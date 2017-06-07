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Главная Лента новостей Алтайский минздрав намерен продолжить оптимизацию медучреждений ради их «спасения»

Алтайский минздрав намерен продолжить оптимизацию медучреждений ради их «спасения»

03.07.2017 17:30

Просроченная кредиторская задолженность меучреждений в Алтайском крае составляет около 860 млн рублей. Региональный минздрав считает эффективным оптимизацию ряда подведомственных организаций для того, чтобы снизить долговую нагрузку. Информация об этом размещена на офсайте реготделения «Единой России».

Чтобы решить данную проблему единороссы из регионального Заксобрания намерены создать рабочую группу, которая будет вести мониторинг ситуации. Руководить ей, скорее всего, станет председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Партийцы уже встретились с зампредседателя правительства Алтайского края Надеждой Капурой, министром здравоохранения региона Ириной Долговой и исполнительным директором ТФОМС по Алтайскому краю Мариной Богатыревой. По словам последней, кредиторская задолженность медучреждений края составляет порядка 860 млн рублей. ТФОМС и Министерство здравоохранения ведут работу с каждым медицинским учреждением и, начиная с апреля 2017 года, задолженность начала снижаться. На 1 июня она уменьшилась на 9 %, или более чем на 60 млн рублей.

«Министерство взяло под контроль все расходы в лечебных учреждениях, ежемесячно проводится мониторинг. Мы провели инвентаризацию всей собственности лечебных учреждений (зданий, сооружений, земельных участков, имущества) и дали рекомендации избавляться от собственности, которая используется неэффективно», – добавила министр Ирина Долгова. Она также пояснила, что экономия происходит благодаря централизованной закупке медикаментов, в том числе импортозамещающих.

Министр здравоохранения также рассказала, как ведется работа с 17 лечебными учреждениями, имеющими задолженность длительное время. «Совместно с ТФОМС мы проводим оптимизацию расходов этих лечебных учреждений, рассматриваем принципы финансирования и ищем, что можно изменить. Контроль дал свои результаты, наблюдается тенденция к снижению кредиторской задолженности, однако без оптимизационных мероприятий на уровне отрасли нам не обойтись», – сказала г-жа Долгова.

Показательным примером, по словам министра, стала Суетская ЦРБ. Учреждение не смогло погасить значительную просроченную задолженность – были закрыты счета, и ЦРБ не закупала лекарственные средства, не оплачивала бензин для «скорой помощи». После объединения с Благовещенской ЦРБ спустя три месяца задолженность была погашена. Больница в Суетке продолжила работу на правах филиала с сохранением коллектива. «Мы будем предлагать такие оптимизационные мероприятия, – уточнила Ирина Долгова. – К этому вопросу надо подходить очень осторожно, чтобы избежать недовольства населения. А сейчас мы работаем по оптимизации уровня расходов непосредственно в лечебных учреждениях».

«Аудит и оптимизация расходов каждой районной больницы – это первостепенная задача, которая поможет определить все риски и «узкие места». Оптимизация – это не что иное, как рациональное использование денежных ресурсов, – оптимистично заключил руководитель фракции ЕР в Заксобрании Сергей Приб.

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Комментарий

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Комментариев 20
гость

03.07.2017 17:42

был на отдыхе в Красногорском районе пришлось обратиться в больницу села соусканиха а затем в красногорскую црб ... если их обе закрыть людям от этого только лучше будет
Житель Суетского района

03.07.2017 17:58

Госпожа Долгова, не надо лукавить!!! О каком сохранении коллектива Вы говорите, если ликвидирован стационар больницы и уволены все медсестры, работавшие в нём! Кроме этого, допущены и другие многочисленные сокращения численного состава. И название бывшей ЦРБ района "упростили" , теперь это - Амбулатория, а не больница, как пишет Банкфакс.
М. Горький

03.07.2017 18:01

Отберут у младшего мед персонала и врачей надбавки и добавки за переработку, и затем повысят зарплату глав врачу и глав буху! И ВСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ!
Олег

03.07.2017 18:26

Такой огромный долг должен быть как то погашён, думаю в сложившейся ситуации ничего лучше сделать нельзя. Тем более, при условии того, что ЕР заботится о людях, и персонал больниц не будет уволен, уж не знаю с чего взяли такую информацию!
Батек

