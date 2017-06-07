Вторая очередь: после Рубцовска силовики нанесли «визит вежливости» в администрацию Славгорода

Силовые структуры обратили внимание на ситуацию в администрации Славгорода: накануне там прошел обыск, который может быть связан с продажей муниципального имущества по заниженным ценам, сообщают «Наши новости» со ссылкой на собственные источники. Отметим, что схожие подозрения, по информации ИА «Банкфакс», существуют в отношении замглавы администрации Рубцовска Олега Обуховича.

Поводом для проверок в Славгороде стала ревизия, которую еще в 2016 году инициировал комитет Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (ныне Минфин - прим. ред. БФ), пишет издание. Тогда якобы были выявлены многочисленные нарушения. Среди них, сообщают источники, нецелевое расходование бюджетных денег, выделенных на модернизацию системы теплоснабжения Славгорода, а также аукцион по продаже МУП «Теплосбыт», который проходил с грубыми ошибками.

Так весь комплекс по производству и распределению тепла в городе был продан на торгах меньше чем за 6,5 млн рублей. По мнению экспертов, это в разы меньше реальной цены лота. Специалисты управления подсчитали, что из-за продажи имущества по заниженной цене бюджет Славгорода недополучил больше 56 млн рублей.

По неподтвержденным официально данным, особый интерес правоохранительные органы проявляют к участию в этой схеме главы города Виктора Кинцеля. Отметим, что в марте об этом уже говорили общественные активисты Славгорода. Уже тогда они полагали, что г-н Кинцель имеет отношение к серии спорных с точки зрения экономической эффективности сделок по приватизации муниципальной собственности, в результате чего некоторые активы были проданы по цене ниже рыночной.

В документе, который в марте поступил «Банкфаксу» от общественников, подробно перечислены сделки с городским имуществом за последние два года, то есть с того момента, как г-н Кинцель был утвержден славгородскими депутатами на второй срок, и указано, что каждый раз цена сделки по муниципальному имуществу существенно уступала рыночной, иногда на порядок. В числе проданных за бесценок объектов, в частности, называются «Теплосети Славгорода». По мнению авторов обращения, на очереди уже находятся «Славгородская оптика» и «Благоустройство». Что интересно, суммы в документе совпадают с указанными «Нашими новостями».

Стоит добавить, что подобные претензии к славгородскому градоначальнику высказывались еще во время первого срока пребывания в должности. Помимо этого, оппоненты вменяли ему просчеты при проведении отопительного сезона и банкротство МУПов, ответственных за коммунальное хозяйство. Тогда, правда, о своем недовольстве в основном говорили представители оппозиции. На этот раз, как выяснил «Банкфакс», к числу противников Виктора Кинцеля примкнули и некоторые представители «партии власти».

Напомним, несколько дней назад «Банкфакс» сообщал о следственных действиях в кабинете начальника управления по ЖКХ и экологии, замглавы горадминистрации Рубцовска Олега Обуховича, которые связаны с подозрениями в том, что чиновник нарушил законодательство при передаче муниципального имущества. Сам г-н Обухович в подготовленном видеообращении отрицает, что на 26 июня у него проводились обыски. Вместе с тем, по свежей информации «Банкфакса», как раз 26 июня собранные по фактам предполагаемых нарушений закона материалы были переданы в следственные органы.