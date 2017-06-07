Кремль пообещал защитить попавшего в плен на Донбассе повстанца из Алтайского края

Российские власти примут меры для защиты прав задержанного в Луганской области Украины 22-летнего Виктора Агеева, призванного в Алтайском крае и воевавшего за ополчение провозглашенной Луганской народной республики. Об этом ТАССу заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Заявление Дмитрия Пескова выглядит осторожным и не обозначает конкретных мер. «Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав (задержанного в Луганской области гражданина РФ)», — приводит издание заявление пресс-секретаря президента РФ.

Ранее русская служба ВВС сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны России уже опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве. Представители ЛНР в свою очередь заявили, что алтайский парень добровольно решил вступить в ряды народной милиции.

Отметим, что Народная милиция ЛНР просит международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении захваченных киевскими силовиками военнослужащих Республики. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.