После балла: основная волна ЕГЭ «накрыла» алтайских выпускников

В Алтайском крае завершается основной период по проведению единого госэкзамена. 1 июля является резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам. Между тем уже известны результаты по большинству дисциплин. По сравнению с 2016 годом выпускники смогли улучшить показатели. Правда, не обошлось и без удаленных с экзамена из-за мобильных телефонов. Их судьбу решит специальная комиссия.

Основной период ЕГЭ стартовал в Алтайском крае еще 29 мая. В этот день сдавали информатику и географию. Пятеро выпускников получили высший балл за работы по информатике (в 2016 году - два человека). Всего экзамен сдавали почти 600 человек. Около 200 выпускников сдавали географию. Средний балл по этому предмету сохранился на уровне прошлого года. Далее последовала математика базового уровня — ее сдавали порядка 10,5 тысяч человек. Более 80 % школьников завершили экзамен на «хорошо» и «отлично». Порядка 6 тысяч человек выбрали экзамен по обществознанию, один участник сумел выполнить задания на максимальные 100 баллов. В 2016 году таких результатов не было.

После выпускники проверяли свои познания в литературе и физике. Региональное Минобрнауки отмечает, что по всем предметам вырос средний балл и сократилось количество «двоек». Экзамен по физике в регионе сдавали более 2,5 тысяч человек. Максимальное количество баллов по литературе, как и в 2016 году, получили три человека. Всего экзамен сдавали более 600 школьников.

В Алтайском крае ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 77 человек. Напомним, данный предмет является обязательным для всех выпускников: его сдавали более 11 тысяч человек. В 2017 году, по сравнению с прошлым календарным периодом, в регионе вырос средний балл, а также значительно сократилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог. Помимо 77 «стобальников», еще 363 выпускника получили 90 баллов и выше. Для сравнения, в 2016 году максимальный балл получили 50 человек, в 2015 - 38.

«На мой взгляд, это закономерный результат. На улучшение результатов работает несколько факторов. Во-первых, стабильность самого экзамена. Во-вторых, в регионе очень хорошо выстроена система повышения квалификации учителей именно в части работы с тестовым материалом, с заданиями, предложенными в ЕГЭ. В-третьих, положительную роль, безусловно, сыграло введение итогового сочинения. Школьники стали лучше владеть языком, грамотно и аргументированно использовать примеры из литературных произведений. Кроме того, активную работу ведет методическое объединение учителей: проводятся различные семинары, вебинары, выезды в районы. Любой педагог может оперативно получить консультацию или помощь через различные формы сетевого взаимодействия», - рассказала председатель предметной комиссии Ольга Крайник.

Добавим, обнаружить информацию о результатах ЕГЭ по математике профильного уровня, а также иностранным языкам и биологии в открытом доступе не удалось. Результаты по химии и истории станут известны до 3 июля.

Кстати, в 2017 году, как и в прошлые периоды, экзамены не обошлись без скандалов. Например, троих выпускников выгнали с ЕГЭ за использование мобильных телефонов. Двое одиннадцатиклассников попались на экзамене по физике и один — на профильной математике. Школьники, которые незаметно смогли пронести телефоны в аудитории, впоследствии были выдворены с экзамена. Теперь их судьбу определит государственная экзаменационная комиссия.

Напомним, в 2017 году в регионе работало 94 пункта проведения ЕГЭ, а также 12 пунктов на дому и два - на базе учреждений здравоохранения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Впервые в этом году контрольные измерительные материалы печатали в аудиториях. Объективность проведения экзамена обеспечивали общественные наблюдатели - более 250 студентов, которые прошли специальное обучение. Кроме того, на базе четырех вузов создали ситуационные центры.

В 2017 году в проведении итоговой аттестации школьников задействовано около 5 тысяч педагогов. Всем преподавателям выплачивается компенсация. На эти цели из краевого бюджета выделено более 8 млн рублей. Кроме того, у сотрудников, участвующих в проведении ЕГЭ в основное рабочее время, сохраняется средняя зарплата по месту работы.