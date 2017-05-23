Руководитель антимонопольной службы в Республике Алтай стала фигурантом уголовного дела?

В Горно-Алтайске стражи порядка на некоторое время задержали руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай Наталью Елбаеву, сообщают несколько местных СМИ. Она была опрошена по неназванному уголовному делу, уточняют «Новости Горного Алтая» (НГА) со ссылкой на ряд источников.

По сведениям издания, речь идет о расследовании некого уголовного дела, но решение о мере пресечения в отношении г-жи Елбаевой не принималось. После допроса чиновницу якобы отпустили домой, рассказали НГА родственники руководителя УФАС.

С чем может быть связано расследование, не сообщается. Оперативный комментарий представителей республиканского СУ СКР ИА «Банкфакс» получить не удалось. В обсуждении звучат разные предположения: от банального уголовного дела по факту взятки до возможных проблем с законом у родственников Натальи Елбаевой.

Распространение получила версия о том, что расследование связано с уголовным делом главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева, который сейчас находится под арестом. Его, а также начальника управления образования администрации района и иных лиц следствие считает участниками организованной группы, получившей взятку в крупном размере.

Наталья Елбаева родилась в Бурле. В 1985 году она окончила Горно-Алтайский педагогический институт по специальности «Учитель географии и биологии», в 1995 году — факультет юриспруденции Алтайской академии экономики и права, а в 2002 году — аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Г-жа Елбаева руководит УФАС с 2008 года, до этого она была и. о. руководителя УФАС в Кемеровской области, а еще раньше работала министром труда и социального развития Республики Алтай, председателем комитета по делам молодежи Республики Алтай.