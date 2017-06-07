Алтайский минздрав намерен продолжить оптимизацию медучреждений ради их «спасения»

Просроченная кредиторская задолженность меучреждений в Алтайском крае составляет около 860 млн рублей. Региональный минздрав считает эффективным оптимизацию ряда подведомственных организаций для того, чтобы снизить долговую нагрузку. Информация об этом размещена на офсайте реготделения «Единой России».

Чтобы решить данную проблему единороссы из регионального Заксобрания намерены создать рабочую группу, которая будет вести мониторинг ситуации. Руководить ей, скорее всего, станет председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Партийцы уже встретились с зампредседателя правительства Алтайского края Надеждой Капурой, министром здравоохранения региона Ириной Долговой и исполнительным директором ТФОМС по Алтайскому краю Мариной Богатыревой. По словам последней, кредиторская задолженность медучреждений края составляет порядка 860 млн рублей. ТФОМС и Министерство здравоохранения ведут работу с каждым медицинским учреждением и, начиная с апреля 2017 года, задолженность начала снижаться. На 1 июня она уменьшилась на 9 %, или более чем на 60 млн рублей.

«Министерство взяло под контроль все расходы в лечебных учреждениях, ежемесячно проводится мониторинг. Мы провели инвентаризацию всей собственности лечебных учреждений (зданий, сооружений, земельных участков, имущества) и дали рекомендации избавляться от собственности, которая используется неэффективно», – добавила министр Ирина Долгова. Она также пояснила, что экономия происходит благодаря централизованной закупке медикаментов, в том числе импортозамещающих.

Министр здравоохранения также рассказала, как ведется работа с 17 лечебными учреждениями, имеющими задолженность длительное время. «Совместно с ТФОМС мы проводим оптимизацию расходов этих лечебных учреждений, рассматриваем принципы финансирования и ищем, что можно изменить. Контроль дал свои результаты, наблюдается тенденция к снижению кредиторской задолженности, однако без оптимизационных мероприятий на уровне отрасли нам не обойтись», – сказала г-жа Долгова.

Показательным примером, по словам министра, стала Суетская ЦРБ. Учреждение не смогло погасить значительную просроченную задолженность – были закрыты счета, и ЦРБ не закупала лекарственные средства, не оплачивала бензин для «скорой помощи». После объединения с Благовещенской ЦРБ спустя три месяца задолженность была погашена. Больница в Суетке продолжила работу на правах филиала с сохранением коллектива. «Мы будем предлагать такие оптимизационные мероприятия, – уточнила Ирина Долгова. – К этому вопросу надо подходить очень осторожно, чтобы избежать недовольства населения. А сейчас мы работаем по оптимизации уровня расходов непосредственно в лечебных учреждениях».

«Аудит и оптимизация расходов каждой районной больницы – это первостепенная задача, которая поможет определить все риски и «узкие места». Оптимизация – это не что иное, как рациональное использование денежных ресурсов, – оптимистично заключил руководитель фракции ЕР в Заксобрании Сергей Приб.