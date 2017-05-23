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Главная Лента новостей Взаимные долги энергетиков и чиновников «охладили» крупный бийский микрорайон

Взаимные долги энергетиков и чиновников «охладили» крупный бийский микрорайон

01.06.2017 14:28

31 мая в Бийске полностью прекратили подачу электричества на все без исключения малые котельные, расположенные в заречной части Бийска, информирует «Бийский рабочий». В результате целый микрорайон, в том числе детские учреждения и больница, остались без горячей воды, хотя месяц назад от этого пострадали 40 % жильцов многоэтажек.

Причиной отключения по-прежнему являются крупные долги ООО «Теплоэнергогаз», которое управляет малыми котельными, перед филиалом «Бийские МЭС» АО «Алтайкрайэнерго». По имеющейся у источника информации, «Теплоэнергогаз» задолжал 15 млн рублей «Алтайкрайэнерго» и еще 45 млн рублей – предприятию «Газпром Новосибирск». Между тем сами энергетики никак не могут дождаться около 90 млн рублей от городской администрации, которые те обещают им выплатить уже несколько месяцев. В начале мая в мэрии поясняли, что администрация Бийска задерживает оплату компенсации из-за проблем в городском бюджете, которые во многом связаны с нежеланием части бийчан своевременно платить налоги. Так или иначе, с 31 мая из-за отключения малых котельных все Заречье осталось без горячей воды. Под отключение попали не только жилые дома, но и социальные объекты, такие как Дом ребенка, Центральная городская больница (в том числе и роддом), школа-интернат, Детская школа искусств и др.

Напомним, 10 мая жители заречной части Бийска внепланово лишились горячей воды. Причиной тому стала большая задолженность ООО «Теплоэнергогаз» перед «Алтакрайэнерго». Ситуация между компаниями уже настолько обострилась, что бийчане рискуют обходиться холодной водой еще долгое время. 12 мая в администрации города состоялась пресс-конференция с участием директора филиала «Бийские МЭС» АО «Алтайкрайэнерго» Максима Бочарина и начальника отдела энергетики и газификации администрации Бийска Александра Заровняева, которые попытались решить проблему. Однако уже стало очевидно, что найти компромисс им так и не удалось.

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Комментарий

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Комментариев 6
полпред

01.06.2017 15:29

"в мэрии поясняли, что администрация Бийска задерживает оплату компенсации из-за проблем в городском бюджете, которые во многом связаны с нежеланием части бийчан своевременно платить налоги". Давно подозревали что в бийской администрации идиоты. Но чтоб такие ??????!!!!!!!

Расстрелять

01.06.2017 15:58

Губернатора и нашу Лидию..прилюдно на площади.
Бийчанин

01.06.2017 16:43

Г. Бийск вскоре лишится городского трамвая ,т.к. у" МУП Трамвайного парка" долгов более 100 млн. рублей . Горадминистрация не может из-за отсутствия денег в бюджете погасить этот долг. Впереди маячит банкротство. А тут ещё малые котельные. ЭТО РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНЕГО БЕСТОЛКОВОГО РУКОВОДСТВА НОНКО-ГРОМОГЛАСОВОЙ. Какой-то детский лепет про нежелание бийчан платить налоги. Зачем тогда содержим целую армию бездельников-чиновников, налоговиков, судебных приставов, полицию , если они мышей совсем перестали ловить.Похоже это начало конца !!!
Флаг

01.06.2017 17:36

когда сокращается налогооблагаемая база, в первую очередь сокращают административный аппарат. если народ не платит налог, для чего содержать бездельников, которые не могут правильно рассчитать и администрировать этот сбор. и еще попрекают население
Да

01.06.2017 19:52

администрация тут ни при чем. Такова судьба практически всех малых городов и сел России. При бездарном спекулятивном курсе правительства ждать иного не приходится. Да еще "великий экономист Кудрин" подсказывает как развалить экономику.
Помощник депутата

01.06.2017 20:21

Все не так однозначно, как это представляют комментаторы. Расстрелять, можно кого угодно. Вот только фамилии здесь не важны. Будь Иванов, Петров или Сидоров. С бюджетом вообще полная задница (кстати почти во всех муниципалитетах края и не только). Государство позволило бизнесу и даже учреждениям оспаривать кадастровую стоимость земли. Налоги сократились в разы, а это более сотни млн. рублей. Забрав в регион здравоохранение и зарплату педагогов у местных властей отобрали сверх положенного еще сотню млн-ов. Сейчас в бюджете города остается только 20% НДФЛ. И те доходят только наполовину, т.к. в основном зарплату выдают в конвертах. Плюс ко всему в городе несколько тысяч так называемых самозанятых, которые работают в гаражах, на дачах и т.п. У них по несколько работников, за которых некуда не платят. Но больше всего городской бюджет подкосило софинансирование программы по переселению из ветхого жилья. Так что пока государство не изменит бюджетную политику в отношении органов местного самоуправления, фамилии будут не важны, хоть семи пядей во лбу. Кстати, 100% транспортного налога уходит в регион. И еще, Теплоэнергогаз хитрит, что проблемы неплатежей только от администрации. Они бы рассказали какую прибыль за 16-й год положили в карман собственники. Этих денег хватило бы рассчитаться с энергетиками и не только. Почему они практически не ведут претензионную работу с неплательщиками? Это тоже не один млн. Пусть расскажут, за что на них завели уголовное дело? Не за хищения ли в крупных размерах? Ну а теперь, господа злопыхатели, набрасывайтесь на меня. Расскажите, что я ничего не знаю и не понимаю. И нечего, типа Нонко защищат. Насчет воровства. Разворовывать можно то, что есть. Мое личное мнение, что при нынешнем 44-ФЗ на местном уровне воровать себе дороже, максимум через год - два посадят. Столько сейчас контролеров за каждой бюджетной копейкой.