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Главная Лента новостей Вторая очередь: после Рубцовска силовики нанесли «визит вежливости» в администрацию Славгорода

Вторая очередь: после Рубцовска силовики нанесли «визит вежливости» в администрацию Славгорода

27.06.2017 12:33

Силовые структуры обратили внимание на ситуацию в администрации Славгорода: накануне там прошел обыск, который может быть связан с продажей муниципального имущества по заниженным ценам, сообщают «Наши новости» со ссылкой на собственные источники. Отметим, что схожие подозрения, по информации ИА «Банкфакс», существуют в отношении замглавы администрации Рубцовска Олега Обуховича.

Поводом для проверок в Славгороде стала ревизия, которую еще в 2016 году инициировал комитет Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (ныне Минфин - прим. ред. БФ), пишет издание. Тогда якобы были выявлены многочисленные нарушения. Среди них, сообщают источники, нецелевое расходование бюджетных денег, выделенных на модернизацию системы теплоснабжения Славгорода, а также аукцион по продаже МУП «Теплосбыт», который проходил с грубыми ошибками.

Так весь комплекс по производству и распределению тепла в городе был продан на торгах меньше чем за 6,5 млн рублей. По мнению экспертов, это в разы меньше реальной цены лота. Специалисты управления подсчитали, что из-за продажи имущества по заниженной цене бюджет Славгорода недополучил больше 56 млн рублей.

По неподтвержденным официально данным, особый интерес правоохранительные органы проявляют к участию в этой схеме главы города Виктора Кинцеля. Отметим, что в марте об этом уже говорили общественные активисты Славгорода. Уже тогда они полагали, что г-н Кинцель имеет отношение к серии спорных с точки зрения экономической эффективности сделок по приватизации муниципальной собственности, в результате чего некоторые активы были проданы по цене ниже рыночной.

В документе, который в марте поступил «Банкфаксу» от общественников, подробно перечислены сделки с городским имуществом за последние два года, то есть с того момента, как г-н Кинцель был утвержден славгородскими депутатами на второй срок, и указано, что каждый раз цена сделки по муниципальному имуществу существенно уступала рыночной, иногда на порядок. В числе проданных за бесценок объектов, в частности, называются «Теплосети Славгорода». По мнению авторов обращения, на очереди уже находятся «Славгородская оптика» и «Благоустройство». Что интересно, суммы в документе совпадают с указанными «Нашими новостями».

Стоит добавить, что подобные претензии к славгородскому градоначальнику высказывались еще во время первого срока пребывания в должности. Помимо этого, оппоненты вменяли ему просчеты при проведении отопительного сезона и банкротство МУПов, ответственных за коммунальное хозяйство. Тогда, правда, о своем недовольстве в основном говорили представители оппозиции. На этот раз, как выяснил «Банкфакс», к числу противников Виктора Кинцеля примкнули и некоторые представители «партии власти».

Напомним, несколько дней назад «Банкфакс» сообщал о следственных действиях в кабинете начальника управления по ЖКХ и экологии, замглавы горадминистрации Рубцовска Олега Обуховича, которые связаны с подозрениями в том, что чиновник нарушил законодательство при передаче муниципального имущества. Сам г-н Обухович в подготовленном видеообращении отрицает, что на 26 июня у него проводились обыски. Вместе с тем, по свежей информации «Банкфакса», как раз 26 июня собранные по фактам предполагаемых нарушений закона материалы были переданы в следственные органы.


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Комментарий

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Комментариев 4
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

27.06.2017 12:56

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...на очереди уже находятся «Славгородская оптика» и «Благоустройство»....это уже прошедший этап, Ильваков В И вновь уволен.
А вот пропустили МУП "Торговый Ряд", там своевременно начали покидать дважды коронованного казнокрада в Законе и его ППЖ и фаворитку под покровительством провокатора-прокурора. Уже три дня как новое руководство., а вот НДСХ в апреле 2016г до сих пор не раскрыты, хотя по имеющейся информации провокатор-прокурор вчера всё же отменил отказ о возбуждении уголовного дела, дело рассматривалось в суде в закрытом режиме.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

