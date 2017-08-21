Алтайский край «расправился» с инфляцией в гастрономический сезон

Цены на продовольственные товары в Алтайском крае продолжают снижаться второй месяц подряд. В августе была зафиксирована дефляция. Согласно данным крайстата, падение цен составило по сравнению с предыдущим месяцем 0,6 %. Всего с начала года инфляция в регионе достигла 1,2 %.

Индекс цен равен 97,3 %. Более того, с января по август индикатор равен 98,4 %. В конце лета значительно подешевели капуста, картофель, помидоры, репчатый лук, свекла, морковь и огурцы. Снизилась стоимость молочных продуктов, яиц, риса, сахара, гречневой крупы, свинины.

Тем временем непродовольственные товары в крае с начала года подорожали на 2 % (за август - на 0,4 %), услуги — на 4,3 % (за последний месяц лета — на 0,7 %). Примечательно, что уровень потребительских цен в регионе за восемь месяцев прошлого года превышал нынешний уровень в 3,2 раза (3,9 %).

Сходная тенденция наблюдается и в других субъектах СФО. Например, в Республике Алтай инфляция за август составила 99,7 %, с начала года — 101,3 %. Напомним, цель по инфляции на конец года по России в целом — 4 %. Об этом неоднократно заявляло руководство Центробанка.

Тем временем уровень доходов населения в Алтайском крае, если опираться на данные статведомства, лишь немного опережает рост цен. Для сравнения, за июнь 2017 года средняя начисленная зарплата в регионе равнялась 23 720 рублям. Рост реальных доходов (к июню 2016 года) оценивался в 1,7 %. Между тем, по информации Новосибирскстата, за I полугодие средняя зарплата в Алтайском крае составляла 21 750 рублей.