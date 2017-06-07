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Главная Лента новостей Кремль пообещал защитить попавшего в плен на Донбассе повстанца из Алтайского края

Кремль пообещал защитить попавшего в плен на Донбассе повстанца из Алтайского края

30.06.2017 10:30

Российские власти примут меры для защиты прав задержанного в Луганской области Украины 22-летнего Виктора Агеева, призванного в Алтайском крае и воевавшего за ополчение провозглашенной Луганской народной республики. Об этом ТАССу заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Заявление Дмитрия Пескова выглядит осторожным и не обозначает конкретных мер. «Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав (задержанного в Луганской области гражданина РФ)», — приводит издание заявление пресс-секретаря президента РФ.

Ранее русская служба ВВС сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны России уже опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве. Представители ЛНР в свою очередь заявили, что алтайский парень добровольно решил вступить в ряды народной милиции.

Отметим, что Народная милиция ЛНР просит международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении захваченных киевскими силовиками военнослужащих Республики. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.


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Комментарий

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Комментариев 33
СашОК

30.06.2017 10:54

И это правильно,ещё по обмену,Потрох ещё одну Савченко получит,что не может не радовать!
НАДО БЫ ДЛЯ ОБМЕНА ПОДГОТОВИТЬ СКОРЕЙ АЛТАЙСКОГО !??

30.06.2017 11:13

Виктора или РОМ ЧИК ЫНА !!
СашОК

30.06.2017 12:20

сРубанок, все знают моё отношение к плеши и его команде. Так что, твой высер за моим ником 10:54 засунь глубоко в опу!
это да

30.06.2017 12:43

Отрыганок - мастер писать под чужими никами. Их в Савушкино этому учат специально. Проститня вонючая.
Тоже бы добровольно вступил в некие ряды

30.06.2017 12:51

да вот незадача - не берут почему то . Говорят дофига вас таких желающих
СашОК

30.06.2017 13:04

"Российские власти примут меры для защиты прав задержанного в Луганской области Украины 22-летнего Виктора Агеева".

А воровская власть в лице прокуратуры и следственного комитета не хочет привлечь к УО наемника, который находился с оружием в чужой стране и участвовал боевых действиях на стороне сепаратистов?
социальная язва

30.06.2017 13:11

Выдалась свободное время, зашел на БФ посмотреть чего на родине творится и с неудовольствием заметил, что лриберастное отребье все никак угомониться не может, заливаясь своим "человеколюбивом" пердуханским свистом)) Еще вчера тут слюной и прочими испражнениями плевались по поводу того, что "мордорская рашка" своих бросила, теперь ОК-ный дурачок новый повод недовольства выискал)) Вот же безмозглое пердуханское племя, лишь бы бзднуть хоть чего нибудь про ненавистную страну в которой они живут))
Вот так - мы крепчаем

30.06.2017 14:35

Держись страна огромная , нас душат силы темные , нас много и нас не жалко , но мы и тут поем о Родине великой о Путине родном , что выдержим хоть раком ,но доползем мы до своей могилы без обиды ,спасибо государству что все мечты народа вы погубили как сорняк !
Вот таку

30.06.2017 15:09

Не нравиться Путин и Крым наш-хреначь в Окраину,там нет ни того не другого!
СашОК язве

30.06.2017 15:13

Никакого НОВОГО повода для недовольства.
Я и вчера говорил и сейчас говорю, что плешивый врун никогда не признает, что наших там нет, но по факту....
К тому же в УК есть статья о наемничестве. Или у плеши одноглазые прокуратура и СК??????
Т.о. плешь защищает себя и своих подельников у корыта, развешивая лапшу поц-путриотам...
МеНЯЕМ КОшаС на пленённого ПОВСТАНЦА!!

