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Главная Лента новостей Развили и долили: «голос» Алтайского госуниверситета «сорвался» в споре о цвете «Банкфакса»

Развили и долили: «голос» Алтайского госуниверситета «сорвался» в споре о цвете «Банкфакса»

28.06.2017 14:29

Скриншот злосчастного твита Сергея Землюкова
Скриншот злосчастного твита Сергея Землюкова

27 июня усилиями журналиста Михаила Беднаржевского Facebook узнал о подготовке ребрендинга Алтайского госуниверситета — его анонсировал в твите ректор Сергей Землюков. В комментариях под постом г-на Беднаржевского разгорелась жаркая дискуссия, хоть и не совсем по заданной теме. Главным спикером выступил начальник Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин, который попытался «грудью» прикрыть намечающийся инфоповод от «желтых СМИ» (к таким он отнес индивидуально «Банкфакс»), посетовав, что публикации на эту тему навредят вузу в период приемной кампании.

Абсолютно сюрреалистичная ситуация начала развиваться 27 июня, когда Сергей Землюков внезапно ответил на твит арт-директора агентства Punk You Brands Данила Снитко трехлетней давности. «Летим в одном самолете с @rectorASU ;)» — написал г-н Снитко 11 августа 2014 года. «Данил, не хотите ли, как выпускник, поучаствовать в ребрендинге АлтГУ?» — ответил ему на это ректор в 2017 году. Данил Снитко позже ответил, что готов обсудить предложение.

Михаил Беднаржевский, по-доброму иронизируя над происходящим, даже набросал примерный текст новости, родившейся из информации о ребрендинге. Но уже через несколько часов в комментарии «ворвался» Дмитрий Марьин, который принялся «защищать» честь вуза — правда, до сих пор не вполне понятно, от чего или кого. Его аргументация по меньшей мере озадачила комментаторов и привлекла к посту повышенное внимание, сместив все акценты.

Г-н Марьин назвал опубликованную информацию «желтой» и обвинил г-на Беднаржевского в ее распространении, опять же не забывая помянуть «эталонный» в этом смысле «Банкфакс».

Дмитрий Марьин, начальник Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ:

Ну зачем вы уподобляетесь «Банкфакс» и прочим желтым ИА? Наш университет (и ваш, между прочим) стал опорным. Министерство ждет, что вуз должен выйти на новый уровень — в том числе и на уровне бренда. Мы, кстати, сейчас занимаем 33 место в стране в рейтинге «Бренд вуза». Программа стратегического развития университета предполагает, что к 2021 году вуз может пройти ребрендинг. Нам важно мнение выпускников АлтГУ, тем более, таких специалистов в области бренда, как Данил. Пока все на стадии планирования и изучения мнений спецов. Зачем нагнетать и давать повод в период приемной кампании таким ИА, как «Банкфакс» в очередной раз налить грязь на АлтГУ? Ведь сейчас разовьют, дольют и поставят в другой контекст? Если вам нужны были комментарии, позвонили бы в пресс-службу. Не ожидал от вас, увы!

Несмотря на то, что г-ну Марьину попытались указать и на достоверность информации о ребрендинге (ее он подтвердил сам), и на иронию в публикации г-на Беднаржевского, и на то, что запись — лишь пост на личной странице в соцсети, спикера АлтГУ было уже не остановить. Он, судя по всему, искренне хотел поговорить о «Банкфаксе». «Желтые СМИ, подобные БФ, «дополнят» это таким набором, что выйдет очередной поклеп на университет. Так было не раз. Повторяю: идет приемная кампания и здесь каждая новость имеет значение. Позитивное или негативное», — написал Дмитрий Марьин, очевидно, не понимая, что тем самым лишь улучшает качество инфоповода.

Участников обсуждения выпад г-на Марьина только раззадорил. «Жду на «Банкфаксе» новости о том, как вы перевозбудились от ироничных публикаций на Фейсбуке. Это очень смешно, если такой пост Миши может повлиять на приемную кампанию в АлтГУ. Заголовок можно такой: «Представители АлтГУ боятся, что шутки про ректора на Фейсбуке сорвут приемную кампанию», — написал учившийся в АлтГУ журналист Данил Чурилов.

Дмитрий Марьин не стал опровергать последнее утверждение, переведя разговор в русло «сам дурак». Журналист Дмитрий Негреев, также наблюдавший за поведением начальника управления, озвучил идею показать его комментарии Сергею Землюкову. Впрочем, извинений от представителей опорного вуза здесь вряд ли приходится ожидать.

Фото: скриншот твита Сергея Землюкова

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Комментарий

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Комментариев 32
Из АГУ

28.06.2017 14:59

Банфакс, а что удаляем то комментарии?
Главред

28.06.2017 15:05

Из АГУ писал(а):
Банфакс, а что удаляем то комментарии?

мы удаляем спам, коим и являются удаленные комментарии.
бгг

28.06.2017 15:09

дык жолтый же сайт)))
Панночка

28.06.2017 15:13

Марьин вообще невыдержан и эмоционирует без повода. Весной на том же фб при обсуждении проекта нового корпуса в зеленой зоне скатился до личностей. На месте ректора я задумалась бы о таком "лице" ВУЗа
Дядя Фёдор

28.06.2017 15:16

Представитель АГУ прав, журналист Банкфакса - нет. И не спорьте.
Андрей

28.06.2017 15:20

А интересно, как Банфакс определяет что спам, а что нет. Точно что не нравится, то спам?
Георгий

28.06.2017 15:21

Банфакс - харе коментарии удалять!
Главред

28.06.2017 15:22

Андрей писал(а):
А интересно, как Банфакс определяет что спам, а что нет. Точно что не нравится, то спам?

