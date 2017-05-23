Александр Карлин поставил паровую машину Ивана Ползунова в пример резидентам и создателям Сколково

Открытие аллеи

6 июня в Москве делегация Алтайского края во главе с губернатором Александром Карлиным открыла аллею имени изобретателя Ивана Ползунова в Центре разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», которая начинается с инсталляции паровой машины. В своем выступлении губернатор заявил, что главная разработка изобретателя — пример эффективных инвестиций в инновации. Об этом говорится на сайте правительства региона.

В церемонии открытия аллеи Ивана Ползунова приняли участие первый вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. На открытии Александр Карлин напомнил собравшимся, что паровая машина создана на деньги Государства Российского. «Это пример очень эффективных государственных инвестиций в развитие инноваций в России. Во многих энциклопедиях пишут, что Иван Иванович Ползунов был инженером — и это так, поскольку он изобрел «огненную машину». Но вместе с тем он никогда инженером не был, а был экономистом. И паровая машина была изобретена им под запросы бизнеса — умный, грамотный бизнес должен стимулировать инновации и прорывные технологии», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что решение об открытии аллеи и установке инсталляции, поддержанное руководством технопарка «Сколково», было принято в ходе регионального этапа стартап-тура «Открытые инновации» в марте 2017 года в Барнауле. Событие приурочено к Х Неделе российского бизнеса и проходящей в эти дни V Международной конференции Startup Village.

Отметим, что советы губернатора могут прийтись впору центру «Сколково», который испытывает затяжной кризис. Созданный во времена президентства Дмитрия Медведева наукоград часто позиционируется как «российская кремниевая долина». Результатом деятельности Фонда «Сколково» должна стать самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке. Бюджетное финансирование «Сколково» до 2020 года, согласно проекту, должно составить 125,2 млрд рублей. Однако около 80 % всех компаний-резидентов в разные сроки вышли из проекта, а оставшиеся не смогли стать крупными игроками на рынке. Одной из причин, по заявлениям экспертов, стало отсутствие в России спроса на инновации. Отдельные критики считают, что российские компании не озабочены покупкой и внедрением новых технологий, потому что нацелены не на рост оборота, а на получение высокой маржи.

Кроме того, нередко вызывает опасения неграмотность инвесторов в области инноваций. Так, депутат Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев в опубликованной 19 апреля 2013 года аудиозаписи лекции признался: «Я с удовольствием все свои проекты обязательно посылаю в «Сколково», потому что это налоговые льготы и так далее, а глядишь, еще и грант получишь. Почему бы нет?.. Езжу по всей стране и говорю: «Сколково, Сколково…» Вопрос: приду я в качестве инвестора в «Сколково»? Да черта с два!.. Люди, которые там находятся, ни хрена не понимают в инновациях и не отвечают за те деньги, которые они вкладывают», — приводит его слова Regnum.

Отметим, что на середину 2017 года единственным резидентом «Сколково», вышедшим из Алтайского края, является компания Coloreyes («Колорайз»). Она разрабатывает технологию сбора данных о пользователях соцсетей, которые затем передаются в маркетинговые отделы компаний для организации таргетированной рекламы. По итогам стартап-тура в Барнауле девять проектов заинтересовали представителей «Сколково» - среди них идея выявления опухолей по анализу крови, концепт инновационных светодиодных экранов и другие. Впрочем, пока говорить о том, что все компании станут резидентами, преждевременно.