30.06.2017 15:34

ГОП ОКЕЙНОГО ПАТРИОТА - ЛАПШОида з Алтаю.
СашОК

30.06.2017 15:52

Какой урод стырил мой ник и хает мою Родину-Россию!?
Иди лесом со своим лысым Ходором и его командой,чуваг!
СашОК

30.06.2017 15:59

to 15:52
сРубанок вылез со ср@льника, чтобы ср@ть на сайте?))))

to15:34
путлеровский лапшоид?
Не суди по себе других)))
социальная язва

30.06.2017 16:02

И еще какой-то педрила стырил мой ник, и теперь поливает липового СашКА! Я гляжу, любезные, вы тут без меня окончательно страх потеряли, свои жопоклювы полностью распустили ((((! Давно я на вас не оттягивался, пердухане, получите сейчас по полной от меня в своей Запердухе ((((! Ну вот так как то, хи хи))
An Vlad

30.06.2017 16:03

А русские добровольцы , сражавшиеся на стороне испанских патриотов против фашистов в 1939 году были наёмниками,не?
Честь и хвала нашим парням,уничтожающим фашистов и террористов в любом уголке планеты земля!
Смерть банреровским оккупантам!
За Сталина,победа будет за нами! Дебальцево-далеко не последний котёл для вас,либеро-фаши!
СашОК

30.06.2017 16:10

а в 39-м была статья за наемничество? бандеровские оккупанты - это кто и где что оккупировали?))))))))))))))))))))))))))))))))
учи историю, жертва егэ и плешь-тв.
СашОК

30.06.2017 16:22

Вали на майдан прыгай,утырок,ворующий ники!
социальная язва

30.06.2017 16:24

социальная язва писал(а):
И еще какой-то педрила стырил мой ник, и теперь поливает липового СашКА!

Ну вот и впопуgayка проснулась и вылезла из своей канализационной среды обитания, пытаясь копировать мой ник и выражения))) Любезная птичка, памятуя о вашей неиссякаемой симпатии к педерастии и терминам типа "педрила" я подумал, что вам пора уже обрести собственное имя, чтобы вы под чужими никами свое гузноголовое "творчество" не распространяли)) А учитывая вашу страсть к педрилам логично вас окрестить ПеРдилой Впопуgayкиным, так будет и созвучно вашим заученным педерастическим словечкам и наиболее точно отражает вашу канализационную сучность)) Ну вот так как то, хи хи))
социальная язва

30.06.2017 16:30

СашОК язве писал(а):
Я и вчера говорил и сейчас говорю, что плешивый врун никогда не признает, что наших там нет, но по факту....
К тому же в УК есть статья о наемничестве.

Любезный либерастный дурачок вы слюной и калом не подавитесь от возмущения, что парень в милицию ЛНР добровольно пошел служить))) Нашел "наемника", заступник подхохлуйский , мля))
P.S. Любезный, кстати, может выставите здесь свою неотразимую фотку, затмевающую красоту Апполона Бельведерского, чтобы народ мог с уверенностью думать, что ваши сказки про "плешивого карлика" имеют под собой хоть какое то обоснование с т.зр. вашей "неземной" красоты)))
СашОК

30.06.2017 16:41

Язва, Путин не плешивый? И какой у него рост? нужно быть глупцом, чтобы отрицать очевидное.
О себе: старый, толстый, лысый (можно - плешивый)))))
СашОК

30.06.2017 16:43

СашОК писал(а):
лысый (можно - плешивый)))))


точнее оч коротко стриженый)))))))))))))))))))
зема

30.06.2017 16:47

Нашего парня. все равно вытащат из беды, беспокоит одно, что нет до сих пор видео с ним, то что эти уроды его наверняка пытали, после опубликованного видео с замученными луганскими милиционерами, сомнений уже, не вызывает. Ну а нашим добровольцам все таки, нужно быть бдительными,не зря амеры в укропии работают, аппаратуру они сбу поставили и четко отслеживают все звонки, фотки.
социальная язва

30.06.2017 17:26

СашОК писал(а):
Язва, Путин не плешивый? И какой у него рост? нужно быть глупцом, чтобы отрицать очевидное.
О себе: старый, толстый, лысый (можно - плешивый)))))

Любезный подхохлуйский дурачок вы еще забыли добавить о себе, что вы глупый закомплексованный моральный уродец)) Потому как человеку в вашем возрасте кидаться детсадовскими обзывалками никогда даже в голову не придет)) Ну вот так как то хи хи))
модератор спит сегодня?