03.07.2017 18:29

Пока не совсем понятно, что действительно будет сделано в рамках этой работы, если все действительно выходит так, как описано, то через какое то время, после погашения задолженности, все должно пойти в гору и больницы заработают в старом режиме. Эта проблема уже есть так или иначе и решать ее все равно придется, даже возможно чем то жертвуя, ибо если бы все продолжалось в таком духе, то никакой оптимизацией бы не отделались
Очередной словесный блуд - риски и узкие места

03.07.2017 18:35

К сожалению, дебилизация россианской биомассы зашла так далеко, двуногие прямоходящие умственно уже настолько деградировали, что утратили всякую способность задумываться и рассуждать даже о самых элементарных вещах. А, собственно зачем? Всё, что надо, разъяснит зомбоящик, донеся единственно верную точку зрения (подвергать её сомнению – экстремизм), а то, о чём он молчит – того вообще как бы не существует.
Например, разве по телевизору обсуждается вопрос технологической отсталости Рашки от стран Азии и Африки (недосягаемость уровня Европы и Америки уже не вызывает сомнений)? Тут важен даже не сам факт отставания бывшей сверхдержавы от недавних колоний и полуколоний, а степень этого отставания. Только один фактик: в Китае на 100 тысяч населения приходится 6 тыс. промышленных роботов; в РФ – 1(один!!!) На те же 100 тыс. россианчиков. Кстати официозная «Российская газета» приводит эти цифры, как доказательство перспективности России – мол у нас такие перспективы роста, о каких ни одна страна в мире даже мечтать не может. Ага, перспективы есть, а вот роста – нет. Роста нет, зато спад – по всем фронтам. Даже нефтегазовая труба не внушает оптимизма. Вроде бы «Газпром» с эйфорическим захлёбом отчитался о рекордных объёмах экспорта в Европу, но смысла радоваться объёмам вывезенных за рубеж ресурсам нет ни малейших. Ведь падение цен на голубое топливо тоже было рекордным и в результате этих рекордов «Газпром не только не стал локомотивом россианской экономики, но всё больше превращается в нахлебника. По итогам рекордного 2016 года в бюджете корпорации образовалась дыра в $15 млрд. – «Газпрому» катастрофически не хватает средств для строительства новых газопроводов, которые нужны для новых рекордов. У нефтяников состоялись «победы» того же рода. А тут ещё и новые выборы старого Путина на носу. Понятно, что посчитают, как надо, в любом случае, но идти на четвёртый срок на фоне тотальных провалов и позорных сливов всего и вся, как-то стрёмно. Этак и до майдана дотанцевать можно
Иконика

03.07.2017 18:39

Такие задолженности не шутки, раз взялись за оптимизацию причины и , правда, серьезные.
Важный

03.07.2017 18:41

Персонал оставят, но долги это тоже плохо и проблему надо как-то решать.
врач ДЦ

03.07.2017 18:56

Главным врачам больниц, а они все назначенцы от ЕР, воровать не надо и тогда не будет кредиторской задолженности. Предлагаемая крайздравом "оптимизация" - это путь в никуда, который венчает очередной виток разрушения здравоохранения в крае.
СашОК

03.07.2017 19:06

Не такой уж и большой долг,назовите реквизиты,половину,точно оплачу!
законопослушный налогоплательщик

03.07.2017 19:06

плохо когда кухарка начинает лечить, а затем еще свои ошибки разруливать. Правда цена ошибки озвучена- 860 млн рублей. Платить то Долгова будет из саоего кармана, или опять электорат промолчит и оплатит? Министерская зарплата повыше будет, чем у оптимизированных врачей и мед сестер? Однако пора не мебель в барделе двигать а проституток менять.
работающий

03.07.2017 19:17

Достойную З.П. хирургам, терапевтам и всем остальным лечащим врачам. Минималку всей администрации, которая чаи гоняет и сплетни сводят и нормальный рабочий контроль со стороны главного врача тогда толк будет и никакой оптимизации.
Виктор

