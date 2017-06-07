На Алтае парень с галлюцинациями зарезал психолога

Следственные органы задержали 22-летнего жителя села Элекмонар в Республике Алтай, который зарезал приехавшую на отдых 45-летнюю жительницу Новосибирской области. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина состоял на учете у психиатра из-за галлюцинаций, а туристка, имевшая психологическое образование, вызвалась ему помочь, сообщают пользователи соцсетей. Факт убийства подтверждается на сайте СУ СКР по Республике Алтай.

Приехавшая на Алтай жительница Новосибирской области работала в новосибирском вагонном депо штатным психологом. Она узнала о том, что один из жителей Элекмонара жаловался на галлюциногенные ужасы, был не совсем адекватен и находился на учете у психиатра. Женщина захотела помочь молодому человеку.

По данным следствия, днем 8 июня 2017 года она пришла в гости к молодому мужчине, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Результатом стала вспышка агрессии. Обвиняемый в ходе ссоры нанес женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).