я своим редакторским произволом определяю. а что?)))
Ну нифига

28.06.2017 15:22

Что прям человек сидит и принимает решение, что удалить? Возьмите меня на такую работу
Из власти

28.06.2017 15:24

Я бы вообще на месте главреда задумался и закрыл эту помойку
ЕБЖ звезда в шоке

28.06.2017 15:25

Я думаю что удаление комментариев последнее дело. Банфакс одумайтесь
БП

28.06.2017 15:26

Едрен батон! Человек сидит пишет комменты а вы козлы все удаляете. Не хорошо!
Старик хоттабыч

28.06.2017 15:26

Я больше не буду верить банфаксу
Самое смешное

28.06.2017 15:27

Самое смешное здесь - слова "журналист Дмитрий Негреев". А я всегда думал что это человек с пониженной социальной ответственностью
Эгегей

28.06.2017 15:28

Не трогать комментарии! Даешь свободу мнению!
Мнение

28.06.2017 15:30

Конструктивный негатив является самым важным, поскольку этот вид негатива позволяет возвратить и удержать клиентов и указать на пункты, нуждающиеся в доработке с вашей стороны. Ваша задача — показать, что мнение клиента очень ценно, и постараться решить проблему в максимально короткий срок.
Лысый

28.06.2017 15:30

Больше поговорить что ли не о чем? Вон в Донбассе нашего поймали укропы. А вы тут фигню какую-то несете!
А правда что

28.06.2017 15:32

Главред сам окончил АГУ а теперь говном обливает АГУ
А как фамилия главреда?

28.06.2017 15:33

Кто знает?
ГЛАВРЕДА НА СВАЛКУ

28.06.2017 15:34

Даешь нового главреда Банфаксу
!

28.06.2017 16:32

а вы в курсе что подавляющее большинство проектов в брендинге которых принимал участие Снитко и его шайка "Фак ю бренд" умирали? ;)))
Ха-ха

28.06.2017 17:00

Уволить обоих!
Объективно

28.06.2017 17:04

Марьин только подставляет АЛТГУ. На такой должности нельзя так себя вести. Он постоянно ссорится со СМИ, представляя университет, и хочет, чтобы про вуз хорошо писали. Если бы он работал в коммерческой структуре, его за такое поведение давно бы выгнали.
Напильник

28.06.2017 17:13

Редкостная в своем идиотизме коллизия! Одни троллят АГУ, АГУ возбуждается на троллинг и нервничает, БФ обижается на "желтизну" и стыдит, а Негреев обещает "пожаловаться" начальству. Бурление говн! Изобретатели "барнаульской азбуки" против "вузовских опорников". Печально, что БФ и Негреев, не в пример Беднаржевскому или Чурилову, серьезные медийные персонажи с достойным бэкграундом, включились в этот нижний брейк. Увы, уровень некогда качественной журналистики, похоже, понизился до уровня местечковых блогеров-затейников, натужно пиарящихся в соцсетях на любом пуке.
Напильнику

28.06.2017 17:18

Ага, и как клизма в каждой заднице - на сцену выходит Артём Кудинов со своим мнением.
Из АГУ

28.06.2017 17:34

Про АГУ пишут плохо только СМИ, подконтрольные "СибМедиагруппе", которые собирают дань со всех вузов города. Кроме АГУ. Вот в этом и причина постоянных нападок на АГУ.
Напильник

28.06.2017 17:39

Напильнику писал(а):
на сцену выходит Артём Кудинов со своим мнением.

- А почему бы и нет? Что в этом предосудительного? Думаю, это нормально, когда разные люди высказывают свое мнение. Или у вас что-то личное? Тогда сочувствую)))
Напильник

28.06.2017 17:48

Из АГУ писал(а):
Вот в этом и причина постоянных нападок на АГУ.

- И я других объективных поводов для застарелой конфронтации с университетом не вижу. Собственно, инсайдеры (рекламисты из СМГ) об этом прямо говорят. Мол, по-хорошему договориться не удалось, а теперь идет "операция" по "принуждению к миру и сотрудничеству". Посмотрим, даст ли универ слабину и откупится баблом.
Напильнику

28.06.2017 18:01

Напильник писал(а):
натужно пиарящихся в соцсетях на любом пуке.


Точно также Напильник пиарится в комментах на любом пуке.
главреду

28.06.2017 18:32

ты гавно)))))
гость

28.06.2017 19:04

Алтайский государственный университет сейчас должен готовиться к проверке Рособрнадзора: в составе еомиссии есть и бывшие его выпускники
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

28.06.2017 22:59

Банкфакс пожелтел с тех пор как его покинул Кумандинец, сменился хозяин, амбициозный посредственный главвред по состоянию сознания не способен на большее, чем банить Ангела Хранителя в рабочее время. В СМИ кадровый голод, кадровый кризис, подневольные журналисты не могут быть Творцами, они ограничены хозяином, не свободны и мало кто соответствует профессии, статусу, территории Россия(Святая Русь), Алтай(золотой, Святой, высокодуховный), а засорять эфир большого ума не надо. Подневольный главвред хорошо выполняет команду: ФАС! проверено уже не раз. Главвред, ФАС!!! Утром как выскочит, как выпрыгнет, пойдут клочки по закоулочкам...бесконечное подтверждение своей желтизны. Берегите себя, Земляки!