Развили и долили: «голос» Алтайского госуниверситета «сорвался» в споре о цвете «Банкфакса»

28.06.2017 14:29
27 июня усилиями журналиста Михаила Беднаржевского Facebook узнал о подготовке ребрендинга Алтайского госуниверситета — его анонсировал в твите ректор Сергей Землюков. В комментариях под постом г-на Беднаржевского разгорелась жаркая дискуссия, хоть и не совсем по заданной теме. Главным спикером выступил начальник Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин, который попытался «грудью» прикрыть намечающийся инфоповод от «желтых СМИ» (к таким он отнес индивидуально «Банкфакс»), посетовав, что публикации на эту тему навредят вузу в период приемной кампании.
Абсолютно сюрреалистичная ситуация начала развиваться 27 июня, когда Сергей Землюков внезапно ответил на твит арт-директора агентства Punk You Brands Данила Снитко трехлетней давности. «Летим в одном самолете с @rectorASU ;)» — написал г-н Снитко 11 августа 2014 года. «Данил, не хотите ли, как выпускник, поучаствовать в ребрендинге АлтГУ?» — ответил ему на это ректор в 2017 году. Данил Снитко позже ответил, что готов обсудить предложение.
Михаил Беднаржевский, по-доброму иронизируя над происходящим, даже набросал примерный текст новости, родившейся из информации о ребрендинге. Но уже через несколько часов в комментарии «ворвался» Дмитрий Марьин, который принялся «защищать» честь вуза — правда, до сих пор не вполне понятно, от чего или кого. Его аргументация по меньшей мере озадачила комментаторов и привлекла к посту повышенное внимание, сместив все акценты.
Г-н Марьин назвал опубликованную информацию «желтой» и обвинил г-на Беднаржевского в ее распространении, опять же не забывая помянуть «эталонный» в этом смысле «Банкфакс».
Дмитрий Марьин, начальник Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ:
Ну зачем вы уподобляетесь «Банкфакс» и прочим желтым ИА? Наш университет (и ваш, между прочим) стал опорным. Министерство ждет, что вуз должен выйти на новый уровень — в том числе и на уровне бренда. Мы, кстати, сейчас занимаем 33 место в стране в рейтинге «Бренд вуза». Программа стратегического развития университета предполагает, что к 2021 году вуз может пройти ребрендинг. Нам важно мнение выпускников АлтГУ, тем более, таких специалистов в области бренда, как Данил. Пока все на стадии планирования и изучения мнений спецов. Зачем нагнетать и давать повод в период приемной кампании таким ИА, как «Банкфакс» в очередной раз налить грязь на АлтГУ? Ведь сейчас разовьют, дольют и поставят в другой контекст? Если вам нужны были комментарии, позвонили бы в пресс-службу. Не ожидал от вас, увы!
Несмотря на то, что г-ну Марьину попытались указать и на достоверность информации о ребрендинге (ее он подтвердил сам), и на иронию в публикации г-на Беднаржевского, и на то, что запись — лишь пост на личной странице в соцсети, спикера АлтГУ было уже не остановить. Он, судя по всему, искренне хотел поговорить о «Банкфаксе». «Желтые СМИ, подобные БФ, «дополнят» это таким набором, что выйдет очередной поклеп на университет. Так было не раз. Повторяю: идет приемная кампания и здесь каждая новость имеет значение. Позитивное или негативное», — написал Дмитрий Марьин, очевидно, не понимая, что тем самым лишь улучшает качество инфоповода.
Участников обсуждения выпад г-на Марьина только раззадорил. «Жду на «Банкфаксе» новости о том, как вы перевозбудились от ироничных публикаций на Фейсбуке. Это очень смешно, если такой пост Миши может повлиять на приемную кампанию в АлтГУ. Заголовок можно такой: «Представители АлтГУ боятся, что шутки про ректора на Фейсбуке сорвут приемную кампанию», — написал учившийся в АлтГУ журналист Данил Чурилов.
Дмитрий Марьин не стал опровергать последнее утверждение, переведя разговор в русло «сам дурак». Журналист Дмитрий Негреев, также наблюдавший за поведением начальника управления, озвучил идею показать его комментарии Сергею Землюкову. Впрочем, извинений от представителей опорного вуза здесь вряд ли приходится ожидать.
Фото: скриншот твита Сергея Землюкова
28.06.2017 14:59
28.06.2017 15:05
мы удаляем спам, коим и являются удаленные комментарии.
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28.06.2017 15:22
я своим редакторским произволом определяю. а что?)))
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28.06.2017 17:39
- А почему бы и нет? Что в этом предосудительного? Думаю, это нормально, когда разные люди высказывают свое мнение. Или у вас что-то личное? Тогда сочувствую)))
28.06.2017 17:48
- И я других объективных поводов для застарелой конфронтации с университетом не вижу. Собственно, инсайдеры (рекламисты из СМГ) об этом прямо говорят. Мол, по-хорошему договориться не удалось, а теперь идет "операция" по "принуждению к миру и сотрудничеству". Посмотрим, даст ли универ слабину и откупится баблом.
28.06.2017 18:01
Точно также Напильник пиарится в комментах на любом пуке.
28.06.2017 18:32
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28.06.2017 22:59