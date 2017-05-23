Взаимные долги энергетиков и чиновников «охладили» крупный бийский микрорайон

31 мая в Бийске полностью прекратили подачу электричества на все без исключения малые котельные, расположенные в заречной части Бийска, информирует «Бийский рабочий». В результате целый микрорайон, в том числе детские учреждения и больница, остались без горячей воды, хотя месяц назад от этого пострадали 40 % жильцов многоэтажек.

Причиной отключения по-прежнему являются крупные долги ООО «Теплоэнергогаз», которое управляет малыми котельными, перед филиалом «Бийские МЭС» АО «Алтайкрайэнерго». По имеющейся у источника информации, «Теплоэнергогаз» задолжал 15 млн рублей «Алтайкрайэнерго» и еще 45 млн рублей – предприятию «Газпром Новосибирск». Между тем сами энергетики никак не могут дождаться около 90 млн рублей от городской администрации, которые те обещают им выплатить уже несколько месяцев. В начале мая в мэрии поясняли, что администрация Бийска задерживает оплату компенсации из-за проблем в городском бюджете, которые во многом связаны с нежеланием части бийчан своевременно платить налоги. Так или иначе, с 31 мая из-за отключения малых котельных все Заречье осталось без горячей воды. Под отключение попали не только жилые дома, но и социальные объекты, такие как Дом ребенка, Центральная городская больница (в том числе и роддом), школа-интернат, Детская школа искусств и др.

Напомним, 10 мая жители заречной части Бийска внепланово лишились горячей воды. Причиной тому стала большая задолженность ООО «Теплоэнергогаз» перед «Алтакрайэнерго». Ситуация между компаниями уже настолько обострилась, что бийчане рискуют обходиться холодной водой еще долгое время. 12 мая в администрации города состоялась пресс-конференция с участием директора филиала «Бийские МЭС» АО «Алтайкрайэнерго» Максима Бочарина и начальника отдела энергетики и газификации администрации Бийска Александра Заровняева, которые попытались решить проблему. Однако уже стало очевидно, что найти компромисс им так и не удалось.