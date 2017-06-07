Новый владелец «Старого базара» в Барнауле выбирает «начинку» для здания

Новый собственник Центрального рынка («Старый базар») в Барнауле СК «Сибирия» решил не сносить здание и не строить на нем другой объект. Площади могут быть приспособлены под эко-рынок или развлекательный комплекс, сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на представителей компании.

Интересно, что победителем аукциона на покупку недвижимости в апреле 2017 года стало ООО «ДомоС», однако издание позиционирует «Сибирию» как собственника. Компания пока решает, что сделать со своим новым имуществом. Уже точно известно, что сноситься здание не будет. «Пока точного решения, что мы будем делать со зданием «Старого базара» – нет. Но известно, что сноситься оно не будет, а будет перепрофилировано. Экспертиза показала его конечное состояние. Пожелания горожан также будут учитываться», — заявили представители «Сибирии».

В строительной компании добавили, что в здании не планируются супермаркеты или магазины. Рассматривается вариант возрождения эко-рынка. Возможно, собственники разместят в здании не торговый объект, а развлекательный комплекс. «Недалеко от «Старого базара» строится жилой комплекс, и его жителям было бы удобно, если бы рядом появился какой-нибудь рынок», — заключают новые собственники.

Впрочем, эксперты назвали идею неудачной. Директор агентства недвижимости «Дом» Геннадий Малков, например, считает, что строить на месте «Старого базара» жилые дома — неактуально из-за отсутствия инфраструктуры, и, в частности, парковочных мест. По мнению эксперта, идеально в эту зону вписался бы гостиничный комплекс с эксклюзивной торговой зоной и ресторанами. Все должно вписываться в туристический кластер. Там можно открыть рестораны в псевдостарорусском стиле или в стиле дореволюционного Барнаула с высоким уровнем обслуживания. Этим можно было бы привлекать туристов», — считает он. Г-н Малков добавил, что идея возрождения эко-рынка — провальная из-за того, что подобного рода торговля изживает себя.

Очевидно, что определенную заинтересованность в объекте имеет и городская администрация, так как здание «Старого базара» расположено в границах туристического кластера.

Добавим, стартовая цена объекта, реализованного только с 19-ой попытки, пять лет назад составляла 190 млн рублей, а продали его за 53,2 млн рублей. В конце 2015 года здание было законсервировано, арендаторов разместили в других стационарных объектах торговли.

Интересно, что в прошлом году администрация Барнаула была в одном шаге от сделки, но соглашение сорвалось по причине того, что к назначенному сроку никто из потенциальных участников так и не внес задаток. В их числе тогда фигурировали компании «Веллнесс Резортс Групп» и «Бизнес Хотелс Групп» бизнесмена Олега Бакуна, который планировал строить отели Hilton в Алтайском крае.

За месяц это уже второй перспективный объект, расположенный на территории туркластера «Барнаул – горнозаводской город», который удалось реализовать на торгах. В середине марта компания «Матч» отдала 162,3 млн рублей за Барнаульский сереброплавильный завод. Совладельцами компании являются сын известного предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. На данный момент известно, что под коммерческую застройку будет отведено около 20 тысяч кв. м из общей площади территории комплекса в 75 тысяч кв. м.