Расколбас: «Внешэкономбанк» «дозрел» до иска о банкротстве «Алтаймясопрома»

31.05.2017 16:39
«Внешэкономбанк» (ВЭБ) намерен обратиться в арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ООО «Алтаймясопром» банкротом. Согласно ЕГРЮЛ, весь уставный капитал предприятия уже несколько лет находится в залоге у ВЭБа, по данным «Коммерсанта» банк является залогодержателем всех основных активов «Алтаймясопрома».
Как сообщает издание со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», основанием для обращения стало наличие непогашенной задолженности компании перед банком, а также признаков банкротства предприятия. В картотеке арбитражных дел иск пока не отмечен.
Гендиректор «Алтаймясопрома» Игорь Тищенко ничего не знает о намерениях ВЭБа направить иск о банкротстве предприятия. Однако он подтвердил «Банкфаксу» наличие обязательств. «По договору наше предприятие частично строится на заемные средства. То есть, часть средств — от собственника, часть — от ВЭБа. Сейчас со стороны банка заморожено финансирование строительства II очереди. Но о банкротстве мне ничего не известно», — сказал г-н Тищенко.
Он рассказал, что на данный момент предприятие функционирует в нормальном режиме. «Те объекты, которые уже есть, работают. Свиньи рождаются, растут, свиноматки поросятся», — проинформировал гендиректор «Алтаймясопрома».
По данным «СПАРК-Интерфакс», на 2015 года выручка предприятия составила 1,2 млрд рублей, чистый убыток — 938,7 млн рублей, размер кредиторской задолженности (долгосрочной и краткосрочной) превысил 9 млрд рублей. Более свежих данных обнаружить не удалось. Игорь Тищенко оставил без комментариев вопрос «Банкфакса» о том, удалось ли переломить тренд убыточности предприятия, порекомендовав обратиться к собственнику.
С начала года в отношении «Алтаймясопрома» было подано несколько исков о банкротстве — однако производства по ним были прекращены в связи с погашением долгов предприятием. В основном суммы заявленных требований составляли миллионы рублей. Наиболее крупный иск в марте 2017 года подавала налоговая служба — на 70,3 млн рублей, но и этот долг был погашен.
Напомним, «Алтаймясопром» заработал в Тальменском районе в 2012 году как свиноводческий и мясоперерабатывающий комплекса мощностью порядка 39,5 тысяч тонн мяса в живом весе. Инвестиции в проект на тот момент составили 6,6 млрд рублей. Комплекс позиционировался как мегапроект, способный придать стимул развитию территории.
На 31 марта 2017 года собственником крупнейшей доли в уставном капитале является председатель совета директоров ЗАО «УК КЕМ-ОЙЛ» Александр Юган (622,5 млн рублей — 83 % от размера уставного капитала). Однако, как и доли Бориса Панова (9 %) и Валерия Шарнина (8 %), она находится в залоге у ВЭБа до исполнения кредитных обязательств.
31.05.2017 17:52
Выдержки из статей, опубликованных на сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края:
«Успешная реализация проекта, суммарная стоимость которого превышает 12 млрд рублей, без поддержки Губернатора края Александра Карлина была бы невозможна. - заявил Александр Юган журналистам по итогам встречи с Губернатором края.
http://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/perspektivy-razvitiya-ooo-altaymyasoprom-obsudili-v-administratsii-altayskogo-kraya/?special=Y
Проект ООО «Алтаймясопром» включен в краевую программу «Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов Юга Сибири» и Губернаторскую программу «100+100».
По словам Александра Карлина, открывшийся объект - наглядное подтверждение того, что планы, кажущиеся амбициозными, при хорошей добротной их проработке, при системной работе по их реализации, по консолидации ресурсов, возможностей в отрасли реализуемы. «Когда несколько лет назад мы в режиме предварительных консультаций подходили к пониманию о возможности реализации этого проекта в Алтайском крае, скептиков было значительно больше, чем тех кто поверил в этот проект и сделал все зависящее для того, чтобы он реализовался. Сегодня мы можем говорить о том, что проект ООО «Алтаймясопром» - это проект реализующийся.
http://www.altagro22.ru/news/novye-tekhnologii/stroitelstvo-ooo-altaymyasoprom-khoroshiy-primer-soderzhatelnogo-sotrudnichestva-biznesa-i-vlasti/?special=Y
Вот интересно, а есть такая программа губернатора, которая бы успешно работала в течение, ну, хотя бы 10 лет?
Церемония открытия ООО Алтаймясопром состоялось 24.08.2012….
31.05.2017 21:25
31.05.2017 21:35
Таблеточку прими, а то рука Москвы везде мерещится.