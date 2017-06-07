На Алтае парень с галлюцинациями зарезал психолога

15.06.2017 08:27
Следственные органы задержали 22-летнего жителя села Элекмонар в Республике Алтай, который зарезал приехавшую на отдых 45-летнюю жительницу Новосибирской области. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина состоял на учете у психиатра из-за галлюцинаций, а туристка, имевшая психологическое образование, вызвалась ему помочь, сообщают пользователи соцсетей. Факт убийства подтверждается на сайте СУ СКР по Республике Алтай.
Приехавшая на Алтай жительница Новосибирской области работала в новосибирском вагонном депо штатным психологом. Она узнала о том, что один из жителей Элекмонара жаловался на галлюциногенные ужасы, был не совсем адекватен и находился на учете у психиатра. Женщина захотела помочь молодому человеку.
По данным следствия, днем 8 июня 2017 года она пришла в гости к молодому мужчине, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Результатом стала вспышка агрессии. Обвиняемый в ходе ссоры нанес женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
15.06.2017 09:10
15.06.2017 09:12
15.06.2017 09:48
Это едва ли. А вот что "решила помочь" вызывает вопросы. Имеет соответствующую квалификацию? Опыт практической работы? Не надо ей было лезть не на "свою поляну". А так - жалко человека - хотело добро сделать, получилось эвон как...
15.06.2017 10:06
15.06.2017 10:21
15.06.2017 10:41
15.06.2017 11:10
15.06.2017 11:25
15.06.2017 12:11
15.06.2017 12:11
Только почему Шебалинский район бабочки всю зелень съедают сейчас.
15.06.2017 12:15
15.06.2017 12:20