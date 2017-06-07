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Главная Лента новостей На Алтае парень с галлюцинациями зарезал психолога

На Алтае парень с галлюцинациями зарезал психолога

15.06.2017 08:27

Следственные органы задержали 22-летнего жителя села Элекмонар в Республике Алтай, который зарезал приехавшую на отдых 45-летнюю жительницу Новосибирской области. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина состоял на учете у психиатра из-за галлюцинаций, а туристка, имевшая психологическое образование, вызвалась ему помочь, сообщают пользователи соцсетей. Факт убийства подтверждается на сайте СУ СКР по Республике Алтай.

Приехавшая на Алтай жительница Новосибирской области работала в новосибирском вагонном депо штатным психологом. Она узнала о том, что один из жителей Элекмонара жаловался на галлюциногенные ужасы, был не совсем адекватен и находился на учете у психиатра. Женщина захотела помочь молодому человеку.

По данным следствия, днем 8 июня 2017 года она пришла в гости к молодому мужчине, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Результатом стала вспышка агрессии. Обвиняемый в ходе ссоры нанес женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

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Комментарий

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Комментариев 12
Гость

15.06.2017 09:10

Прям фильм ужасов можно снять
кум

15.06.2017 09:12

Приехала отдыхать - отдыхай. Куда нахрен полезла со своей психологией к сумасшедшему алтайцу? Стопудово еще и водка там подмешана в "лечение" была.
ФигВам

15.06.2017 09:48

кум писал(а):
и водка там подмешана

Это едва ли. А вот что "решила помочь" вызывает вопросы. Имеет соответствующую квалификацию? Опыт практической работы? Не надо ей было лезть не на "свою поляну". А так - жалко человека - хотело добро сделать, получилось эвон как...
Охотовед

15.06.2017 10:06

Там ваще надо разрешить повседневную охоту на чупакабр, спасу от них уже нету . Даже самого Генерала "срывают" на матюги по телефону )))))
гость

15.06.2017 10:21

Не делай добра, не получишь зла
Из Суртайки куму

15.06.2017 10:41

Кум-друже, расскажи как реально дело было в Элекмонаре... У тебя же там родственников-однофомильцев есть много.
Дятел

15.06.2017 11:10

Кум,да у вас в 04 все такие,судя по твоим комментам!
Горыныч

15.06.2017 11:25

А мне понравилось, как генерал отматюгал козла-провокатора, не помню фамилию, конкретно и всё по делу, надо было ещё встретиться не в кабинете и, сняв галстук и погоны, чтоб не при должности быть, ещё и в морду дать
Нина

15.06.2017 12:11

При таком описании ситуации встает вопрос о квалификации психолога, где училась, каким учебным заведением выданы документы, профессиональные психологи так себя не ведут. а "доморощенных" пруд пруди. С психиатрическими проблемами имеет право работать врач-психиатр.
Камайский мараловод

15.06.2017 12:11

Хо ... умеет наш генерал губерненский хорошо мысли свои выражать.

Только почему Шебалинский район бабочки всю зелень съедают сейчас.
Читатель

15.06.2017 12:15

Таких агрессивных психов надо держать в психиатрической лечебнице и еще в смирительной рубашке, а сейчас и вовсв в тюрьму. Убил псих человека и будет жить, а нормальной женщины нет. Хотела помочь человеку. Очень жаль ее.
Камайский мараловод

15.06.2017 12:20

Нина - нинэль по нашему... у нас в Актёле многие психологами с глюками становятся,-как только свежего пантагематогена обопьются... В Новосибирске его в чистом виде нет, наверно...