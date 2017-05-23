Александр Карлин поставил паровую машину Ивана Ползунова в пример резидентам и создателям Сколково

07.06.2017 11:27
6 июня в Москве делегация Алтайского края во главе с губернатором Александром Карлиным открыла аллею имени изобретателя Ивана Ползунова в Центре разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», которая начинается с инсталляции паровой машины. В своем выступлении губернатор заявил, что главная разработка изобретателя — пример эффективных инвестиций в инновации. Об этом говорится на сайте правительства региона.
В церемонии открытия аллеи Ивана Ползунова приняли участие первый вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. На открытии Александр Карлин напомнил собравшимся, что паровая машина создана на деньги Государства Российского. «Это пример очень эффективных государственных инвестиций в развитие инноваций в России. Во многих энциклопедиях пишут, что Иван Иванович Ползунов был инженером — и это так, поскольку он изобрел «огненную машину». Но вместе с тем он никогда инженером не был, а был экономистом. И паровая машина была изобретена им под запросы бизнеса — умный, грамотный бизнес должен стимулировать инновации и прорывные технологии», — подчеркнул глава региона.
Отмечается, что решение об открытии аллеи и установке инсталляции, поддержанное руководством технопарка «Сколково», было принято в ходе регионального этапа стартап-тура «Открытые инновации» в марте 2017 года в Барнауле. Событие приурочено к Х Неделе российского бизнеса и проходящей в эти дни V Международной конференции Startup Village.
Отметим, что советы губернатора могут прийтись впору центру «Сколково», который испытывает затяжной кризис. Созданный во времена президентства Дмитрия Медведева наукоград часто позиционируется как «российская кремниевая долина». Результатом деятельности Фонда «Сколково» должна стать самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке. Бюджетное финансирование «Сколково» до 2020 года, согласно проекту, должно составить 125,2 млрд рублей. Однако около 80 % всех компаний-резидентов в разные сроки вышли из проекта, а оставшиеся не смогли стать крупными игроками на рынке. Одной из причин, по заявлениям экспертов, стало отсутствие в России спроса на инновации. Отдельные критики считают, что российские компании не озабочены покупкой и внедрением новых технологий, потому что нацелены не на рост оборота, а на получение высокой маржи.
Кроме того, нередко вызывает опасения неграмотность инвесторов в области инноваций. Так, депутат Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев в опубликованной 19 апреля 2013 года аудиозаписи лекции признался: «Я с удовольствием все свои проекты обязательно посылаю в «Сколково», потому что это налоговые льготы и так далее, а глядишь, еще и грант получишь. Почему бы нет?.. Езжу по всей стране и говорю: «Сколково, Сколково…» Вопрос: приду я в качестве инвестора в «Сколково»? Да черта с два!.. Люди, которые там находятся, ни хрена не понимают в инновациях и не отвечают за те деньги, которые они вкладывают», — приводит его слова Regnum.
Отметим, что на середину 2017 года единственным резидентом «Сколково», вышедшим из Алтайского края, является компания Coloreyes («Колорайз»). Она разрабатывает технологию сбора данных о пользователях соцсетей, которые затем передаются в маркетинговые отделы компаний для организации таргетированной рекламы. По итогам стартап-тура в Барнауле девять проектов заинтересовали представителей «Сколково» - среди них идея выявления опухолей по анализу крови, концепт инновационных светодиодных экранов и другие. Впрочем, пока говорить о том, что все компании станут резидентами, преждевременно.
Фото: сайт правительства Алтайского края
07.06.2017 12:26
07.06.2017 12:34
07.06.2017 12:39
Шо опять в Москве!
07.06.2017 12:48
07.06.2017 12:48
07.06.2017 12:51
Почему центр "Сколково" испытывает кризис, не потому ли что слушает советы губернатора Алтайского края, края, который уже долгое время находится в затяжном кризисе….
07.06.2017 12:53
07.06.2017 13:46
Население Алтайского края за январь-апрель 2017 года сократилось на 5574 человека - за счет всех источников (естественная убыль и отрицательная миграция). Об этом сообщает территориальный орган Росстата. Это почти на 43% превышает еще недавно казавшиеся абсолютными отрицательными рекордами показатели за соответствующий период прошлого года (сокращение на 3903 человек). При этом серьезную отрицательную динамику демонстрируют все составляющие демографического баланса: рождаемость в 2017 году падала, а смертность и отъезд в более благополучные регионы России росли. Единственным фактором стабилизации здесь хоть как-то можно считать лишь международную миграцию на Алтай. Резко падавшая почти до нулевой отметки с начала кризиса в России (в 2015-2016 гг.), в текущем году она стабилизировалась, сумев все же сохранить минимальный положительный баланс, но все же ощутимо более низкий, чем в прошлом году. В итоге за счет сокращения рождаемости прирост населения края оказался меньше прошлогоднего на 1308 человек. А падение за счет роста смертности выросло к прошлогодним цифрам на 139 человек. Общий баланс снижения численности населения за 4 месяца за счет его естественного движения составил 3240 человек. За счет миграции население края снизилось в январе-апреле еще на 2334 человека. При этом отрицательный итог миграции внутри Росси составил для Алтайского края 2660 человек, что в финале несколько сократилось за счет положительного сальдо миграции международной (+326 человек). Власти проблемного региона долгое время пытались замалчивать печальную демографическую статистику края. В настоящее время, однако, они перешли к иной методике – контролируемая ими пресса распространяет создающие ложное впечатление о ситуации в этой сфере сообщения, основанные на недобросовестной манипуляции данными государственной статистики.
07.06.2017 15:19
07.06.2017 15:23
07.06.2017 16:34
А каменное рубило пока ещё слабо в пример приводить. Хотя это Богдангыч может сделать к концу своего нового срока АКгубернаторства?
07.06.2017 16:39
07.06.2017 17:36
Энциклопедист, вы абсолютно правы, как говорится, не в бровь, а в глаз….
Теперь понятно, почему в крае предприятия, в которые вложены инвестиции, со временем приходят в упадок и закрываются…
Оказывается, это в духе губернатора Карлина....