03.07.2017 19:54

А сейчас они работают по оптимизации расходов в самих больницах. Предложение: Первое, убрать простыни наволочки, пусть из дома приносят. На продуктах сэкономить нельзя, то чем кормят продуктом назвать трудно, значит можно смело убирать чашки, ложки, поварешки. Второе, на счет зарплаты предложения уже поступали, снизить и ни каких гвоздей. Медикаменты, только зеленка от всех болезней. НУ ВОТ МЫ И ВСТАЛИ С КОЛЕН.
Сергей

03.07.2017 20:17

Про сохранение коллектива в Суетской больнице, что сохранили весь коллектив без сокращений, или под сохраненным коллективом подразумевается главврач с фельдшером, а остальные оказались на улице.

Любую официальную информацию от властей, нужно воспринимать, как ложь, если даже в ней все правда. Там все равно вкраплена ложь, которая всю правду перечеркивает.
зема

03.07.2017 20:55

Скоро за слово ОПТИМИЗАЦИЯ, морду лица, бить будут.....А госпоже Долговой, еще раз надо будет сюжет прямой линии, про больницу в городе Апатиты посмотреть и сто раз подумать, чтобы потом, люсю не включать.
Массаж мозга

03.07.2017 21:16

Сашок,ты чмошник,готов оплатить все 100 процентов от названной суммы!
Здоровье граждан россии , мне дороже , чем срач на за копейки на БФ!
Андрей

03.07.2017 22:28

А нельзя это наше министерство оптимитизировать? Тогда бы, глядишь, и долги бы все погасили.
? Геноцид населения?

03.07.2017 23:44

Показательным примером, по словам министра, стала Суетская ЦРБ. Учреждение не смогло погасить значительную просроченную задолженность – были закрыты счета, и ЦРБ не закупала лекарственные средства, не оплачивала бензин для «скорой помощи». После объединения с Благовещенской ЦРБ спустя три месяца задолженность была погашена. Больница в Суетке продолжила работу на правах филиала с сохранением коллектива. «Мы будем предлагать такие оптимизационные мероприятия, – уточнила Ирина Долгова. - За это всё враньё Ирину Долгову к стенке сразу и без суда и следствия! Сколько нужно было врать и воровать? Более 12 мил. рублей долга?! Откуда??? Население Суетского района 4836 человек, спрашивается в такой дырке откуда могли взяться долги? Сама Долгова что одна что вторая понимают что натворили или нет? Облегчили весь коллектив ! нагло уволили, люди стоят на бирже за копейки, а у всех семьи и все живут в сельской местности, где нужно купить уголь, дрова и многое другое. Ни стыда ни совести, или самих не коснулось? И как представляют Долговы, если что бы обследование пройти в Благовещенке из с. Верх-Суетка нужно в 6 часов утра встать и прийти на автобус, за который Долговы должны заплатить или увезти меня бесплатно на Скорой или ином транспорте, в противном случае нарушаются все мои Конституционные права предусмотренные ст. 41 Конституции РФ!? А ОТВЕТИТ КТО? РАНО ИЛИ ПОЗДНО НО КАРМА БУДЕТ И ВСЕ ЗА ВСЁ ЗАПЛАТЯТ. Таким тварям не место под солнцем. Толи ещё будет....
999

04.07.2017 00:02

геноцид.....
В реестр сразу внести Акимову и Долгову

04.07.2017 00:36

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра уволенных за коррупционные нарушения чиновников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Идею такого списка в конце июня поддержали в Совете Федерации, а в Госдуму законопроект был внесен летом 2016 года.

Речь идет о правонарушениях, связанных с коррупцией, но недостаточных для возбуждения уголовного дела. Предполагается, что уволенные за них чиновники не смогут снова устроиться на госслужбу.

В реестр будут вносить государственных служащих, работников прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащих. Также в список попадут уволенные сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования.
За полную дискриминацию выборов в РФ в частности в Алтайском крае, Тики не работают с 10 июня, сегодня уже 4 июля, почти месяц не ведётся выборное законодательство, Акимовой срочно метлу и подметать камеры, вторая полностью занимается геноцидом населения, везде долги, враньё и враньё..... Оптимизация одним словом! Наверное проще будет говорить Акимовой с Долговой - коррумпиризация или я ошибаюсь?