Зловредный вирус WannaCry пока не проник в Алтайский край

Стандартное «окно приветствия» вируса с требованием выкупа данных

Заразивший сотни тысяч компьютеров в десятках тысяч крупнейших учреждений по всему миру вирус WannaCry (дословно «хочется плакать» — англ.) пока не оставил «жертв» в Алтайском крае. Причиной в ряде случаев стали меры защиты и своевременная реакция служб кибербезопасности.

Вирусная атака WannaCry, которая началась 12 мая и продолжается по сей день, уже признана одной из самых масштабных за последние годы. Вирус зашифровывает все файлы на компьютере, так что пользователь теряет к ним доступ. После этого на экране появляется сообщение с требованием выкупа в размере $300 в биткоинах. На выплату дается три дня, затем сумма увеличивается вдвое. Восстановить зашифрованные файлы при отсутствии резервного копирования практически невозможно.

Жертвами вредоносного кода чаще всего становятся финансовые организации и органы власти, а также предприятия с крупными сетями, которые сложно обновлять. Так, в России одним из первых был атакован «Мегафон». Об этом «Медузе» рассказали сотрудники компании. «Проблема есть, она локализуется. Есть сбои в доступе к данным, но офисы сейчас уже закрыты, поэтому больших проблем нет. Наша связь работает нормально, на абонентах это никак не сказывается», — сообщил изданию директор компании по связям с общественностью Петр Лидов.

Во второй половине 12 мая атаке подверглись Министерство внутренних дел и Следственный комитет России. «Медиазона» пишет, что в МВД заражены компьютеры в нескольких регионах. Про проблемы в СКР сообщила «Газета.ру». Однако, как пишет ТАСС, оба ведомства опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы.

В социальных сетях появляются сообщения об атаках на базы других операторов мобильной связи, однако информация пока не подтверждена. По данным карты заражения, сейчас по всему миру заражены сотни тысяч компьютеров.

В правоохранительные органы Алтайского края пришли сообщения из федерального центра о мерах предосторожности. Сейчас в регионе нет зараженных компьютеров основных ведомств. «На данный момент все наши сети работают стабильно. Ситуацию с компьютерами МВД прокомментировала официальный представитель ведомства Ирина Волк», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Аналогичный комментарий об отсутствии заражений ИА «Банкфакс» дали в СУ СКР по Алтайскому краю.

По словам Ирины Волк, Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры под управлением операционной системы Windows. «Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1 %», — приводит ТАСС слова г-жи Волк. Как добавили в ведомстве, серверы МВД не были заражены благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус», построенном на принципиально отличной архитектуре.

Помимо прочего были зафиксированы атаки на банковский сектор региона, однако они были успешно отбиты. Как сообщили ИА «Банкфакс» источники в банковской сфере, к серьезным последствиям они не привели, в том числе из-за ряда особенностей программного обеспечения. В частности, представленный наибольшим числом отделений и офисов в Алтайском крае Сбербанк, сумел справиться с вирусом. «Системы информационной безопасности Сбербанка своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло», — уточнилиИА «Банкфакс» в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.

Добавим, что корпорация Microsoft обновила операционные системы Windows XP и ряд других, которые официально не поддерживаются уже несколько лет, и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика. По данным «Лаборатории Касперского», было зафиксировано 45 тысяч попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью WannaCry. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России, информирует ТАСС.