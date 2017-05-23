Алтайский бизнесмен Павел Тулин оказался на грани личного банкротства из-за долгов в 170 млн рублей

Барнаульская «строительно-правовая» компания «Авалон консалтинг» намерена добиться признания банкротом известного алтайского бизнесмена Павла Тулина. Как следует из электронного дела Арбитражного суда Алтайского края, предприниматель задолжал фирме более 170 млн рублей и не спешит рассчитываться.

Согласно материалам суда, 5 мая текущего года ООО «Авалон консалтинг» подала в арбитраж исковое заявление с требованием признать г-на Тулина банкротом. Иск был мотивирован неисполненными свыше трех месяцев обязательствами должника перед заявителем на общую сумму 170 737 554 рубля. Однако, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что компания не приложила к своему заявлению необходимые документы, в частности, об уплате госпошлины и о внесении денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Кроме того общество не указало дату и место рождения должника и саморегулируемую организацию, из членов которой должен быть утвержден финуправляющий.

В результате суд оставил заявление о банкротстве без движения. Теперь компании необходимо до 16 июня текущего года устранить выявленные нарушения, чтобы производство могло быть продолжено.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Павлу Тулину уже грозило физическое банкротство. В декабре в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление от жителя Новосибирска Александра Адаева о банкротстве предпринимателя, арендатора парка «Изумрудный» Павла Тулина как физлица. Иск также сразу не приняли к производству из-за ряда чисто технических недочетов. Сумма исковых требований к г-ну Тулину, которая потенциально может привести к его банкротству, в доступных документах не называлась. Сам предприниматель заявил ИА «Банкфакс», что не знает, откуда у г-на Адаева возникли к нему финансовые претензии.

Между тем в документах была ссылка на то, что Александр Адаев является правопреемником в деле о банкротстве ООО «Живая вода», руководителем которого был г-н Тулин. Согласно материалам того дела, г-н Адаев весной 2016 года выкупил право требования 2,35 млн рублей долга в порядке субсидиарной ответственности у Павла Тулина. Однако позже заявитель от своих претензий отказался.