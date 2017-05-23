Отравление трехлетних детей крысиным ядом оказалось не первым ЧП в барнаульском детском саду «Ручеек»

Семья Аверьяновых из Барнаула, трехлетний сын которых оказался в реанимации после отравления в детсаду «Ручеек», намерена жаловаться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Мать мальчика в телефонном разговоре с ИА «Банкфакс» рассказала подробности случившегося и заявила, что неприятные инциденты с участием воспитателей в данном дошкольном учреждении случались и раньше.

Со слов Елены Аверьяновой, 24 мая около 10:00 ей позвонили из детского сада № 161 в поселке Новосиликатный, где находился ее ребенок, и сообщили, что он отравился. Женщине предложили немедленно приехать и принять какие-то меры. «Я материально ответственное лицо и сразу не смогла сорваться с работы, позвонила мужу, сказала срочно ехать в детсад, а воспитателей попросила до его приезда вызвать «скорую помощь», чтобы ребятишкам промыли желудки. Оказалось, что они употребили отраву для крыс, которая просто лежала в спальне под кроватками, прикрытая игрушками. Дети залезли туда, нашли и естественно потянули ее в рот. Нам еще повезло, что воспитатели сразу это заметили, и дело не закончилось трагически. Хотя один из мальчиков успел даже пережевать эти крупинки. Их сразу отправили в реанимацию во второе инфекционное отделение Барнаула. Пока дети находятся там, но состояние их уже удовлетворительное», - рассказала горожанка.

Заведующая детским садом и воспитатели попытались оправдаться перед родителями отравившихся детей. Они пояснили, что на прошлой неделе решили потравить грызунов, которые якобы завелись в учреждении, и приобрели специальное средство. На выходные его положили под кроватку в одной из групп, а в понедельник просто забыли оттуда убрать. «Когда я задала закономерный вопрос, почему отрава лежит в открытом для детей доступе, мне сказали, что она прикрыта игрушками. Это нормальная ситуация? Но это они нам так сказали. Когда же приехали следователи, им они пояснили, что после выходных в понедельник ее все-таки убрали, но во вторник снова пришлось достать, чтобы повторно потравить крыс. Понимаете, вопрос теперь и в том, почему они травят крыс во время пребывания детей там. Кроме того, я переживаю, что наши дети могли угостить остальных или просто выронить это средство, а другие могут его подобрать и съесть. Между тем садик работает в обычном режиме. Нам что теперь детям рот заклеивать на время пребывания там и открывать только на обед?» - возмутилась мать мальчика.

Елена Аверьянова добавила, что данный инцидент не единственный, который вызывает вопросы у родителей к воспитателям. «Дело в том, что буквально две недели назад один из пятилетних воспитанников детского сада среди бела дня ушел к бабушке. Только представьте, маленький ребенок самостоятельно добрался от Новосиликатного до Власихи, и только тогда воспитатели хватились, что его нет на месте, и позвонили родителям. Подобный случай уже был и зимой, когда ребенок покинул учреждение незамеченным», - рассказала женщина. Несмотря на извинения со стороны руководства и воспитателей детского сада «Ручеек», Аверьяновы решили обратиться с жалобой в городскую прокуратуру и Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, чтобы надзорные ведомства разобрались в ситуации. «Слава богу сейчас все обошлось, дети чувствуют себя нормально, но какие у нас есть гарантии, что подобное не повторится, мы не хотим оставлять это дело так», - заключила собеседница.

Между тем глава администрации города Сергей Дугин уже заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль. Случившееся сити-менеджер расценил как «вопиющее безобразие», и отметил, что виновные должны быть наказаны по всей строгости. Кроме того, градоначальник спешно распорядился провести в дошкольных образовательных учреждениях проверки и необходимые профилактические мероприятия.

Напомним, 24 мая СУ СКР по Алтайскому краю сообщило, что утром двое трехлетних воспитанников детского сада в Индустриальном районе Барнаула отравились неизвестным веществом. Их немедленно госпитализировали в реанимационное отделение. По данному факту следственные органы уже проводят доследственную проверку.