из детей из жизни не уходил. Хотя в пресс-службе оговариваются, что такие версии проверяются в рамках уголовных дел. Узнать о том, что происходит с конкретными делами, и сколько вообще случаев детского суицида зарегистрированно в прошлом году, не представляется возможным. Извесно, что годом ранее в крае их было 12. Следователи аргументируют свою «закрытость» морально-этическими соображениями, а также ст. 161 УПК РФ. Однако о ходе расследования мало что известно и родственникам подростков, защитить которых от публикаций СМИ стремятся правоохранители. Но со слов тех же родственников, которые часами исследуют Интернет в поисках ответов на свои вопросы, такая забота следствия, жизнь им не облегчает.

После шумихи, которую вызвали резонансные случаи гибели детей в Алтайском крае и не только, официальные органы при поддержке психологов подхватили пресловутый «эффект Вертера» и настоятельно рекомендовали не возвращаться к теме – дети начитаются и дела пойдут совсем плохо. Родственники погибших, которые пытаются вести собственные расследования, также не имеют права делиться своими данными. В итоге каждая из сторон, причастных к ситуации, варится в собственном соку. Ответы на свои вопросы и психологическую поддержку родные находят на форумах, следователи назначают виновных, в роли которых лучше всего обычно смотрятся СМИ, психологи ссылаются на закрытость информации для исследования и расписываются в собственной беспомощности.

О «группах смерти» уже многое понятно, спасибо журналистам, которые в принципе привыкли получать данные не благодаря, а вопреки. Но вот ответов на вопросы о том, как обезопасить семью от несчастья, никто давать не торопится. При этом, тот факт, что поведение подростков в соцсетях – это почва для размышлений, а не повод закрывать информацию, осознают даже родные пострадавших детей, которые взялись изучать вопрос самостоятельно. Мы так и не смогли выяснить у официальных источников, сколько детей в крае покончили с собой, больше их стало или меньше, но мы узнали о человеке, которому самостоятельно удалось вытащить ребенка из игры. И наверное, это гораздо важнее.

13-летнюю ученицу одной из барнаульских школ удалось спасти ее тете. Сами родители не сумели разговорить ребенка, они далеки от Интернета и нюансов онлайн-существования попросту не знают. На вопросы о «китах» девочка отвечала, что в классе подростки поделились на группы и одна из них носит такое название. Родителям эта версия показалась довольно убедительной. «Возраст многих родителей в районе 40-50 лет и они росли в совершенно другое время. Многие из них даже не понимают, что такое соцсеть «ВКонтакте», дети говорят, что это просто приложение, чтобы слушать музыку», - рассуждает моя собеседница. После всего произошедшего она склоняется ко мнению, что школам нужно многое пояснять не только детям, но и родителям.

«Сама я просто увидела на стене «ВКонтакте» у своей племянницы фотографии, который вызывали ужас. Это были какие-то окровавленные, расчлененные куклы. Я испугалась и попробовала поговорить с ребенком, узнать, что это значит и как вообще обстоят дела. Она ответила, что все нормально, «немножко грустно, но мне помогут». Эта странная фраза меня сильно зацепила, я начала следить за тем, что вообще происходит на странице и в конце концов увидела стихотворение с хэштэгом, которое нужно опубликовать, чтобы с тобой связался организатор игры. Когда я сама перешла по хэштэгу, развернулись сотни страниц с призывами, которые дети выкладывают у себя на стенах. Мне было страшно, потому что дети пребывают в какой-то депрессии, с которой самостоятельно справиться не могут. Тем временем организатор спрашивает ребенка, зачем ему в игру и подростки по сути рассказывают, где их больное место. Когда мы все это обсуждали с моей племянницей, она сказала, что все школьники прекрасно понимают, на что они идут. Они не понимают, что становятся объектом манипуляций, но итог игры ими осознаваем. Вот это мне кажется самым страшным», - делится женщина.

Как выяснилось позже, мама девочки, которой в ее 13 лет, конечно, хотелось поделиться своими переживаниями и мыслями, большую часть времени отдавала работе и с дочерью встречалась только перед сном. «Видимо, родители настолько сосредоточены на гонке за деньгами, собственными развлечениями, селфи, что не видят, что происходит с собственными детьми. Общение перешло в формат монолога, в котором дети просто кивают головой, чтобы родители были довольны. Конечно, игра - это способ привлечь к себе внимание, но не стоит забывать, что ребенок может заиграться. Когда ему дают эти задания, он «подсаживается» на внимание к себе. Кроме того, детям нравятся загадки и тайные знаки, а в группах очень много кодировок и символов. Родителям никто об играх не рассказывает, нельзя сказать, что дети используют шантаж намеренно. Да, сейчас моя племенница имеет определенный избыток свободного времени, хотя ей приходится помогать родителям со вторым ребенком, но я не думаю, что это причина ее переживаний. Я бы не сказала, что у нее есть какие-то коммуникативные проблемы, она хорошо выглядит, ее красиво одевают, у нее есть молодой человек. Единственный момент, у нее нет очень близкой подруги», - продолжает моя собеседница.