27.06.2017 13:35

Да уж давно пора нанести " визит вежливости " в славгородскую администрацию. Ещё конкретно проверить не только Кинцеля В.А. ,но и его фаворитку -бандитку( по Егеру) Дыбань -Князеву Т.А.-начальника управления по земельным и имущественным отношениям , Хвостишкова О.В. начальника юридического управления Шукшина В .В.-начальника по финансам налоговой и кредитной политике. Раздаривались и земельные участки с стоящими на них зданиями военного городка , который на балансе Министерства Обороны , оформили на администрацию земли сельхозназназначения и скубут с них оброк , а именно Кинцель В.А. и Дыбань -КнязеваТ.А. при всех говорил на сходе сельчан глава сельского совета с.Новововознесенка Головенко П.П.А земли села Пригородное " подарили" двум адвокатам ,полагаю тоже и про свой карман не забывают. Проверить сколько забрали и продали земельных участков в Славгороде и районе. Куда продали квартиры и дома стариков , которые живут в доме ветеранов ? И уменьшилась ли льготная очередь ? Как мог Кинцель подарить племяннкам бывшего сити-менеджера Кропова А.Г.по миллиону с хвостиком и оним имея своё жильё ещё построили себе на халяву новые дома.ФСБ от августа 2014года писало в прокуратуру , что бы вернули в бюджет двамиллиона с хвостиками.Но прокурор Роот А.П.,как и прокурор Носков Д.С. не исполнили , а почему ? А про МУПЫ вообще туши свет , бросай гранату !!!! Не знаю , какие силовики их посетили , но выгнать и посадить конкретно надо вышеперечисленных ОСОБ ! Жители МО Славгород устали от беспредела и воровства из бюджета , дошли до того что запросто кидают по полмиллиона подругам из Германии.Тщательная проверка и посадки , посадки , посадки-такое моё мнение.
славгородец

27.06.2017 13:57

Как же это все случилось, какие времена. Да, тяжела ныне доля Кинцеля В. А.. Его "сотоварищи" Диркс ваня и Токмакова оля провели в депутатский корпус всех представителей "Единой России" с целью назначить на "новый" срок Кинцеля, что в принципе и выполнили. Потом отношения у этих лиц осложнились. Кинцель видел, что Токмакова "тянет одело на себя" - видно амбиции не сказочные у неё были уже в декабре 2015 года при помощи ручных депутатов от ЕР её сместили с должности председателя комиссии по экономике и назначили Кисель. Но это не помешало дружно всем депутатским корпусом дать удовлетворительную оценку деятельности Кинцеля, а следовательно и всем действиям по реализации муниципального имущества. Тем более, что не мало имущества оказалось в руках друга семьи Токмаковой - Диркса Вани. Схему с участием Диркса (депутата АКЗС) тоже следует рассмотреть правоохранительным органам, так как за ним тянется шлейф долгов, что не мешает ему получать миллионные "подарки" от Кинцеля. И вообще в связи с не предоставлением депутатами города сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для них всех единственный выход - снятие полномочий досрочно. Все депутаты ответственны за все что творится в Славгороде.
оййй ехарный бабай

27.06.2017 14:24

Прочитал комментарий о Дирксе Ване и захотелось добавить немножко для "контролирующего ока": Ваня Диркс "открыл" всего три предприятия с названием ООО "Лесное". Но эти ООО "Лесное" зарегистрированы в Новосибирской области, Бурлинском районе Алтайского края и московской области. "Накопив" в ООО "Лесное" Бурлинского района путем не перечисления в срок налогов в размере 10 миллионов рублей, стал уходить якобы "законными" путями и затянул в эти "законные" мероприятия и адвоката г. Славгорода Шурховецкого Алексея. Данный адвокат стал скрываться всеми правдами и неправдами от приставов, но каким-то интересным способом появился в деле по преднамеренному банкротству МУП "Благосутройство г. Славгорода", которое затеяла одна тоже интересная фигура Глеба Виктор Михайлович (данный "товарищ" Кинцеля пользовался своими с ним дружескими отношениями и получил недостроенный многоэтажный дом в МЖК по ул. Титова в количестве двух этажей "недостроя", как строительный мусор "выиграв" аукцион земельного участка за 18 тысяч рублей в год. Неплохая сделка, правда?) А вот банкротить муниципальные предприятия становится выгодным бизнесом для Диркса Вани, Глеба Виктора, так как одному муниципальное имущество достается за копейки на 15 лет, а второй - Глеба В.М. "выигрывает" дело в Арбитражном суде по НЕДЕЙСТВУЮЩЕМУ договору предоставления услуг муниципалитету, в виде услуг работы фронтального погрузчика, трактора МТЗ -80, грейдера. И именно в Арбитражном суде всплыл Шурховецкий А., который не являясь юристом муниципалитета, ни юристом МУП "Благоустройство г. Славгорода" просто по отработанной схеме представляя интересы якобы МУПа просто не является на этот суд и всё, дело в "шляпе". Предприятие МУП "Благоустройство г. Славгорода" БАНКРОТ! Банкротом стало предприятие, которое приносить могло "золотые яйца" в бюджет города, но Кинцель сотворил свое злое дело, ради временных дружков, которых видать по пьяне посчитал настоящими. Ошибся. Они взяли всё что хотели и Кинцеля "сольют".