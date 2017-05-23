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Главная Лента новостей Руководитель антимонопольной службы в Республике Алтай стала фигурантом уголовного дела?

Руководитель антимонопольной службы в Республике Алтай стала фигурантом уголовного дела?

29.05.2017 13:25

В Горно-Алтайске стражи порядка на некоторое время задержали руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай Наталью Елбаеву, сообщают несколько местных СМИ. Она была опрошена по неназванному уголовному делу, уточняют «Новости Горного Алтая» (НГА) со ссылкой на ряд источников.

По сведениям издания, речь идет о расследовании некого уголовного дела, но решение о мере пресечения в отношении г-жи Елбаевой не принималось. После допроса чиновницу якобы отпустили домой, рассказали НГА родственники руководителя УФАС.

С чем может быть связано расследование, не сообщается. Оперативный комментарий представителей республиканского СУ СКР ИА «Банкфакс» получить не удалось. В обсуждении звучат разные предположения: от банального уголовного дела по факту взятки до возможных проблем с законом у родственников Натальи Елбаевой.

Распространение получила версия о том, что расследование связано с уголовным делом главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева, который сейчас находится под арестом. Его, а также начальника управления образования администрации района и иных лиц следствие считает участниками организованной группы, получившей взятку в крупном размере.

Наталья Елбаева родилась в Бурле. В 1985 году она окончила Горно-Алтайский педагогический институт по специальности «Учитель географии и биологии», в 1995 году — факультет юриспруденции Алтайской академии экономики и права, а в 2002 году — аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Г-жа Елбаева руководит УФАС с 2008 года, до этого она была и. о. руководителя УФАС в Кемеровской области, а еще раньше работала министром труда и социального развития Республики Алтай, председателем комитета по делам молодежи Республики Алтай.

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Комментарий

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Комментариев 3
Знающий

29.05.2017 15:14

Крышевала бизнес.
Когда торговые сети поднимали цены, она запрещала своим сотрудникам на это реагировать. Нужные проекты одобрялись, конкуренты устранялись.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

29.05.2017 15:35

Уже и заодно надо присмтреться к ФАС по Алтайскому краю и его непосредственному начальнику Степану Степановичу Поспелову. Божий человек -глава города Кинцель В.А. продадл , сдал в аренду , подарил , друзьям , афеллированным лицам военный городок , а начал бывший глава города Славгорода Кропов А.Г. (которого давным давно нужно было уконтропупить) и все МУПЫ (про которые слава Богу описывают на всех сайтах ) , а вот ФАС края ничего не усматривает. Моё мнение- полностью прогнившее и проплаченное ведомство и нужны посадки и посадки. Сидят на шее народа натуральные беспредельщики ! И самое страшное , что по их вине страдают бюджеты районов , городов.Нужны они нам жителям такие работнички ? Ваше мнение жители края .
ветеран.

29.05.2017 16:48

Не не нужны.И еще роспотребнадзор. Ничего не видно и не слышно об их работе.