В ее распоряжении есть переписка с человеком, который давал задание племяннице. Текст пришлось заполучить, чтобы хоть как-то продемонстрировать родителям, которые считали подозрения тети домыслами, всю серьезность ситуации. Из переписки видно, что общение дошло до задания пустить из вены кровь, снять на видео и выслать организатору. Сама племянница рассказывала, что ее также просили вырезать бритвой на теле знак «f57» и тоже выслать. «Ее само задание не пугало и если бы мы не пресекли все это, то я даже боюсь думать, чем это могло бы закончиться. Сейчас следствие ищет автора сообщений по моему обращению. Я не знаю, находится он в Барнауле или где-то в другом месте. Он может быть где угодно. Информации о ходе следствия очень ограничена», - говорит родственница девочки.

Когда ситуация прояснилась, семья обратилась в полицию, подростка повезли к психотерапевту. После направления на госпитализацию школьница с депрессивным состоянием пролежала в диспансере три недели. Сейчас ей прописаны препараты, угнетающие нервную систему. Девочка пообещала, что такого больше не повторится. «Я сразу попыталась ее отвлечь сноубордом, более частым общением. Я говорю ей: «Что ты делаешь? Ты ведь ничего не видела в жизни. Ты не видела моря, не погружалась с аквалангом, не знаешь, что получать адреналин можно совсем другими способами. Как ты можешь так легко обращаться со своей жизнью?» Она ответила, что никогда даже не думала об этом. Порезы на теле она объяснила тем, что ей легче, когда она делает себе больно. Ни следователи, ни врачи не давали нам рекомендации, что можно делать, а что нельзя теперь, после всего случившегося. Психотерапевт проводил беседу с мамой и ребенком, но пока я не знаю, что они обсуждали. Я вижу только, что племянница постоянно под таблетками, отчего просто ходит сонная», - поясняет тетя.

Сейчас она собирается сделать запрос «ВКонтакте», чтобы получить информацию о том человеке, который общался с племянницей. Но, по ее оценке, заниматься вычислением этих людей должна следственная группа, но информации очень мало, в том числе потому, что кто-то из родителей просто не захотел разбираться, кому-то удалось справиться самостоятельно.

«Те, кто считают проблему несуществующей, наверное, просто не воспитывают детей. Пока у тебя в семье не будет ребенка-подростка, ты не поймешь, насколько дети хрупки именно в этом возрасте. Им можно заложить веру в то, что они всесильны, а можно разрушить простую уверенность в себе. Со своим ребенком я стараюсь выстраивать максимально доверительные отношения. Он может говорить со мной на любые темы. Нужно быть не карателем, а другом своему ребенку. Никто не отменяет авторитета родителей, но это должен быть авторитет со стороны друга. Беда в том, что мы умеем дружить с кем угодно, кроме своих детей. Дети должны понимать, что их любят. У меня нет гарантий, что это верный подход, но я рада, что мой ребенок не ищет решения проблемы на стороне. В этом и состоит задача мамы - находить подход к своим детям.

Сейчас об онлайн-угрозе стали говорить везде. Даже в одном из ТРЦ звучит предупреждение быть более внимательными, не позволять детям долго сидеть за компьютерами. Я вижу, что работа уже ведется. В школе, где учится моя племянница, начали проводить профилатические беседы, но ведь все это только после того, как несколько человек зарегистрировались в «группах смерти» - резюмирует собеседница.

Универсальных, действенных советов от местных профессионалов нам услышать так и не удалось, хотя в прошлом году по теме высказались все, кого только можно было представить в этой роли, например, здесь. Но недавно мне на глаза попалась публикация семейного психолога Катерины Деминой под названием «Киты ни при чем»: что делать родителю, когда все вокруг паникуют». Текст небольшой, почитать можно здесь. Там простые слова, но, на мой взгляд, сформулированные именно так, чтобы пробирало: «Прекратите панику. Никакие киты и единороги не могут заставить человека сделать шаг в бездну, если у него есть друзья, дом, где его любят и ждут, какие-то планы и надежды. Если каждое воскресенье вы едете кататься на лыжах, а потом пьете чай с плюшками, если у него есть младшая сестра, которая пишет трогательные «Ты мой лутсший брад!». Если папа, который, конечно, требует учебы, но несет все равно ее на руках, когда подвернула ногу на катке». Такая вот страховочная сетка, не знаю, что может быть прочнее.