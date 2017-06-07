Барнаульский бизнесмен выкупил «ветхий» квартал в Новосибирске за 21 млн рублей

Один из домов, который предстоит снести

Строительная компания «Союз-Инвест», принадлежащая барнаульскому предпринимателю Сергею Отмашкину, стала победителем аукциона в Новосибирске. Речь идет об участке с пятью ветхими зданиями возле колледжа СибГУТИ. За данную территорию г-н Отмашкин отдал 21,1 млн рублей, указывает портал «НГС. Новости».

В торгах приняли участие три компании, стоимость лота выросла в ходе аукциона с 17,9 до 21,1 млн рублей. Результаты опубликованы на сайте torgi.gov.ru. Право на развитие территории выиграло ООО «Союз-Инвест», зарегистрированное в городе Обь (Новосибирская область, район аэропорта «Толмачево» — прим. ред. БФ). По данным «СПАРК», 51 % уставного капитала принадлежит Сергею Отмашкину, который также владеет и управляет несколькими строительными компаниями в Алтайском крае. Уточнить планы застройщика на выигранный в результате аукциона участок не удалось: по указанным телефонам никто не ответил. Добавим, ООО с уставным капиталом в 100 тысяч рублей (49 % принадлежит Елене Греб) было зарегистрировано в ноябре 2014 года.

Участок, за который г-н Отмашкин заплатил 21 млн рублей, расположен в квартале между улицами Ленинградской, Алтайской и Кирова, рядом со зданием колледжа СибГУТИ, и прилегает к территории девятиэтажного дома, строительство которого дольщики завершали за свой счет. Площадь территории — немногим более 1,6 га, на ней находятся шесть зданий, пять из них жилые и по условиям договора с победителем подлежат сносу: по улице Алтайская, 10/1, 10/2, улице Ленинградская, 310, 314 и 316.

Территория квартала, доставшаяся Сергею Отмашкину

Компании «Союз-Инвест» предстоит до 15 июля предоставить мэрии квартиры, в которые переедут жители определенных под снос ветхих домов, а до 1 февраля 2023 года построить на их месте новые дома. Еще одно здание, по улице Ленинградская, 318, в электронном справочнике 2ГИС указано как административное, его судьба в проекте договора не прописана.

Между тем это далеко не первая сделка на новосибирском рынке с участием Сергея Отмашкина. В начале мая стало известно, что барнаульское АО «КЖБИ-2», директором которого является бизнесмен, оказалось главным претендентом на завершение долгостроя в Новосибирске по улице Бориса Богаткова, 165/4. Компания г-на Отмашкина готова вложить в проблемный объект, который планировалось сдать еще в 2006 году, 60 млн рублей. В случае реализации на этом участке инвестпроекта, «БКЖБИ-2» намерено передать 590 кв. м жилья новосибирцам, признанным пострадавшими от действий застройщиков.