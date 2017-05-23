Неомарксизм: алтайские коммунисты взялись защищать мелкий бизнес от «поборов» ПФР

Предприниматель из Локтевского района и по совместительству сторонник КПРФ Андрей Митрофанов доказал незаконность взыскания большей части страховых взносов Пенсионным фондом. Правоту бизнесмена-коммуниста спустя 1,5 года после начала разбирательств признал Верховный суд России, три нижестоящих инстанции занимали сторону ПФР, сказано на партийном сайте.

В 2015 году бизнесмен полностью заплатил страховые взносы за 2014 год, но получил от ПФР требование о выплате якобы имеющейся недоимки. После чего г-н Митрофанов обратился в краевой арбитражный суд, поскольку работники ПФР не учитывали в своих расчетах расходы на ведение бизнеса. Согласно законодательству, ИП, не производящие выплаты физлицам, должны выплачивать страховые взносы в фиксированном размере, который определяется величиной МРОТ, тарифом, а также величиной годового дохода предпринимателя. Если же годовой доход бизнесмена более 300 тысяч рублей, то он обязан дополнительно уплатить 1 % от всей суммы «сверхприбыли». Это правило действует для тех индивидуальных предпринимателей, кто находится на общей системе налогообложения, а также на «упрощенке».

Проблема, существовавшая в период 2015-2016 годов, заключалась в том, что ПФР отказывался учитывать документально подтвержденные расходы на ведение бизнеса. Между тем с 1 июня 2017 года законодательство о страховых взносах обновилось: предприниматели обязаны платить страховой взнос на пенсионное страхование в фиксированном размере. Действовавший до этого ФЗ содержал неопределенную формулировку понятия «доход», чем воспользовались чиновники. На всей территории России сотрудники ПФР считали, что «выручка» и «доход» являются синонимами. Страховые взносы в ПФР взыскивались, исходя из размера выручки предпринимателя, не учитывая понесенные расходы. Региональные отделения ПФР при этом ссылались на письмо Минтруда, согласно которому порядок расчетов был иным, чем это предусмотрено законом. «Самое возмутительное, что письма распространялись после окончания периода, за который взыскивались страховые взносы. Мало того, что содержание писем противоречит закону, так еще письма обладают обратной силой», - указывают в КПРФ.

До этого Арбитражный суд Алтайского края, Седьмой арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встали на сторону ПФР, отказывая алтайскому предпринимателю в защите нарушенного права. По версии коммунистов, отчасти эти решения носили политический характер, так как руководителем ОПФР в Алтайском крае являлся Борис Трофимов, несколько лет одновременно возглавлявший «Единую Россию» в регионе. Однако судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 30 мая вынесла определение, по которому полностью отменяются судебные акты арбитражных судов трех нижестоящих инстанций.

Сотрудники ПФР обманули предпринимателей, но сегодня делают вид, что ничего не произошло. Пострадавших лиц никто не информирует, хотя российское государство в лице ПФР и ФНС обязано это сделать. Государство обязано осуществить рассылку, провести собрания индивидуальных предпринимателей, опубликовать статьи в Интернете, использовать телевидение, радио, газеты, «напоминают» об обязанностях власти оппозиционеры.

Данной темой, как видно, попробовали воспользоваться в своих интересах алтайские коммунисты, невзирая на то, что речь на этот раз идет не о «трудовом элементе», а, как минимум, о «нэпмане». Очевидно, одна из целей — расширение электората и попытка поставить под свои знамена мелкий бизнес, до этого в особой симпатии к «красным» не замеченный.