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Главная Лента новостей Новый владелец «Старого базара» в Барнауле выбирает «начинку» для здания

Новый владелец «Старого базара» в Барнауле выбирает «начинку» для здания

20.06.2017 08:32

Новый собственник Центрального рынка («Старый базар») в Барнауле СК «Сибирия» решил не сносить здание и не строить на нем другой объект. Площади могут быть приспособлены под эко-рынок или развлекательный комплекс, сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на представителей компании.

Интересно, что победителем аукциона на покупку недвижимости в апреле 2017 года стало ООО «ДомоС», однако издание позиционирует «Сибирию» как собственника. Компания пока решает, что сделать со своим новым имуществом. Уже точно известно, что сноситься здание не будет. «Пока точного решения, что мы будем делать со зданием «Старого базара» – нет. Но известно, что сноситься оно не будет, а будет перепрофилировано. Экспертиза показала его конечное состояние. Пожелания горожан также будут учитываться», — заявили представители «Сибирии».

В строительной компании добавили, что в здании не планируются супермаркеты или магазины. Рассматривается вариант возрождения эко-рынка. Возможно, собственники разместят в здании не торговый объект, а развлекательный комплекс. «Недалеко от «Старого базара» строится жилой комплекс, и его жителям было бы удобно, если бы рядом появился какой-нибудь рынок», — заключают новые собственники.

Впрочем, эксперты назвали идею неудачной. Директор агентства недвижимости «Дом» Геннадий Малков, например, считает, что строить на месте «Старого базара» жилые дома — неактуально из-за отсутствия инфраструктуры, и, в частности, парковочных мест. По мнению эксперта, идеально в эту зону вписался бы гостиничный комплекс с эксклюзивной торговой зоной и ресторанами. Все должно вписываться в туристический кластер. Там можно открыть рестораны в псевдостарорусском стиле или в стиле дореволюционного Барнаула с высоким уровнем обслуживания. Этим можно было бы привлекать туристов», — считает он. Г-н Малков добавил, что идея возрождения эко-рынка — провальная из-за того, что подобного рода торговля изживает себя.

Очевидно, что определенную заинтересованность в объекте имеет и городская администрация, так как здание «Старого базара» расположено в границах туристического кластера.

Добавим, стартовая цена объекта, реализованного только с 19-ой попытки, пять лет назад составляла 190 млн рублей, а продали его за 53,2 млн рублей. В конце 2015 года здание было законсервировано, арендаторов разместили в других стационарных объектах торговли.

Интересно, что в прошлом году администрация Барнаула была в одном шаге от сделки, но соглашение сорвалось по причине того, что к назначенному сроку никто из потенциальных участников так и не внес задаток. В их числе тогда фигурировали компании «Веллнесс Резортс Групп» и «Бизнес Хотелс Групп» бизнесмена Олега Бакуна, который планировал строить отели Hilton в Алтайском крае.

За месяц это уже второй перспективный объект, расположенный на территории туркластера «Барнаул – горнозаводской город», который удалось реализовать на торгах. В середине марта компания «Матч» отдала 162,3 млн рублей за Барнаульский сереброплавильный завод. Совладельцами компании являются сын известного предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. На данный момент известно, что под коммерческую застройку будет отведено около 20 тысяч кв. м из общей площади территории комплекса в 75 тысяч кв. м.


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Комментарий

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Комментариев 11
ФигВам

20.06.2017 09:19

Хм... Базар купили, а идей зачем - ещё нет? Так не бывает... Не серьезно это как-то
гость

20.06.2017 09:33

Место приторговано. Там уже лет 100 был рынок. И если грамотно устроят ЭКОторговлю, нисколько это не помешает туркластеру. Наоборот, люди с большим удовольствием посетят фермерский базар с местной продукцией, нежели ТРЦ, которые во всех городах одинаковы.
1

20.06.2017 10:08

А мне нравится идея с гостиничным комплексом. В туркластере это будет логичнее. И то, что место приторговано, поможет процветанию гостиницы
Гость

20.06.2017 10:16

Соглашусь с предыдущим , рынок и только цивилизованный рынок, тетки в нарукавниках парное мясо,мед,орехи и все остальное со своих хозяйств. Можно уголок узбекам отдать с их приправами и зеленью и фруктами (только без фанатизма именно угол) умеют они это делать. Место веком приторгованное, рынок ведет историю от Базарной площади начала прошлого века.
!

20.06.2017 11:08

ЭКО-рынок, гостиницы-рестораны с ВЫСОКИМ уровнем обслуживания. Это все правильно, но в тоже время то лишь громкие слова, когда дойдёт до дела будет ужасный уровень обслуживания, ужасная торговля, потому что высокий уровень - это дорого, а задача некоторых местных бизнесменов это нарубить денег, не особо задумываясь о уровне.
?

20.06.2017 11:16

! писал(а):
будет ужасный уровень обслуживания,

"Шеф, всё пропало..."
Вас послушать - одна безнадега. Больше оптимизма и лучезарных улыбок! И всё будет "тип-топ".
Наемный труд

20.06.2017 11:23

по определению - не эффективен . Конечно рабы могут быть и гладиаторами по прихоти господ и убивать друг друга , но лишь до поры , до времени . Давай развлекуху ! Корриду что ли со своими тореодорами , французское вино у нас уже есть . Кино , вино и домино ...
ЗДЕСЬ нужно РАЗМЕСТИТЬ памятник от ЛДПР БРЕДЕР !!

20.06.2017 12:43

не коммерческого общественного БИОтуалета из композиции 30 штук и ценой 60 миллионов руб, что равнозначно стоимости рынка... Дать название: ВЕСЫ ГАЙДАРОВСКИХ РЕФОРМ , т.е. 60млн. руб. = 60 млн.руб.
Артем

20.06.2017 15:24

Обратите внимание на формат Даниловского рынка в Москве.
Гость

20.06.2017 16:34

Артем писал(а):
Даниловского рынка в Москве

Совсем даже неплохо. Но дорого.
Cтас

20.06.2017 17:45

Не получится ЭКОрынок в нынешних условиях.
ЛПХ в окресностях Барнаула раз-два и обчёлся, полноценной загрузки не будет, следовательно
1. Перекупы с продукцией сомнительного качества;
2. Свинина со свинокомплексов;
3. Куры, утки, индейки с промкомплексов под видом фермерской продукции и прочее, прочее прочее.

Ведь уже проходили, в деревнях и то нет-нет, а на базаре на свининку со свинокомплексов напарываются люди (только дома обнаруживаешь при варке или жарке), а уж про копчености, типа домашнее всё, промолчу...