30.06.2017 17:31

савушкинская гопота во главе с от.рыганком засрала всю ветку флудом!!!
Чемровец я тоже иногда заглядываю)

30.06.2017 17:33

давай, юрич, ) ато эти жлобы - русофобское либер отребье: викторы кумы, очевидцы, сашОки, ромы-дурАчки совсем забыли о том, что могут у параши оказаться)
СашОК

30.06.2017 17:34

Язва, это про тебя: МГЕРовский школяр - путлерюгенд с отличительной чертой быдла: когда нет аргументов переходят на оскорбления оппонетов. Короче, в игнор.

в законе

30.06.2017 17:38

ЧМОровец (17:33), ты походу парашу выскоблил? Тогда брысь под шконку, Маша!
СашОК

30.06.2017 17:47

to 17:33
Ты по-чаще от параши отрывайся, и не придется тогда ИНОГДА ЗАГЛЯДЫВАТЬ сюда.
социальная язва

30.06.2017 17:55

СашОК писал(а):
Язва, это про тебя: МГЕРовский школяр - путлерюгенд с отличительной чертой быдла: когда нет аргументов переходят на оскорбления оппонетов. Короче, в игнор.

Ну вот и договорились))) Как еще может ответить безмозглая либерастная подхохлуйская плесень на мои "неаргументированные" обвинения в ее моральном уродстве))) Любезное безмозглое убожество только для вас еще раз попробую разжевать свою полностью аргументированную т.зр. о вашем интеллектуальном и моральном убожестве))) Видите ли любезный ОК-ный дурачок, взрослые люди ( а тем более старые, лысые и толстые) считают неприличным публично высказываться о каких либо действительных или мнимых физических недостатках оппонентов)) Это характерно как раз либо для детей дошкольного или младшего школьного возраста, либо людей умственно неполноценных, имеющих к тому же дефекты воспитания и комплекс неполноценности)) Поэтому ваш выперд про отсутствие аргументов в первую очередь к вам же и относится, а уж я с вами полностью соглашусь с тем, что когда аргументов нет или эти аргументы уровня "младшего школьного возраста", то это отличительная черта быдла, коим вы без сомнения и являетесь, наряду с вашими хохлуйскими "братьями по разуму"))) Ну вот так как то, хи хи))
сифилоиду

30.06.2017 20:13

Хочу от имени и по поручению форума БФ поздравить, наконец, сифилоида - самого лучшего друга господина Вассермана - с долгожданным для него опорожнением на форуме, поскольку за три месяца воздержания его наверняка уже измучил дерьмотоксикоз (судя по фонтанирующему дерьмогейзеру), что на фоне хронического нейросифилиса является отягчающим фактором, полностью исключающим мыслительную деятельность...
социальная язва

30.06.2017 20:22

сифилоиду писал(а):
Хочу от имени и по поручению форума БФ поздравить, наконец, сифилоида

Любезный Пердилка вы не обижайте нормальных людей то))) Вы можете поздравлять только от имени секты гузноголовых птиц духана "Запердуха", форум БФ тут совсем не при чем)) Ну про хи хи вы в курсе)))
СашОКу

30.06.2017 20:48

"Я и вчера говорил и сейчас говорю, что плешивый врун никогда не признает, что наших там нет, но по факту."
А что по факту ,родимый? Ты там был, ты все впитал? Заткни уж свое хлебало. Факты- не укровская высерка всевозможных шизо Кив,Порубиев и т.п, а правда от жителей Донбасса и от тех, кто там побывал,кто поварился в той каше,"забинтовал" руку распухшую от пожатий всей многочисленной армией РФ.присутствующей на Донбассе.
сифилоиду

30.06.2017 20:49

социальная язва писал(а):
Вы можете поздравлять только от имени

Ну, т.е. поздравления принимаешь, тем не менее? Это очень важно, на самом деле! Самое главное - чтобы тебе полегчало после воздержания, про восстановление умственной деятельности уже речи даже не идет. Да и тебе это уже не идет (извиняюсь за каламбур с экспромтом)