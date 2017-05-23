×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

58
Есть мнение
Известные барнаульцы о переименовании города в Путинград: «Такое название сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийский олеумный завод организует для горожан народные гуляния ко Дню химика
В здании барнаульского речного вокзала откроется ресторан
Самая дорогая квартира Барнаула продается за 20 миллионов рублей
«Коммунальный патруль»: Кардинальные изменения


Резонанс
Темы недели
Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ
74
Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017
76
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

35
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей Алтайский бизнесмен Павел Тулин оказался на грани личного банкротства из-за долгов в 170 млн рублей

Алтайский бизнесмен Павел Тулин оказался на грани личного банкротства из-за долгов в 170 млн рублей

25.05.2017 16:21

Барнаульская «строительно-правовая» компания «Авалон консалтинг» намерена добиться признания банкротом известного алтайского бизнесмена Павла Тулина. Как следует из электронного дела Арбитражного суда Алтайского края, предприниматель задолжал фирме более 170 млн рублей и не спешит рассчитываться.

Согласно материалам суда, 5 мая текущего года ООО «Авалон консалтинг» подала в арбитраж исковое заявление с требованием признать г-на Тулина банкротом. Иск был мотивирован неисполненными свыше трех месяцев обязательствами должника перед заявителем на общую сумму 170 737 554 рубля. Однако, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что компания не приложила к своему заявлению необходимые документы, в частности, об уплате госпошлины и о внесении денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Кроме того общество не указало дату и место рождения должника и саморегулируемую организацию, из членов которой должен быть утвержден финуправляющий.

В результате суд оставил заявление о банкротстве без движения. Теперь компании необходимо до 16 июня текущего года устранить выявленные нарушения, чтобы производство могло быть продолжено.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Павлу Тулину уже грозило физическое банкротство. В декабре в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление от жителя Новосибирска Александра Адаева о банкротстве предпринимателя, арендатора парка «Изумрудный» Павла Тулина как физлица. Иск также сразу не приняли к производству из-за ряда чисто технических недочетов. Сумма исковых требований к г-ну Тулину, которая потенциально может привести к его банкротству, в доступных документах не называлась. Сам предприниматель заявил ИА «Банкфакс», что не знает, откуда у г-на Адаева возникли к нему финансовые претензии.

Между тем в документах была ссылка на то, что Александр Адаев является правопреемником в деле о банкротстве ООО «Живая вода», руководителем которого был г-н Тулин. Согласно материалам того дела, г-н Адаев весной 2016 года выкупил право требования 2,35 млн рублей долга в порядке субсидиарной ответственности у Павла Тулина. Однако позже заявитель от своих претензий отказался.

Справка:

ООО «Авалон консалтинг» зарегистрировано в Барнауле в 2014 году. Единственным владельцем компании с уставным капиталом в 12 тысяч рублей является Михаил Вахренев. Основным видом деятельности юридического лица является деятельность в области права. Между тем в качестве дополнительных называются различные виды строительных работ.


Другие новости по этой теме:

 Конфликтному арендатору барнаульского парка Павлу Тулину подожгли забор
 «Если я уйду, то парка не будет»: предприниматель Павел Тулин анонсировал «схватку» за «Изумрудный»
 Барнаульский предприниматель Павел Тулин готов вложить полмиллиона рублей в полуразрушенный парк
 Власти Барнаула намерены через суд забрать парк «Изумрудный» у предпринимателя Тулина

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 7
ЛЛзщлооь

25.05.2017 16:41

Все, кто знает этого "известного", а правильнее сказать "скандально известного" бизнесмена , говорят о нём как о чрезвычайно нечистоплотном в делах, лживом и вероломном человеке. "Настоящая мразь", - это слова его бывшего ближайшего компаньона. Сколько людей он кинул...
ОТДОХНУТЬ ТЕБЕ ПАША НАДО В ИТАЛИИ У ДОЧКИ !! А ТО ВСЁ??

25.05.2017 16:53

о народе ДУМАЕШЬ!! О НАРОДЕ!!

Наша ИЗУМРУДНАЯ РАША. Барнаул.
Вася

25.05.2017 17:39

Дом отобрать на пр-де Бурлинский, целый особняк в центре города. Домик ничего так себя по соседству с особняком Райфикешта в котором он давно уже не живет...
Дулина или Тулина?

25.05.2017 17:43

Дулин - это который из "Нашей Раши"?
Bratka

25.05.2017 17:54

Да нет же! Дугин - это который из Барнаульского горисполкома.
Авто-мото-вело-фото-баборадиолюбитель

25.05.2017 18:30

Какой такой Дулин, Дугин? Пугин, который министр автомобильной промышленности СССР!
Z

25.05.2017 20:28

ПуГин, может Пу_ин?