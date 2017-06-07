Алтайский минздрав намерен продолжить оптимизацию медучреждений ради их «спасения»

03.07.2017 17:30
Просроченная кредиторская задолженность меучреждений в Алтайском крае составляет около 860 млн рублей. Региональный минздрав считает эффективным оптимизацию ряда подведомственных организаций для того, чтобы снизить долговую нагрузку. Информация об этом размещена на офсайте реготделения «Единой России».
Чтобы решить данную проблему единороссы из регионального Заксобрания намерены создать рабочую группу, которая будет вести мониторинг ситуации. Руководить ей, скорее всего, станет председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Партийцы уже встретились с зампредседателя правительства Алтайского края Надеждой Капурой, министром здравоохранения региона Ириной Долговой и исполнительным директором ТФОМС по Алтайскому краю Мариной Богатыревой. По словам последней, кредиторская задолженность медучреждений края составляет порядка 860 млн рублей. ТФОМС и Министерство здравоохранения ведут работу с каждым медицинским учреждением и, начиная с апреля 2017 года, задолженность начала снижаться. На 1 июня она уменьшилась на 9 %, или более чем на 60 млн рублей.
«Министерство взяло под контроль все расходы в лечебных учреждениях, ежемесячно проводится мониторинг. Мы провели инвентаризацию всей собственности лечебных учреждений (зданий, сооружений, земельных участков, имущества) и дали рекомендации избавляться от собственности, которая используется неэффективно», – добавила министр Ирина Долгова. Она также пояснила, что экономия происходит благодаря централизованной закупке медикаментов, в том числе импортозамещающих.
Министр здравоохранения также рассказала, как ведется работа с 17 лечебными учреждениями, имеющими задолженность длительное время. «Совместно с ТФОМС мы проводим оптимизацию расходов этих лечебных учреждений, рассматриваем принципы финансирования и ищем, что можно изменить. Контроль дал свои результаты, наблюдается тенденция к снижению кредиторской задолженности, однако без оптимизационных мероприятий на уровне отрасли нам не обойтись», – сказала г-жа Долгова.
Показательным примером, по словам министра, стала Суетская ЦРБ. Учреждение не смогло погасить значительную просроченную задолженность – были закрыты счета, и ЦРБ не закупала лекарственные средства, не оплачивала бензин для «скорой помощи». После объединения с Благовещенской ЦРБ спустя три месяца задолженность была погашена. Больница в Суетке продолжила работу на правах филиала с сохранением коллектива. «Мы будем предлагать такие оптимизационные мероприятия, – уточнила Ирина Долгова. – К этому вопросу надо подходить очень осторожно, чтобы избежать недовольства населения. А сейчас мы работаем по оптимизации уровня расходов непосредственно в лечебных учреждениях».
«Аудит и оптимизация расходов каждой районной больницы – это первостепенная задача, которая поможет определить все риски и «узкие места». Оптимизация – это не что иное, как рациональное использование денежных ресурсов, – оптимистично заключил руководитель фракции ЕР в Заксобрании Сергей Приб.
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03.07.2017 18:35
Например, разве по телевизору обсуждается вопрос технологической отсталости Рашки от стран Азии и Африки (недосягаемость уровня Европы и Америки уже не вызывает сомнений)? Тут важен даже не сам факт отставания бывшей сверхдержавы от недавних колоний и полуколоний, а степень этого отставания. Только один фактик: в Китае на 100 тысяч населения приходится 6 тыс. промышленных роботов; в РФ – 1(один!!!) На те же 100 тыс. россианчиков. Кстати официозная «Российская газета» приводит эти цифры, как доказательство перспективности России – мол у нас такие перспективы роста, о каких ни одна страна в мире даже мечтать не может. Ага, перспективы есть, а вот роста – нет. Роста нет, зато спад – по всем фронтам. Даже нефтегазовая труба не внушает оптимизма. Вроде бы «Газпром» с эйфорическим захлёбом отчитался о рекордных объёмах экспорта в Европу, но смысла радоваться объёмам вывезенных за рубеж ресурсам нет ни малейших. Ведь падение цен на голубое топливо тоже было рекордным и в результате этих рекордов «Газпром не только не стал локомотивом россианской экономики, но всё больше превращается в нахлебника. По итогам рекордного 2016 года в бюджете корпорации образовалась дыра в $15 млрд. – «Газпрому» катастрофически не хватает средств для строительства новых газопроводов, которые нужны для новых рекордов. У нефтяников состоялись «победы» того же рода. А тут ещё и новые выборы старого Путина на носу. Понятно, что посчитают, как надо, в любом случае, но идти на четвёртый срок на фоне тотальных провалов и позорных сливов всего и вся, как-то стрёмно. Этак и до майдана дотанцевать можно
03.07.2017 18:39
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Любую официальную информацию от властей, нужно воспринимать, как ложь, если даже в ней все правда. Там все равно вкраплена ложь, которая всю правду перечеркивает.
03.07.2017 20:55
03.07.2017 21:16
Здоровье граждан россии , мне дороже , чем срач на за копейки на БФ!
03.07.2017 22:28
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04.07.2017 00:02
04.07.2017 00:36
Идею такого списка в конце июня поддержали в Совете Федерации, а в Госдуму законопроект был внесен летом 2016 года.
Речь идет о правонарушениях, связанных с коррупцией, но недостаточных для возбуждения уголовного дела. Предполагается, что уволенные за них чиновники не смогут снова устроиться на госслужбу.
В реестр будут вносить государственных служащих, работников прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащих. Также в список попадут уволенные сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования.
За полную дискриминацию выборов в РФ в частности в Алтайском крае, Тики не работают с 10 июня, сегодня уже 4 июля, почти месяц не ведётся выборное законодательство, Акимовой срочно метлу и подметать камеры, вторая полностью занимается геноцидом населения, везде долги, враньё и враньё..... Оптимизация одним словом! Наверное проще будет говорить Акимовой с Долговой - коррумпиризация или я ошибаюсь?