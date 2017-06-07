Развили и долили: «голос» Алтайского госуниверситета «сорвался» в споре о цвете «Банкфакса»

Скриншот злосчастного твита Сергея Землюкова

27 июня усилиями журналиста Михаила Беднаржевского Facebook узнал о подготовке ребрендинга Алтайского госуниверситета — его анонсировал в твите ректор Сергей Землюков. В комментариях под постом г-на Беднаржевского разгорелась жаркая дискуссия, хоть и не совсем по заданной теме. Главным спикером выступил начальник Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин, который попытался «грудью» прикрыть намечающийся инфоповод от «желтых СМИ» (к таким он отнес индивидуально «Банкфакс»), посетовав, что публикации на эту тему навредят вузу в период приемной кампании.

Абсолютно сюрреалистичная ситуация начала развиваться 27 июня, когда Сергей Землюков внезапно ответил на твит арт-директора агентства Punk You Brands Данила Снитко трехлетней давности. «Летим в одном самолете с @rectorASU ;)» — написал г-н Снитко 11 августа 2014 года. «Данил, не хотите ли, как выпускник, поучаствовать в ребрендинге АлтГУ?» — ответил ему на это ректор в 2017 году. Данил Снитко позже ответил, что готов обсудить предложение.

Михаил Беднаржевский, по-доброму иронизируя над происходящим, даже набросал примерный текст новости, родившейся из информации о ребрендинге. Но уже через несколько часов в комментарии «ворвался» Дмитрий Марьин, который принялся «защищать» честь вуза — правда, до сих пор не вполне понятно, от чего или кого. Его аргументация по меньшей мере озадачила комментаторов и привлекла к посту повышенное внимание, сместив все акценты.

Г-н Марьин назвал опубликованную информацию «желтой» и обвинил г-на Беднаржевского в ее распространении, опять же не забывая помянуть «эталонный» в этом смысле «Банкфакс».

Дмитрий Марьин, начальник Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ: Ну зачем вы уподобляетесь «Банкфакс» и прочим желтым ИА? Наш университет (и ваш, между прочим) стал опорным. Министерство ждет, что вуз должен выйти на новый уровень — в том числе и на уровне бренда. Мы, кстати, сейчас занимаем 33 место в стране в рейтинге «Бренд вуза». Программа стратегического развития университета предполагает, что к 2021 году вуз может пройти ребрендинг. Нам важно мнение выпускников АлтГУ, тем более, таких специалистов в области бренда, как Данил. Пока все на стадии планирования и изучения мнений спецов. Зачем нагнетать и давать повод в период приемной кампании таким ИА, как «Банкфакс» в очередной раз налить грязь на АлтГУ? Ведь сейчас разовьют, дольют и поставят в другой контекст? Если вам нужны были комментарии, позвонили бы в пресс-службу. Не ожидал от вас, увы!

Несмотря на то, что г-ну Марьину попытались указать и на достоверность информации о ребрендинге (ее он подтвердил сам), и на иронию в публикации г-на Беднаржевского, и на то, что запись — лишь пост на личной странице в соцсети, спикера АлтГУ было уже не остановить. Он, судя по всему, искренне хотел поговорить о «Банкфаксе». «Желтые СМИ, подобные БФ, «дополнят» это таким набором, что выйдет очередной поклеп на университет. Так было не раз. Повторяю: идет приемная кампания и здесь каждая новость имеет значение. Позитивное или негативное», — написал Дмитрий Марьин, очевидно, не понимая, что тем самым лишь улучшает качество инфоповода.

Участников обсуждения выпад г-на Марьина только раззадорил. «Жду на «Банкфаксе» новости о том, как вы перевозбудились от ироничных публикаций на Фейсбуке. Это очень смешно, если такой пост Миши может повлиять на приемную кампанию в АлтГУ. Заголовок можно такой: «Представители АлтГУ боятся, что шутки про ректора на Фейсбуке сорвут приемную кампанию», — написал учившийся в АлтГУ журналист Данил Чурилов.

Дмитрий Марьин не стал опровергать последнее утверждение, переведя разговор в русло «сам дурак». Журналист Дмитрий Негреев, также наблюдавший за поведением начальника управления, озвучил идею показать его комментарии Сергею Землюкову. Впрочем, извинений от представителей опорного вуза здесь вряд ли приходится ожидать.