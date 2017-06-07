Кремль пообещал защитить попавшего в плен на Донбассе повстанца из Алтайского края

30.06.2017 10:30
Российские власти примут меры для защиты прав задержанного в Луганской области Украины 22-летнего Виктора Агеева, призванного в Алтайском крае и воевавшего за ополчение провозглашенной Луганской народной республики. Об этом ТАССу заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
Заявление Дмитрия Пескова выглядит осторожным и не обозначает конкретных мер. «Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав (задержанного в Луганской области гражданина РФ)», — приводит издание заявление пресс-секретаря президента РФ.
Ранее русская служба ВВС сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны России уже опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — сказали в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, на второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве. Представители ЛНР в свою очередь заявили, что алтайский парень добровольно решил вступить в ряды народной милиции.
Отметим, что Народная милиция ЛНР просит международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении захваченных киевскими силовиками военнослужащих Республики. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
30.06.2017 10:54
30.06.2017 11:13
30.06.2017 12:20
30.06.2017 12:43
30.06.2017 12:51
30.06.2017 13:04
А воровская власть в лице прокуратуры и следственного комитета не хочет привлечь к УО наемника, который находился с оружием в чужой стране и участвовал боевых действиях на стороне сепаратистов?
30.06.2017 13:11
30.06.2017 14:35
30.06.2017 15:09
30.06.2017 15:13
Я и вчера говорил и сейчас говорю, что плешивый врун никогда не признает, что наших там нет, но по факту....
К тому же в УК есть статья о наемничестве. Или у плеши одноглазые прокуратура и СК??????
Т.о. плешь защищает себя и своих подельников у корыта, развешивая лапшу поц-путриотам...
30.06.2017 15:34
30.06.2017 15:52
Иди лесом со своим лысым Ходором и его командой,чуваг!
30.06.2017 15:59
сРубанок вылез со ср@льника, чтобы ср@ть на сайте?))))
to15:34
путлеровский лапшоид?
Не суди по себе других)))
30.06.2017 16:02
30.06.2017 16:03
Честь и хвала нашим парням,уничтожающим фашистов и террористов в любом уголке планеты земля!
Смерть банреровским оккупантам!
За Сталина,победа будет за нами! Дебальцево-далеко не последний котёл для вас,либеро-фаши!
30.06.2017 16:10
учи историю, жертва егэ и плешь-тв.
30.06.2017 16:22
30.06.2017 16:24
Ну вот и впопуgayка проснулась и вылезла из своей канализационной среды обитания, пытаясь копировать мой ник и выражения))) Любезная птичка, памятуя о вашей неиссякаемой симпатии к педерастии и терминам типа "педрила" я подумал, что вам пора уже обрести собственное имя, чтобы вы под чужими никами свое гузноголовое "творчество" не распространяли)) А учитывая вашу страсть к педрилам логично вас окрестить ПеРдилой Впопуgayкиным, так будет и созвучно вашим заученным педерастическим словечкам и наиболее точно отражает вашу канализационную сучность)) Ну вот так как то, хи хи))
30.06.2017 16:30
Любезный либерастный дурачок вы слюной и калом не подавитесь от возмущения, что парень в милицию ЛНР добровольно пошел служить))) Нашел "наемника", заступник подхохлуйский , мля))
P.S. Любезный, кстати, может выставите здесь свою неотразимую фотку, затмевающую красоту Апполона Бельведерского, чтобы народ мог с уверенностью думать, что ваши сказки про "плешивого карлика" имеют под собой хоть какое то обоснование с т.зр. вашей "неземной" красоты)))
30.06.2017 16:41
О себе: старый, толстый, лысый (можно - плешивый)))))
30.06.2017 16:43
точнее оч коротко стриженый)))))))))))))))))))
30.06.2017 16:47
30.06.2017 17:26
Любезный подхохлуйский дурачок вы еще забыли добавить о себе, что вы глупый закомплексованный моральный уродец)) Потому как человеку в вашем возрасте кидаться детсадовскими обзывалками никогда даже в голову не придет)) Ну вот так как то хи хи))
30.06.2017 17:31
30.06.2017 17:33
30.06.2017 17:34
30.06.2017 17:38
30.06.2017 17:47
Ты по-чаще от параши отрывайся, и не придется тогда ИНОГДА ЗАГЛЯДЫВАТЬ сюда.
30.06.2017 17:55
Ну вот и договорились))) Как еще может ответить безмозглая либерастная подхохлуйская плесень на мои "неаргументированные" обвинения в ее моральном уродстве))) Любезное безмозглое убожество только для вас еще раз попробую разжевать свою полностью аргументированную т.зр. о вашем интеллектуальном и моральном убожестве))) Видите ли любезный ОК-ный дурачок, взрослые люди ( а тем более старые, лысые и толстые) считают неприличным публично высказываться о каких либо действительных или мнимых физических недостатках оппонентов)) Это характерно как раз либо для детей дошкольного или младшего школьного возраста, либо людей умственно неполноценных, имеющих к тому же дефекты воспитания и комплекс неполноценности)) Поэтому ваш выперд про отсутствие аргументов в первую очередь к вам же и относится, а уж я с вами полностью соглашусь с тем, что когда аргументов нет или эти аргументы уровня "младшего школьного возраста", то это отличительная черта быдла, коим вы без сомнения и являетесь, наряду с вашими хохлуйскими "братьями по разуму"))) Ну вот так как то, хи хи))
30.06.2017 20:13
30.06.2017 20:22
Любезный Пердилка вы не обижайте нормальных людей то))) Вы можете поздравлять только от имени секты гузноголовых птиц духана "Запердуха", форум БФ тут совсем не при чем)) Ну про хи хи вы в курсе)))
30.06.2017 20:48
А что по факту ,родимый? Ты там был, ты все впитал? Заткни уж свое хлебало. Факты- не укровская высерка всевозможных шизо Кив,Порубиев и т.п, а правда от жителей Донбасса и от тех, кто там побывал,кто поварился в той каше,"забинтовал" руку распухшую от пожатий всей многочисленной армией РФ.присутствующей на Донбассе.
30.06.2017 20:49
Ну, т.е. поздравления принимаешь, тем не менее? Это очень важно, на самом деле! Самое главное - чтобы тебе полегчало после воздержания, про восстановление умственной деятельности уже речи даже не идет. Да и тебе это уже не идет (извиняюсь за каламбур с экспромтом)