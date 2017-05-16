«Барнаульская сетевая компания» выкупила крупный пакет акций Бийского котельного завода

ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК) значительно нарастило свою долю в уставном капитале АО «Бийский котельный завод» (БиКЗ) через покупку акций. Согласно официальному сообщению завода на сайте раскрытия информации, компания выкупила долю ОАО «Гостиница «Горный Алтай».

Доля «Барнаульской сетевой компании» в результате сделки выросла с 0,88 % до 19,28 %, покупка акций произошла 16 мая. «Гостиница «Горный Алтай» была вынуждена реализовать свою долю в БиКЗ в рамках конкурсного производства. Согласно информации в едином реестре сведений о банкротстве, БСК стало победителем торгов, предложив за пакет в 375 746 акций немногим более 5 млн рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем «Гостиницы «горный Алтай» является Министерство имущественных отношений Республики Алтай. Сведения об аффилированных лицах не обновлялись на сайте раскрытия отчетности с 2013 года. В то же время в документах дела о банкротстве компании указано, что юрист Хорен Будулян представлял интересы Анатолия Банных на стороне собственника гостиницы.

БиКЗ производит паровые и водогрейные котлы, котельно-вспомогательное оборудование. В его составе есть также литейное производство. В данных об аффилированных лицах на 31 марта 2017 года в числе совладельцев АО указаны его гендиректор екатеринбуржец Дмитрий Фомченков (25,9 % акций), а также екатеринбургские компании «ТЭП-Холдинг», «Торгово-закупочная корпорация «Хайвэй» и «Бизнесконсалтинг-2000» (в общей сложности 49,61 %). «ТЭП-Холдинг» также участвовал в торгах за акции БиКЗ, принадлежавшие «Горному Алтаю». 30 июня 2017 года состоится собрание акционеров АО. В числе вопросов, внесенных в его повестку дня указана реорганизация общества.